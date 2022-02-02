Бродячие собаки держат в страхе жителей столицы Еврейской АО
Биробиджан, 2 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Биробиджане ситуацию с безнадзорными животными на улицах усугубляют хозяева собак, отпускающие их на свободный выгул. Хозяйские и бездомные собаки сбиваются в стаи и держат людей в страхе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе горадминистрации.
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За неделю от горожан поступило 18 жалоб. В городе проводят рейды с целью отлова бродячих животных. Сотрудники мэрии и общественники уговаривают владельцев собак не отпускать их со двора.
Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы расследуют случай с нападением бродячих собак на брата и сестру из Биробиджана. Детей покусали бродячие животные с разницей в несколько дней.