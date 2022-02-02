Биробиджан, 2 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Биробиджане ситуацию с безнадзорными животными на улицах усугубляют хозяева собак, отпускающие их на свободный выгул. Хозяйские и бездомные собаки сбиваются в стаи и держат людей в страхе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе горадминистрации.

AlexisMartin_mb Бродячие собаки

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За неделю от горожан поступило 18 жалоб. В городе проводят рейды с целью отлова бродячих животных. Сотрудники мэрии и общественники уговаривают владельцев собак не отпускать их со двора.

«По безнадзорным животным работа ведётся. Проблемы добавляют некоторые биробиджанцы из частного сектора, которые выпускают домашних четвероногих на свободный выгул. Домашние собаки сбиваются в стаи вместе с бездомными и держат в страхе жителей», — отметил первый заместитель главы мэрии Биробиджана Константин Ананьев.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы расследуют случай с нападением бродячих собак на брата и сестру из Биробиджана. Детей покусали бродячие животные с разницей в несколько дней.