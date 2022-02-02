Тюмень, 2 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Тюменской области перед судом предстанет житель Тверской области по факту незаконного оборота семи килограммов различных наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

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В конце 2021 года на трассе Тюмень — Екатеринбург сотрудники дорожно-патрульной службы в салоне иномарки 28-летнего обвиняемого, а также в личных вещах и в отсеке для хранения запасного колеса обнаружили психотропное вещество. По версии следствия водитель является наркокурьером. Из тайников, устроенных обвиняемым в Свердловской и Саратовской областях, а также в автомобиле были изъяты семь килограммов различных наркотических веществ.

Житель Тверской области обвиняется по ч. 3 ст. 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере»). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Омске задержаны несовершеннолетние за распространение оптовых партий наркотиков.