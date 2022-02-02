Барнаул, , 09:18 — REGNUM С начала 2022 года в Алтайском крае произошло 476 пожаров, из них 315 в жилом секторе. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. Отмечается при этом, что подавляющее большинство пожаров происходит в частных жилых домах.

Пожар 12019

«Соблюдение мер пожарной безопасности, контроль за электрооборудованием, источниками огня и высокой температуры — вот основные правила обеспечения защиты жилища от возгорания», — пояснил начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 8 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Анатолий Курбатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января 2022 года серьёзный пожар случился в квартире на улице Георгия Исакова в Барнауле. Спасены 11 человек: по лестничным маршам — восемь человек (из них два ребенка), по автолестнице — три человека (из них два ребенка — 5 и 9 лет). Погиб проживавший в горевшей квартире мужчина.

Читайте также: В Барнауле на пожаре спасены 11 человек, один погибший