Обнинск, Калужская область, , 09:49 — REGNUM Жительница Обнинска Калужской области обратилась с заявлением в полицией о потере крупной суммы денег во время игры на виртуальной бирже. Следственным подразделение ОМВД России по городу Обнинску возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». ОБ этом 2 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно материалам дела, потерпевшая обратила внимание на объявление в интернете с предложением вложить деньги на виртуальной бирже. Женщина на протяжении месяца вносила на указанный ей счет денежные средства. При этом часть денег была взята в кредит. Перечислив в общей сложности более трёх миллионов рублей, женщина предприняла попытку вывести из оборота собственные средства и якобы полученную прибыль. Но эти действия не увенчались успехом. Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась к правоохранителям.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.

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