Ташкент, 2 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало Федерацию биатлона. Об этом 2 февраля сообщает Газета. уз со ссылкой на минюст страны.

Defense.gov Биатлон

«Основной целью спортивной организации является развитие и популяризация биатлонного спорта в стране, оказание всемерной поддержки биатлонистам, особенно молодежи, защита прав и законных интересов ее членов», — говорится в публикации.

Главой федерации назначен заместитель председателя организации содействия обороне Узбекистана «Ватанпарвар» Алишер Абдусаматов.

Журналисты издания отмечают, что курировать федерацию будет министерство обороны страны.

Биатлон — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжные гонки со стрельбой из винтовки.