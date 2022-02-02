Улан-Удэ, 2 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ вынесен приговор местному жителю за покупку и использование поддельной справки о вакцинации от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, молодой человек работает в сфере услуг.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

Соответственно, он входит в число граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Не желая прививаться, в июне 2021 года он купил за 1 тыс. рублей поддельный документ у неустановленного лица.

«После этого осужденный предоставил справку по месту работы в качестве подлинной в целях получения права допуска к осуществлению трудовой деятельности», — отметили в надзорном ведомстве.

По итогам слушаний суд признал 26-летнего подсудимого виновным и приговорил к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.