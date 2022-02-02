Самара, 2 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров возглавит попечительский совет областного отделения «Русского географического общества» (РГО). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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1 февраля состоялось совещании по вопросам работы и развития самарского областного отделения «Русского географического общества». На нем было принято решение о формировании попечительского совета этой организации. Возглавит совет глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Самарское отделение этого общества юридически создано в мае 2016 года. В нем насчитывается свыше 200 членов, работает пять местных отделений.

Одним из основных направлений работы общества в регионе является развитие сферы туризма и повышение туристической привлекательности области. Попечительский совет будет оказывать обществу содействие в привлечении новых партнеров, реализации социально-значимых проектов, получении грантовой поддержки. В попечительский совет регионального отделения общества войдут представители правительства региона, главы крупных предприятий и учреждений области, предприниматели.

Азаров поручил правительству региона доработать положение о попечительском совете и его планируемый состав.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» была основана в 1845 году, ее целью является популяризация географии, сохранение исторического и культурного наследия России.