Сухум, , 09:13 — REGNUM В Абхазии в течение суток 1 февраля в ходе 769 исследований выявили 454 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 151 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии — 25 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 44 383 носителя SARS-CoV-2. Из них 37 106 человек признали выздоровевшими, в том числе 349 — за последние сутки. За всё время 601 пациент с диагнозом COVID-19 скончался, в течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 592 носителей SARS-CoV-2 в результате 1009 исследований. За сутки зарегистрировали четыре смерти пациентов с COVID-19.