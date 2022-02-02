Москва, , 09:12 — REGNUM В московских больницах внедряется цифровая система оценки поступающих пациентов, сообщает 2 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.

В больнице Admoblkaluga.ru

Система создана для улучшения оказания экстренной и неотложной помощи, а с 2022 года будет доступна во всех много профильных стационарах.

Как рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова, в основе системы находятся автоматизированные клинические алгоритмы, которые помогут медикам оперативно определить степень тяжести состояния пациента, выявить скрытые угрозы и риски, а также установить приоритетность в оказании медицинской помощи. Она подчеркнула, что решения при этом принимает врач.

«Цифровая система медицинской сортировки в настоящее время проходит тестирование в нескольких больницах Москвы. В 2022 году мы планируем внедрить ее во всех городских многопрофильных стационарах для взрослых, а далее и в детских стационарах», — сказала вице-мэр.