Биробиджан, 2 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Еврейской АО за неделю вырос на 29,9%. Болеть чаще стали представители всех возрастных групп, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Ponchikov.net ОРВИ

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Постановлением главного санитарного врача области введены ограничения в связи с распространением инфекций. Закрыт доступ посетителей в стационары, отменены родительские собрания, усиленны утренние фильтры в образовательных учреждениях.

Жителей региона просят не отправлять в детские сады и школы детей с симптомами ОРВИ. Помещения учреждений будут проветривать и дезинфицировать.

Как сообщало ИА REGNUM, у двоих жителей Еврейской автономии обнаружили штамм коронавирусной инфекции «Омикрон». Заболеваемости COVID-19 в регионе растёт.