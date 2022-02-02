Кош-Агачский район, Алтай, 2 февраля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам Джазаторской ГЭС. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Mil.ru Уголовный кодекс

По данным следствия, с сентября 2019 года руководство предприятия, расположенного в селе Беляши Кош-Агачского района, не платило зарплату четырём сотрудникам больше двух месяцев, хотя имело для этого возможность. В результате образовалась задолженность в размере 900 тыс. рублей.

«Данные нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки, результаты которой были направлены в следственные органы следственного управления», — отметили в управлении.

Читайте также: На Алтае не получивший зарплату новосибирец сжёг машину работодателя