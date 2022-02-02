Пермь, 2 февраля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Перми все школы закрывают на карантин из-за высокой заболеваемости гриппа и ОРВИ в городе. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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В адрес главы муниципалитета Алексея Дёмкина поступило предписание Роспотребнадзора об ограничительных мерах. Карантин продлится с 3 по 9 февраля в школах, учреждениях дополнительного образования и среднего профессионального образования. В Перми ограничат проведение массовых культурно-развлекательных, физкультурных, спортивных мероприятий. Школьников переведут на дистанционное обучение на время карантина.

В месте с тем минобр Пермского края принял решение о проведении 9 февраля итоговое собеседование для выпускников девятого класса, которое является формой допуска школьников к прохождению государственной итоговой аттестации, в очном формате при соблюдении всех правил эпидбезопасности.