Москва, , 09:31 — REGNUM Отработку боевого слаживания начали военнослужащие из России и Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом в Министерстве обороны РФ сообщили 2 февраля.

Военные учения ВС РФ Mil.ru

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Этап проходит на белорусских полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский. Военные отрабатывают вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями, пояснили журналистам в ведомстве.

В тренировках участвуют мотострелковые подразделения, экипажи танков, боевых машин пехоты, артиллерийские расчеты и расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов. Российские и белорусские военные «в единых боевых порядках отрабатывают различные приёмы и способы боевых действий».

Как сообщало ИА REGNUM, до 9 февраля продлится первый этап проверки сил реагирования Союзного государства. Он предполагает передислокацию и создание на территории Белоруссии группировок войск. На втором этапе, с 10 по 20 февраля, пройдут совместные учения «Союзная решимость — 2022».

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