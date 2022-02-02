Нур-Султан, , 09:05 — REGNUM Правительство Казахстана ввело мораторий на повышение зарплаты министрам, депутатам, а также главам (акимам) областей и городов. Об этом сообщается пресс-служба премьер-министра республики.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Сообщается, что мораторий объявлен сроком на пять лет. Мораторий не касается зарплат административных госслужащих и бюджетников. Постановление введено в связи с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Я считаю, что зарплаты у них вполне достаточные. Поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение их зарплат», — сказал тогда глава государства.

Стоит отметить, что ранее Токаев также обвинил депутатов и чиновников, что они не умеют общаться с народом. Он поручил министрам и акимам регулярно проводить встречи с общественностью.