Москва, , 09:03 — REGNUM В Москве метростроители на 98% прошли перегоны участка Троицкой линии метро между станциями «Новаторская» и «Бачуринская». Об этом 2 февраля сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Строительство станции метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На первом участке Троицкой линии метро близятся к завершению тоннелепроходческие работы — перегоны пройдены уже на 98%», — сказал он.

Заместитель мэра уточнил, что общая готовность участка на сегодняшний день составляет 47%.

Всего на первом участке пять станций — «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Мамыри». На всех ведутся монолитные работы.