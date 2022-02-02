Кызыл, 2 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Туве 2 февраля отмечают наступление нового года по лунному календарю — Шагаа. С праздником жителей поздравил глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Тувы Празднование Шагаа. Тува

По его словам, Шагаа является основой культуры тувинского народа. Традиционно в этот день жители приветствовали друг друга особым образом, ладонь к ладони, поднося затем угощения и ходили в гости.

«Но не в этот раз, друзья. К сожалению, обстановка с коронавирусом очень непростая. Вы читаете сводки минздрава и видите сами: инфекция распространяется с огромной скоростью. Добавился новый штамм, который передается еще быстрее. За неделю количество заражений утроилось», — отметил он.

В связи с этим он вновь призвал граждан отпраздновать дома. Молебны в храмах будут транслироваться онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице республики Кызыле в этот день запрещена продажа спиртного в магазинах. Запрет администрации не касается заведений общепита, однако им также рекомендовано воздержаться 2 февраля от продажи алкоголя.

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