Витория-Гастейс, Испания, 2 февраля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над испанской «Басконией» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 90:82.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком стал защитник «Зенита» Билли Бэрон, на счету которого 24 очка. В составе «Басконии» защитник Уэйд Болдуин набрал 16 очков.

«Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Евролиги. «Баскония» идёт на 15-м месте.

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