Уфа, , 08:59 — REGNUM Метель ожидается в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

3 февраля в республике ожидается снег, переходящий в мокрый снег, метель, гололед. Днем в регионе возможно отложение мокрого снега на деревьях и проводах. На дорогах может образоваться снежный накат, ожидается гололедица и снежные заносы.

Температура воздуха в Башкирии ночью может опуститься до отметки — 15 °C, днем может потеплеть до +1С°.

4 февраля в республике также ожидается мокрый снег, гололед, отложение мокрого снега на деревьях и проводах. Ночью ожидаются сильные порывы ветра. Столбик термометра ночью может опуститься до отметки — 11 °C, днем может потеплеть до +1°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 2 февраля в республике также ожидается метель