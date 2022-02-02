Москва, 2 февраля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Музей Победы на Поклонной горе в Москве подготовил виртуальные выставку, экскурсию, лекцию и кинопоказ о Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра столицы.

Сталинградская битва

2 февраля исполняется 79 лет с момента окончания Сталинградской битвы. Это одно из самых ожесточенных и кровопролитных сражений в истории человечества. Победа в Сталинградской битве положила начало коренному перелому во Второй мировой войне

Материалы Музея Победы расскажут, как бойцам Красной армии удалось победить врага. Представлено более 70 уникальных экспонатов из фонда музея. Посмотреть их можно бесплатно.

ИА REGNUM ранее сообщало, Музей Победы на Поклонной горе подготовил для школьников интерактивную программу по экспозиции «Битва за Москву. Первая победа!».

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