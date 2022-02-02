Баку, , 08:56 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 1 февраля выявили 5223 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 15 945 тестов, что стало «рекордом» для республики. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 663 693 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 627 342 человека, в том числе 2319 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 27 596 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8755 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 21 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2186 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 7232 тестов. Выздоровевшими медики признали 764 человека. Скончались 14 пациентов с диагнозом COVID-19.

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