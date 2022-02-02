Екатеринбург, 2 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В одном из торговых центров Екатеринбурга обнаружили более 2,3 тыс. пар обуви иностранного производства с целым «букетом» нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

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В частности, не было подтверждено таможенное декларирование и нарушены правила маркировки. Кроме того, выявлены контрафактные товары.

По факту произошедшего проводятся проверочные мероприятия. У бизнесменов запрошены необходимые сведения и документы.