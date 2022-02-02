Село Седельниково, Омская область, 2 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Омской области 20-летнего жителя Седельниковского района приговорили к реальному сроку лишения свободы. Как сообщили ИА REGNUM 2 февраля в областном УМВД, мужчина трижды управлял автотранспортом в состоянии опьянения.

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Установлено, что в июле 2021 года инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21 083 под управлением нетрезвого молодого мужчины. Транспортным средством он управлял, не имея на это права.

В отношении нарушителя составили административный протокол, его арестовали на десять суток.

В октябре 2021 года молодой автолюбитель вновь сел нетрезвым за руль, чтобы покататься по селу. Его вновь остановили полицейские. На этот раз дознаватель возбудил уголовное дело (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Суд назначил водителю наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Однако 4 декабря мужчину уже в третий раз остановили полицейские в момент управления автомобилем. Согласно освидетельствованию, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,555 мг/л.

Суд признал сельчанина виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев.

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