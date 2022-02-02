Москва, 2 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. У граждан, которые получили прививку от коронавирусной инфекции, антитела против нового подвида штамма «Омикрон» BA.2 вырабатываются быстрее, чем против оригинального штамма. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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«На этот штамм антитела у ранее иммунизированных людей вырабатываются даже в большем количестве, чем на обычный «Омикрон», — подчеркнул в беседе с РИА Новости специалист.

При этом он пояснил, что заранее иммунная система среагировать не успевает и происходит инфицирование, однако потом «начинается активная выработка антител в клетках памяти».

«Они быстро срабатывают, поэтому человек быстро выздоравливает и перестаёт быть заразным», — сообщил Поздняков.

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Как сообщало ИА REGNUM, новую разновидность «Омикрона» BA.2 Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) выделило в конце января. Исследуемый вариант называется «стелс-Омикрон» или «скрытый», так как его сложно отличить от разновидности BA.1. Он считается самым заразным вариантом штамма и вызывает близкие с изначальным штаммом симптомы.

Основные признаки заражения подтипом BA.2 — высокая температура, непрерывный кашель, утрата или изменение обоняния или вкуса. Исследователи не исключают, что позднее будут установлены и более специфичные симптомы. Вероятно, они будут отражать симптомы первого варианта, BA.1.

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