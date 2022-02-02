Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Программу по защите прав человека на Украине намерен профинансировать Госдепартамент США, речь идёт о выделении до $400 тыс., сообщает 2 февраля RT со ссылкой на описание гранта.

Бурлюк Давид Давидович. Украинцы. 1912

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на Украину и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

От украинских неправительственных организаций ждут заявок на поддержку деятельности по борьбе «с преступлениями на почве ненависти и по политическим мотивам». Заявки принимает американское посольство на Украине.

В Госдепартаменте отмечают, что программа может быть направлена на защиту прав сексуальных, религиозных и этнических меньшинств, беженцев, внутренне перемещённых лиц и других «уязвимых и маргинализованных групп».

Также предполагается уделить внимание правам членов «сообщества активистов». Под ними понимаются в том числе люди, занимающиеся коррупционной проблематикой, защитой окружающей среды или журналистикой.

Участники проекта могут вести деятельность в виде просветительских или образовательных мероприятий. В общей сложности на такую работу Госдеп готов выделить до $400 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепартаменте США обещали профинансировать «борьбу с дезинформацией» и «злонамеренной риторикой» на Украине.

Читайте также: США обещают Украине гранты для борьбы «со злонамеренной риторикой»