Оттава, , 08:54 — REGNUM Канадская полиция задержала двух человек за правонарушения во время акции протеста дальнобойщиков в Оттаве. Об этом 2 февраля говорится в заявлении полиции.

Дальнобойщики geralt

Отмечается, что в ходе демонстрации один местный житель совершил «противоправные действия в отношении городской собственности», а второй принёс на акцию оружие.

Напомним, 29 января канадские дальнобойщики начали масштабную акцию протеста против коронавирусных ограничений. Они приехали в центр Оттавы на сотнях грузовиков и фактически заблокировали движение в городе. Акция проходит мирно, но водители постоянно жмут на клаксоны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьёй покинул свою резиденцию по соображениям безопасности, а потом сообщил, что заразился коронавирусом. Он назвал протестующих «маргинальным меньшинством» и заявил, что не намерен вступать с ними в переговоры.

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