Коронавирус подтвердили у 98 депутатов в Индонезии
Джакарта, 2 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Генеральный секретарь парламента Индонезии Индра Искандар заявил, что 98 депутатов заразились коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Индонезия
Депутаты с положительным результатом теста на коронавирус ушли на самоизоляцию.
По словам генерального секретаря парламента Индонезии, у депутатов обнаружили легкие симптомы, кашель и боль в горле.
Как сообщало ИА REGNUM, число людей, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии, достигло 128 655 689 человек.