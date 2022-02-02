Джакарта, 2 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Генеральный секретарь парламента Индонезии Индра Искандар заявил, что 98 депутатов заразились коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Депутаты с положительным результатом теста на коронавирус ушли на самоизоляцию.

По словам генерального секретаря парламента Индонезии, у депутатов обнаружили легкие симптомы, кашель и боль в горле.

Как сообщало ИА REGNUM, число людей, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии, достигло 128 655 689 человек.