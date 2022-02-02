Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Бразилии 1 февраля исключил проведение уличных карнавалов в Рио-де-Жанейро в апреле 2022 года. В праздники Тирадентис (21 апреля, годовщина смерти легендарного бразильского революционера Тирадентиса — прим. ИА REGNUM) и Сан-Хорхе на Самбадроме будут проходить только парады школ самбы.

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Как сообщает бразильское новостное агентство Brasil de Fato, муниципальный секретарь здравоохранения города Рио-де-Жанейро Даниэль Соранс исключил возможность того, что мэрия разрешит проведение уличных карнавалов в апреле.

«Уличный карнавал исключен. … непривитые по-прежнему в большой опасности. Трудно гарантировать, что посетителя карнавала привиты», — заявил Соранц.

Секретарь подчеркнул, что решение о переносе парадов с февраля на апрель было принято из-за неопределенности эпидемиологического сценария.

Согласно данным Rio Covid-19 Panel, только в январе в Рио-де-Жанейро зарегистрировано 287 244 подтвержденных случая заболевания. Это на 24% превышает общее количество заболевших за весь 2020 год.