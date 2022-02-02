Сеул, 2 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В январе 2022 года продажи южнокорейских автомобилестроительных компаний Hyundai Motor и KIA Motors на рынке США составили 90 360 единиц, что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компаний.

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Согласно опубликованным данным, продажи Hyundai Motor выросли на 10%, до 47 872 единиц. А продажи KIA Motors, напротив, упали на 5,5%, до 42 488 единиц.

Напомним, что в 2021 году совокупный объем продаж двух южнокорейских компаний на рынке США составил 1,44 млн единиц, что на 19% больше, чем в 2020 году.

В текущем году Hyundai Motor и KIA Motors намерены поставить на мировой рынок порядка 7,47 млн автомобилей.