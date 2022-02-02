2 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

То, как в Оренбурге отметили День студента в оренбургских клубах, получило федеральную огласку. Видеоролик с грязными танцами полуобнаженных молодых людей попал в интернет и вызвал массу комментариев.

Наталья Хомутова, , 11:04 — REGNUM День студента оренбургская молодежь отметила бурно. Видеоролик с грязными танцами полуобнаженных молодых людей распространили в мессенджерах и соцсетях. Ночную вечеринку обсуждают до сих пор.

Никола Пуссен.Вакханалия перед статуей Пана. 1631-1633

Очевидцы утверждают, что на праздничной тусовке, промаркированной для совершеннолетних участников, были и подростки младше 18 лет. В разных пабликах идет эмоциональное обсуждение. Люди разделились во мнениях. Кто-то считает подобное празднование Дня студента возмутительным и выходящим за рамки приличия. Кто-то выступает в защиту молодежи и отмечает, что «когда, как ни в молодости, совершать глупости и безрассудные поступки».

«Знаете, что я хочу вам сказать? Я уже давно не студент! По заведениям не хожу, семья, дети, ценности уже давно другие, и я ВОЗМУЩЕН! Я возмущен, что я давно не студент», — иронично прокомментировал ситуацию оренбуржец в Instagram.

«Кому какая разница, как отдыхает молодёжь? Не к вам домой зашли, не ваши дети, а если ваши, к ним вопросы», — вторит другой комментатор. Критиков вечеринки клеймят такими характеристиками, как ханжи и монашки.

Стриптиз Цитата из к/ф «Стриптиз» реж Эндрю Бергман. 1996. США

«В 90-е годы мы не оргиями грязными занимались…, а старались выжить, чтобы с голоду не умереть! И что, что молодые? Что с ума-то сходить?!» — возмущается подписчик соцсети.

«А потом эти студентки будут искать пап своим детям», — сделал пессимистический прогноз комментатор.

«Такого в нашем городе быть не должно — правильно! И не только в нашем», — считает другой пользователь интернета.

«Такие все святые, я не могу. Кто больше всех кричит срамота, у того дверцы шкафа со скелетами не закрываются», — сказал оппонент.

Возмущенные комментаторы называют вечеринку с оргией «позором города» и требуют закрытия таких заведений.

«Вы такое в Москве или Питере напишите. Каждый сам решает, как жить, чужие трусы караулить — себя не уважать. Кому не надо, туда не пойдут. Быдлу — быдлово, духовному — духовное», — отметил комментатор.

«Да, только в больших городах это отдельные заведения, со строгим возрастным контролем на входе и без телефонов, либо для таких вещей отдельные приватные комнаты, чтобы на утро не было видео 18+ во всех сториз города. А вообще лучше в чем-то другом доросли бы до Мск или СПб, а не вот это вот всё», — оставлен еще один комментарий.

Студенты Irinazybina

«Стыдно… стыдно… нам, горожанам, но не этим человекоподобным. Привлечь нужно к ответственности, кто этот беспредел допустил», — делает вывод подписчик Instagram.

В полиции уже заявили, что проводят проверку информации о бурном праздновании Дня студента как минимум в трех оренбургских клубах. По ее итогам будет дана правовая оценка событиям и их организаторам.

Стоит отметить, что в Оренбургской области уже долгое время работа ночных клубов находится под запретом из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.