Варшава, , 08:46 — REGNUM 1 февраля Польский нефтяной и газовый концерн (PGNiG) купил американский танкер с природным газом, который после регазификации пойдет по трубопроводам на Украину. Об этом сообщает Polskie Radio.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Получателем газа выступит украинский партнер PGNiG — компания ERU Europe. Это уже вторая подобная поставка, организованная двумя компаниями.

Сообщается, что танкеры с американским газом прибудут на терминал в польском порту в Свиноуйсьце в конце февраля. Газ поступит в польскую систему транспортировки, а украинская ERU Europe получит закупленное топливо к концу марта 2022 года.