Москва, 2 февраля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ) для учащихся столичных школ создана новая виртуальная лаборатория «Неорганическая химия», сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru МЭШ

Виртуальная химическая лаборатория доступна всем школьникам и учителям, но особенно будет полезна ученикам 8−9-х классов, которые изучают неорганическую химию. В онлайн-лаборатории есть все необходимые инструменты и реактивы.

Школьники смогут проводить безопасные химические опыты с компьютера или планшета, а затем применять полученные знания и навыки в настоящей лаборатории. Если ученик допустит ошибку, программа предупредит об этом и остановит эксперимент.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в библиотеке МЭШ появилась новая виртуальная лаборатория «Логосоревнования».

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