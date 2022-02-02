Уфа, 2 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Полномочия сельских старост намерены расширить в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что депутаты госсобрания Башкирии намерены рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Республики Башкортостан «О старостах сельских населенных пунктов в Республике Башкортостан».

«Законопроектом предлагается наделить сельских старост рядом полномочий. Старосты будут оказывать содействие органам местного самоуправления в их практической деятельности по ряду направлений и вносить предложения по решению вопросов местного значения. В заседаниях представительного органа поселения, городского округа, на которых обсуждаются вопросы, затрагивающие интересы населенного пункта, старосты будут участвовать с правом совещательного голоса», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Сообщается, что институт старост появился в Башкирии в 2019 году после принятия соответствующего закона.

Отмечается, что среди сельских жителей есть активные люди, которые хотят взять на себя решение общественно важных вопросов, но при этом они не наделены для этого достаточными полномочиями.

«Предлагаемый законопроект направлен на развитие данного института для более эффективного решения вопросов местного значения», — сообщил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии принят закон о налоговых льготах для некоторых инвесторов.