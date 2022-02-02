Южно-Сахалинск, , 18:01 — REGNUM На Сахалине по национальному проекту «Демография» для спортивной школы «Кристалл» приобрели современные технику, оборудование и тренажеры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Новое оборудование в спортшколе «Кристалл» на Сахалине Пресс-служба правительства Сахалинской области

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Для хоккейной школы закупили ледозаливочную машину, хоккейные борта и ворота, машину для подрезки льда, мишень для отработки ударов по воротам, а также комплект интерактивных тренажёров — для отработки приёма и передачи шайбы, нападений, прыжков, скольжения, развития скорости реакции, точности и скорости броска. На приобретение более 20 единиц оборудования потрачено более 26 млн рублей.

«Я очень рад новым тренажёрам. Они позволяют нам совершенствовать катание и работу с шайбой. Также оборудование помогает вернуться в хоккей после травмы или растяжения — технику можно отрабатывать индивидуально, даже не выходя на лёд», — рассказал хоккеист команды «Кристалл-2006» Егор Листвин.

Также по нацпроекту для «Кристалла» закупили 11 тренажёров для общефизической подготовки. Спортсмены и тренера заметили, что после поставки оборудования стали улучшаться показатели на льду.

«Оборудование и тренажеры в спорткомплексе «Кристалл» были уже устаревшие. «Кристалл» тренирует наших хоккеистов, которые выступают, в том числе на первенстве России. Нужно не забывать про города и муниципальные образования, где также активно развивается спорт, в том числе хоккейное направление. Развитие спортивной инфраструктуры, приобретение инвентаря безусловно скажется на настроении населения — жители будут меньше уезжать с северов. Это хорошие и важные поступления в города, в спорт, в молодёжь», — прокомментировал глава исполкома регионального штаба ОНФАлексей Казанцев.

В 2022 году по нацпроекту «Демография» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» будут построены новые спортивные залы в Чехове и Горнозаводске, приобретено современное оборудование ледовой арены в Углегорском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в спортивную школу олимпийского резерва «Мастер» в Хабаровске доставили по нацпроекту «Демография» новое оборудование для занятий греко-римской борьбой.