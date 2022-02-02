Тбилиси, 2 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Третий день продолжается акция протеста перед зданием правительстственной администрации — митинг в поддержку Михаила Саакашвили, сообщает 2 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Требование остаётся неизменным — протестующие требуют допуска независимых медиков к бывшему президенту и соответствующего лечения для него.

«Все это происходит целенаправленно по отношению к президенту, никого не волнует состояние его здоровья. Правительство воспринимает его как обычного оппонента и врага, поэтому мы пошли на такой радикальный шаг и будем бороться до конца», — заявил Леван Меребашвили, представитель организации «Сектор Миши».

Участники акции протеста отмечают, что главная цель — освободить Саакашвили из политического плена, поэтому они не собираются прекращать митинги до тех пор, пока цель не будет достигнута.

Напомним, что 1 октября 2021 года Михаил Саакашвили был арестован грузинскими властями и помещён в тюрьму.