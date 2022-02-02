Каракас, 2 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Венесуэлы во вторник, 1 февраля, единогласно одобрила снятие депутатской неприкосновенности с Таины Гонсалес, задержанной на месте преступления за незаконный оборот наркотиков в штате Фалькон 28 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Предатель

Как сообщает венесуэльское новостное агентство El Universal, также была принята отставка бывшего депутата Джейкара Переса, поданная 5 января. Перес был арестован по тому же делу, что и Гонсалес, в рамках операции «Железная рука».

В связи с этим председатель национального парламента Хорхе Родригес указал, что обязанность национальной ассамблеи состоит в том, чтобы просить государственное министерство о том, чтобы расследования достигли своих окончательных результатов, «кто бы ни пал».

«За несколько монет они предали свою родину, они поставили под угрозу безопасность своей родины (…) и они предали добросовестность людей, которые их избрали», — заявил Хорхес.

«Будущим тех, кто отклоняется от прямого пути, будет тюрьма», — подчеркнул политик.

Изложенные факты и элементы обвинительного приговора, представленные депутатом, делают депутата виновным в преступлениях незаконной торговли с отягчающими обстоятельствами в форме перевозки и сокрытия, а также в преступлении по сговору, предусмотренном и наказуемом венесуэльским законодательством.

Тания Гонсалес была захвачена вместе с депутатом от штата Тачира Луисом Вилориа. Также были арестованы мэр муниципалитета Хесус Мария Семпрун Кейринет Фернандес и другие лица: колумбиец Виктор Кано Перес и венесуэлец Роберт Монтанья Вилориа.