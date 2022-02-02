Тюмень, , 08:38 — REGNUM Бывшего генерального директора тюменского Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко якобы задержали в одной из стран Европейского Союза. Об этом сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник среди топ-менеджеров предприятия.

Напомним, Геннадий Лисовиченко находился в международном розыске с 2019 года по обвинению в ущербе АНПЗ на сумму 35 млн рублей по ч. 1 ст. 201 УК («Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации»). Также Лисовиченко подозревается в продаже заводского имущества на 18 млн рублей меньше реальной стоимости и другим эпизодам, связанным с банкротством АНПЗ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа 2019 года Ленинским районным судом экс-гендиректору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко было отказано в выплате премии в $10 млн. Его интересы в процессе представляла супруга.

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