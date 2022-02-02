Лион, Франция, , 08:37 — REGNUM «Лион» одержал победу «Марселем» в перенесённом матче 14-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На 10-й минуте матча полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи открыл счёт. А на 76-й минуте хавбек «Лиона» Шердан Шакири восстановил равновесие, а на 89-й форвард Мусса Дембеле принёс «Лиону» победу.

На сегодняшний день «Лион» занимает седьмое место в чемпионате Франции, в активе команды 34 очка. «Марсель» идёт на третьем месте с 40 очками.

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