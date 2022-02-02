Кишинёв, , 08:36 — REGNUM В Молдавии в течение суток 1 февраля в ходе 13 988 исследований выявили 4348 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Permkrai.ru

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 445 046 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 384 750 человек, в том числе 2052 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 3290 пациентов с COVID-19, в том числе 241 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 666 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 24 таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 2449 заражений коронавирусом в результате проведения 8760 тестов. Врачи выписали за сутки 1315 человек, умерли семь пациентов с COVID-19.

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