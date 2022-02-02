08:33 06.02.2022

Reuters: «Россия располагает примерно 70% боевой мощи, которая, по ее мнению, потребуется для полномасштабного вторжения в Украину, и направляет больше батальонных тактических групп на границу со своим соседом, заявили два американских чиновника в субботу.

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Цитата канала «Пул №3».

В очередном выпуске проекта «Редколлегия» читинские блогеры Андрей Козлов и Владимир Свечников размышляют о настоящих (как им кажется) причинах происходящего, и о том, когда всё это закончится.

Американские СМИ в октябре 2021 года придумали планы России по нападению на Украину. С тех пор никто не дал ясного ответа на то, зачем бы нашей стране нападать на соседей, но последствия от геополитической напряжённости затронули всех.

Эскалация, по мнению источников издания, грозит привести к появлению от одного до пяти миллионов беженцев, «многие из которых хлынут в Польшу», утверждает американская газета, ссылаясь на своих собеседников

Ссылаясь на неназванных чиновников, the New York Times сообщает о «возможных огромных человеческих потерях» в случае прямого военного конфликта между Россией и Украиной: по их утверждениям, среди мирных жителей число жертв может составить от 25 тысяч до 50 тысяч, среди военнослужащих Украины — от 5 тысяч до 25 тысяч, среди военнослужащих РФ — от 3 тысяч до 10 тысяч.

Украинская армия подтягивает к линии соприкосновения танки. Четыре Т-64 зафиксированы в районе поселка Привольное — данные из отчета Спецмониторинговой миссии ОБСЕ.

В киевском аэропорту Борисполь разгрузили восьмой самолёт с американским оружием для ВСУ. На этом борту преимущественно боеприпасы калибром 7,62×51 мм образца НАТО.

За истекшие сутки представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало о 6 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ. По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

Ежедневная сводка нарушений режима прекращения огня за период с 03:00 5 февраля по 03:00 6 февраля.

В Воронежской области замечено движение колонны в составе ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С1». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в регионе проходят учения подразделений ПВО с задействованием данных систем.

«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», — сказал Хак.

Все стороны должны воздержаться от риторики, способной обострить ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак , комментируя ошибочную публикацию Bloomberg о начавшемся вторжении России на Украину.

«Давным-давно в России нужно было завести свой видеохостинг, который отвечает интересам Российской Федерации и наших друзей и соседей», — говорит журналист. По его словам, в России была уже предпринята попытка создать альтернативный Rutube. Но она оказалась не очень успешной. «Я очень надеюсь, что все-таки купят дорогие хорошие серверы, подключат, сделают нормальный ребрендинг и мы перестанем зависеть», — говорит Дмитрий Стешин.

Блокировка ресурсов Донбасса в YouTube поможет нам стать независимыми в виртуальной сфере. Об этом каналу «Донбасс решает» заявил известный российский журналист Д митрий Стешин .

Народная милиция ДНР: 5 февраля на Мариупольском направлении боевики 36 бригады по приказу Гнатова трижды обстреляли из различных типов гранатометов район н.п. Октябрь, выпустив 25 гранат, а с позиций в районе н.п. Павлополь открывали огонь из АГС по району н.п. Сосновское, выпустив 25 гранат.

Депутат Рады Кузьмин заявил о «бегстве» населения из Киева из-за боязни «вторжения» России: «Одни вывозят за границу семьи, а другие прячут близких в Украине, преимущественно в западных областях. Причина? Готовятся к российскому вторжению. Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших, доморощенных погромщиков, которые под призывы к борьбе с оккупантами будут тупо грабить».

— Мы до сих пор рассматриваем Крым как часть Украины. Это не выбор президента Путина или России — вступать Украине или какой-то другой стране в НАТО. Это зависит от членов альянса. Какие бы взгляды ни были у президента Путина и России — это не их дело, не им указывать, кого принимать в НАТО.

Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин на вопрос об аргументе Путина, что после вступления Украины в НАТО может начаться война в Крыму:

По информации издания, британский спецназ передаст опыт украинским коллегам в тактике борьбы с террористами, снайперской стрельбой и диверсиями.

Великобритания отправила на Украину более 100 спецназовцев (SAS, SBS, Специальный разведывательный полк и группа поддержки спецназа) в качестве военных советников для передачи опыта украинским военнослужащим, сообщило издание Mirror.

В ДНР 8 тысяч граждан официально заявили о своем статусе пострадавших. «Для помощи им в каждом городе и районе республики созданы территориальные комиссии. В их функции входит не только определение статуса каждого гражданина, но и помощь в оформлении документов, социальных выплат, расселении». Об этом корреспонденту канала «Донбасс решает» рассказала Екатерина Зинурова , главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт исключила поставки Германией оружия Киеву , обосновав это тем, что диалог по урегулированию конфликта на Украине продолжается.

В их задачи, как сообщается, входят подготовка подразделений ВСУ по направлениям: противодействие ДРГ противника, снайперская подготовка, проведение диверсий в тылу врага.

Британский таблоид Mirror со ссылкой на неназванный источник сообщает, что на территорию Украины направлены более 100 военнослужащих элитных спецподразделений SAS, SBS, Специального разведывательного полка и Группы поддержки спецназа.

Подробности в материале: ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

ВСУ шесть раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявил 6 февраля представитель ДНР СЦКК.

Первые подразделения ВС США, задействованные в рамках усиления военного присутствия на восточном фланге НАТО, прибыли накануне в немецкий Висбаден.

Активность ВС РФ в Калининградской области, Крыму и в Чёрном море, а также на границе с Украиной мониторят в эти минуты высотный разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk, противолодочный P-8A Poseidon и CL600 ARTEMIS.

Росгвардия приступила к переброске сил и средств в районы практических занятий в рамках подготовки к проведению масштабных учений «Заслон — 2022».

Нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно, заявил президент Франции Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche перед визитом в Москву, который состоится 7 февраля.

Таким образом, РФ ожидает введения новых санкций со стороны США, заявил Антонов. Кроме того, посол сообщил о том, что еще 28 дипломатов РФ к 30 июня должны будут уехать из Штатов.

«Это печальная, конечно, история, каждый день мы наблюдаем дискуссии в Конгрессе. Есть полный консенсус в отношении того, что санкции нужны, вопрос лишь в их объёме и сроках», — сказал он.

Посол России в Соединенных штатах Анатолий Антонов сказал, что в США есть консенсус о необходимости введения новых антироссийских санкций, вопрос лишь в объёме и сроках.

«Никто из местных не может и думать о том, что Донецк будет с Украиной еще раз. Потому что каждый человек здесь знает, кто погиб или сильно ранен от украинских обстрелов. Украинцы никогда не будут вместе с Донбассом. Все здесь хотят с Россией».

Он много общается с жителями ДНР. Многие люди считают, что большой войны не будет.

Патрик Ланкастер : люди в Донбассе устали от войны и хотят мира. Об этом американский журналист, который с самого начала войны живет в Донбассе, рассказал в интервью каналу «Донбасс решает».

Подразделения ВС Украины в эти минуты (6 февраля 13:00 местного времени) ведут обстрел жилых районов Горловки.

Вживую лидеры не общались более двух лет, отмечается в сообщении.

Ситуация вокруг Украины станет главной темой переговоров президентов РФ Владимира Путина и Франции Эмманюэля Макрона 7 февраля в Москве, сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).

Президент Чехии Милош Земан заявил, что его страна выступает категорически против отправки военных блока НАТО на Украину. Об этом он заявил в интервью CNN Prima News.

Французы также привели тот факт, что «перед переговорами с Путиным Макрон отправился получать указания от НАТО».

Французы заявили, что Макрону уже поздно налаживать отношения с Россией. Читатели французской газеты Le Figaro оставили множество комментариев под сообщением о предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона. Они усомнились, что главе французского государства удастся наладить отношения с Россией, аргументируя тем, что «у него было пять лет на это, однако теперь уже поздно».

По информации пресс-службы НМ ЛНР, на передовых позициях 30-й отдельной механизированной бригады ВС Украины ввиду некомплекта личного состава были размещены военнослужащие из военного оркестра , которые после этого написали рапорта об увольнении.

«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, — отметил Лукашенко. — Хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать — нет-нет, войны не будет, войны нет и так далее».

Президент Украины Владимир Зеленский — «безголовый». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Читайте подробнее: Лукашенко заявил о совместном с Россией ответе на агрессию Киева в Донбассе

Белоруссия и Российская Федерация дадут совместный ответ, если Украина начнет войну против Донбасса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Подробности в материале: Лукашенко: нарушивший границу Белоруссии беспилотник не был боевым

Нарушивший воздушное пространство Белоруссии в конце января украинский беспилотник не был боевым, а вел разведку местности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

«Отмечено прибытие (в Донбасс) в зону ответственности 25 воздушно-десантной бригады 40 украинских военнослужащих по призыву», — говорится в сообщении.

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) направило призывников срочной службы в зону конфликта в Донбассе. Об этом, как сообщает «Донецкое агентство новостей», заявили в Управлении Народной Милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР), ссылаясь на данные разведки.

Читайте также: Министр обороны Украины заявил об отсутствии военных угроз со стороны РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит «сиюминутной» военной угрозы со стороны России.

Санкции Соединенных Штатов в отношении России «за вторжение на Украину» могут затронуть экономику Китая, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Российская Федерация якобы может «аннексировать оккупированные территории» на востоке Украины. Об этом 6 февраля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC.

Подробности в материале: В ДНР сообщили об убийстве военнослужащего украинским снайпером

«Снайпер 25-й отдельной воздушно-десантной бригады (ВСУ) с огневой позиции в районе Верхнеторецкого (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе Верхнеторецкого (южное)», — говорится в сообщении.

В Донбассе в результате снайперского огня погиб военнослужащий Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 6 февраля сообщили «Донецкому агентству новостей» в Управлении НМ республики.

Власти США не исключают, что обострение ситуации вокруг Украины может произойти во время Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Не верьте апокалиптическим прогнозам, — написал он. — В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий».

Апокалиптическим прогнозам в связи с информацией о возможном «вторжении» России на Украину верить не стоит. Об этом 6 февраля сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на странице в соцсети Twitter.

Власти Германии не намерены поставлять летальное оружие Украине. Об этом 6 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.

Россию ждут серьезные последствия в случае обострения кризиса вокруг Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD перед отлетом в США.

Заявлениям представителей Российской Федерации об отсутствии планов «вторжения» на Украину не доверяют в Лондоне. Об этом 6 февраля сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на странице в соцсети Twitter.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил по телефону с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в том числе ситуацию в отношениях между Россией и Украиной. Об этом сообщила канцелярия Беннета.

Об этом: Салливан оценил готовность Китая поддерживать Россию по Украине

Отсутствие упоминаний Украины в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина позволяет предположить, что Пекин не готов полностью поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудил с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию вокруг Украины и укрепление восточного фланга НАТО. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Госдепа.

Заголовок о «вторжении» России на Украину, опубликованный на сайте агентства Bloomberg, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 6 февраля в социальной сети Facebook.

Информация, согласно которой Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине проданное этим странам израильское оружие, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 6 февраля в социальной сети Facebook.

Участие в войне против России ради Украины станет для армии США станет самоубийством, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер.

Информация о том, что Украина направила Германии список, где указала, что именно хочет получить из военной помощи для того, чтобы противостоять России, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 6 февраля в социальной сети Facebook.

Подробности в материале: Байден и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

Лидеры США и Франции обсудили дипломатические усилия и усилия по сдерживанию России в ответ на наращивание Москвой военной мощи возле границы с Украиной. Также Байден и Макрон подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Планируется обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации и урегулированием внутриукраинского конфликта», — сообщает сайт Кремля.

Подробности в материале: Канцлер ФРГ назвал тяжелыми переговоры между Россией и США по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал трудными переговоры между Россией и США по деэскалации ситуации на границе с Украиной. Об этом он сообщил в интервью для The Washington Post.

Сводка за 6 февраля от канала «ЛуганскИнформЦентр»: ️военнослужащие ВСУ разместили бронетехнику вблизи села Муратово. Киевские силовики тренируют резервистов для дальнейшей их отправки в зону проведения «операции объединённых сил».

Подробности в материале: Шольц объяснил, почему Германия поставила Украине только каски

«Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущие правительство, и в этом вопросе имеет место преемственность», — пояснил Шольц.

Подробности в материале: На Украине усомнились в полномасштабном «вторжении» со стороны России

Достаточного для начала полномасштабных действий количества военных около границ Украины не имеется у России. Об этом 7 февраля заявил бывший глава украинского минобороны Андрей Загороднюк в интервью британской газете Guardian.

В сближении России и Китая «нет ничего нового», заявил президент США Джо Байден . Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Якобы существующая со стороны России «угроза» для Украины была выдумана Великобританией и США для того, чтобы начать «героическую» борьбу с Москвой и последующей своей «победы» в ней. Об этом 7 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Подробности в материале: Байден не стал отвечать на вопрос о дополнительных силах США в Европе

Вопрос о возможной отправке дополнительных подразделений вооружённых сил США в Европу оставил без прямого ответа американский президент Джо Байден . Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

7 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон созвал очередную пресс-конференцию. Свое общение с журналистами он начал с темы Украины. По мнению Моррисона, риск начала военных действий в настоящее время очень высок, передает телеканал Nine News.

Об этом: Министр обороны Румынии пообещал не участвовать в конфликте с Россией

Румыния не будет участвовать в военном конфликте с Российской Федерацией, поскольку на данный момент для противостояния между Бухарестом и Москвой нет никаких оснований. Об этом 6 февраля заявил министр обороны Румынии Богдан Ауреску , передает бухарестский телевизионный канал Prima TV.

«Мы достигли взаимопонимания по принципиальным вопросам для обеих наших стран. Ситуация вокруг Украины и на нашей восточной границе только подтверждает наше сообщество ценностей», — сказал глава польской дипломатии.

Польша и США достигли взаимопонимания по принципиальным вопросам. Об этом, как передает Polskie Radio, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау , подводя во время пресс-конференции итоги своего визита в Вашингтон.

Читайте подробнее: Германия может увеличить численность своих военных в Литве

По словам министра, это связано с растущей напряженностью в регионе и «развертыванием Россией войск вблизи границы с Украиной».

Берлин рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Литву. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью изданию Funke.

Цены на газ, которые росли за последние месяцы рекордными темпами, привели в шок многих немцев, которые в значительной степени зависят от российских поставок голубого топлива. Опасения по поводу войны на Украине ставят перед многими жителями Германии вопрос о том, что произойдет, если поток российского газа будет остановлен. Об этом 7 февраля сообщил шведский телеканал SVT.

InsideDonetsk со ссылкой на замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина : «К линии соприкосновения в Донбассе переброшены украинские националисты и польские наёмники».

Об этом: В Швеции рассказали о трех сценариях развития ситуации на Украине

Исследователь из Шведской военной академии Томас Рис считает, что в настоящее время существует три вероятных сценария развития ситуации вокруг напряженности на российской-украинской границе. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте телеканала SVT 6 февраля.

Читайте подробнее: В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс боевиков и создании штурмовых групп

На территорию Донбасса прибывают боевики, которые были подготовлены под руководством инструкторов из Британии, и из них украинская сторона формирует штурмовые группы. Об этом 7 февраля сообщил на брифинге заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин .

Об этом: В Словакии пообещали практическую помощь ВС Украины

Власти Словакии в случае эскалации ситуации на границе с Россией готовы оказать конкретную помощь Украине. Об этом в интервью братиславской газете Pravda заявил министр обороны республики Ярослав Надь.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что он едет в Киев для того, чтобы выразить солидарность с Украиной из-за напряженной ситуации вокруг последней. Он сказал об этом 7 февраля журналистам в аэропорту перед вылетом в украинскую столицу.

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе на заседании 9 февраля обсудит вопросы обеспечения устойчивого перемирия. Об этом 7 февраля заявил пресс-секретарь делегации Донецкой Народной Республики (ДНР) на переговорах Владислав Московский.

Согласно заявлению, опубликованному министерством иностранных дел страны, Доминиканская Республика считает, что «этот кризис влечет за собой риск перерастания в конфликт крупных масштабов, который может иметь тяжелые последствия для человечества».

Правительство Доминиканской Республики сегодня выразило свою озабоченность напряженной ситуацией в сфере безопасности в Восточной Европе. Об этом пишет Prensa Latina.

Как сообщалось ранее, Шольц заявил, что в случае «эскалации» ситуации на Украине правительство Германии «вместе с союзниками» готово предпринять в отношении России «все необходимые меры», и проект газопровода «Северный поток — 2» исключением не станет.

Новое немецкое правительство будет болтаться между американским давлением, с одной стороны, и недовольством промышленников и граждан ухудшающейся экономической конъюнктурой — с другой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 февраля, комментируя высказывания канцлера Германии Олафа Шольца.

Подробности в материале: Накануне поездки в Москву и Киев Макрон связался с премьером Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы европейской безопасности и ситуацию на границе Украины с Россией и Белоруссией.

Поддержка властями Китая требований России о предоставлении США гарантий безопасности говорит о наступлении наихудших времен для Вашингтона, считает украинский эксперт Андрей Головачев.

Народная милиция ДНР: в нарушение третьего пункта дополнительных мер, зафиксировано размещение двух бронетранспортёров БТР-80 из состава 53 омбр вблизи частных жилых домов в н. п. Андреевка. Кроме того, боевики 36-й обрмп разместили зенитную установку ЗУ-23 вблизи жилого сектора в н. п. Ломакино.

«Сначала подумал — где же их всех (польских наёмников. — Прим. С.Ш.) хоронить? Потом вспомнил, что немцы крематории шлют в помощь», — пошутил Михаил Прутов.

Не обошлось без иронии и чёрного юмора.

«Сколько уже иностранных карателей сгинуло на землях Донбасса, а всё угомониться не могут», — развивает тему Дмитрий Куприянов.

«Поляки тут как тут. Они готовы воевать, не за себя, а за других. Убивать пофиг кого, вот это выгода у них», — считает Глеб Спиридонов.

Известие о том, что в Донбасс прибыли наёмники из Польши, активно обсуждают в социальных сетях. Люди говорят, что у этих вояк — незавидные перспективы. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

«Сначала подумал — где же их всех (польских наёмников — прим. С.Ш.) хоронить? Потом вспомнил, что немцы крематории шлют в помощь», — пошутил Михаил Прутов.

Не обошлось без иронии и чёрного юмора.

«Сколько уже иностранных карателей сгинуло на землях Донбасса, а все угомониться не могут», — развивает тему Дмитрий Куприянов.

«Поляки тут как тут. Они готовы воевать, не за себя, а за других. Убивать пофиг кого, вот это выгода у них», — считает Глеб Спиридонов.

Известие о том, что в Донбасс прибыли наёмники из Польши, активно обсуждают в социальных сетях. Люди говорят, что у этих вояк — незавидные перспективы. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Подробности в материале: Фальстарты западных СМИ говорят о подготовке провокаций против РФ — МИД

«Всё свидетельствует о том, что, видимо, идёт подготовка части провокационных действий… Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций», — подчеркнула Захарова.

Недавние публикации в западных СМИ о якобы уже состоявшемся «вторжении России на Украину» указывают на подготовку провокаций. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 7 февраля в эфире Первого канала.

Об этом: В Белом доме раскрыли темы переговоров Байдена и Шольца

Она подчеркнула, что у американского и германского лидеров очень насыщенная повестка. Ожидается, что Байден и Шольц обсудят взаимные обеспокоенности по поводу наращивания российских сил на границе Украины, дипломатическую деэскалацию и меры по сдерживанию дальнейшей «российской агрессии».

Ситуации вокруг Украины уделят большое внимание президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Белом доме, запланированной 7 февраля. Об этом сообщила журналистам высокопоставленная представитель американской администрации.

Украина за последние месяцы получила поддержку западных стран на $1,5 млрд и более 1 тыс. тонн вооружения, заявил 7 февраля глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось ранее, Пекресс в ходе интервью французским СМИ перешла на русский язык и обратилась к гражданам России с призывом «вместе строить мир в Европе». Начало войны России и Украины «стало бы ужасной ошибкой», добавила она.

Германия не сумела воспользоваться плодами своего объединения, и у Франции есть шансы занять место лидера Европы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 февраля, комментируя высказывания кандидата в президенты Франции Валери Пекресс.

Об этом: Кулеба рассказал о повестке переговоров с Бербок и Макроном

«Вопрос военных поставок в Украину с Германии, из третьих стран или международных организаций, требующих разрешения Германии, будет в повестке дня моих переговоров сегодня, как и ряд других вопросов», — сказал Кулеба.

Поставки оружия на Украину будут обсуждаться в ходе визитов в Киев министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и президента Франции Эммануэля Макрона , рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 7 февраля на брифинге.

Читайте также: Столтенберг обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию вокруг Украины. Об этом он сообщил 7 февраля в Twitter.

На территорию части Луганской области, которая находится под контролем Киева, прибыли главы МИД Австрии, Словакии и Чехии Александер Шалленберг , Иван Корчок и Ян Липавский . Об этом 7 февраля рассказал на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба .

«Подчеркнул важность сохранения единства союзников, продолжения активной поддержки Украины, а также усиления присутствия НАТО в странах Балтии», — рассказал Кариньш о своём телефонном разговоре с Макроном.

Союзники должны сохранять единство и продолжать активно поддерживать Украину, об этом латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону перед его визитом в Москву. Об этом говорится в сообщении Кариньша в Twitter.

Читайте также: Канцлер ФРГ обсудит ситуацию с Украиной с президентами Франции и Польши

Во вторник, 8 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и польским лидером Анджеем Дудой . Об этом 7 февраля рассказала на брифинге в Берлине представитель немецкого правительства.

Переговоры на уровне советников в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) могут состояться в течение текущей недели, заявила 7 февраля журналистам на брифинге в Берлине представитель правительства ФРГ.

Уроки истории ничему не учат руководство Польши, которое продолжает вести подлую и недальновидную политику. Об этом 7 февраля заявил член экспертного совета «Сильной России», политолог Константин Мочар , комментируя информацию о том, что наемники из Польши прибыли на территорию Донбасса.

«Оккупационным войскам в очередной раз привиделись иностранные «наёмники», теперь из Польши», — указано в сообщении.

Наёмников из Польши или других стран в Донбассе нет, а представители стран НАТО находятся в зоне конфликта как инструкторы. Об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, опубликованном в Facebook.

Продолжает поступать информация о проведении в соединениях вооруженных формирований Украины мероприятий по подготовке к наступательной операции, об этом сообщили 7 февраля в Народной милиции ЛНР. В частности, на передовых позициях 2-го батальона 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Счастье замечен расчёт беспилотника. В штабе бригады продолжается уточнение карт и объектов огневого поражения. На позициях 2-го батальона 30-й механизированной бригады разведкой ЛНР установлено проведение рекогносцировки местности командным составом бригады. Кроме того, в 24-й механизированной бригаде ВСУ проводятся мероприятия по восполнению ракет к ПТРК «Корсар» до двух норм, идет обслуживание военной техники и её подготовка к боевому применению.

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что вероятность значительной эскалации ситуации вокруг Украины на данный момент низкая.

Об этом: В Болгарию прибывает глава штаба союзного командования НАТО

Начальник штаба Союзного командования НАТО по специальным операциям в Европе адмирал Йоахим Рюле прибывает с внеочередным визитом в Болгарию. Об этом 7 февраля сообщает БНР.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок собирается посетить Украину уже второй раз за последние три недели на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях России и Запада из-за опасений вторжения на Украину.

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту обстрела Донецка 5 февраля со стороны украинских боевиков. Это деяние квалифицируется как теракт. Дело открыто в отношении командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, а также его подчиненных, сообщает «Донецкое агентство новостей». В результате минометного огня в Киевском районе на севере Донецка был поврежден гаражный бокс в гаражном кооперативе по ул. Новороссийской. Повреждения также получили три легковых автомобиля.

Читайте также: В Киеве сорвалась встреча Бербок с Зеленским

Об изменении графика переговоров в Киеве германского министра иностранных дел Анналены Бербок 7 февраля сообщает Reuters. Не состоится встреча главы германской дипломатии с украинским президентом Владимиром Зеленским .

«Не создавать конспирологии» из-за отмены встречи в Киеве украинского президента Владимира Зеленского с германским министром иностранных дел Анналеной Бербок призвал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с коллегой из Германии 7 февраля.

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Вопрос о присутствии НАТО на Украине — это «красная черта», которую переходить нельзя ни в коем случае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин .

Адаптировать свой график встреч в Киеве решила германский министр иностранных дел Анналена Бербок . Она не стала встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским , потому что с ней на переговоры не смог поехать её французский коллега Жан-Ив Ле Дриан , сообщила она 7 февраля журналистам.

Ситуация вокруг Украины может привести к реформированию или даже роспуску НАТО. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 7 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин .

Вопрос спасения Украины Россию не интересует, однако интерес представляют соглашения по безопасности, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Об этом: Блинкен рассказал о планах военной помощи Украине

Помощь Украине со стороны Запада будет продолжаться, ведь этой стране нужно «защищать себя», сообщил 7 февраля журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен .

О необходимости укрепить восточный фланг НАТО заявил 7 февраля польский президент Анджей Дуда по итогам переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Информация агентства Reuters и газеты New York Times о гипотетическом количестве потерь в случае начала войны Украины и России, согласно которой украинская армия может потерять до 25 тысяч своего личного состава, российская до десяти тысяч, а мирное население может поредеть на 50 тысяч человек, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии 7 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Белоруссия и Российская Федерация дадут совместный ответ в случае, если Украина начнёт войну против Донбасса, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою позицию 7 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Информация, согласно которой Великобритания направила на Украину более ста сотрудников спецподразделений, включая представителей Особой воздушной службы (SAS), Особой лодочной службы (SBS), Особого разведывательного полка и группы поддержки Сил спецназначения, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 7 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Конфликт на Украине лежит в основе потасовки Москвы и Вашингтона, но Украина вызвала интерес не только у «больших». Визит британско-польско альянса и президента Турции в Киев указывает на активизацию так называемых средних сил.

Сенатор США Бен Кардин пригрозил России наисильнейшими экономическими и политическими санкциями в случае вторжения на Украину. Политик уточнил, что потенциальные санкции могут носить и финансовый, и персональный характер, затрагивая лично президента России Владимира Путина , его финансово-политическую активность и российскую экономику.

Подробности в материале: Байден заявил, что США и Германия вместе заняты сдерживанием России

США и Германия работают «в полном согласии друг с другом» над дальнейшим сдерживанием «российской агрессии в Европе», заявил 7 февраля американский президент Джо Байден на встрече с германским канцлером Олафом Шольцем .

Об этом: Байден и канцлер Германии обсудили санкции против России

Санкции, которые могут быть введены против России из-за ситуации с Украиной, стали одной из тем переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца . Об этом глава Белого дома сообщил 7 февраля на пресс-конференции.

Президент Сербии Александр Вучич надеется, что Россия и США смогут найти мирное решение в ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом он заявил 7 февраля в эфире канала Happy TV.

Военные учения, в ходе которых будет отработано применение турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, американских ракетных комплексов Javelin и британских переносных управляемых противотанковых ракет NLAW, пройдут на Украине. Об этом 7 февраля заявил украинский министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

США «положат конец» газопроводу «Северный поток — 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины, на которую якобы может пойти Россия. Об этом заявил американский президент Джо Байден 7 февраля по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем .

Сумма в размере €2,5 млн будет выделена в скором времени Австрией в качестве гуманитарной помощи Украине из-за ситуации на востоке страны, заявил австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг 7 февраля по итогам посещения линии соприкосновения в Донбассе.

Украина столкнулась с «военной угрозой, и об этом нельзя молчать», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Об этом: США разрешили Украине получать оружие из Прибалтики

Украина получила разрешение от Соединенных Штатов на поставки оружия из Прибалтики, заявил украинский министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

Германия готова пойти на затратные для себя шаги против России в случае «вторжения» РФ на Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 7 февраля в интервью CNN.

Посольство Соединенных Штатов на Украине может переехать из Киева в западные области страны из-за якобы угрозы возможной эскалации ситуации. Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на осведомленные источники.

Глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер позитивно оценил возможность присоединения Соединенных Штатов к переговорам по Украине в «нормандском формате». Об этом он заявил в интервью FUNKE.

Великобритания намерена усилить военное присутствие в Эстонии и на севере Европы, а также изучает возможность направить на Юго-Восток континента дополнительные боевые корабли и самолёты. Это следует из авторской статьи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона , вечером 7 февраля опубликованной газетой The Times.

По данным журналиста CNN, Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за того, что Бербок не стала заявлять об отказе Германии от газопровода «Северный поток — 2».

Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что в Киеве приземлился восьмой по счёту самолёт из Соединённых Штатов Америки с грузом боеприпасов весом 86 тонн, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 7 февраля в социальной сети Facebook.

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин написал в Facebook о том, что жители Киева, а также представители украинской власти бегут из столицы и вывозят с Украины свои семьи, опасаясь «российского вторжения» и «доморощенных погромщиков». Его заявление стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 февраля в социальной сети Facebook

Однако на вопрос журналиста, как именно США это сделают, конкретики не последовало.

Байден предупредил: «Если Россия вторгнется, то есть танки или войска снова перейдут границу Украины, тогда «Северного потока — 2» больше не будет. Мы положим ему конец».

Читайте подробнее: В Швеции не исключили кабульского сценария для Киева

Шведский депутат Бьорн Седер призвал поднять вопрос о необходимости обеспечить безопасность представителей посольства королевства на Украине из-за якобы растущей угрозы со стороны России. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее обращение депутата к министру иностранных дел Швеции Анн Линде.

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«Я не могу говорить о шагах, которые не были объявлены, которые являются гипотетическими и могут не иметь места», — сказал Прайс на брифинге.

Комментариев о необъявленных гипотетических шагах Госдепартамент США не даёт, заявил руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс , отвечая журналистам на вопрос о планах по развёртыванию на Украине американских противоракетных комплексов THAAD.

Европейский союз обладает инструментами для внедрения болезненных для России ограничительных мер, однако Брюссель предпочел бы их не вводить. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«По большому счёту, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о «нападении России на соседние страны», — сказал Панкин РИА Новости.

Запад найдёт или выдумает повод для введения антироссийских санкций при его отсутствии. Например, заявит о возможном «нападении» России на соседние страны, заявил 8 февраля замглавы МИД РФ Александр Панкин .

Сообщается, что в рамках мероприятия президент Польши совместно с руководителями институтов ЕС подчеркнули важность европейского единства в условиях «риска эскалации российской агрессии на Украине».

После прибытия из Пекина в Брюссель президент Польши Анджей Дуда встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем . Об этом 8 февраля передает пресс-служба польского лидера.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «шагом вперед» контакты западных стран и России по безопасности. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Подробности в материале: Никонов сделал свои выводы из переговоров Путина и Макрона

Из итогов переговоров лидеров России и Франции стала понятна дальнейшая линия РФ на переговорах по безопасности, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Об этом: Джонсон сопоставил кризис вокруг Украины с периодом холодной войны

По его словам, нынешний кризис затмевает произошедшее вокруг Украины в 2014 году. Вместе с тем есть надежда, что «принципиальная и решительная дипломатия может предотвратить кризис».

Ситуация вокруг Украины привела к крупнейшему в Европе наращиванию военной мощи со времён холодной войны. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в материале для газеты The Times.

Читайте подробнее: В Пентагоне не увидели угроз восточному флангу НАТО со стороны России

Прямой угрозы со стороны России восточному флангу НАТО в министерстве обороны США на сегодняшний день не видят. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Пётр Порошенко ответил на предложение Владимира Путина о политическом убежище в России: «Вечная российская практика «заботы» об украинской политике и политиках давно прекратилась. Это случилось, когда меня избрали президентом Украины».

Возможность покинуть Украину предложил рассмотреть гражданам Новой Зеландии, присутствие которых на украинской территории не является обязательным, новозеландский МИД. Об этом 8 февраля сообщает телеканал 1News.

СообщаетсЯ, что на мариупольском направлении 36-я бригада с позиций, расположенных в н.п. Ломакино и Водяное, из РПГ и стрелкового оружия обстреляла н.п. Коминтерново.

Сводка официального представителя Народной милиции ДНР по состоянию на 10:00: за прошедшие сутки со стороны украинских боевиков зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Президент США Джо Байден оговорился по ходу пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем , перепутав Россию и Германию, говоря о стране, якобы намеренной «вторгнуться» на Украину.

«Мы не считаем подобным образом», — так ответил министр на вопрос о возможном ухудшении торговли с Китаем на фоне санкций Вашингтона в отношении Москвы.

В Токио не ожидают, что возможное введение американских санкций против России негативно скажется на торговых отношениях Японии и КНР. Об этом японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил 8 февраля в ходе пресс-конференции.

Об этом: Столтенберг заявил о намерении укрепить восточный фланг НАТО

Столтенберг заявил, что союзники уже наращивают свое военное присутствие в Восточно-Европейском регионе. Как он заверил, в готовности также находятся десятки тысяч военных.

Глава НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой заявил о намерении «укрепить восточный фланг альянса в условиях сосредоточения российских войск вокруг Украины». Об этом 8 февраля сообщает Polskie Radio.

Читайте подробнее: В ЛНР заявили о размещении ВСУ бронетехники у линии соприкосновения

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) вновь фиксирует бронетехнику боевиков ВСУ в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили 8 февраля в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

«Я знаю, что он находится в той позиции, когда может осуществить вторжение <…> у него есть для этого возможности. Но я не знаю, что он будет делать. И я не думаю, что кто-то это знает, кроме него самого», — сказал о намерениях Путина Байден.

Президент США Джо Байден заявил, что ему неизвестно решение российского руководства о дальнейших шагах в ситуации с Украиной. При этом «вторжение на Украину», намерение которого приписывают России, «было бы гигантской ошибкой», считает американский лидер.

«Миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте. Украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР», — сказал Ильичев в беседе с РИА Новости.

Развёртывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не имеет смысла, внутриукраинский конфликт нужно решать Киеву через диалог с Донбассом. Об этом директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев заявил 8 февраля.

«Я выступаю в защиту суверенитета Украины, но <…> я совсем не верю, что Россия хочет вторгнуться на Украину», — заявила Ле Пен.

По её словам, ведение холодной войны против президента России Владимира Путина подталкивает его к сближению с Китаем, а это означает появление чего-то, похожего на новую империю. Это не входит в интересы европейских стран.

Недружественные действия европейских стран по отношению к России ведут к ошибке. Об этом Марин Ле Пен , баллотирующаяся на пост президента Франции от партии «Национальное объединение», заявила в вышедшем 8 февраля интервью телеканалу BBC.

Читайте также: Главы МИД Великобритании и Греции обсудили ситуацию на Украине

Дендиас рассказал о своем недавнем визите в Мариуполь и упомянул о необходимости защиты греческих экспатриантов на Украине.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился в Лондоне с исполняющим обязанности министра иностранных дел Великобритании Крисом Хитоном-Харрисом. Стороны обсудили события в регионе юго-восточного Средиземноморья, греко-турецкие отношения, отношения между Великобританией и ЕС и ситуацию на Украине, при этом Дендиас отметил важность сохранения открытых каналов связи с Москвой.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев. По итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским он договорился созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подробности в материале: Макрон прибыл в Киев, где собирается провести встречу с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев для того, чтобы провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским . Об этом 8 февраля сообщил французский посол на Украине Этьен де Понсен на своей странице в соцсети Twitter.

Встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина), которая состоится в ближайшее время, поможет стабилизировать ситуацию в Донбассе. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Подробности в материале: В ЛНР сообщили о прибытии на Украину ста спецназовцев из Великобритании

На Украину прибыло свыше 100 спецназовцев из Великобритании, которых затем могут отправить в Донбасс. Об этом 8 февраля сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко .

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США считают прогресс в вопросе об автономии Донбасса возможным, если будет найдена «должная последовательность» имплементации Минских соглашений.

Как сообщалось ранее, Путин заявил, что альтернативы Минским соглашениям нет, а если киевских политиков, как они иногда об этом говорят, эти соглашения не устраивают, то им следует исходить из логики «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица».

Внутриполитическая борьба в Киеве для России — вопрос важный, но на выполнение международных обязательств она влиять не должна, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 февраля, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Об этом: Великобритания направит в Польшу 350 военных

«Действуя в духе солидарности, совместно решая проблемы, к более чем 100 инженерам, отправленным ранее в Польшу, мы добавим еще 350 военных. Мы хотим показать, что мы можем работать вместе, и послать мощный сигнал о том, что Великобритания и Польша стоят плечом к плечу», — сказал министр обороны Великобритании.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 8 февраля заявил во время пресс-конференции после встречи с главой польского министерства обороны Мариушем Блащаком , что Лондон отправит в Польшу 350 своих военных. Об этом передает Polskie Radio.

Стягивание сил к линии соприкосновения в Донбассе украинскими силовиками зафиксировала Народная милиция (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 8 февраля рассказал журналистам официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко .

Власти Украины с интересом ожидают тех сигналов, которые привез из Москвы президент Франции Эммануэль Макрон . Об этом 8 февраля заявил на брифинге украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба .

Согласно официальной информации, американские военные займутся подготовкой условий на базах Румынии для прибытия других подразделений Пентагона.

Министерство обороны Румынии официально подтвердило прибытие на румынскую территорию 100 военнослужащих США из состава так называемого «Ограниченного континента в Европе». Об этом 8 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

«Что касается встречи с Зеленским, то априори, конечно, никто от неё не отказывается», — сказал Песков.

Власти России априори не отказываются от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским . Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

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«Я считаю, что мы должны провести саммит глав государств НАТО с участием лидеров Украины и Грузии. Это покажет этим странам, что двери альянса для них открыты, а также будут продемонстрирована поддержка Киеву и Тбилиси перед всем миром», — заявил Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом предложил последнему провести прямые переговоры с Грузией и Украиной. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Украина стала «головной болью» в международных отношениях и многочисленные международные переговоры политиков и дипломатов вокруг нее не имеют ничего общего с решением именно украинской проблемы. Такое мнение 8 февраля высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».

Вавжик пояснил, что глава польской дипломатии будет выступать в роли представителя государства-председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик сообщил Polskie Radio, что глава польской дипломатии Збигнев Рау обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым кризис на границе России и Украины. Глава министерства иностранных дел Польши отправится в Москву 15 февраля.

«Пока, конечно, мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения, мы не чувствуем пока готовности и не видим готовности наших западных визави принимать во внимание наши озабоченности», — сказал Песков.

Реальные пути решения вопроса о гарантиях безопасности для России пока не прощупываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 февраля журналистам.

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По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко , в Попаснянском районе вблизи линии соприкосновения работают сотрудники украинского «5 канала» и представители объединённого центра военно-гражданского сотрудничества. Они готовят видеосюжеты «о невыносимых условиях жизни гражданского населения в прифронтовых районах и обвинении в этом Луганской Народной Республики».

По мнению министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчка , желание Украины вступить в Североатлантический альянс (НАТО) якобы не угрожает России. Он заявил об этом 8 февраля на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины, Чехии и Словакии в Киеве.

Министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии прибыли в Киев для того, чтобы поддержать «европейский выбор» Украины. Об этом 8 февраля заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД Австрии, Словакии и Украины.

Об этом: Белоруссия ответит на усиление активности НАТО у своих границ

Белоруссия нарастит меры стратегического сдерживания, если НАТО усилит военную активность у белорусских границ. Об этом госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил 8 февраля на заседании Совбеза.

Власти Дании в связи с ростом напряженности вокруг ситуации с Украиной повысят готовность национальных вооруженных сил для поддержки НАТО. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства королевства.

У Великобритании, которая вышла из Евросоюза и теперь «ищет себя», есть свой интерес на Украине — экономический и политический. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко .

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев намерен выполнять Минские соглашения. Об этом сообщил журналистам 8 февраля в Киеве французский президент Эмманюэль Макрон . По итогам встречи с Зеленским французский президент сказал, что вопрос Минских соглашений он обсудил накануне, 7 февраля, с российским президентом Владимиром Путиным , причём «была выражена соответствующая приверженность с его (Путина — прим. ИА REGNUM ) стороны».

«Глава евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что заявление КНР и РФ может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов, противостоящих демократии», — сообщает ТГ-канал Bbreaking.

Вооруженные силы Украины приступили к проведению командно-штабных учений «Метель-2022» по управлению группировками войск (сил) в ходе ведения боевых действий. Цель мероприятия — «приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ … при ведении оборонительных действий в кризисном районе», — сообщает тг-канал «Поисковик ЗВИ».

Мнение о том, что Россия оказывает давление на Украину, но не собирается захватывать её, высказал 8 февраля на встрече с журналистами в США верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель .

Нужно использовать любую возможность для диалога с Россией, сообщил 8 февраля журналистам французский президент Эммануэль Макрон . По окончании встречи с германским канцлером Олафом Шольцем и польским коллегой Анджеем Дудой Макрон прокомментировал свою поездку в Москву, произошедшую накануне, 7 февраля.

Об этом: Минобороны Италии насчитало 130 тысяч военных у границ с Украиной

Часть войск располагается на территории Белоруссии, отметил министр, пояснивший, что указанное число военных — «это около 81 батальона».

У границ с Украиной находятся около 130 тысяч российских военных, заявил во вторник, 8 февраля, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини.

Проблема Украины не главная для США, куда важнее решить вопрос нелегальной миграции из Мексики, говорится в опубликованном 8 февраля заявлении конгрессмена-республиканца Мэтта Розендейла .

Подробности в материале: Салливан и генсек НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины

Обеспокоенность по поводу присутствия российских войск на территории России рядом с границей Украины выразили советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.

Германия, Франция и Польша подчеркивают важность «нормандского формата» переговоров по мирному урегулированию в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ и президентов Франции и Польши.

Правительство Японии приняло решение в случае обострения ситуации вокруг Украины наладить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы. Об этом со ссылкой на источники 9 февраля сообщает телеканал NHK.

Координация действий стран НАТО по ситуации вокруг Украины обсуждалась в ходе телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу . Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Госдепартамента Соединенных Штатов.

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«США всегда применяют своё влияние в сдерживании, так было всегда. Не знаю, каково было содержание разговора [государственного секретаря США Энтони ] Блинкена с [бразильским] министром иностранных дел Карлосом Франсой , но все нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта», — сказал Моурау.

Вашингтон оказывал давление на администрацию президента Бразилии в целях отмены визита Жаира Болсонару в Россию, который запланирован на середину февраля. Об этом в интервью изданию Valor Economico заявил вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау .

«Я не буду комментировать то, что отвечает национальным интересам России, но они должны найти решение, которое сохранит суверенитет Украины в регионе, исторически и экономически связанном с Россией», — заявил Моурау.

Россия должна найти решение, которое сохранит суверенитет Украины в регионе, связанном с российской историей и экономикой. Об этом в интервью изданию Valor Economico заявил вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау .

Более 40% сторонников экс-президента США Дональда Трампа считают, что ситуация вокруг Украины не касается Соединенных Штатов. Об этом говорится в результатах соцопроса Yahoo и YouGov.

Депутаты верхней палаты парламента Японии выразили обеспокоенность сохраняющейся напряжённостью вокруг ситуации с Украиной и отметили абсолютную неприемлемость изменения статус-кво любой страны силовым методом.

Читайте подробнее: Австрия решила не вывозить сотрудников своего посольства из Киева

Персонал австрийского посольства на Украине продолжит работу в Киеве. Об этим 8 февраля сообщило агентство APA со ссылкой на министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга .

Россия приветствует факт того, что Вашингтон «дозрел» до обсуждения принципа неделимой безопасности на территории Европы. Об этом 9 февраля говорится в заявлении посольства РФ в США по поводу слов первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерма н на инаугурационной неформальной встрече по запуску в ОБСЕ формата «Возобновленный диалог по европейской безопасности».

Страны Веймарского треугольника — Франция, Германия и Польша — призывали Россию начать содержательный диалог по вопросам обеспечения безопасности в Европе. На это указано в совместном заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца , президентов Франции и Польши Эммануэля Макрона и Анджея Дуды по итогам их переговоров в Берлине.

Это важно и для Европы, и для России, добавил он, ведь благодаря терпению Украина не отвечает на провокации. Зеленский при этом согласился с тем, что Украина — красавица, но заявил, что «уже перебор», когда Путин назвал её «моя».

Высказывание Путина Зеленский прокомментировал 8 февраля на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве. По словам украинского лидера, «Украина — очень терпеливая, потому что это мудрость».

Украина — терпеливая страна, в этом заключается её мудрость, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ответ на фразу президента России Владимира Путина о необходимости для Киева выполнять Минские соглашения.

Подробности в материале: Столтенберг заявил о намерении найти политическое решение конфликта с РФ

Подробности в материале: Псаки: США воодушевлены переговорами между Макроном и Путиным

Усилиями по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины и переговорами президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона воодушевлены власти США. Об этом 8 февраля заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки .

«С годами она ухудшалась. И теперь стоит вопрос о вполне осязаемых, конкретных угрозах нашей национальной безопасности», — ответил дипломат на вопрос о ситуации с европейской безопасностью.

Ситуация с европейской безопасностью ухудшилась настолько, что перед Россией стоят вполне конкретные угрозы. Об этом постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в опубликованном 9 февраля интервью РИА Новости.

В Донбассе решается судьба большой России. Здесь проходит передовая. «Сегодня наш враг — это США и их сателлиты в Европе. И Украина лишь площадка или плацдарм. Я уверен, что русская доктрина — это сила в правде. Правда за нами, и мы обязательно победим». Такое мнение каналу «Донбасс решает» высказал Алексей Муратов , руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика».

Канцлер Германии Олаф Шольц обещал группе американских политиков, что в случае эскалации ситуации на Украине российский газопровод «Северный поток — 2» запущен не будет. Такое заявление во время еженедельной пресс-конференции руководства Республиканской партии сделал сенатор США Митч Макконнелл (штат Кентукки), сообщает Roll Call .

Читайте подробнее: В Польше назвали одну из площадок для переговоров ЕС с Россией

В сообщении указано, что данная польская инициатива направлена на укрепление безопасности и стабильности в Европе.

8 февраля в Вене состоялось первое заседание Обновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности по инициативе Польши как председателя организации. Об этом передает пресс-служба МИД Польши.

«Россия нигде, ни на каком уровне, официальном прежде всего, не заявляла ни о каких злонамеренных планах в отношении Украины», — подчеркнул Небензя.

Российские власти нигде не заявляли о каких-либо злонамеренных планах в отношении Украины, сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 24».

В России ждут не призывов к переговорам, а однозначного позитивного ответа на мирные требования, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Страны Запада поставляют Украине не оборонительные, а наступательные вооружения. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Ответ НАТО был вполне прямолинеен: российское предложение не годится, ибо юридические гарантии безопасности — это только для членов альянса. А остальные либо пусть вступают, либо довольствуются меньшим. В общем, как в бессмертном романе: «Пиво — только членам профсоюза», — сказал Чижов.

Дипломат напомнил о ранее предложенном Россией проекте Договора о европейской безопасности, обсуждение которого не продвинулось далеко.

Юридические гарантии безопасности предусмотрены только для членов НАТО подобно тому, как у Ильфа и Петрова пиво полагалось лишь членам профсоюза. Об этом постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в опубликованном 9 февраля интервью РИА Новости.

На фоне связанного с ситуацией вокруг Украины кризиса диалог представителей России с Европейским союзом не очень сильно активизировался, но и не прекратился. Об этом 9 февраля заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов .

В настоящее время договорённости Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не работают, и она стала, по сути, оболочкой, которая лишена содержания. Об этом 9 февраля заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью РИА Новости.

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Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли будет выполнять Минские соглашения. Такое мнение высказал глава украинской партии «Держава» Дмитрий Василец .

Подробности в материале: Генсек ОДКБ: наращивание сил НАТО у границ создает угрозы для организации

Наращивание военного присутствия Североатлантического альянса (НАТО) около западных границ стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является угрозой для всей организации. Об этом 9 февраля заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась .

По данным заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, подразделения Народной милиции фиксируют передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций.

Читайте также: В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс иностранных наемников

Иностранные наемники из США, Великобритании, Польши и Канады прибывают в Донбасс. Об этом 9 февраля рассказал заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин он в эфире телеканала «Россия 24».

«Вот нагнетают насчет того, что Россия вторгнется на Украину… хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно», — подчеркнул Панкин.

Признаков какой-либо агрессии по отношению к Украине со стороны России не было, однако эта тема раскручивается в информационном поле. Об этом замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил 9 февраля на площадке клуба «Валдай».

Об этом: Корни нынешних угроз безопасности уходят в решения двадцатилетней давности

Как сообщалось ранее, Чижов в интервью РИА Новости заявил, что ситуация с европейской безопасностью «ухудшалась с годами, и теперь стоит вопрос о вполне осязаемых, конкретных угрозах нашей национальной безопасности».

Многие сотрудники МИДа и Минобороны осознавали опасность расширения НАТО и двадцать лет назад, но тогда в подходах к этим вопросам превалировали интересы «партнёрства» и «сотрудничества» с ЕС и НАТО, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 февраля, комментируя высказывания постпреда России при ЕС Владимира Чижова.

С территории Украины, находящейся под контролем Киева, в Донецкую Народную Республику (ДНР) прибывают добровольцы, желающие служить в рядах Народной милиции (НМ) республики. Об этом 9 февраля рассказал журналистам заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин .

Читайте также: В ДНР сообщили о распространении Киевом постановочных видео в интернете

Силовики Украины подготовили и распространили в сети интернет постановочные видео, целью которых является дискредитация Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 февраля сообщается в телеграм-канале НМ ДНР.

Читайте подробнее: В Минске заявили о готовности обсуждать с Западом гарантии безопасности

Белоруссия готова участвовать в обсуждениях с западными странами по российским гарантиям безопасности. Об этом 9 февраля на конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил постоянный и полномочный представитель Белоруссии при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Вячеслав Ременчик.

После переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона киевские элиты начали терпимее относиться к идее Минских соглашений. Об этом 9 февраля заявил cопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко на телеканале «Россия 24».

Читайте подробнее: В МИД РФ отреагировали на возможные поставки американских THAAD на Украину

Замглавы МИД России Александр Панкин, комментируя сообщения о возможных поставках США комплексов THAAD на Украину, заявил, что Москва призывает не делать глупостей и не заводить ситуацию в тупик.

Подробности в материале: Цхинвал отреагировал на слова Лукашенко об Абхазии и Южной Осетии

Цхинвал считает, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном признании суверенитета Южной Осетии и Абхазии имеет под собой «веские основания». Об этом говорится в заявлении МИД Южной Осетии, обнародованном 9 февраля на сайте ведомства.

8 февраля в Берлине прошел саммит Веймарского треугольника, посвященный обсуждению вопросов безопасности в Центральной и Восточной Европе «перед лицом угрозы полномасштабного российского вторжения на Украину». Об этом сообщает Polskie Radio.

Подробности в материале: Партия Зеленского загнала себя риторикой в угол — мнение

Правящая партия на Украине стала заложником собственной воинственной риторики. Об этом 9 февраля заявил cопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко на телеканале «Россия 24».

Как сообщалось ранее, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда в своём заявлении призвали Россию начать «предметный диалог» по вопросам безопасности в Европе, а также отметили, что «новая военная агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену».

Слухи о «смерти» единства Запада в подходе к нашей стране надо считать преждевременными, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 февраля, комментируя совместное заявление лидеров Германии, Франции и Польши по итогам встречи в Берлине.

Даже США хотят, чтобы Украина пошла по пути Минских соглашений. Об этом 9 февраля заявил заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что российская сторона анализирует предложения США по безопасности, такая информация продолжает поступать. В Москве серьёзно восприняли ряд встречных предложений американской стороны по гарантиям безопасности.

Россия практически ежедневно ведёт контакты по разным линиям по теме гарантий безопасности. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил 9 февраля журналистам.

В настоящее время европейским членам НАТО выгоднее притушить конфликт на юго-востоке Украины. Об этом 9 февраля заявил заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков на телеканале «Россия 24».

После месяцев эскалации на границе между Россией и Украиной, а также стягивания российских войск и военной техники к западному соседу крупнейшая оппозиционная партия Швеции «Умеренные» требует увеличить расходы бюджета на оборону. Об этом стало известно 9 февраля в ходе пресс-конференции с участием представителей партии, передает новостной сайт Omni.

Существуют признаки того, что формируется реальный консенсус по выполнению Минских соглашений Украиной. Об этом 9 февраля заявил заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков на телеканале «Россия 24».

Может показаться, что тупиковая ситуация в области безопасности в Европе несколько разрешилась после визитов президента Франции Эммануэля Макрона в Россию и Украину. Однако 9 февраля Бьорн Фегерстен , руководитель европейской программы Института внешней политики (Стокгольм), в интервью новостному агентству TT отметил, что быстрое дипломатическое разрешение предвоенной ситуации маловероятно, а это означает, что российские войска не будут выведены из приграничной зоны с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский опасается выполнять Минские соглашения. Об этом 9 февраля заявил заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков на телеканале «Россия 24».

В настоящее время политики из Евросоюза играют с Россией в злого и доброго полицейского, что не может не принести политических дивидендов Москве. Однако российское руководство вряд ли отступит от своих претензий к Западу. Об этом 9 февраля сообщил шведский телеканал SVT.

Президент Украины Владимир Зеленский не решается выполнять Минские соглашения, потому что опасается внутренней реакции. Международное же сообщество в целом с таким сценарием разрешения конфликта в Донбассе скорее согласно. Об этом 9 февраля заявил заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков на телеканале «Россия 24».

Подробности в материале: В МИД РФ сравнили ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Ответ Североатлантического альянса по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединенных Штатов, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Поставки оружия — это еще один пример, который подтверждает, что Польша поддерживает своего соседа — Украину, над которой висит угроза полномасштабной войны с Россией», — сказал Блащак.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 9 февраля в ходе пресс-конференции прокомментировал поставки польского оружия на Украину. Об этом передает Polskie Radio.

Политические советники лидеров стран «нормандской четвёрки» проведут переговоры 10 февраля, это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля при общении с журналистами.

Россия ведёт с Соединёнными Штатами «терпеливый и требовательный разговор» на тему санкций и гарантий безопасности. Об этом 9 февраля заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

США оказывают на непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных наций (ООН) колоссальное давление для того, чтобы добиться от них нужной американской стороне позиции. Об этом 9 февраля рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия-24».

Об этом: Глава МИД Испании призвал не создавать напряжение вокруг Украины

«Ситуация и без того достаточно напряженная, не нужно вводить еще большее напряжение [вокруг Украины]», — сказал Альбарес.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что сейчас настало время для дипломатии и диалога, чтобы разрешить кризис вокруг Украины, а не для сценариев и гипотез о возможном «нападении» России на соседнюю страну. Об этом пишет агентство EFE.

Читайте также: Председатель ОБСЕ во время визита на Украину посетит Донбасс

Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау отправится на текущей неделе на Украину с визитом, в ходе которого посетит Донбасс. Об этом 9 февраля сообщается на сайте ОБСЕ.

Подробности в материале: Россия ждёт от США конкретных ответов на вопросы по безопасности — МИД РФ

Российская сторона направила своим американским коллегам список конкретных вопросов по гарантиям безопасности и надеется на такие же конкретные ответы. Об этом 9 февраля в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«То, что сейчас происходит — это наихудший сценарий, который может быть», — подчеркнул Грызлов.

Ситуация на Украине развивается по худшему из возможных сценариев, страну ведут к войне. Об этом посол России в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Подробности в материале: Россия много лет призывала Запад к диалогу по безопасности — Захарова

Россия обращалась с призывом к западным странам начать диалог по безопасности в течение многих лет и теперь непонятно, почему некоторые страны Европы обращаются с таким же призывом к Москве. Об этом 9 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Позиция Украины состоит в том, что за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и минских договорённостей. И за это её тоже надо наказывать санкциями», — заявил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в грубом нарушении Минских соглашений по Донбассу и призвал наказать её санкциями. Об этом он заявил 9 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом .

Подробности в материале: Глава ЛНР сообщил о предотвращенном обстреле со стороны ВСУ

Обстрел территории Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны украинских силовиков предотвратили военнослужащие Народной милиции республики. Об этом 9 февраля сообщил глава ДНР Леонид Пасечник на своей странице в соцсети Twitter.

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Сообщается, что в Киеве глава польской дипломатии встретится с украинскими властями. Збигнев Рау также планирует посетить Донбасс и прифронтовую зону. Там он встретится с наблюдателями из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые работают в зоне конфликта.

9 февраля министр иностранных дел Польши и председатель ОБСЕ Збигнев Рау начал визит на Украину. Он будет находиться на Украине до 11 февраля. Об этом передает пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

На сегодняшний день Украина получила от стран Запада военную помощь на сумму $1,5 млрд, и такая помощь будет продолжаться. Об этом 9 февраля заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировал правительственный YouTube-канал.

«Наша базовая оценка заключается в том, что повышенная напряженность продолжится, но не приведет к прямому военному конфликту», — цитирует рейтинговое агентство РБК.

Отношения России и Украины останутся напряжёнными, но не перерастут в прямой военный конфликт, полагают эксперты международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service. Обзор о напряжённости между Москвой и Киевом агентство выпустило 8 февраля.

Об этом: Президент Болгарии объявил о созыве заседания Совбеза страны

Согласно официальной информации, на повестку дня вынесены вопросы укрепления болгарской армии и активизация взаимодействия Софии с государствами — партнерами по НАТО.

Президент Болгарии Румен Радев объявил о созыве экстренного заседания Совета безопасности страны. Об этом 9 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

России хотелось бы, чтобы европейские страны перешли от слов к делу и помогли в разрешении внутреннего украинского конфликта. Об этом 9 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Все участники подчеркнули, что готовы работать ради сокращения разногласий во мнениях. Об этом речь будет идти завтра», — сказал германский чиновник.

Правительство Германии подтверждает проведение встречи политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» 10 февраля в Берлине и рассчитывает на прогресс в реализации Минских соглашений. Об этом представитель кабмина заявил 9 февраля журналистам.

В настоящее время Румыния полностью готова к возможному наплыву беженцев с Украины. Об этом 9 февраля завил глава румынского МВД Лучиан Бодэ , передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Учения НАТО «Стойкий кобальт» состоятся в Чехии, «Троянский след» — в Венгрии и Словакии, передаёт 9 февраля телеканал ta3.

Улучшить ситуацию на Украине помог бы отказ Запада от снабжения ВСУ вооружениями, сообщила 9 февраля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Об этом: Макрон в разговоре с Путиным вышел за рамки согласований с НАТО

Несогласованные с НАТО нюансы были затронуты французским президентом Эммануэлем Макроном на встрече с российским президентом Владимиром Путиным , пишет 9 февраля Daily Mail.

Американцы добиваются своей политикой, чтобы Минские соглашения были пересмотрены, заявила 9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».

В случае нападения России на Украину, странам Запада надо проявить жёсткость и нанести «удар по Москве», заявил 9 февраля бывший польский президент Лех Валенса в интервью Rzeczpospolita.

Об этом: Глава британского МИД прилетела в Россию

О прибытии в Москву 9 февраля британского министра иностранных дел Элизабет Трасс сообщает посольство королевства в России в своём Twitter.

Об этом: Псаки сообщила о разговоре Байдена с Макроном

Американское руководство склоняется к мнению, что совместные российско-белорусские учения направлены на эскалацию ситуации вокруг Украины, сообщила 9 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки .

В преддверии встречи в Москве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с британским коллегой Элизабет Трасс МИД России опубликовал заявление от 9 февраля.

Подробности в материале: Кулеба обсудил с Боррелем итоги переговоров Макрона в Москве и Киеве

Итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев обсуждались в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля . Об этом Кулеба написал 9 февраля на своей странице в Twitter

Об этом: Бывший глава МИД Украины Климкин призвал Киев закрыть границу с Белоруссией

Украине необходимо закрыть границу с Белоруссией из-за угрозы, которая якобы исходит от Минска. Об этом заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин 9 февраля в эфире телеканала «Эспрессо».

Подробности в материале: На Украину доставили новую партию боеприпасов из США

Десятый самолет с партией боеприпасов из США прибыл на Украину, 9 февраля написал на своей странице в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников .

Об этом: В Румынию прибыла первая колонна с американской военной техникой

В Румынию через контрольно-пропускной пункт «Нэдлак», расположенный на западной границе страны, вечером 9 февраля прибыла первая колонна с военной техникой американской группы войск. Об этом сообщает агентство AGERPRES.

Читайте также: Конгресс США не может договорится о степени жёсткости санкций против России

Сенаторы США разошлись во мнении по законопроекту демократов о санкциях против России, которые необходимо ввести в случае её вторжения на Украину. Об этом 9 февраля сообщает агентство Bloomberg.

Подробности в материале: Украину при опросе найти на карте смогли лишь треть американцев

Корректно указать, где находится Украина на карте Европы, смогли лишь 34% респондентов из числа жителей США, имеющих право голосовать на выборах.

В этом году ВМС Украины получат более 10 американских катеров «Марк VI». По замыслу киевских стратегов, катера будут патрулировать акваторию Азовского и Черного морей.

Киев выпросил у США катера, чтобы поставить их на боевое дежурство у берегов Донбасса. Вашингтон продолжает накачивать оружием не только сухопутные войска, но и военно-морские силы Украины.

Решение президента Украины Владимира Зеленского ответить на русском языке президенту РФ Владимиру Путину , сказавшему ранее в адрес украинского лидера «нравится — не нравится, терпи, моя красавица», отметив, что, по его мнению, красавицей является Украина, а формулировка «моя» — это перебор, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 9 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Франция выделит €1,2 млрд в качестве макрофинансовой помощи Киеву, которая якобы должна помочь стабилизировать украинскую экономику, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 9 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает министр обороны Украины А лексей Резников , 10 февраля в аэропорту «Борисполь» сели сразу два транспортных В747 США с грузом военной помощи для ВСУ. Суммарно было завезено 160 тонн вооружения и боеприпасов.

На Украине начинаются военные учения с задействованием ударных БПЛА Bayraktar TB2, боевыми стрельбами ПТРК NLAW и Javelin.

Информация о том, что сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России задержали в Самарской области грузовую фуру, гружённую практически 20 тоннами украинских конфет Roshen под видом местных сладостей, вызвала обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 февраля в социальной сети Facebook.

Вторая группа больших десантных кораблей ВМФ России прошла проливом Босфор и вошла в акваторию Чёрного моря, где пройдут масштабные учения с привлечением сил и средств сразу нескольких флотов с боевой стрельбой.

Заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что он должен был предотвратить эскалацию конфликта на Украине и открыть новые перспективы для Франции, и эта цель для него выполнена, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 10 февраля в социальной сети Facebook.

Заявление представительства КНР в ЕС о том, что расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности, поэтому Североатлантическому альянсу следует «отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 февраля в социальной сети Facebook.

Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины Америка «положит конец» газопроводу «Северный поток — 2», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 8 февраля в социальной сети Facebook.

Белоруссия. Практические действия пройдут на полигонах «Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский» и других территориях. Задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи — сообщает пресс-служба МО РФ.

— Wall Street Journal поясняет, зачем Белый дом направляет военных на эвакуацию американцев с Украины: не хотим, мол, такого же хаотичного ухода, как из Афганистана. То есть в аэропорту Борисполя стрелять по туземцам сразу собираются на поражение, а не в воздух, как в Кабуле?

— Свеженькое нагнетение от CNN: Белый дом одобрил план направить 2000 военных в Польшу для помощи в эвакуации американцев с Украины после нападения России! Киевским коллаборационистам уже предложили удобные места на шасси военно-транспортных самолётов?

- Daily Mail сообщает, что Макрон пообещал Путину нейтральный статус Украины. При этом англичане упорно называют в статье Макрона «французским премьером». Настолько обиделись?

Вообще-то, исходя из этой извращённой «логики», последнее «вторжение» Житомир пережил в 1943 г., когда туда пришла та самая «армия Сталина», в которую после этого был призван и 18-летний Венгловский. Теперь The Times использует 97-летнего советского полковника в отставке для антироссийской пропаганды. До чего же все это мерзко, низко и подло!

— До чего же подлую статью поместила The Times! Провокатор и фейкометчик Энтони Лойд использует для нагнетания паники ветерана Великой Отечественной войны, 97-летнего житомирского поляка Зигмунда Венгловского. Убедив читателей, что Россия рассматривает Житомир в качестве главного направления удара при наступлении на Киев, автор пишет, что последний раз Венгловский пережил «вторжение» в город в 1941 г., когда туда вошли нацисты. И дальше всю статью проводит параллели между вермахтом и современной российской армией, заодно костеря Сталина.

Дания не собирается поставлять Украине свои вооружения, в том числе 400 переносных зенитно-ракентных комплексов ПЗРК «Стингер», заявил датский министр обороны Мортен Бёдсков 9 февраля на брифинге.

Об этом: Эстония заявила об ожидании ответа ФРГ по поставкам гаубиц Киеву

Эстония все еще ожидает ответа от Германии на просьбу передать Украине принадлежащие ФРГ гаубицы, заявила глава эстонского правительства Кая Каллас агентству DPA.

Лавров подчеркнул, что в соответствии с хартией ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других.

Обращение Лаврова было опубликовано 1 февраля на сайте МИД России. В послании министр сослался на подписанную в 1999 году в Стамбуле Хартию европейской безопасности, которую Запад, по его мнению, трактует избирательно «для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО».

Евросоюз не выполнит просьбу главы МИД России Сергея Лаврова из его послания главам внешнеполитических ведомств США, Канады и европейских стран. ЕС направит Лаврову коллективный ответ вместо индивидуальных.

«Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против ‎российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских ‎субъектах Федерации», — сказал Гатилов.

События на Украине могут развиваться по самому негативному сценарию, например, Киев может решиться на провокации против России в Крыму. Об этом постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил в опубликованном 10 февраля интервью РИА Новости.

Ранее появились неподтвержденные сообщения, что Пентагон перебрасывает B-52H в Британию в качестве поддержки союзников.

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США (возможно два) покинул территорию Соединенных Штатов и держит курс на Европу.

Зафиксирован взлёт от двух до трёх стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США в направлении британской авиабазы Фэйрфорд.

Президент Франции Эммануэль Макрон посещал Киев для того, чтобы заставить Украину пойти на компромисс по Минским соглашениям. Об этом заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин 9 февраля в эфире телеканала «Наш».

«Для вас это наилучшая возможность посредством решительных шагов снизить нашу зависимость от ядерного оружия, укрепить контроль над вооружениями и отказаться от новых ядерных средств ведения войны, о создании которых без наличия необходимости распорядился [предыдущий президент Дональд] Трамп», — цитирует обращение конгрессменов RT .

Зависимость США от ядерного оружия следует снизить, а необходимость создания и принятия на вооружение новых ядерных систем — поставить под вопрос. Об этом говорится в обращении группы американских конгрессменов к президенту Джо Байдену .

Читайте подробнее: Британия приведёт в готовность еще тысячу военных для поддержки НАТО

Еще тысячу военных приведёт в состояние готовности Великобритания для поддержки Североатлантического альянса (НАТО) и своих союзников на случай «гуманитарного кризиса» на восточном фланге. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба британского правительства.

Конгресс США не сможет одобрить санкции против России как минимум до 28 февраля, потому что палата представителей ушла на каникулы.

«Поэтому повторю: у России нет и не было планов ‎вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели», — подчеркнул Гатилов.

У России нет намерений вторгаться на Украину, в этом отсутствует здравый смысл, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в опубликованном 10 февраля интервью РИА Новости.

В этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели. А самое главное — даже намёка на здравый смысл, так как Россия ‎всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и ‎прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями. ‎Министр Лавров уже предельно чётко сказал: «Если это зависит от России, ‎то войны не будет». Какие ещё нужны дополнения?‎»

«Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при ‎расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского ‎руководства. Поэтому повторю: у России нет и не было планов ‎вторгаться на Украину .

Об этом: Власти Украины собираются поднять вопрос об освобождении удерживаемых лиц

Вопрос о разблокировании процесса освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе намерен поднять Киев в ходе переговоров политических советников лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина и Франция). Об этом 9 февраля рассказал журналистам руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак .

Президент России Владимир Путин заявил, что от Соединенных Штатов и НАТО необходимо добиваться исчерпывающих гарантий безопасности для РФ.

«Именно с Сирии и Донбасса мир изменился, он перестал быть однополярным, и это происходит на наших глазах. Уже нельзя так безнаказанно бомбить, как бомбили Югославию или Ливан. В этом смысле у нас одна передовая с Сирией».

«Террористы в Сирии и националисты на Украине — за ними стоят одни и те же люди». Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов:

Читайте также: Первый конвой армии США прибыл в Румынию

Согласно официальной информации, в течение 10—11 февраля указанная колонна прибудет на румынскую базу ВВС «Михаил Когэлничану» (уезд Констанца на юге страны), используемую в качестве опорного пункта НАТО в регионе.

Первая колонна американской военной бронетехники из состава подразделения TF Cougar пересекла венгерско-румынскую границу в районе КПП «Нэдлак» и расположилась на территории Румынии. Об этом 10 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

09:42 10.02.2022

По сообщениям Представительств ЛНР и ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки, 9 февраля, вооружённые формирования Украины (ВФУ) нарушили режим прекращения огня два раза.

По территории ДНР:

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Обстрелы ВФУ совершены в направлении населенных пунктов: Зайцево, Дзержинское.

09:46 10.02.2022 В США сенаторы — члены комитета по разведке попросили главу Белого дома Джо Байдена поделиться с Украиной разведданными «в максимально возможной степени». Читайте также: Сенаторы США призвали Байдена поделиться с Украиной разведданными

09:48 10.02.2022 Власти США могут задействовать находящихся в Польше военных, чтобы при необходимости вывезти своих граждан с Украины. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в ходе регулярного брифинга. «Я не могу исключать того, что эти солдаты могут быть в какой-то степени использованы для помощи в эвакуации», — отметил Кирби, говоря о границе между Польшей и Украиной. Подробности в материале: США могут задействовать военных для эвакуации американцев с Украины

10:01 10.02.2022 Соединенные Штаты Америки должны усилить свое военное присутствие в Румынии в рамках уже заключенных между двумя государствами партнерских программ. Об этом 9 февраля в Бухаресте на встрече с политическим советником Госдепа США Дереком Чоллетом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. По словам румынского внешнеполитического ведомства, официальный Бухарест заинтересован в предоставлении своей территории подразделениям армии США. Читайте подробнее: Глава МИД Румынии высказался за усиление военного присутствия США в стране

10:15 10.02.2022 Заявления Запада о том, что РФ якобы вторгнется на Украину, приводят только к росту паники и ухудшению там экономической обстановки — МИД Турции.

10:19 10.02.2022 Поставки оружия на Украину являются контрпродуктивными и не помогают в мирном пути решения конфликта в этой стране. Об этом 10 февраля заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. Об этом: Посол России в Германии: поставки оружия на Украину контрпродуктивны

10:35 10.02.2022 Россия не имеет каких-либо агрессивных планов по Украине, а все инсинуации на эту тему идут с другого берега Атлантики. Об этом журналистам заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины. Мы видели, мы знаем, как эта откровенная ложь, причём ложь очень опасная, начала распространяться с другого берега Атлантики», — сказал Нарышкин. Читайте также: Глава СВР России заявил об отсутствии планов по Украине

10:39 10.02.2022 Западные страны не делают ничего интеллектуального или практического для того, чтобы разрешить кризис в ситуации вокруг Украины. Об этом 10 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». Подробности в материале: Захарова: страны Запада не делают ничего для решения кризиса вокруг Украины

10:44 10.02.2022 В связи с поставками США вооружений на Украину существует угроза эскалации конфликта на юго-востоке страны, заявил начальник Объединенного штаба (ОШ) ОДКБ Анатолий Сидоров.

10:45 10.02.2022 Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин: «Главной угрозой для Украины является вооруженный конфликт между киевской властью и Донбассом. Единственный способ решения — Минские соглашения».

10:46 10.02.2022 С украинской стороны линии Донбасского фронта, в районе Авдеевки, провели пресс-тур для France-Presse, Associated Press, CNN, Reuters, Sky News, The Washington Post и т.д. Теперь, вдруг обострение, а у западных информационных агентств есть свежие кадры и интервью с украинскими солдатами. Генерал Александр Павлюк, красуясь перед камерами, сообщил, что «украинские солдаты теперь будут защищать не только Родину, но и весь цивилизованный мир». Готовят общественное мнение, короче говоря. Вполне в духе западных «реалити-шоу» с человеческими жертвами. Цитата канала «Донбасс решает».

10:47 10.02.2022 Ответы США и Североатлантического альянса (НАТО) на предложения России по гарантиям безопасности в Европе были предсказуемыми, и в них содержатся стандартные формулировки. Об этом 10 февраля заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу «Россия 24». Об этом: Посол РФ в Британии: ответы США и НАТО по безопасности были предсказуемыми

10:48 10.02.2022 Президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в соцсети Twitter сообщил 9 февраля, что Литва будет обращаться к США с просьбой разместить на своей территории американские войска на постоянной основе. «Это будет лучший импульс сдерживания и безопасности, который Североатлантический альянс может дать не только Литве, но и всему региону», — сообщил политик. Читайте также: Глава Литвы предложил разместить в стране войска США на постоянной основе

11:04 10.02.2022 В ходе заседаний контактной группы по Донбассу представители властей Украины делают попытки «заболтать» участвующих в переговорах и затянуть этот процесс. Об этом 10 февраля заявил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник в своем телеграм-канале. Читайте подробнее: Представитель ЛНР обвинил власти Украины в затягивании переговоров

11:16 10.02.2022 Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал совершенно контрпродуктивными поставки оружия на Украину. Об этом он сообщил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland. Читайте также: Посол РФ в ФРГ назвал контрпродуктивными поставки оружия на Украину

11:28 10.02.2022 Бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 украинских силовиков обнаружила в жилом районе поселка Луганское, находящегося под контролем Киева, Народная милиция (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 10 февраля сообщили журналистам в пресс-службе НМ ЛНР. Читайте подробнее: В ЛНР сообщили о бронетехнике ВСУ в жилом районе в Донбассе

11:29 10.02.2022 Более десяти катеров американского производства Mark VI должны усилить военно-морские силы (ВМС) Украины в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба украинских ВМС в Facebook. Предполагается, что новые катера будут «защищать национальные интересы» Украины в Азовском и Чёрном морях, в ближней морской операционной зоне. США могут поставить более десяти таких катеров в несколько этапов. Подробности в материале: Украина ждёт от США более десяти боевых катеров Mark VI в 2022 году

11:32 10.02.2022 Миф о так называемой «российской угрозе» на Украине позволяет западным странам увеличивать военные бюджеты и наращивать присутствие у границ страны. Об этом заявил постпред России при ООН Геннадий Гатилов. Читайте также: Постпред РФ при ООН: миф о «российской угрозе» на Украине выгоден Западу

11:43 10.02.2022 В ситуации вокруг Украины наметился прогресс после встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве. Об этом госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире телеканала LCI. Он отметил, что у Макрона «был долгий диалог» с российским президентом. Теперь можно сказать, что лидеры «продвинулись, прежде всего, в вопросе обязательств не продолжать эскалацию сложившейся ситуации». Читайте подробнее: Диалог Путина и Макрона приблизил деэскалацию на Украине — МИД Франции

12:02 10.02.2022 США и их западные союзники вряд ли готовы к реальной конфронтации с Россией. Политическое давление, военные манёвры и санкции они применяют для повышения ставок на переговорах по гарантиям безопасности, полагает постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. «Один из выводов напрашивается ‎сам собой: и возможные экономические санкции, и политическое ‎давление наряду с военными приготовлениями используются нашими ‎оппонентами для повышения ставок в ходе возможных переговоров по ‎гарантиям безопасности», — сказал Гатилов в интервью РИА Новости. Читайте подробнее: Постпред РФ при ООН сомневается в готовности Запада к конфликту с Россией

12:06 10.02.2022 Внутренний конфликт в Донбассе остаётся главной угрозой для безопасности Украины. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Читайте также: Нарышкин назвал главную угрозу безопасности Украины

12:06 10.02.2022 Мария Захарова [Дарья Антонова © ИА REGNUM].

12:15 10.02.2022 Украинские силовики за последние сутки два раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 февраля рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: Силовики Украины за сутки два раза нарушили перемирие в ДНР — СЦКК

12:18 10.02.2022 Запад своими голословными обвинениями в адрес России пытается ввести мир в заблуждение, чтобы скрыть настоящие причины глобальной напряжённости. Об этом заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. «Мало того, что это попросту неприемлемое ‎вмешательство в суверенные дела нашего государства, но ещё и попытка ‎ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах ‎текущей глобальной напряженности», — сказал Гатилов в интервью РИА Новости. Подробности в материале: Мир вводят в заблуждение обвинениями против РФ — постпред России при ООН

12:19 10.02.2022 На заседании Контактной группы Украина не проявила ни намека на готовность принимать конкретные решения для урегулирования конфликта в Донбассе. При рассмотрении политических вопросов представители ЛНР и ДНР более десяти раз задавали один и тот же вопрос: «Предоставит ли Украина свои замечания, комментарии или иную реакцию в любой приемлемой для неё форме на проект Дорожной карты, внесенный Республиками ещё в октябре 2020 года?» Вместо прямого ответа на простой и конкретный вопрос представитель Украины раз за разом уходил в невнятные разглагольствования о форматах реагирования, свободе их выбора и явно уводил разговор от конкретики в казуистику. МИД ЛНР

12:19 10.02.2022 Вопрос внесения обновлённого украинского проекта Плана шагов (Дорожной карты) также остался без вразумительного ответа. В этом случае официальный представитель Украины в Контактной группе снова официально подтверждал, что работа над актуализацией проекта ведется и скоро закончится, что проект будет вскоре внесён, возможно — до следующего заседания, но при этом явно подчёркивал свои сомнения по этому поводу. МИД ЛНР.

12:21 10.02.2022 Не более конструктивной на заседании Контактной группы была и работа по вопросам безопасности. Вместо обсуждения уточнённого координационного механизма, его согласования и полноценного запуска, что позволит снизить напряжённость на линии разграничения, участники переговоров по странной прихоти координатора подгруппы господина Чевика львиную долю времени потратили на обсуждение отдельных аспектов работы СММ ОБСЕ на территориях Республик. И даже наши прямые указания на то, что вопросы деятельности СММ ОБСЕ выходят за рамки компетенции Контактной группы и по сути должны быть предметом двусторонних обсуждений СММ с представителями территорий, где у СММ возникают вопросы, не смогли вернуть дискуссию к вопросам повестки. МИД ЛНР.

12:22 10.02.2022 Министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего: — Видимо, для руководства ОБСЕ важно учитывать только позицию Киева, а всесторонняя и объективная оценка ситуации на Донбассе не вписывается в концепцию «европейской безопасности».

12:23 10.02.2022 В ходе заседания Контактной группы 9 февраля 2020 года полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего продемонстрировал украинский БПЛА «Лелека-100», который накануне был перехвачен Народной милицией ЛНР в районе н.п. Калиново-Борщеватое.⁣ Этот БПЛА, как сообщают эксперты, оборудован видеокамерой и средствами передачи видеоизображения и предназначался для ведения корректировки артиллерийского огня. Подготовка минометной батареи к боевому применению также фиксировалась разведкой НМ ЛНР. МИД ЛНР.

12:24 10.02.2022 Присутствие украинского БПЛА в студии делегации ЛНР на видеоконференции Контактной группы вызвало нервную реакцию у присутствующих представителей Украины и ОБСЕ. Координатор подгруппы по безопасности, глава СММ ОБСЕ на Украине господин Чевик, активно жестикулируя, что-то нервно объяснял координатору Контактной группы при выключенном микрофоне, после чего господин Киннунен попросил нас убрать БПЛА из кадра «чтобы не превращать заседания в демонстрации». Мы, безусловно, не стали настаивать и вынесли перехваченныйукраинский БПЛА, что не помешало нам далее сослаться на его «демонстрацию» и обстоятельно изложить все его особенности и обстоятельства, при которых он оказался в наших руках и в нашей студии. МИД ЛНР

12:27 10.02.2022 Венгрия отказалась от размещения иностранных войск, которые планируется задействовать в качестве поддержки союзников, на своей территории.

12:27 10.02.2022 В связи с поставками американских вооружений на Украину существует угроза эскалации конфликта на юго-востоке страны — начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

12:35 10.02.2022 Украина разместила «Грады» вблизи линии соприкосновения, сообщили в Народной милиции ЛНР.

12:36 10.02.2022 Глава МИД Британии подпишет законопроект о «самых жестких» санкциях против РФ на этой неделе, затем он поступит в парламент — The Guardian.

12:39 10.02.2022 Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что прибыла в Москву, чтобы призвать Россию к урегулированию ситуации вокруг Украины дипломатическим путем. Читайте также: Глава МИД Британии рассказала, зачем приехала в Москву

12:47 10.02.2022 Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации заявил, что сейчас с точки зрения безопасности нет препятствий для работы бизнеса, а скопление российских войск у границ является психологическим давлением со стороны РФ.

12:48 10.02.2022 Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон через откровенные и твёрдые дискуссии вышли на диалог по ситуации с Украиной. Об этом французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил 10 февраля в эфире радиостанции France Inter. «Дискуссии позволили лидерам инициировать диалог, представив позиции по основным вопросам. Теперь все эти темы — на столе переговоров», — сказал Ле Дриан. Читайте также: Глава МИД Франции: визит Макрона в Москву запустил диалог с Россией

13:01 10.02.2022 Журналисты из США, Румынии и Боснии ведут информационную кампанию против республик Донбасса в координации с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территории, которая находится под контролем Киева. Об этом 10 февраля сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Антон Микужис. Об этом: В ЛНР сообщили о координации работы иностранных СМИ с ВСУ в Донбассе

13:07 10.02.2022 Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что его встреча с коллегой из Великобритании Лиз Трасс беспрецедентна, а отношения Москвы и Лондона находятся на самой низкой отметке за многие годы. Об этом он заявил 10 февраля в Москве на переговорах с главой британского МИД. «Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран», — сказал Лавров, открывая переговоры. Читайте подробнее: Лавров назвал беспрецедентной свою встречу с главой британского МИД

13:14 10.02.2022 Председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили, находящегося с рабочим визитом в Лондоне, принял советник премьер-министра Великобритании по международным отношениям Дэвид Куэрри. Об этом сообщает пресс-служба грузинского парламента. Подробности в материале: Представители Грузии и Великобритании обсудили ситуацию вокруг Украины

13:14 10.02.2022 Если обезумевшие нацики на Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне — Лукашенко.

13:14 10.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон с украинским коллегой Владимиром Зеленским president.gov.ua.

13:15 10.02.2022 Министры обороны стран — членов НАТО 16—17 февраля обсудят усиление альянса, в том числе боевых групп на востоке, заявил Столтенберг.

13:15 10.02.2022 Россия полностью изложила главе МИД Британии ситуацию с выполнением минских договорённостей, заявил Лавров. В частности, британской стороне рассказали о невыполнении Киевом соглашений.

13:15 10.02.2022 Москве непонятна тревога Запада по поводу учений России и Белоруссии и размещения войск России на своей территории, сказал Лавров.

13:15 10.02.2022 В отличие от США и НАТО, отношения России и Китая не развиваются по логике «ведущий и ведомый», сказал глава МИД РФ.

13:19 10.02.2022 В Донбассе сохраняется тенденция к ограничению деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом по итогам очередного заседания Трёхсторонней контактной группы, которое состоялось 9 февраля на уровне глав делегаций, заявил представитель действующего главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен. Подробности в материале: В ОБСЕ заявили о сохраняющихся ограничениях работы миссии в Донбассе

13:19 10.02.2022 Донецкая Народная Республика (ДНР) «несправедливо обвинила Польшу в подготовке провокации на Донбассе, которая должна привести к эскалации ситуации на Украине». Об этом сообщил пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин на странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Спецслужбы Польши обвинили ДНР в «распространении фейков»

13:24 10.02.2022 Зеленский, вероятно, нужен Западу как инструмент, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, и никого не интересует, что он думает, заявил Лавров.

13:24 10.02.2022 Генсек НАТО направил Сергею Лаврову письмо с приглашением продолжить серию встреч альянса с Россией и призвал провести новые переговоры по ситуации на Украине.

13:25 10.02.2022 Россия, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине покинуть страну — Лавров.

13:26 10.02.2022 Натоцентризм пронизывал всю сегодняшнюю беседу, заявил Лавров о переговорах с Трасс.

13:32 10.02.2022 Россия и Великобритания разошлись в оценке того, как следует реализовывать Минские договорённости и роли Украины в этом процессе. Об этом 10 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференция по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании. Читайте также: Лавров удивился трактовкой Минских соглашений Великобританией

13:33 10.02.2022 «Нас обманывали ни один раз уже после того, как объединилась Германия… сейчас нас пытаются обмануть и с теми обязательствами, которые мы все согласовали и которые мы активнейшим образом приветствовали в рамках ОБСЕ о неделимости безопасности», — заявил Лавров.

13:35 10.02.2022 «Разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим». Лавров оценил переговоры с главой британского МИД: «Наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву примерно также, как говорят, что Россия ждёт, когда замёрзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы сегодня приводили. Я почувствовал, что наши коллеги либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют». Цитата RT.

13:35 10.02.2022 «Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей», — заявил Лавров.

13:36 10.02.2022 Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил надежду, что визит действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау в Донбасс сможет повлиять на напряжённую ситуацию на юго-востоке Украины. Подробности в материале: Постпред РФ оценил визит председателя ОБСЕ на Украину

13:37 10.02.2022 Великобритания воспринимает действия России как отказ от дипломатического пути разрешения конфликта на Украине. Об этом 10 февраля заявил глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании. Читайте также: Глава МИД Великобритании объяснила обеспокоенность российскими войсками

13:41 10.02.2022 Российская сторона подготовила основные контуры ответа на реакцию США по предложениям о гарантиях безопасности. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 10 февраля журналистам. «Общее понимание есть, но когда это будет сформулировано главой государства — тогда, когда он посчитает это необходимым», — добавил представитель Кремля. Об этом: У России готовы контуры ответа для США по гарантиям безопасности — Песков

13:44 10.02.2022 Ситуация, в настоящее время сложившаяся вокруг Украины, продолжает быть напряженной. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter. Читайте также: Глава МИД Франции заявил, что ситуация вокруг Украины все еще напряженная

13:50 10.02.2022 Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется. Об этом 10 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Песков ответил, планируется ли разговор Путина с Байденом

13:50 10.02.2022 Россия и Великобритания не могут найти взаимопонимание по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом 10 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференция по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании. Читайте также: «Разговор немого с глухим» — Лавров о позициях РФ и Британии по Украине

13:54 10.02.2022 Венгрия не согласится на размещение дополнительных войск Североатлантического альянса на своей территории на фоне российско-украинской напряжённости. Об этом в эфире телеканала Euronews заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Подробности в материале: Венгрия отказалась размещать у себя дополнительные войска НАТО

13:57 10.02.2022 Западные страны нагнетают панику по поводу возможной войны на Украине даже на фоне примирительных заявлений самого украинского руководства. Это вызывает опасения России по поводу намерений стран НАТО. Об этом 10 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференция по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании. Подробности в материале: Лавров: МИД РФ может эвакуировать часть сотрудников на Украине

14:01 10.02.2022 У России нет и не было агрессивных планов в отношении Украины. Об этом 10 февраля заявил журналистам глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Читайте также: Глава СВР: у России нет агрессивных планов в отношении Украины

14:01 10.02.2022 Экономическая ситуация на Украине стабильная, несмотря на «психологическое давление» со стороны соседа — Россия сконцентрировала у границ свои войска. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 10 февраля на встрече с представителями деловых кругов. «Накопление войск у границ — это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим», — приводит слова Зеленского его пресс-служба. Читайте также: Зеленский заявил о «психологическом давлении» России вблизи границ

14:03 10.02.2022 Совет Думы может на заседании 14 февраля рассмотреть вопрос о помощи ЛНР и ДНР, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Читайте также: Совет Думы может 14 февраля принять решение по вопросу помощи ЛНР и ДНР

14:04 10.02.2022 В случае «вторжения» России на Украину против Москвы будут введены санкции, а также блокировка «Северного потока — 2», заявила 10 февраля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Об этом: Глава МИД Британии рассказала о последствиях «вторжения» России на Украину

14:05 10.02.2022 Глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау 10 февраля прибыл на Украину как представитель государства, председательствующего в 2022 году в ОБСЕ. В первый же день визита он встретился с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой. Об этом передает Polskie Radio. Главной темой переговоров стала возможная «агрессия России против Украины». Читайте подробнее: Главы МИД Польши и Украины провели встречу в Киеве

14:05 10.02.2022 Великобритания предпримет меры по укреплению потенциала НАТО в Европе. Об этом 10 февраля заявил глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании. Об этом: Трасс: Великобритания поможет усилить потенциал НАТО в Европе

14:06 10.02.2022 Российские корабли передвигаются и совершают военные манёвры и в Чёрном море в соответствии с международным правом. Об этом 10 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ ДмитрийПесков. Подробности в материале: Песков прокомментировал манёвры российских кораблей в Чёрном море

14:07 10.02.2022 На Украину в ближайшие дни поступят ПЗРК «Стингер» из Литвы — премьер Литвы.

14:15 10.02.2022 Дальнейшее развёртывание британских войск возможно в Восточной или Южной Европе, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью радиостанции LBC. «Вы можете увидеть дальнейшую отправку наших сил к нашим союзникам в Восточной или Южной Европе, если это потребуется», — сказал министр. Читайте подробнее: В Британии допустили дальнейшее развёртывание сил на востоке Европы

14:30 10.02.2022 Благодаря усилиям Североатлантического альянса (НАТО) в настоящее время подготовка Вооруженных сил Украины (ВСУ) лучше, чем в 2014 году. Об этом 10 февраля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Читайте также: ВСУ благодаря НАТО стали гораздо сильнее, чем в 2014 году — Столтенберг

14:31 10.02.2022 На территорию Румынии прибыл второй конвой военной техники армии США, который будет размещен на одной из крупнейших румынских военных баз — «Михаил Когэлничану». Об этом 10 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul. Читайте подробнее: В Румынию прибыл второй конвой военной техники США

14:36 10.02.2022 Письмо с предложением переговоров по Украине, военной транспарентности и контролю над вооружениями направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил 10 февраля после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом: Генсек НАТО письменно призвал Лаврова к диалогу по Украине

14:42 10.02.2022 Россия не хочет угрожать никому, наоборот, угрожают ей. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой британской дипломатии Лиз Трасс. Читайте также: Лавров: Россия не хочет никому угрожать, угрожают нам

14:46 10.02.2022 Президент Украины Владимир Зеленский интересует западные страны только как инструмент для выведения России из состояния равновесия. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 10 февраля после переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс. Запад не интересуют и последствия для Украины, для её экономики и бюджета от «всей этой истерики», «всех этих всхлипываний и причитаний», добавил он. Читайте также: Зеленский для Запада — лишь инструмент, заявил Лавров

14:48 10.02.2022 Более 2,6 тысячи мирных жителей погибли с начала боевых действий в Донбассе. Еще 5,5 тысячи человек получили ранения. Эти цифры назвала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

14:48 10.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон president.gov.ua.

14:51 10.02.2022 Дополнительным условием выполнения «Минска-2» следовало бы сделать выплату Киевом компенсаций Донецку и Луганску за семь лет войны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 февраля, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Как сообщалось ранее, Кулеба заявил, что Киев «не будет выполнять Минские соглашения на российских условиях, в российской интерпретации». «Но это не значит, что мы не будем выполнять Минские соглашения в принципе», — добавил он. Подробности в материале: Киев должен заплатить за 7 лет войны — об условиях выполнения «Минска-2»

14:52 10.02.2022 Пресс-конференция Сергея Лаврова и главы МИД Британии принесла две сенсации, пишет в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: [[[list-8]]]

14:55 10.02.2022 Киевские силовики перебросили в ряд населённых пунктов Донбасса военнослужащих отдельного центра специального назначения «Запад». Такие данные были получены разведкой Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом 10 февраля на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Антон Микужис. Подробности в материале: В ЛНР заявили о подготовке украинским спецназом провокаций в Донбассе

15:00 10.02.2022 Западные страны пытаются обмануть Россию в своих обязательствах по принципам неделимости безопасности, согласованным ранее в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс. Читайте также: Лавров: Запад хочет обмануть РФ в обязательствах о неделимости безопасности

15:15 10.02.2022 Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что прямого диалога с республиками Донбасса не будет, потому что таковой якобы не предусмотрен Минскими соглашениями, являются искусством Йозефа Геббельса в плане пропаганды, а может, даже и превосходят его. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс. Читайте также: Лавров сравнил слова Кулебы о диалоге с Донбассом с пропагандой Геббельса

15:29 10.02.2022 Страны Евросоюза в координации с НАТО подготовили решительный ответ на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по гарантиям безопасности. Об этом глава МИД Швеции Анн Линде написала в своём микроблоге в Twitter. По её словам, в Европе по-прежнему твёрдо привержены порядку безопасности, основанному на международном праве. Европа станет более безопасной после того, как страны выполнят договорённости, к которым пришли. Об этом: Глава МИД Швеции: ЕС решительно ответил на письмо Лаврова по безопасности

15:40 10.02.2022 Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает возможным добиться прогресса в реализации Минских соглашений. Об этом она сообщила по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. Подробности в материале: Трасс считает возможным добиться прогресса в реализации Минских соглашений

15:44 10.02.2022 Североатлантический альянс на фоне заявлений о возможной агрессии России в отношении Украины может расширить своё военное присутствие на восточном фланге. Как заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, альянс рассматривает возможность отправки боевых групп в Румынию, передаёт SkyNews. Об этом: Столтенберг не исключил размещения боевых групп НАТО в Румынии

15:48 10.02.2022 Нападение России на Украину могло бы повлиять на внутреннюю политику некоторых стран Балканского региона, в том числе на политические процессы между Белградом и Приштиной. Такое мнение высказал 10 февраля министр обороны Албании Нико Пелеши в эфире телеканала Euronews. Читайте подробнее: Министр обороны Албании: Нападение РФ на Украину повлияет на Балканы

15:56 10.02.2022 В настоящее время посольство России в Киеве прорабатывает вопрос о том, чтобы неосновной персонал российского диппредставительства временно покинул территорию Украины. Об этом 10 февраля заявил представитель посольства РФ. Подробности в материале: Посольство России в Киеве может эвакуировать неосновной персонал с Украины

16:11 10.02.2022 Военные учения, в которых участвует Россия, всегда завершаются тем, что войска возвращаются в места постоянной дислокации («в казармы»), чего не скажешь о натовцах, сообщил 10 февраля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Читайте подробнее: После учений военные НАТО обычно не спешат домой — Лавров

16:15 10.02.2022 Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время визита в Киев и переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Варшава выражает полную поддержку переговорам по вопросу Украины в рамках «нормандского формата». Об этом передает Polskie Radio. «Для завершения кризиса на востоке Украины должна быть политическая воля всех заинтересованных сторон. То, что ОБСЕ обязано сделать и, безусловно, сделает, это — создание условий, чтобы такая политическая воля была как можно скорее и окончательно выражена, а ее результаты были внедрены. И здесь мы видим перспективность «нормандского формата», чтобы к консенсусу пришли Украина с Россией при поддержке Германии и Франции. Тогда может быть толк, поэтому Варшава полностью поддерживает такой формат», — указал Рау. Подробности в материале: Глава ОБСЕ о «нормандском формате»: «Мы видим перспективность»

16:32 10.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон с украинским коллегой Владимиром Зеленским president.gov.ua

16:54 10.02.2022 Заявление будущего главы Мюнхенской конференции по безопасности, немецкого дипломата Кристофа Хойсгена о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» был ошибкой, а поставка оружия Украине является «моральным долгом» Германии, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 февраля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Долг перед нацистами?» — сети о «моральном долге» Германии перед Украиной

17:37 10.02.2022 Британский министр иностранных дел Элизабет Трасс, подняв на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос о том, в каких границах Россия имеет право размещать свои войска, показала свою неосведомлённость, пишет 10 февраля «Коммерсантъ». Читайте также: Лавров проверил познания в географии у главы МИД Британии

18:04 10.02.2022 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Румынию с внеплановым рабочим визитом 11 февраля нынешнего года. Об этом 10 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24. По некоторым данным, глава Североатлантического альянса посетит румынскую военную базу «Михаил Когэлничану», где расположены натовские подразделения, а также примет участие в чествовании 1000 американских солдат и офицеров, переброшенных накануне на румынскую территорию из Германии. Читайте также: Генсек НАТО посетит Румынию с внеплановым визитом

18:26 10.02.2022 Украинские власти готовят свою страну к войне, заявил 10 февраля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью МК. Об этом: Нарышкин заявил, что приготовления Украины к войне идут полным ходом

18:36 10.02.2022 Цитата из видео «Совместная пресс-конференция С. В. Лаврова и мининдел Великобритании Э. Трасс по итогам переговоров в Москве, 10.02.2022» mid.ru

18:36 10.02.2022 Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США выступают за пересмотр Минских соглашений, но это чревато обострением кризиса в Донбассе, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 10 февраля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Украина исчезнет с глобуса» — США хотят изменить Минские соглашения

18:37 10.02.2022 Решение двух депутатов парламента Словакии надругаться над флагом Украины в ходе заседания, посвящённого рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 февраля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Легче стало?» — словацкие депутаты надругались над украинским флагом

18:54 10.02.2022 Посетить Великобританию пригласила глава МИД страны Элизабет Трасс российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщили 10 февраля в британском внешнеполитическом ведомстве. Комментируя итоги российско-британских переговоров на уровне глав МИД, которые состоялись в Москве, Форин-офис изложил позицию Трасс, согласно которой разногласия Москвы и Лондона по украинской теме касаются только руководства, разногласий «с народом России» нет. Читайте подробнее: Трасс пригласила Лаврова в Британию

19:05 10.02.2022 В течение ближайших нескольких месяцев делегация министерства иностранных дел Болгарии посетит с рабочим визитом Киев. Об этом 10 февраля со ссылкой на главу болгарского внешнеполитического ведомства Теодору Генчовску сообщает БНР. Об этом: Делегация МИД Болгарии посетит с рабочим визитом Киев

19:50 10.02.2022 Подготовка Россией ответа НАТО и Соединённым Штатам по гарантиям безопасности продолжается. Кроме того, идут переговоры. Об этом 10 февраля сообщил журналистам российский президент Владимир Путин после встречи с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым. Об этом: Россия готовит ответы США и НАТО по гарантиям безопасности — Путин

20:17 10.02.2022 Цитата из видео «Совместная пресс-конференция С.В.Лаврова и мининдел Великобритании Э. Трасс по итогам переговоров в Москве». 10.02.2022 . mid.ru

20:42 10.02.2022 Украинский вопрос и гарантии безопасности Запада стали темами телефонных переговоров российского и итальянского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Луиджи Ди Майо, сообщили 10 февраля в пресс-службе МИД РФ. Разговор состоялся по инициативе Рима. Об этом: Глава МИД Италии позвонил Лаврову по поводу гарантий безопасности

20:59 10.02.2022 Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Вашингтон пытается надавить на Москву, используя для этого накачку Украины вооружением в качестве «шантажа и прессинга», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 февраля в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Сеть: «Это просто бизнес» — Рябков: давая оружие Киеву, США шантажируют РФ

21:02 10.02.2022 Члены американского Конгресса не могут прийти к единой редакции законопроекта по санкциям, которые было предложено ввести в отношении России «за Украину», передаёт 10 февраля CNN. Подробности в материале: Автор санкций против РФ заявил, что Конгресс не может договориться по ним

21:44 10.02.2022 Возможность участия Украины в июньском саммите НАТО обсудили в ходе телефонного разговора 10 февраля украинский президент Владимир Зеленский и генсек альянса Йенс Столтенберг. Не забыли переговорщики коснуться в разговоре России. Об этом: Зеленский запросил у Столтенберга участие Украины в саммите НАТО

22:13 10.02.2022 Цитата из видео «Переговоры С.В. Лаврова с мининдел Великобритании Э. Трасс». mid.ru

22:15 10.02.2022 Поправки к закону о санкциях в отношении России, расширяющие диапазон вводимых ограничений, приняты 10 февраля парламентом Британии. Формально они вступили в силу, но предполагается, что ограничительные меры будут вводиться в отношении новых лиц, если произойдёт «агрессия» в отношении Украины. Подробности в материале: Британия ужесточила антироссийские санкции

22:29 10.02.2022 Не хотелось бы, чтобы британские политики путали Россию с Украиной, заявила 10 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия 1». Читайте также: В МИД РФ надеются, что британцы не будут путать Россию и Украину

22:54 10.02.2022 Цитата из видео «Переговоры С.В. Лаврова с мининдел Великобритании Э. Трасс». mid.ru

23:01 10.02.2022 На вопрос украинского постпреда при ООН Сергея Кислицы, что за люди «выдают себя за члена Совбеза ООН» — России, тогда как членом ООН числится СССР, ответил 10 февраля журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Об этом: Руководство ООН ответило на глупый вопрос о «членстве России»

23:39 10.02.2022 Сумму в размере €154 млн выделит Швеция в течение семи лет Украине, сообщила 10 февраля журналистам шведский министр по вопросам международного развития и сотрудничества Матильда Эрнкранс. Об этом: Швеция пообещала финансировать реформы на Украине

01:05 11.02.2022 Очередная партия с американским вооружением поступила на двух самолетах на Украину, 10 февраля сообщил украинский министр обороны страны Алексей Резников на своей странице в Twitter. Они доставили в страну переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для гранатометов и другое военное снаряжение. Читайте также: США передали Украине ракетные комплексы Javelin и другое вооружение

01:28 11.02.2022 На прошедшей неделе 65 летательных аппаратов иностранных государств (50 самолётов-разведчиков и 15 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 11 февраля опубликовала газета «Красная звезда». Об этом: Разведку у границ России вели 50 самолётов-шпионов и 15 беспилотников

01:48 11.02.2022 Госдепартамент США 10 февраля рекомендовал американским гражданам, находящимся на территории Украины, немедленно выехать из этой страны. Об этом говорится в распространённом внешнеполитическим ведомством уведомлении. Читайте подробнее: Госдепартамент рекомендовал гражданам США покинуть Украину

01:57 11.02.2022 По расчётам Бадрака, если у Украины будет 100−150 ракет дальностью на 1500 км, то это даст возможность уничтожить производящий ракеты российский военный завод, расположенный в 70 км от российско-украинской границы. По мнению Бадрака, тогда Россия «задумается», нужно ли ей «вторгаться» на Украину. Читайте подробнее: На Украине военный эксперт призвал бомбить военные заводы России

02:32 11.02.2022 Властям Великобритании необходимо заставить Украину выполнять Минские соглашения, если они хотят деэскалации напряженности, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью BBC. Читайте подробнее: Посол России призвал Лондон заставить Украину выполнять Минские соглашения

03:07 11.02.2022 Визовые ограничительные меры введут Соединенные Штаты против России в случае обострения ситуации вокруг Украины, заявила первый замглавы Госдепа США Уэнди Шерман в эфире телеканала MSNBC. Читайте также: Госдеп пригрозил визовыми ограничениями для России

03:10 11.02.2022 В США выразили надежду на то, что «окно дипломатических возможностей» ещё не закрыто и усилия по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины будут предприниматься и далее. Подробности в материале: Госдеп США выразил надежду на мирное урегулирование ситуации вокруг Украины

03:34 11.02.2022 Создание новой стратегии по национальной безопасности США задерживается из-за напряженности вокруг Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. Подробности в материале: США не могут создать стратегию по нацбезопасности из-за Украины — Politico

04:12 11.02.2022 Министерство иностранных дел Австрии из-за «российской угрозы» рекомендовало гражданам воздерживаться от поездок на Украину, если же такая поездка вызвана крайней необходимостью — относиться к ней «с особой осторожностью». Об этом сообщает пресс-служба МИД Австрии. Об этом: МИД Австрии призвал своих граждан не ездить на Украину без крайней нужды

04:40 11.02.2022 Президент США Джозеф Байден допустил оговорку про Украину при ответе на вопрос об Афганистане. Подробности в материале: Байден не заметил разницы между Украиной и Афганистаном

06:11 11.02.2022 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, чей визит в Москву состоится 11 февраля, привезёт в Россию новый пакет санкций и «предупреждение» для министра обороны Сергея Шойгу о бесперспективности якобы планируемого РФ вторжения на Украину. Об этом говорится в опубликованной накануне визита статье газеты The Times. Подробности в материале: Британский министр обороны привезёт в Москву «предупреждение» для Шойгу

06:45 11.02.2022 Заявление о том, что Минские соглашения якобы предусматривают уход России из Крыма, сделала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, явно перепутав данный регион России с восточной частью Украины. Пресс-служба представительства США при ООН выпустила текст интервью политика со специальными примечаниями. Читайте также: Постпред США при ООН перепутала восток Украины с полуостровом Крым

07:06 11.02.2022 Цитата из видео. Переговоры С. В. Лаврова с министром иностранных дел Великобритании Э.Трасс. Источник: mid.ru

08:00 11.02.2022 Президент США Байден уточнил, что в случае военных действий на Украине эвакуация американцев спецбортами не предусмотрена, поэтому им нужно уже сейчас безотлагательно выехать на родину. Читайте подробнее: Байден призвал американцев безотлагательно покинуть Украину

08:05 11.02.2022 Власти Украины надеются на то, что в ходе следующего заседания трехсторонней контактной группы по Донбассу произойдет разблокирование вопросов по обмену пленными и открытию КПП на линии разграничения. Об этом 11 февраля заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак на брифинге по итогам переговоров советников лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция и Украина). Об этом: В Киеве заявили, что надеются на рассмотрение вопроса об обмене пленными

08:07 11.02.2022 Цитата из видео. Переговоры С. В. Лаврова с министром иностранных дел Великобритании Э. Трасс. Источник: mid.ru

08:28 11.02.2022 О том, как разведка Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) собирает данные на территориях Донбасса, которые находятся под контролем Киева, рассказал 11 февраля заместитель начальника управления НМ ЛНР Эдуард Басурин. Читайте подробнее: Басурин рассказал, как разведка ДНР собирает данные об украинских силовиках

08:33 11.02.2022 Переговоры советников лидеров «нормандского формата», длившиеся девять часов в Берлине, завершились без результатов, разногласия преодолеть не удалось. Об этом: «Нормандские» переговоры длились девять часов и завершились ничем

08:38 11.02.2022 Ситуация с украинским урегулированием патовая. Только в рамках «нормандского формата» можно помочь разрешению конфликта, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политсоветников лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине. «К сожалению, ситуация сегодня патовая. Единственный эффективный международный механизм, который может содействовать урегулированию конфликта, — это «нормандский формат», — сказал Козак. Об этом: Козак назвал патовой ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе

08:42 11.02.2022 Министр иностранных дел России Сергей Лавров не писал писем главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте подробнее: Захарова заявила, что Лавров не направлял письмо Боррелю

08:44 11.02.2022 Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе двухсторонней встречи, которую они провели в Мельбурне 11 февраля, договорились тесно сотрудничать по ситуации на Украине. Об этом на брифинге заявил представитель японского внешнеполитического ведомства, передаёт Reuters. Об этом: Япония и США договорились тесно сотрудничать по ситуации вокруг Украины

08:47 11.02.2022 Риторика Украины в отношении Донбасса милитаристская, но в Москве надеются, что Киеву хватит благоразумия не развязывать войну против своих же граждан. Об этом замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил по итогам встречи политсоветников лидеров «нормандского формата» в Берлине. «Поэтому будем надеяться только, что хватит благоразумия не начинать боевые действия против собственных граждан, которые находятся сегодня по другую сторону линии соприкосновения», — подчеркнул Козак. Об этом: Козак: в Москве надеются на благоразумие Киева в вопросе Донбасса

08:57 11.02.2022 В ходе состоявшихся накануне переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Великобритании Лиз Трасс британская сторона «не слушала и не слышала» главу российского внешнеполитического ведомства. Об этом 11 февраля заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому телеканалу Би-Би-Си. Читайте подробнее: Посол России в Лондоне: британская сторона не слышала и не слушала Лаврова

08:59 11.02.2022 На Украину прибыла очередная партия военной помощи из Соединённых Штатов Америки. Вооружение в страну было доставлено на двух самолётах. Об этом 11 февраля сообщил министр обороны Алексей Резников. Читайте подробнее: США направили на Украину почти 130 тонн военной помощи

09:09 11.02.2022 Расширенные британские санкции, утверждённые на случай «вторжения России на Украину», могут затронуть различные области российской экономики. Об этом говорится в поправках к закону Великобритании о санкциях и борьбе с отмыванием денег, принятому в 2018 году. Так, рестриктивные меры могут быть применены против секторов, которые имеют для российского правительства стратегическое значение. Это химический, строительный, оборонный, энергетический, транспортный сектора, сфера финансовых услуг и электроники, добывающие отрасли, а также сектор СМИ, коммуникаций и цифровых технологий. Читайте также: Новые санкции Британии угрожают многим отраслям экономики РФ

09:18 11.02.2022 Западные страны могут пойти на провокации в Донбассе. Такой вероятности не исключил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Читайте также: Полянский допустил подготовку Западом провокаций в Донбассе

09:27 11.02.2022 Первая колонна американской военной техники прибыла на базу ВВС НАТО «Михаил Когэлничану» в уезде Констанца на юге Румынии. Об этом 11 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24. Согласно официальной информации, указанный конвой состоит из 18 трейлеров, на которых закреплены БТР, бронемашины пехоты и самоходные артиллерийские установки. Читайте также: На базу в Румынии прибыла первая колонна военной техники США

09:42 11.02.2022 На состоявшихся 11 февраля в Берлине переговорах политических советников лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Германия, Франция) все участники выразили заинтересованность в проведении саммита «четвёрки», однако так и не смогли согласовать совместный документ. Об этом в ходе брифинга заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Подробности в материале: В Киеве рассказали об итогах встречи советников «нормандской четвёрки»

09:46 11.02.2022 Переброску военных США, а также их союзников на территорию Восточной Европы решительно осуждает Россия. Об этом 11 февраля заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Читайте также: Россия осуждает переброску военных НАТО в Восточную Европу — Полянский

10:00 11.02.2022 Угрозы США выдворить российского посла Анатолия Антонова более чем абсурдны. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными», — сказал Полянский в интервью РИА Новости. Подробности в материале: В постпредстве РФ при ООН назвали абсурдом угрозу выдворения посла из США

10:02 11.02.2022 10 февраля в Польшу с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он провел встречу с главой польского правительства Матеушем Моравецким, главной темой которой стали вопросы безопасности на восточном фланге НАТО и «угроза российской агрессии против Украины». Об этом сообщает Polskie Radio. После переговоров стороны провели итоговую пресс-конференцию, в ходе которой премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «Великобритания демонстрирует солидарность с Центральной и Восточной Европой перед лицом агрессивной позиции России». Читайте подробнее: Премьер-министр Польши: цель России — развал НАТО

10:02 11.02.2022 Россия считает, что у нее получится договориться по своим предложениям о гарантиях безопасности с США и НАТО. Об этом 11 февраля заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Читайте подробнее: Полянский: Россия может договориться с Западом по гарантиям безопасности

10:08 11.02.2022 Народная милиция ЛНР заявила о том, что специалисты зафиксировали бронетехнику ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.

10:27 11.02.2022 Соединённым Штатам Америки пора смириться с тем, что в мире не один полюс, считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Так дипломат прокомментировал обвинения американских властей в подготовке Россией «сфабрикованного видео» для оправдания «вторжения на Украину». По словам Полянского, подобное поведение часто ставит США в неприглядное положение. «Мир изменился, и США в нём уже не единственный полюс, и с этим Вашингтону давно пора смириться», — заявил Полянский в интервью РИА Новости. Об этом: Дипломат РФ призвал США смириться с многополярностью мира

10:39 11.02.2022 В вопросе установления баланса сил с европейскими государствами и США Россия рассчитывает на поддержку Китая. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Читайте подробнее: Россия надеется на поддержку Китая в восстановлении баланса сил с Западом

11:06 11.02.2022 Бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружена у линии соприкосновения в Донбассе Народной милицией (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба НМ ЛНР. Читайте также: В ЛНР сообщили о бронетехнике ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

11:09 11.02.2022 Военнослужащие Украины. Фото: министерство обороны Украины

11:31 11.02.2022 В ДНР заявили, что украинские силовики перебросили в Донбасс дивизион С-300, а также отправили новые силы к Дебальцево.

11:39 11.02.2022 Наличие наемников из Польши и Британии в районах населенных пунктов Широкино и Попасная в Донбассе подтверждает разведка Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 февраля заявил заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин, его слова приводит телеграм-канал Народной милиции. Подробности в материале: В ДНР подтвердили факт нахождения в Донбассе наемников из Польши и Британии

11:49 11.02.2022 Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о важности диалога по европейской архитектуре безопасности и принятия решений, которые учитывают интересы всех сторон. Так он прокомментировал предложение России по вопросам безопасности, сообщает 11 февраля РИА Новости. «Мысль о сферах интересов в европейском контексте является неприемлемой и утратившей свою актуальность», — сказал Хаависто. Читайте также: Глава МИД Финляндии прокомментировал предложения РФ по безопасности

11:54 11.02.2022 Франция настроена продолжать поиски вариантов урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путём. Об этом 11 февраля заявил представитель правительства страны госсекретарь Габриэль Атталь. Читайте подробнее: Франция продолжит искать дипломатическое решение кризиса на Украине

12:03 11.02.2022 Народная милиция ЛНР. Фото: glava-lnr.info

12:34 11.02.2022 Киев делает все, чтобы не выполнять обязательства по Минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:38 11.02.2022 Путаница с расположением Ростовской и Воронежской областей на недавних переговорах глав МИД РФ и Великобритании — это лишь оговорка, но то, что представители мировой дипломатии тем не менее испытывают проблемы с восприятием Минских соглашений, совершенно очевидно. Об этом 11 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом: Песков прокомментировал знание российской географии западными политиками

12:42 11.02.2022 Поставляемое Украине Западом оружие может быть использовано для терактов, в том числе против Европы. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

12:47 11.02.2022 С официальным визитом в Москву для проведения переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыл глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом 11 февраля сообщается в телеграм-канале британского посольства в РФ. Читайте подробнее: Глава минобороны Великобритании прибыл в Россию с официальным визитом

12:57 11.02.2022 Сегодня «нормандский формат» используется Берлином, Парижем и Киевом с одной целью: создать политическое прикрытие, позволяющее Украине игнорировать Минские договорённости, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 февраля, комментируя итоги встречи советников лидеров «нормандского формата». Как сообщалось ранее, встреча состоялась 10 февраля, длилась около девяти часов и завершилась без каких-либо результатов. По словам представителя России Дмитрия Козака, Украина отказалась «даже цитировать Минские соглашения» в итоговом заявлении, не говоря уже о более существенных шагах, а Франция и Германия в очередной раз не стали оказывать давления на Киев. Читайте также: «Нормандский формат» исчерпан, надо вернуть Киев и ЛДНР в контактную группу

12:58 11.02.2022 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил «надеяться до последнего», что западные политики просто оговариваются в своих заявлениях о России и Украине. Об этом он заявил 11 февраля журналистам, комментируя ошибку представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд в словах о Минских соглашениях. «Давайте всё-таки оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идёт об оговорках», — сказал Песков. Вместе с тем он назвал очевидным тот факт, что ведущим действующим лицам мировой дипломатии будет трудно прочесть очень короткий и предельно чёткий текст о Минском комплексе мер. Подробности в материале: Песков «до последнего» верит в оговорку постпреда США о Крыме и Донбассе

13:00 11.02.2022 С призывом к гражданам США как можно быстрее покинуть территорию Украины вновь обратился американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил об этом 11 февраля в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД Австралии, Индии и Японии в Мельбурне. Читайте также: Блинкен вновь призвал граждан США покинуть территорию Украины

13:18 11.02.2022 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с рабочим визитом на румынскую военную базу «Михаил Когэлничану», расположенную в уезде Констанца на юге страны. Об этом 11 февраля сообщает бухарестский телеканал Digi24. Подробности в материале: Генсек НАТО прибыл на румынскую военную базу «Михаил Когэлничану»

13:22 11.02.2022 Заведующий отделом международной политики офиса президента Польши Якуб Кумох в эфире TVP Info сообщил, что президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились об общей политике безопасности против «угроз России». «Во время переговоров Джонсона и Дуды стороны пришли к выводу, что Польша и Великобритания — страны, имеющие одинаковую оценку ситуации вокруг Украины. Варшава и Лондон — это сторонники жесткой реакции на действия России. И Дуда, и Джонсон ответственно подходят к структуре безопасности в Европе, поэтому это была встреча лидеров двух очень дружественных стран», — сказал он. Подробности в материале: Борис Джонсон провел переговоры с президентом Польши в Варшаве

13:34 11.02.2022 Военнослужащие НМ ЛНР. © Пресс-служба Народной милиции ЛНР

13:37 11.02.2022 Дания будет углублять оборонное сотрудничество с США. Это означает, что американские солдаты могут быть размещены на территории североевропейского королевства. Об этом 10 февраля заявила на пресс-конференции премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Об этом: Дания намерена развивать оборонное сотрудничество с США

13:38 11.02.2022 Заявление президента США Джозефа Байдена, призвавшего американцев немедленно покинуть Украину, спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Как ни странно, но ирония в суждениях всё чаще сменяется тревогой за возможные последствия провокаций Запада на Украине. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии. «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими» — наверно по своей армии судит. Я давно перестал понимать, чем армия США хуже террористов. Тем более что первая спонсировала вторую», — комментирует слова Байдена «Кто-то». "Пора хунте отдавать приказ наступать на республики, да, дедушка Байден?» — вопрошает Константин С. «Поддерживаю призыв госдепа. И пусть канают, редиски», — смеется Татьяна. Подробности в материале: Байден призвал американцев покинуть Украину. Сеть: «Пусть канают, редиски»

13:46 11.02.2022 Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что есть реальный риск нового военного конфликта в Европе из-за ситуации вокруг Украины.

13:50 11.02.2022 Латвийские учреждения готовятся к возможному наплыву украинских беженцев из-за вероятности военного конфликта, заявил 11 февраля глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс местному телеканалу TV3. «Я сейчас не хочу называть цифры, но хочу сказать, что этот вариант готовится на случай действительно самого плохого сценария», — сказал Ринкевичс. Подробности в материале: Плохой сценарий: Латвия готовится принимать беженцев с Украины

14:00 11.02.2022 Оружие, которое западные страны передали Киеву, может быть использовано для террористических актов и в том числе — на территории европейских стран. Об этом 11 февраля заявил на брифинге глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Читайте подробнее: Пушилин: передаваемое Киеву оружие могут использовать для терактов в Европе

14:12 11.02.2022 Дмитрий Козак [government.ru]

14:15 11.02.2022 В случае, если власти Украины развяжут против республик Донбасса полномасштабную агрессию, Россия может принять решение о помощи республикам. Такую возможность не исключил 11 февраля на брифинге глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Читайте подробнее: Глава ДНР не исключил, что Россия может защитить Донбасс при агрессии Киева

14:15 11.02.2022 Румыния не является единственной страной, где Североатлантический альянс может разместить новые боевые группы. Об этом 11 февраля в ходе пресс-конференции на военной базе «Михаил Когэлничану» в Румынии заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция ведётся в Twitter организации. Читайте также: НАТО засматривается в сторону Черноморского региона

14:18 11.02.2022 В настоящее время в Белоруссии проходят крупнейшие военные учения, которые Россия когда-либо проводила за пределами страны со времен распада Советского Союза. И нельзя не увязать действия российских военных в Белоруссии с эскалацией на границе с Украиной, которую Россия сейчас активно продвигает. Об этом 11 февраля в своей авторской статье написал собкор шведского телеканала SVT в России Берт Сундстрём. Читайте подробнее: SVT: российско-белорусские учения — демонстрация силы перед Украиной

14:19 11.02.2022 ЕС и НАТО выступили с едиными ответами на предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который направил в европейские столицы письма с требованием разъяснить позицию той или иной страны относительно так называемых «гарантий безопасности». В свою очередь министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью телеканалу SVT от 10 февраля отметила, что совместный ответ европейских стран является признаком единства и солидарности перед лицом возможной российской агрессии против Украины. Читайте подробнее: Глава МИД Швеции прокомментировала ответы НАТО и ЕС на предложения Москвы

14:20 11.02.2022 Нагнетание ситуации вокруг Украины — лишь повод для наращивания присутствия НАТО у границ России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

14:24 11.02.2022 В результате бряцания российским оружием на границе с Украиной цены на акции нескольких крупнейших мировых компаний военной промышленности резко возросли. Многие инвесторы ожидают, что потенциальный конфликт между Россией и Украиной приведет к увеличению государственных инвестиций в оборонный сектор. Об этом 11 февраля сообщил телеканал SVT Nyheter. Читайте также: «Бряцание российским оружием» повысило цены на акции компаний — SVT

14:25 11.02.2022 Вопрос о замене минской площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе не рассматривается, но в Донецке выступили бы против этого. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил на пресс-конференции. «Пока вопрос не стоит на повестке, и мы, наверное, были бы против, нас устраивает Минск», — сказал Пушилин. Подробности в материале: ДНР будет против переноса переговоров по Донбассу из Минска

14:28 11.02.2022 Турецкие, американские и британские беспилотники ведут разведку на линии соприкосновения в Донбассе, и сложившаяся ситуация напоминает «затишье перед бурей». Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

14:49 11.02.2022 Североатлантический альянс сознательно нагнетает ситуацию вокруг Украины. Об этом 11 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Об этом: В МИД РФ раскрыли подоплеку нагнетания НАТО ситуации вокруг Украины

14:50 11.02.2022 Майданной власти удобно поставить крест на урегулировании в Донбассе за счёт провоцирования прямого военного столкновения Запада с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 февраля, комментируя высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Как сообщалось ранее, Кулеба сравнил требования России по гарантиям безопасности с«положенным на стол заряженным револьвером». Чтобы укрепить безопасность в Европе, надо усилитьЕСи НАТО, разработать «электрошокер санкций», а такжебыть готовыми «к новым большим амбициям», втом числе к членству Украины в ЕС и НАТО, сказал украинский министр. «Украина и есть именно тот потенциал Европы, который способен вывести ее на новый уровень влияния на глобальной арене. Для этого нужно отбросить страхи, мнимую усталость от расширения и нерешительность, посмотреть своими глазами на будущее. Нужно взглянуть на Украину через призму ваших отношений с Украиной, а не через призму отношений с Россией», — отметил Кулеба. Читайте подробнее: Кулеба призвал Запад к новому «дранг нах остен»

15:00 11.02.2022 На Украину прилетел еще один самолет, доставивший в страну 90 тонн боеприпасов в качестве военной помощи США. Об этом 11 февраля сообщил украинский министр обороны Алексей Резников на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: Киев получил от Вашингтона новую партию военной помощи

15:01 11.02.2022 В связи с призывом президента США Джо Байденом американцам покинуть Украину в Госдуме ожидают провокаций. Читайте также: В Госдуме заявили о готовящейся провокации на Украине

15:15 11.02.2022 Украинский танк ngu.gov.ua

15:15 11.02.2022 В настоящее время разведка украинских силовиков около линии соприкосновения в Донбассе и в том числе с применением турецких, американских и британских беспилотников активизировалась. Об этом 11 февраля заявил на брифинге глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом: Пушилин рассказал об активизации воздушной разведки ВСУ

15:20 11.02.2022 Совет ЕС утвердил предоставление Украине нового пакета помощи в €1,2 млрд.

15:21 11.02.2022 Россия не может принять коллективный ответ Евросоюза и НАТО на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с письменной реакцией НАТО и ЕС относительно понимания и реализации на практике принципа неделимости безопасности.

15:22 11.02.2022 «Не можем принять «коллективный» ответ, напоминающий «круговую поруку». Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата. Увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия — НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

15:26 11.02.2022 Власти Украины готовы работать в рамках «нормандского формата» над урегулированием на востоке страны, но не хотят прямых переговоров с республиками Донбасса. Об этом заявил 11 февраля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что на прямом диалоге Украины с Донецкой и Луганской Республиками Донбасса настаивает Россия. Однако Киев на это не идёт, потому что тогда статус России изменится с одной из сторон конфликта на посредника. Читайте подробнее: Киев не пойдёт на прямой диалог с Донбассом — Кулеба

15:30 11.02.2022 Чехия не намерена останавливаться в вопросе поставок оружия Украине. Страна готова и дальше помогать Киеву таким образом. Об этом 11 февраля в интервью «Европейской правде» заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Об этом: В Чехии объяснили военную помощь Украине

15:49 11.02.2022 Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планируют никаких наступательных действий в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Читайте подробнее: Кулеба: Украина не планирует наступательных действий в Донбассе

16:00 11.02.2022 Ничего радикального нет в том, что американское руководство призвало своих соотечественников уехать с Украины, сообщил 11 февраля журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Читайте подробнее: Ничего радикального? МИД Украины оценил призыв Байдена к соотечественникам

16:03 11.02.2022 Западные страны увиливают от ответа на послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по вопросу о реализации западными странами на практике принципа равной и неделимой безопасности. Читайте также: В МИД РФ расценили ответ НАТО и ЕС как «дипломатическую невежливость»

16:04 11.02.2022 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 11 февраля выразил мнение, какой может быть «цель России в ее противостоянии с Западом». Об этом передает Polskie Radio. «Мы считаем, что целью России сегодня является всеми способами вернуть контроль над Украиной и заставить Запад отказаться от влияния на эту республику», — заявил польский политик. Об этом: Премьер-министр Польши: цель России — вернуть контроль над Украиной

16:20 11.02.2022 Цитата из видео. Переговоры С. В. Лаврова с главой МИД Великобритании Э. Трасс mid.ru

16:21 11.02.2022 Спекуляции, к которым прибегает Киев на различных площадках, не помогут ему избежать необходимости выполнять Минские соглашения, в противном случае властям Украины придется официально отказаться от них, что повлечет серьезные последствия. Об этом заявила полпред Донецкой Народной Республики (ДНР) на минских переговорах, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об отказе от прямого диалога с республиками Донбасса.

16:21 11.02.2022 «Спекуляции украинских чиновников как в медиапространстве, так и на переговорной площадке не приведут ни к какому выгодному для них сценарию: минские договоренности придется либо выполнить в полной мере и в прямом согласовании с республиками на площадке Контактной группы, либо же официально от них отказаться, что повлечет соответствующие международные санкции для украинского государства», — говорится в заявлении Никоноровой, размещенном в телеграм-канале МИД ДНР.

16:23 11.02.2022 «Глава украинского МИДа заявляет, что якобы непримиримость Российской Федерации в том, что переговоры необходимо вести именно с представителями республик Донбасса, а не с Россией, мешает продвинуться в урегулировании конфликта, хотя по факту дело обстоит как раз наоборот. Минские переговоры не только не продвигаются к конструктивному результату, но в последнее время еще и находятся в стагнации именно из-за недостоверной и нелепой позиции украинских представителей, которые откровенно игнорируют пункты 4, 9, 11, 12 Комплекса мер. А ведь в этих пунктах прямо предписывается, что для урегулирования необходим диалог по вопросам этого самого урегулирования, который должен осуществляться в консультациях и по согласованию с представителями Донбасса в рамках Контактной группы», — заявила Наталья Никонорова.

16:23 11.02.2022 Передовые позиции Народной милиции ЛНР. mil-lnr.su

16:25 11.02.2022 Прошедшие в Берлине переговоры политсоветников «нормандского формата» ясно показали, чего стоят заявления некоторых политиков, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Киев во время встречи советников «нормандской четверки» заявил, что готов вести переговоры с ДНР и ЛНР только через ОБСЕ. Международные посредники не могут согласовывать украинские законы, это прерогатива сторон конфликта.

16:26 11.02.2022 Обстановка на Европейском континенте становится все напряженнее, и не Россия виновата в этом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом.

16:26 11.02.2022 «Рад приветствовать вас в Москве, в Минобороны России. Военно-политическая обстановка в Европе становится все напряженнее и напряженнее. И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряженности. Но тем не менее видим, что она растет», — сказал Шойгу Уоллесу. Он выразил надежду, что в ходе сегодняшней встречи удастся обсудить «актуальные вопросы снижения этой напряженности».

16:31 11.02.2022 Следующая встреча советников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), как ожидается, состоится в марте; планов проведения переговоров глав государств и правительств или МИД пока нет. Об этом сообщил в пятницу, 11 февраля, на брифинге официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

16:31 11.02.2022 «Следующая встреча в таком составе запланирована на март, после того как ранее пройдет заседание трехсторонней контактной группы», — сказал он, отметив, что это «сложные переговоры». «Осторожное сближение было бы преувеличением, хочу сразу сказать», — цитирует ТАСС Хебештрайта.

16:32 11.02.2022 Хебештрайт сказал также, что встреча лидеров «нормандской четверки» или министров иностранных дел пока не планируется. «К настоящему моменту я бы сказал, что вы правы, но, как вы знаете, ситуация может динамично развиваться, и если нам будет, о чем сообщить, мы сообщим», — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли понимать, что до переговоров советников встречи лидеров или глав МИД «нормандского формата» не будет.

16:33 11.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон с украинским коллегой Владимиром Зеленским 8 февраля. president.gov.ua

16:36 11.02.2022 Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом предложил странам Запада внести свой вклад в снижение напряженности вокруг Украины и прекратить «напичкивание» ее оружием. «Со всех сторон оно идёт, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направило свой спецназ на Украину, и до каких пор он там будет находиться», — цитирует Шойгу РИА Новости.

16:40 11.02.2022 МИД Японии повысил до максимального уровень опасности нахождения на Украине и призывает японских граждан покинуть ее территорию.

16:42 11.02.2022 Прекращение Западом поставок оружия на Украину стало бы действенным шагом по деэскалации, заявил 11 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу британскому коллеге Бену Уоллесу. Об этом: Шойгу предложил британскому коллеге остановить поставки оружия на Украину

16:43 11.02.2022 Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности: «Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики — это отношения со странами СНГ, на постсоветском пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему. Ещё раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас одной из ключевых, как я уже сказал. У нас много здесь инициатив, очень хороший диалог с нашими ведущими партнёрами, большой объём товарооборота, со многими из них мы работаем в рамках Евразэс, в рамках Договора о коллективной безопасности. Последние события показывают, что вся эта работа даёт положительный результат, она востребована. Мы сегодня поговорим с вами о том, как совершенствовать те механизмы, которые созданы у нас на этом направлении за последние годы».

16:49 11.02.2022 Госдепартамент США разослал всем партнёрам по НАТО инструкции, как затягивать переговоры по Украине с участием России, точнее как вести их в тупик, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

17:01 11.02.2022 С призывом к находящимся на Украине подданным Японии покинуть республику обратился японский МИД в опубликованном 11 февраля заявлении. Читайте подробнее: МИД Японии призвал соотечественников уезжать с Украины

17:05 11.02.2022 Нидерланды советуют своим гражданам как можно скорее покинуть Украину — BNR News.

17:15 11.02.2022 Южная Корея ввела максимальный уровень опасности для поездок на Украину и запретила своим гражданам посещение этой страны.

17:16 11.02.2022 «Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемых Россией нарративов, что Украина готовит какие-то агрессивные действия. Они пытаются таким образом продемонстрировать, что их дипломаты находятся в опасности и нуждаются в защите. Это все игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием «кто виноват», — сказал Кулеба в пятницу во время онлайн-включения в Facebook из Харькова.

17:16 11.02.2022 Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал «игрой нарративов» рекомендации министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова части российской дипмиссии покинуть Украину по соображениям безопасности.

17:16 11.02.2022 Владимир Зеленский president.gov.ua

17:19 11.02.2022 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу на совместной с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом пресс-конференции на военной базе «Михаил Когэлничану» (уезд Констанца, юго-восток страны), что «есть реальный риск нового военного конфликта в Европе, потому что наращивание российских сил продолжается». Прямая трансляция пресс-конференции велась на сайте президентской администрации.

17:19 11.02.2022 Обвинив Россию в сосредоточении сил на границе с Украиной, генеральный секретарь НАТО сказал, что «существует риск тотального вторжения, но есть также риск и других типов агрессивных действий, в том числе попыток свержения правительства в Киеве, гибридных и информационных атак, многих других типов агрессии со стороны России», отмечает ТАСС. «У нас есть все причины быть серьезно озабоченными, бдительными и готовыми отреагировать, если против Украины будет применена сила», — утверждал он.

17:20 11.02.2022 Столтенберг заявил, что регион Черного моря, где находятся три союзника НАТО и близкие партнеры альянса Украина и Грузия, представляет собой «регион стратегической важности для НАТО». Он сообщил, что России было направлено предложение обсудить вопросы европейской безопасности в Совете НАТО — Россия, но уточнил, что «НАТО не пойдет на компромиссы в отношении основных принципов — права каждой страны выбирать свой путь и нашей способности защищать всех союзников». «Никогда не будет членов НАТО первого и второго ранга», — подчеркнул он. Коснувшись планов разместить в долгосрочном плане боевые группировки в юго-восточной части альянса, то есть в Румынии и других странах зоны Черного моря, Столтенберг сказал: «Франция предложила взять на себя руководство группировкой в Румынии, мы приветствуем это очень важное предложение, но еще пройдет некоторое время до принятия окончательных решений и, конечно, до развертывания сил».

17:21 11.02.2022 Президент Румынии КлаусЙоханнис подчеркнул, что в настоящее время «Румыния очень хорошо защищена и имеет все гарантии безопасности, так что румынам нечего бояться». Он вновь повторил тезис о том, что комплекс ПРО в Девеселу «является чисто оборонительным и не может быть использован для того, чтобы атаковать кого-либо».

17:21 11.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля в Киеве. president.gov.ua

17:33 11.02.2022 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев запросил у России разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к украинской территории. По его словам, Украина ждёт от России в течение 48 часов информации о районах военной деятельности и численности военных.

17:53 11.02.2022 США планируют поставить Украине еще 90 тонн боеприпасов и систем «Джавелин» — посольство США на Украине.

18:02 11.02.2022 Белоруссия не получала от Украины официальной информации о каких-либо изменениях правил въезда на украинскую территорию. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Telegram-канала Госпогранкомитета Белоруссии.

18:04 11.02.2022 «В информационном пространстве распространяются сообщения об усилении мер контроля на украинской границе в отношении граждан Республики Беларусь. В частности, речь шла о фактах отказа гражданам нашей страны во въезде в Украину без объяснения причин, проведения допопераций с документами, а также записи опросов на видеокамеру. В этой связи сообщаем, что в адрес Госпогранкомитета Республики Беларусь от украинских коллег официальной информации о каких-либо изменениях правил и порядка въезда в Украину не поступало», — говорится в сообщении ведомства.

18:04 11.02.2022 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. mfa.gov.ua

18:35 11.02.2022 Глава британского минобороны Бен Уоллес высказался за укрепление каналов связи с Москвой. Он заявил, что встреча с Шойгу способствовала деэскалации.

18:35 11.02.2022 Украинская сторона в течение двух суток ожидает от России ответа на просьбу прояснить ситуацию с «военными действиями» РФ в Крыму и «в районах, прилегающих к территории Украины». Об этом 11 февраля написал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter. Об этом: Киев запросил у Москвы разъяснений о военных действиях в Крыму

18:51 11.02.2022 Вероятность войны в Европе далеко не нулевая, даже при договорённостях РФ и США. Об этом 11 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак. Читайте также: Эксперт о войне в Донбассе: «Ружьё, висящее на стене, должно выстрелить»

18:53 11.02.2022 Глава британского минобороны Бен Уоллес заверяет, что поставки оружия на Украину носят ограниченный характер и что ракеты поставляются исключительно ближнего действия, для защиты.

18:54 11.02.2022 Британский министр обороны опроверг публикации о планах отправить на Украину 600 спецназовцев.

18:55 11.02.2022 Британский министр обороны: Шойгу и Герасимов — профессионалы, и если они говорят, что Россия не будет вторгаться на Украину, я воспринимаю это серьезно.

18:58 11.02.2022 Отменить военный договор Словакии с США предлагает оппозиция республики, передаёт 11 февраля Словацкое радио. Читайте подробнее: Оппозиция Словакии призвала отказаться от военного договора с США

19:36 11.02.2022 Германия никак не отреагировала на переговоры главы британского МИД Лиз Трасс с Сергеем Лавровым. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов. «Немцы вяло отреагировали на вчерашний визит министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москву», — заявил эксперт. Читайте подробнее: Эксперт: Немцы почти не отреагировали на российско-британские переговоры

19:38 11.02.2022 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. (сс) U.S. Secretary of Defense.

19:47 11.02.2022 Конструктивной назвал встречу с российским министром обороны Сергеем Шойгу его британский коллега Бен Уоллес на встрече с журналистами 11 февраля. Пресс-конференция прошла в Москве в здании посольства Британии. Об этом: Глава минобороны Британии оценил встречу с Шойгу

19:55 11.02.2022 В Вашингтоне считают, что Россия совершит не масштабное, а «ограниченное нападение на Украину вдоль границы», заявил экс-командующий американскими сухопутными войсками в Европе генерал Ходжес.

19:55 11.02.2022 Источник в МИД России сообщил РИА Новости, что в Москве получили по каналам ОБСЕ запрос от Киева о разъяснениях по военной деятельности. В Москве не считают запрос обоснованным и полагают, что российская деятельность не даёт Киеву оснований для запуска Венского механизма уменьшения военной опасности. Там также рассматривают запрос как отвлекающий маневр от собственной военной активности украинских властей в Донбассе, сказал собеседник.

20:00 11.02.2022 Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил вопросы международной безопасности с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Минобороны РФ. «11 февраля 2022 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

20:03 11.02.2022 В последние годы многие правительства на Западе увеличили свои суммарные военные расходы. Это особенно заметно в странах Восточной Европы и Скандинавии, о чем свидетельствуют данные международного института исследования проблем мира Sipri, передает шведский телеканал SVT. Об этом: Многие западные страны увеличили свои расходы на оборону после 2014 года

20:14 11.02.2022 Израиль эвакуирует семьи дипломатов из Киева, сообщает государственное телевидение.

20:16 11.02.2022 Совбез Украины в закрытом режиме рассмотрел вопрос военной помощи от партнеров, страна приняла 25 самолетов с грузом в последнее время — секретарь.

20:16 11.02.2022 Украина намерена увеличить число граждан, задействованных в обеспечении территориальной обороны, до 2 млн — секретарь Совбеза.

20:16 11.02.2022 Совбез Украины одобрил введение санкций против ряда компаний, в частности против компании, которая обеспечивает трансляцию российских каналов в обход запрета.

20:17 11.02.2022 Секретарь Совбеза Украины опроверг сообщения об эвакуации секретных документов из Киева.

20:17 11.02.2022 Военная помощь Украине из США. (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine.

20:19 11.02.2022 Посольство США в Киеве сообщило, что Соединенные Штаты отправили на Украину уже 15 авиарейсов с военной помощью и поставки будут продолжены. «Пятнадцать рейсов — и будет еще больше. Еще примерно 90 тонн боеприпасов, систем Javelin и оборонной помощи для вооруженных сил Украины, одобренной президентом [Джо] Байденом», — отметило в пятницу посольство в Facebook.

20:19 11.02.2022 Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против телеканала «НАШ». Об этом сообщил на брифинге 11 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов. «Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны принято решение ввести санкции против телеканала «НАШ», — цитирует ТАСС Данилова.

20:20 11.02.2022 Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что «общий вес военной помощи США на данный момент превысил 1300 тонн». Военные поставки происходят в рамках одобренной администрацией США помощи Украине на сумму $200 млн.

20:20 11.02.2022 Военная помощь Украине из США. (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

20:21 11.02.2022 Движение судов в морские порты Украины в Азовском море открыто. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила Администрация морских портов Украины на своем официальном сайте. Такое решение принято на основании полученного письма Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации от 10 февраля 2022 года.

20:23 11.02.2022 Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что детально обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Он отметил, что это первая встреча главы Минобороны Великобритании с министром Шойгу с 2013 года. «Это была конструктивная и откровенная дискуссия. Я признателен министру Шойгу за согласие встретиться со мной, чтобы обсудить целый ряд вопросов, включая сохраняющуюся напряженность вокруг Украины и на ее границах. Мы в деталях обсудили переданный НАТО российский проект договора [о гарантиях безопасности] и уделили внимание нескольким его пунктам», — сказал Уоллес.

20:24 11.02.2022 Сергей Шойгу провел в Москве переговоры со своим британским коллегой Беном Уоллисом. Министерство обороны Российской Федерации

20:26 11.02.2022 Президент США Джо Байден в четверг провел совещание со своими помощниками по национальной безопасности по теме ситуации на границе России и Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Согласно этим данным, представители американской администрации опасаются, что нынешний кризис вокруг Украины может двигаться к «критической точке». В частности, в Вашингтоне обеспокоены якобы имеющим место ужесточением «риторики со стороны Москвы», а также выходом в Черное море российских военных кораблей и переброской военной техники в Белоруссию.

20:26 11.02.2022 Как отмечает ТАСС, ранее в пятницу Белый дом сообщил, что Джо Байден проведет телефонный разговор по ситуации на Украине с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В Белом доме уточнили, что речь пойдет о «продолжении наращивания Россией военных сил вокруг Украины и дальнейшей координации работы по дипломатии и сдерживанию».

20:40 11.02.2022 Украина не будет силой забирать Донбасс из-за опасения массовой гибели населения — секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.

20:40 11.02.2022 Четыре самолета Eurofighter EF-2000 Typhoon из состава военно-воздушных сил Королевства Испания приземлились 11 февраля на болгарской авиабазе «Граф Игнатиево» в Пловдивской области. Об этом сообщает БТВ. Читайте также: Самолеты испанских ВВС прибыли на военную базу в Болгарии

20:47 11.02.2022 В украинских социальных сетях обсудили заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена о том, что Россия якобы может начать вторжение на Украину в любое время, в частности, во время зимних Олимпийских игр. Читайте также: «Зеленскому завозят последние галстуки». США ждут «вторжения» РФ на Украину

20:49 11.02.2022 Французы обсудили в Twitter встречу в Москве Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Читайте также: «Байден, веди свою войну один!» — французы о встрече Путина и Макрона

20:50 11.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон с украинским коллегой Владимиром Зеленским 8 февраля. president.gov.ua

20:52 11.02.2022 Глава Белого дома Джо Байден призвал американских граждан немедленно покинуть Украину на фоне растущей напряженности между США и Россией. Президент добавил, что в случае военного конфликта США не собираются посылать американские войска для помощи оставшимся на Украине американцам. Обзор американских социальных сетей. Читайте также: «Политический театр перед выборами» — сети о призыве США покинуть Украину

20:54 11.02.2022 Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддержку прибалтийским государствам — членам НАТО в условиях украинского кризиса, однако маловероятно, что Эстонии разрешат передать оружие из запасов ГДР правительству в Киеве, передаёт 11 февраля немецкое издание Spiegel. Читайте также: Spiegel: Эстонии вряд ли разрешат передать Украине оружие из запасов ГДР

21:20 11.02.2022 Членов семей сотрудников израильского посольства в Киеве вывозят с Украины на фоне «обострения напряжённости», сообщает 11 февраля Reuters. Об этом объявил израильский МИД. Об этом: Власти Израиля начали эвакуацию родственников дипломатов из Киева

21:39 11.02.2022 Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против компании из РФ за трансляцию российских каналов на Украине, сообщил на брифинге 11 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов. «Общество с ограниченной ответственностью «Витрина ТВ», которое зарегистрировано в городе Москве, <…> оказывает услуги по продвижению тех компаний, которые находятся под санкциями на территории нашей страны, она оказывает услуги трансляции российских каналов, которые заблокированы на территории нашей страны», — сказал Данилов. Санкции введены на пять лет.

21:41 11.02.2022 Украина чувствует поддержку международных партнеров и уверена, что в случае необходимости Запад поддержит Киев в незамедлительном введении санкций против России, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов. В то же время он подчеркнул, что украинская власть «делает все возможное», чтобы не было вторжения России, угроза которого якобы существует. В случае же его осуществления, добавил он, страна не намерена отключать интернет и мобильную связь.

21:41 11.02.2022 Британцы могут превратить провокацию в полномасштабную войну. Об этом 11 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин. «Готовится крупная и кровавая провокация, которая не должна привести к вводу российских войск, но которая, с одной стороны, позволит обвинить Россию в агрессии со всеми обещанными санкционными последствиями и для России, и для ЕС», — заявил эксперт. Читайте подробнее: Эксперт: Британия готовит на Украине крупную военную провокацию

21:42 11.02.2022 Захват республик Донбасса украинскими властями не планируется, утверждения об обратном — небылицы, сообщил 11 февраля журналистам секретарь украинского Совета нацбезопасности Алексей Данилов. Об этом: В СНБО заявили, что ВСУ не пойдут на захват Донбасса

21:43 11.02.2022 Лидеры США, стран Европы и НАТО договорились в ближайшие дни удвоить дипломатические усилия по теме Украины — Даунинг-стрит.

21:44 11.02.2022 Беседа Байдена с европейскими лидерами по ситуации вокруг Украины продолжалась почти 1 час 20 минут — Белый дом.

21:44 11.02.2022 Военная помощь Украине от Великобритании. © facebook Посольства Великобритании в Украине.

21:49 11.02.2022 Канцлер ФРГ обсудил с лидерами США, Франции и Канады ситуацию вокруг Украины — правительство Германии. Правительство Германии подчеркивает важность дипломатических усилий для деэскалации ситуации вокруг Украины.

21:51 11.02.2022 Присутствие ООН на Украине сохраняется, каких-то перемен в этом отношении нет. Такую позицию изложил на брифинге 11 февраля представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос, планируется ли эвакуация сотрудников всемирной организации с Украины в свете роста напряженности.

21:52 11.02.2022 «Мы продолжаем работать. Наш персонал и члены семей остаются на Украине, каких-либо перемен в их размещении нет», — цитирует ТАСС Стефана Дюжаррика.

21:53 11.02.2022 МИД Великобритании рекомендовал подданным королевства, находящимся на Украине, покинуть страну в связи с угрозой «военных действий». Новые рекомендации опубликованы 11 февраля на сайте Форин офиса. «Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития рекомендует не совершать каких-либо поездок на Украину. Британским подданным, находящимся на Украине, следует покинуть ее, пока коммерческий транспорт еще доступен», — говорится в сообщении.

21:54 11.02.2022 Норвегия призвала своих граждан покинуть Украину. Кроме того, в Осло рекомендовали не посещать территорию России в пределах 250 километров от границы с Украиной.

21:56 11.02.2022 МИД Латвии призывает своих граждан в ближайшее время покинуть Украину.

21:56 11.02.2022 Вашингтон намерен отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ на Украине, сообщает CNN со ссылкой на источники. Кроме того, по информации телеканала, администрация США изучает возможность дальнейшего сокращения дипломатического присутствия на Украине.

21:59 11.02.2022 Сотрудники госдепа США занимаются подготовкой возможных встреч между высокопоставленными представителями США и России на разных уровнях, сообщает CNN со ссылкой на источники в ведомстве. По их данным, речь идет о проработке возможности встреч президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, а также — госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

22:00 11.02.2022 Лидеры США и их западных союзников по итогам виртуальной встречи по ситуации вокруг Украины согласились с важностью продолжения диалога с Россией, говорится в заявлении НАТО по итогам переговоров — РИА Новости.

22:02 11.02.2022 Танки ВСУ. (сс) Ministry of Defense of Ukraine

22:10 11.02.2022 Находящимся на Украине британским подданным следует уехать из этой страны, сообщил Форин офис (британский МИД) в опубликованном 11 февраля заявлении. Читайте также: Форин офис призвал британцев покинуть Украину

22:10 11.02.2022 Глава МИД России Сергей Лавров: «Когда эвакуируются сотрудники посольств, когда граждане англо-саксонских стран призываются к тому, чтобы поскорее с Украины уехать. Мы уже задумались сами: может быть, именно англо-саксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Я не знаю, какие задумки у наших англо-саксонских коллег».

22:13 11.02.2022 Помощник президента США Джейк Салливан считает, что Россия может сделать агрессивные шаги в отношении Украины в ходе Олимпиады. По его словам, Соединённые Штаты сокращают дипломатическое присутствие на Украине.

22:15 11.02.2022 Американские военные, дислоцированные в Европе, не будут «сражаться с Россией» в случае эскалации вокруг Украины, заявили в Белом доме. В Вашингтоне утверждают, что военные США в таком случае будут защищать союзников по НАТО.

22:16 11.02.2022 США не утверждают, что Россия приняла решение напасть на Украину, заявили в Белом доме.

22:25 11.02.2022 Белый дом заявил, что Байден хочет провести телефонный разговор с Путиным.

22:26 11.02.2022 Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что Запад не заинтересован в конфронтации с РФ, но продолжит оказывать поддержку Украине.

22:28 11.02.2022 Есть подозрения, что западные коллеги готовят какие-то провокационные действия, связанные с Украиной: на эти мысли наводят призывы Вашингтона и Лондона скорее покидать страну, заявил 11 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Подробности в материале: Лавров о призывах Запада уезжать с Украины: англосаксы что-то готовят

22:34 11.02.2022 Украинско-российский конфликт обостряется, и, по крайней мере, если верить западной прессе, война может разразиться чуть ли не в любую минуту. Читайте также: Россия не заинтересована в нападении на Украину

22:38 11.02.2022 Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов. President.gov.ua

22:40 11.02.2022 Американский рынок акций резко снизился во время дневных торгов 11 февраля на фоне заявлений президента США Джо Байдена о том, что Россия в любой момент может вторгнуться на Украину, сообщает Reuters. Читайте подробнее: Рынок акций США резко упал после слов Байдена о «вторжении» РФ на Украину

22:52 11.02.2022 В течение суток, максимум двух, американским гражданам следует уехать с Украины. Если России нападёт на Украину, эвакуировать никого уже не получится, сообщил 11 февраля журналистам советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Читайте также: Белый дом рекомендует американцам в течение суток уехать с Украины

22:57 11.02.2022 Макрон проведет телефонный разговор с Путиным в субботу — СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

22:57 11.02.2022 США приняли решение направить 3 тысячи дополнительных военнослужащих в Польшу в ближайшие дни.

23:00 11.02.2022 Американский ПТРК Javelin. (сс) U.S. Army

23:05 11.02.2022 О намерении главы США Джо Байдена провести телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным сообщил 11 февраля журналистам помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Читайте также: Байден решил поговорить с Путиным — Белый дом

23:17 11.02.2022 Премьер Италии Марио Драги после организованной президентом США Джозефом Байденом конференции с рядом западных лидеров поддержал«возможность серьезных санкций» против России в случае «атаки на территориальную целостность Украины», сообщили в пресс-службе правительства Италии в пятницу, 11 февраля. При этом, как отмечается, Драги продолжает «надеяться на эффективный диалог» с Москвой. Читайте также: Премьер Италии поддержал «возможность серьёзных санкций» против России

23:44 11.02.2022 Телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным рассчитывает завтра, 12 февраля, провести президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает 11 февраля Agence France-Presse. Читайте также: Макрон намерен созвониться с Путиным

00:15 В Донбассе готовится крупная провокация. Об этом 11 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин. Об этом: Эксперт: В Донбассе готовится крупная кровавая провокация

00:34 По заявлению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Россия может напасть на Украину ещё до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом он сказал 11 февраля в ходе брифинга в Белом доме. Читайте также: Белый дом заявил об угрозе нападения РФ на Украину ещё до конца Олимпиады

00:40 Граждане Латвии должны немедленно покинуть территорию Украины, используя любые доступные способы передвижения. Об этом говорится в заявлении латвийского министерства иностранных дел, опубликованном 11 февраля. Об этом: Латвия призвала своих граждан немедленно покинуть Украину

00:46 Аммериканский сенатор Лэнкфорд предложил законопроект о санкциях против Белоруссии или любой другой страны в случае содействия «российской агрессии», направленной против Украины. Читайте подробнее: Сенатор США предложил ввести санкции против Белоруссии за содействие России

00:51 Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 февраля снижением на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Читайте также: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день снижением

01:25 В Белом доме подтвердили, что переговоры лидеров США и России назначены на 12 февраля. Об этом: Белый дом подтвердил дату телефонных переговоров между Байденом и Путиным

01:27 Евросоюз (ЕС) разрешил выехать с Украины незадействованному в особо важных процессах персоналу своего дипломатического представительства. Об этом со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕСПетера Стано11 февраля сообщает газета Politico. Читайте также: Евросоюз разрешил части своих дипломатов уехать с Украины — Politico

01:43 МИД Финляндии призывает своих граждан незамедлительно покинуть территорию Украины из-за напряженной ситуации, складывающейся вокруг указанной страны. Об этом 11 февраля финское внешнеполитическое ведомство сообщило на своем сайте. Об этом: Финляндия призвала своих граждан выехать с Украины

02:02 Европа проигрывает в экономическом и политическом противостоянии с Россией, в том числе, и из-за пассивности и «отсутствия мужества» у её лидеров. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в своей авторской статье, 11 февраля опубликованной газетой The Daily Telegraph. Читайте подробнее: Премьер-министр Польши заявил о трусости Европы в противостоянии с Россией

02:04 Со ссылкой на неназванных чиновников из неназванной страны агентство утверждает, что нападение России на Украину произойдёт 15 февраля. Об этом: Агентство Bloomberg объявило возможную дату нападения России на Украину

02:22 Страны Запада, раскручивая слухи о возможном нападении России на Украину, пытаются заставить Киев выполнять положения Минских соглашений, заявила глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе выступления на программе «Свобода слова Савика Шустера». Подробности в материале: Тимошенко: Запад пытается заставить Киев выполнять Минские соглашения

02:36 Канадские граждане, которые находятся на Украине, должны незамедлительно покинуть украинскую территорию. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, опубликованном на сайте МИД государства. Об этом: Глава МИД Канады призвала сограждан срочно покинуть территорию Украины

02:49 По данным Der Spiegel, спецслужбы США сделали экстренное предупреждение союзникам по НАТО о готовящемся нападении России на Украину. Датой возможного «военного вторжения» российских войск на украинскую территорию названо 16 февраля. Подробности в материале: Издание Der Spiegel назвало свою точную дату «вторжения» России на Украину

02:56 Призыв немедленно покинуть территорию Украины от Госдепа США для американских граждан затрагивает и граждан страны, работающих в составе миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Читайте подробнее: США решили эвакуировать с Украины и своих наблюдателей из ОБСЕ — Reuters

03:42 Западные страны не хотят конфронтации с Россией, но будут продолжать поддерживать Киев из-за ситуации на российско-украинской границе, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 11 на февраля пресс-конференции. Об этом: Трюдо заявил, что Запад не ищет конфронтации с Россией

04:02 Позиция Швеции по возможности вступления в НАТО остается неизменной даже на фоне роста напряженности в ситуации вокруг Украины, заявила статс-секретарь главы шведского правительства Карин Валленстен в комментарии газете Politico. Подробности в материале: Швеция отказалась вступать в НАТО, несмотря на ситуацию на Украине

04:48 Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомил прибывшего в Москву на переговоры главу оборонного ведомства Великобритании Бена Уоллеса с выставкой, посвящённой истории военного сотрудничества СССР и западных союзников в годы Великой Отечественной войны. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Подробности в материале: Шойгу показал британскому коллеге выставку о сотрудничестве в годы войны

04:56 Заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 11 февраля в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Их элита деградировала» — сети о покушении Британии на целостность России

04:59 Президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами стран-союзников заявил, что Россия якобы нападет на Украину 16 февраля. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. Читайте также: Байден назвал союзникам дату «нападения России на Украину» — Politico

05:53 Заявления о том, что «нападение» РФ на Украину состоится якобы ещё до окончания Олимпиады в Пекине, назвал не соответствующим действительности посол РФ в Вашингтоне. Подробности в материале: Посол РФ в США прокомментировал информацию о «вторжении» России на Украину

05:59 Гражданам Австралии необходимо в краткие сроки покинуть Украину ради безопасности, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в ходе беседы с журналистами. Читайте также: Премьер-министр Австралии призвал граждан покинуть Украину

06:36 Новозеландцам, находящимся на Украине, дала рекомендацию покинуть территорию этой страны глава МИД Новой Зеландии Наная Махута. Читайте также: МИД Новой Зеландии призвал граждан покинуть территорию Украины

07:17 «Непредсказуемость ситуации», складывающейся на Украине, стала причиной призыва властей к японским гражданам покинуть украинскую территорию. Об этом 12 февраля сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление премьер-министра страны Фумио Кисиды. Об этом: Премьер-министр Японии объяснил призыв покинуть Украину

07:22 Владимир Путин сегодня проведет телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном и Джо Байденом.

07:25 Оставшиеся три тысячи бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии США будут переброшены на следующей неделе в Польшу. Об этом 11 февраля заявил высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает издание Politico. Читайте подробнее: В Польшу перебросят дополнительные отряды войск США

07:28 Минские соглашения по Украине должны быть полностью реализованы — председатель ОБСЕ по итогам визита на Украину.

07:31 Визит немецкого канцлера Олафа Шольца в Киев, который назначен на 14 февраля, стал одной из тем телефонного разговора министра иностранных дел МИД Германии Анналены Бербок и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом руководитель украинского внешнеполитического ведомства написал 11 февраля на своей странице в Twitter. Об этом: Главы МИД Германии и Украины обсудили предстоящий визит канцлера ФРГ в Киев

07:52 Гражданам Нидерландов рекомендовано покинуть территорию Украины, 11 февраля передала радиостанция BNR. По информации журналистов, такое заявление сделал посол королевства в Киеве Йеннес де Мол в ходе онлайн-конференции с представителями голландской общины. Читайте подробнее: Нидерланды посоветовали своим гражданам покинуть Украину

08:08 Совет ЕС одобрил предоставление Украине дополнительной макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд. Теперь предложение должны рассмотреть в Европейском парламенте. «Нынешняя геополитическая напряженность оказывает серьезное экономическое воздействие на Украину. Государства-члены готовы предоставить макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд», — сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

08:11 Джо Байден — президент США — объявил 16 февраля днем начала «вторжения» РФ на Украину. Данную дату он назвал в ходе переговоров с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО. Об этом передает Politico. Подробности в материале: Байден объявил дату «вторжения» РФ на Украину — Politico

08:12 Объекты критической и социальной инфраструктуры столицы работают в режиме подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. «Городские службы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера, — заявил Кличко. — Наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить или преодолеть как возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения». В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации — на уровне города и в каждом районе. Утвержден План эвакуации населения. Он определяет места расположения сборных эвакуационных пунктов, количество транспорта и безопасные районы для размещения населения. Уже две недели продолжаются тематические учения с педагогическими коллективами и родителями в школах. Разработаны инструкции, как действовать медучреждениям, школам и садикам, учреждениям социальной защиты и другим.

08:12 Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России приступили к масштабным учениям по обороне Крыма и пунктов базирования флота. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ. Читайте также: Черноморский флот вышел на учения по обороне Крыма

08:15 Утверждается, что начало эвакуации посольства США в Киеве будет объявлено Госдепом 12 февраля. Об этом: Дата начала эвакуации определена для сотрудников посольства США на Украине

08:16 Власти Австралии призвали граждан своей страны покинуть территорию Украины. Обращение премьер-министра Скотта Моррисона опубликовал news.com.au. Читайте также: Австралия и Новая Зеландия дали рекомендации своим гражданам на Украине

08:24 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов: «Первые полосы сегодняшних британских газет: «Путин вот-вот нападет на Украину». А так никакого нагнетания паники. Все — как просил Зеленский».

08:32 Председатель Комитета НС ДНР Владислав Бердичевский: «То, что мы наблюдаем сейчас, является стратегией США с целью полностью отделить Европу сначала от России, а затем от Китая. Украина — всего лишь пешка в стратегии Вашингтона по сохранению гегемонии путем уничтожения торгово-политических отношений между всеми своими конкурентами».

08:35 Российский военный корреспондент Валентин Богданов: «Иронизировать и шутить по поводу озвучиваемых США дат вторжения России на Украину можно до бесконечности, но лишь в том случае, если у вас есть гарантии или тайные знания о том, к дате, над которой вам так смешно смеяться, не будет создана такая ситуация, при которой любое непассивное поведение с нашей стороны окажется для нас единственно возможным сценарием. Не зря ведь в свое время в Белом доме резко поправили Байдена, когда он попытался поставить масштаб грядущей американской реакции в зависимость от реальных действий России. Но реальность тут давно не живет. Помните! О том, что вторжение случилось, объявят не в Москве, не Киеве, а в Вашингтоне. И вот это уже совсем не смешно».

08:46 Заявление директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина о том, что киевские власти сосредоточили на линии соприкосновения в Донбассе все боеспособные части ВСУ, чтобы попытаться уничтожить Луганскую и Донецкую Народные Республики и тем самым «втянуть Россию во внутриукраинский конфликт», стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии 12 февраля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Ситуация патовая» — Нарышкин: Киев намерен уничтожить ДНР и ЛНР

08:53 Президент США Джозеф Байден проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным сегодня, 12 февраля, утром по вашингтонскому времени (во второй половине дня по московскому времени). Об этом сообщил представитель Белого дома. Подробности в материале: Байден позвонит Путину 12 февраля — Белый дом