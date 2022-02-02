«Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция
Власти Украины продолжают стягивать войска к границам республик Донбасса. Растет число обстрелов ЛНР и ДНР и провокаций на территории республик. Западные страны ежедневно поставляют на Украину оружие. По данным донбасских лидеров, Украина и западные кураторы ее власти готовят наступательную операцию. Часть украинских и западных политиков заявляют, что «вторжение России» маловероятно, однако война может вернуться в горячую фазу вследствие провокации одного из множества не контролируемых официальными властями «батальонов». На этом фоне Россия продолжает настаивать на рассмотрении своих инициатив по глобальной безопасности. Пока, по словам президента России Владимира Путина, американская сторона игнорирует принципиальные озабоченности Москвы.
Высказывания руководства Японии по ситуации вокруг Украины противоречат духу добрососедских отношений между Токио и Москвой и являются контрпродуктивными. Об этом российский посол в Японии Михаил Галузин заявил 2 февраля в ходе выступления в клубе иностранных журналистов в Токио.
Об этом: Посол РФ призвал власти Японии перечитать предложения РФ по безопасности
Минские соглашения и ключевые инициативы России по безопасности на фоне непрекращающегося лая западных СМИ о скором «нападении» России на Украину вновь стали предметом ожесточённых дискуссий на самых высоких уровнях.
Из ответа США по гарантиям безопасности уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности, заявил президент России Владимир Путин.
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После переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном 1 февраля глава Российского государства Владимир Путин заявил, что если Украину возьмут в НАТО, война, в которой придётся участвовать России, станет неизбежной:
«Представим, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием: стоят современные ударные системы — так же как в Польше и в Румынии. Кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, не говорю даже про Донбасс».
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«Ответственность за эскалацию ситуации вокруг Украины полностью лежит на России, которая ведёт себя как лиса, кричащая на крыше курятника о страхе перед курами», — не унимается пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Читайте также: Псаки сравнила Украину с курятником, а Россию — с лисой на его крыше
Антироссийская риторика ведётся на фоне стягивания вооружённых сил Украины к границам Донбасса и участившихся обстрелов территорий ЛНР и ДНР.
«Чем больше времени проходит после подписания Минских соглашений, тем дальше Донбасс отдаляется от Киева», — констатировал постпред России при ООН Василий Небензя.
Напомним, накануне, 1 февраля, последовало экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР полковника Эдуарда Басурина: «Украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции в Донбассе».
Не исключено, что провокация с попыткой втягивания России в военные действия в Донбассе случится во время Олимпиады в Пекине.
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Напомним, ключевыми требованиями России являются исключение расширения НАТО, отказ от размещения ударных вооружений возле российских границ, а также возврат всей конфигурации Североатлантического альянса в Европе к положению 1997 года.
Читайте также: Путин: США не дали адекватного ответа на ключевые требования России
Программу по защите прав человека на Украине намерен профинансировать Госдепартамент США, речь идёт о выделении до $400 тыс., сообщает 2 февраля RT со ссылкой на описание гранта.
От украинских неправительственных организаций ждут заявок на поддержку деятельности по борьбе «с преступлениями на почве ненависти и по политическим мотивам». Заявки принимает американское посольство на Украине.
Читайте также: США потратят $400 тыс. на программу правовой защиты на Украине
Дмитрий Евстафьев: «Совбез ООН — исключительно PR-мероприятие, которое осуществили американцы в интересах киевского режима». И обойдется США это исполнение «долга чести» перед Украиной достаточно дорого, считает известный ученый-американист.
«Все это сопровождалось совершенно фантасмагорическим выкручиванием рук, в том числе даже союзникам Соединенных Штатов. У них это получилось, но в среднесрочной перспективе пойдет американцам в минус», — подчеркнул российский политолог в интервью каналу «Донбасс решает».
Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») считает оскорбительным, что госсекретарь США Энтони Блинкен и пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сравнили Россию с лисой на крыше курятника, кричащей об опасности от кур.
Подробности в материале: Никонов советует Блинкену и Псаки не путать лису и медведя
ВСУ сегодня, 2 февраля, ранним утром обстреляли село Коминтерново, которое находится на юге ДНР. О жертвах и разрушениях представительство республики в СЦКК пока не сообщает.
Отработку боевого слаживания начали военнослужащие из России и Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом в Министерстве обороны РФ сообщили 2 февраля.
Этап проходит на белорусских полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский. Российские и белорусские военные «в единых боевых порядках отрабатывают различные приёмы и способы боевых действий».
Об этом: Военные РФ и Белоруссии отрабатывают боевое слаживание в ходе учений
После визита на Украину премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рухнули иллюзии, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина сообщил изданию Polskie Radio, что на 15 февраля запланирован визит министра иностранных дел Польши Збигнева Рау в Москву.
Ясина добавил, что визит будет связан с председательством Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Об этом: Министр иностранных дел Польши посетит с официальным визитом Москву
Государственный долг США превысил 30 триллионов долларов, что стало историческим максимумом, свидетельствуют данные американского минфина.
Масштабная модернизация оружия, военной техники и иного имущества проводится на крупных зарубежных складах и арсеналах Сухопутных войск США. Об этом глава командования материально-технического обеспечения сухопутных войск генерал Эдвард Дейли заявил в ходе онлайн-встречи с вашингтонской Группой военных обозревателей.
В первую очередь речь идёт о военном имуществе, размещённом для долговременного хранения в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам Дейли, цель работы командования — гарантировать, что запасы Армии США «модернизированы и включают самую смертоносную, самую современную технику».
Читайте подробнее: Сухопутные войска США обновляют зарубежные арсеналы
ВСУ ограничатся артиллерийскими налетами и локальными операциями. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал руководитель координационно-правового центра «Война и Мир» Андрей Седлов.
По данным разведки, ВСУ сосредоточили на наиболее опасных направлениях РСЗО и крупнокалиберную артиллерию.
«Возможно, они будут устраивать крупные артиллерийские налеты, разведки боем проводить. Полномасштабные наступления, но на локальных участках», — считает Андрей Седлов.
По его словам, под удар могут попасть окраины Донецка и Докучаевск на юге ДНР.
Сводка официального представителя Народной милиции ДНР за 2 февраля 2022 года по состоянию на 10:00. За прошедшие сутки со стороны украинских боевиков зафиксировано четыре огневых провокации.
Народная милиция ДНР: на донецком направлении боевики 56-й бригады с позиций, расположенных в районе н.п. ПЕСКИ, из гранатометов обстреляли район н.п. Весёлое.
Народная милиция ДНР: боевики 54-й бригады с позиций, расположенных в районе н.п. Марьинка, обстреляли поселок шахты «Трудовская» г. Донецк.
В ответ на претензии России по поводу размещения войск НАТО ближе к её границам, Вашингтон в своем письменном ответе Москве заверяет, что присутствие сил США и Североатлантического альянса в Восточной Европе «ограничено, пропорционально и соответствует обязательствам», достигнутым в рамках Совета Россия — НАТО. Об этом пишет испанское издание El País, получившее доступ к документу.
В ответе США утверждают, что они воздержались от развертывания «существенных дополнительных боевых сил или ядерного оружия», как обещали, и что численность американских войск сейчас составляет четверть от той, что была в конце холодной войны. Однако в письме предупреждают, что дальнейшее усиление позиций российских сил или агрессия против Украины «заставит США и их союзников усилить» свое оборонное развертывание в Восточной Европе.
Читайте подробнее: В Испании опубликовали ответ НАТО и США на предложения России
Народная милиция ДНР: на мариупольском направлении боевики 36-й бригады с позиций, расположенных в н.п. Павлополь и Водяное, произвели обстрел н.п. Сосновское и Коминтерново.
Кроме того, в районе н.п. Павлополь киевские боевики, выполняя преступный приказ комбрига Гнатова, применили беспилотник с подвешенным к нему самодельным взрывным устройством, грубо нарушив первый пункт Комплекса дополнительных мер — Народная милиция ДНР.
Народная милиция ДНР: в нарушение третьего пункта дополнительных мер, боевики 25-й овдбр разместили бронетранспортер БТР-70 на территории частного домовладения в н.п. Новобахмутовка.
Боевики 36-й бригады с позиций, расположенных в н.п. Таловка, произвели обстрел н.п. Коминтерново, выпустив ДВЕ мины калибра 82 мм.
Народная милиция ДНР.
Министр обороны США Ллойд Остин намерен в феврале посетить Европу, чтобы обсудить с союзниками по НАТО ситуацию вокруг Украины и переговоры с Россией. Об этом сообщает радиостанция «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
Об этом: Глава Пентагона прибудет в Европу для обсуждения с НАТО Украины и РФ
Боевики 3-го воздушно-десантного батальона 25-й бригады обстреляли район Донецкой фильтровальной станции во время проезда сотрудников станции. Все факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ 23 от 1.02.2022 года.
Народная милиция ДНР.
Слиты ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Конфиденциальные документы опубликовала испанская газета Еl Pais.
Они свидетельствуют, как избирательно Штаты относятся к свободе выбора союзников, игнорируя обязательство любой страны не укреплять свою безопасность за счёт других государств. Требования, касающиеся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, не учтены.
По сути, США с НАТО отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, но не отказались от идеи возможности вступления Украины в альянс.
Цитата канала RT.
Испанская газета El Pais обнародовала документы, которые якобы являются ответом США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.
Основные тезисы опубликованного:
Цитата канала lentadnya.
Госдеп выделит $400 тыс. на защиту прав человека на Украине. Согласно описанию гранта, с которым ознакомился RT, программа нацелена на защиту прав представителей ЛГБТ-сообщества, религиозных и этнических меньшинств, а также других «маргинализованных групп».
Повышать уровень толерантности к «уязвимым» группам и поддерживать правозащитников будут украинские неправительственные организации. Работа будет проходить в формате просветительских кампаний и образовательных мероприятий.
Дональд Трамп заявил, что ему бы очень хотелось увидеть расшифровку недавнего телефонного разговора Байдена и Зеленского. Ранее журналист CNN, ссылаясь на неназванного представителя властей Киева, обнародовал «подробности» этой беседы. В частности, Байден якобы заявил Зеленскому, что «российское вторжение практически неизбежно случится, как только замёрзнет земля», а Киев может быть «разграблен» во время попытки «его оккупировать».
Позже эту информацию опровергли как в Белом доме, так и в Киеве, но Трамп не унимается — для него это больной вопрос. Его первый звонок Зеленскому в сентябре 2019 года стал основанием для импичмента.
Цитата канала rlz_the_kraken.
Неизвестные сообщают о минировании школ в Донецке, 2 февраля на 8:00 по местному времени известно о 85 случаях, пояснил мэр города Алексей Кулемзин.
Детей в школах нет, из-за угрозы распространения «короны» они на «дистанционке». Экстренные службы работают на местах.
Напомним, накануне, 1 февраля, в здании администрации Киевского района Донецка было обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью более 1,5 кг тротила.
Российский военный корреспондент Валентин Богдановпишет в своём телеграм-канале:
Репортер CNN Кларисса Уорд в своем сюжете от 01.02.2022, который был снят на линии соприкосновения (предположительно окрестности Мариуполя), продемонстировала синхрон сержанта ВСУ, который, не скрывая лица, с улыбкой подтвердил, что на их позициях есть тяжелое вооружение. Просто они его не показывают. Вот так звучит диалог:
Ж: Какие типы вооружений у вас есть на этих позициях? У вас есть тяжелые вооружения? Я не вижу, но хочу удостовериться.
М: Вам и не надо видеть (посмеиваясь). И враг не должен видеть. Но оно у нас есть, не переживайте.
Самое интересное, конечно, с последней фразой. Она слышна в оригинале на украинском:
М: Але воно у нас є, не переживайте!
И только в переводе у Уорд получается вполне невинное. «У нас есть все или все необходимое»
M: «But we have everything».
Считаю, что фрагмент является прямым доказательством нарушения Украиной Минских соглашений в части обязательности отвода тяжелых вооружений. Не удивлюсь, если CNN вскоре удалит данный фрагмент и вообще весь репортаж.
Украинские военные провели тренировки с использованием реактивных систем залпового огня «Ураган» вблизи границы с Крымом, сообщила пресс-служба командования объединенных сил вооруженных сил Украины.
США могут перебросить в Польшу еще 2,5 тысячи солдат, сообщило Польское бюро нацбезопасности.
Власти Польши готовятся к возможному наплыву беженцев с Украины — Бюро нацбезопасности.
У Парижа нет информации о намерении РФ «переходить к действиям на Украине» — МИД Франции.
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий, прибывший с визитом в столицу Украины, провел 1 февраля переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем на тему «угрозы Киеву со стороны России». Об этом сообщает Polskie Radio.
Сообщается, что в рамках переговоров Матеуш Моравецкий сказал, что «перед лицом опасности со стороны России ЕС должен объединить силы в защиту суверенитета Украины».
Читайте подробнее: Премьер-министр Польши призвал ЕС «объединить силы» для защиты Украины
«Ситуация очень серьезна, десятки тысяч российский солдат у границ с Украиной, в ближайшие дни пройдут военные учения в Белоруссии с российскими и белорусскими силами у украинских границ. Все предпосылки сложились, чтобы было вмешательство… Но на данный момент у нас нет никакой информации о намерении президента Путина переходить к действиям», — глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Визит Путина в Китай на открытие Олимпиады имеет принципиальное значение для всего мира, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности опубликован 2 февраля испанской газетой El País.
Издание приводит тексты двух документов на английском языке. Ответ НАТО на предложения Москвы занял четыре, а ответ США — пять страниц. Положения из текстов уже в том или ином виде появлялись в западной прессе со ссылкой на источники или в официальных заявлениях Запада.
Подробности в материале: El País опубликовала ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не смог назвать точное количество российских войск на границе с Украиной: «более 100 тысяч».
Соединенные Штаты готовы предоставить необходимые подтверждения отсутствия крылатых ракет «Томагавк» на базах в Румынии и Польше, если Россия предоставит аналогичную информацию о некоторых объектах на своей территории — Bloomberg.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что украинским военным будут переданы новейшие ПЗРК «Перун».
Таким образом, Украина может стать одним из самых насыщенных ПЗРК регионов Европы в сочетании с низким контролем за их распределением.
Цитата канала «Военный обозреватель».
В ЛНР заявили, что украинские силовики планируют использовать авиацию в случае наступления в Донбассе.
ВСУ открыли миномётный огонь по н. п Октябрь (юг ДНР).
Армия Украины отрабатывает наступательные действия в городских условиях — разведка ЛНР.
Пресс-служба Народной милиции ЛНР публикует подробности разработанного ВСУ плана наступательной операции в Донбассе:
Украина боится сирийского варианта в Донбассе. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.
По его словам, в Киеве, несмотря на воинственные заявления, прекрасно понимают, что в случае военного конфликта с Россией ВСУ будут разгромлены.
«Если такое, не дай Бог, случится, будет использоваться сирийский вариант. Будут бомбить все, что шевелится. Никаких российских войск там и не нужно. Танки, десанты — это все в духе 40-х годов XX века… Война может быть другой», — считает аналитик.
У Франции на данный момент нет никакой информации о намерении России «перейти к действиям на Украине». Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 2.
Об этом: Во Франции заявили об отсутствии информации о намерениях России по Украине
Дипломатический источник подтвердил РИА Новости подлинность ответа США и НАТО, который опубликовала испанская газета El Pais.
Владимир Зеленский назвал все пункты Минских соглашений неудовлетворительными. Такое заявление президент Украины сделал после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
При этом Зеленский сообщил, что Киев продолжает вести переговоры с Москвой о форматах диалога по вопросу Донбасса.
Запуск трубопровода «Северный поток 2» не может состояться до тех пор, пока столько российских солдат сосредоточены на границе Украины, заявила на пресс-конференции глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Напоминаем, что США по-прежнему остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по КЗХО и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия.
Россия же полностью уничтожила имевшиеся запасы данного вида вооружений. Этот факт получил международное признание. Ждём от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ. Призываем коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим.
Посол России в США А. И. Антонов.
Заявление официального представителя Белого дома — в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества.
Свои построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством.
Посол России в США А. И. Антонов.
В Италии не верят, что разразится большая война. Такое мнение каналу «Донбасс решает» высказал Маурицио Марроне, сопредседатель представительского центра ДНР в Турине.
«США могут сколько угодно поставлять на Украину оружие, но Штаты не будут рисковать жизнями своих солдат. Не исключено, что Байден поступит с Украиной так же, как это сделал с Афганистаном», — считает он. Маурицио Марроне считает, что судьба ДНР и ЛНР должна быть решена.
Пиротехники МЧС совместно с сотрудниками МВД обследуют школы, о минировании которых ранее сообщили неизвестные. По состоянию на 11:00 взрывоопасных предметов обнаружено не было — МЧС ДНР.
Во второй декаде февраля на Украину ожидаются поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Их в страну направит Литва. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Подробности в материале: Украина ждёт поставок ракетных комплексов Javelin из Литвы
Мир нужно спасать от глупости и необразованности англосаксонских политиков, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова главы британского МИД Лиз Трасс о поддержке Украины и «балтийских союзников» Лондона.
Ранее в интервью BBC Трасс, заявляя о возможной «агрессии России» в отношении Украины, пообещала предоставить дополнительную поддержку «балтийским союзникам через Чёрное море». Она добавила, что Лондон поставляет Киеву оборонительные вооружения.
«Миссис Трасс, Ваши знания в области истории — ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Читайте подробнее: Поддержать Прибалтику через Чёрное море: в МИД РФ высмеяли Лиз Трасс
Зимой 2022 года Украина может повторить весну 2008 года в Грузии. Вероятность такого поворота событий рассмотрел в интервью каналу «Донбасс решает» известный российский политолог донецкого происхождения Владимир Корнилов.
«Россия пока еще стоит на рельсах Минского процесса и не собирается сворачивать, но я допускаю, что на Совете Госдумы 14 февраля может быть рассмотрен вопрос, аналогичный тому, который был рассмотрен весной 2008 года. Тогда Грузию предупреждали о том, чем чревата эскалация конфликта. Это повторится, если Украина начнет аналогичную широкомасштабную военную провокацию против республик Донбасса» — считает политолог.
Военно-политическое руководство Украины продолжает активную подготовку к агрессии против республик Донбасса, в частности планирует забросить десант в тыл народных республик. Об этом 2 февраля заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Читайте также: Разведка ЛНР узнала о планах Киева забросить десант в тыл обороны Донбасса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках встречи с главой польского правительства Матеушем Моравейким выразил готовность к налаживанию нового трехстороннего соглашения между своим государством, Польшей и Великобританией, а также поблагодарил Варшаву за «поддержку перед лицом агрессии России». Об этом сообщает Polskie Radio.
«Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся официально начать реализацию нового формата регионального сотрудничества Украина — Польша — Великобритания. В условиях российской агрессии следует также подписать трехсторонний документ для укрепления региональной безопасности. Переговоры в Киеве коснутся также экономики, энергетики и инфраструктуры», — заявил Шмыгаль.
Читайте также: Украина поблагодарила Польшу за поддержку «перед лицом агрессии России»
Песков — о словах Псаки про лису и курятник:
— Все-таки традиционно Россию всегда с медведем сравнивали, и при всем желании он на крышу курятника залезть не может — слишком большой и тяжелый. Но какие-то образные сравнения не входят в мои функции.
За разъяснениями по поводу публикации испанским изданием El País ответа США и НАТО в адрес России следует обращаться непосредственно в само издание либо к руководству Испании. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы ничего не обнародовали. И я не хочу это комментировать, это вам нужно обращаться в El País или к испанскому руководству, я не знаю, но, по крайней мере, не к нам», — сказал Песков.
Об этом: Песков оценил публикацию El País об ответе США и НАТО России
Песков заявил, что Москва разрабатывает планы по минимизации последствий от возможных санкций со стороны США:
«В Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо. Планы есть. Планы по хеджированию рисков и по минимизации последствий подобных действий. Но ещё раз повторяю, мы последовательно призываем США отказаться от провокационных действий и отказаться от нагнетания напряжённости на европейском континенте».
Учитывая националистические настроения в Киеве, нельзя исключать, что Украина в будущем может силой посягнуть на российский Крым — Песков.
Россию всегда сравнивали с медведем, а медведь при всём своём желании не сможет залезть на курятник. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о России, которую в ситуации с Украиной она сравнила с «лисой на курятнике».
«Все-таки традиционно Россию всегда с медведем сравнивали, и при всем желании он на крышу курятника залезть не может — слишком большой и тяжелый», — сказал Песков.
Об этом: Песков дал оценку сравнению России с лисой на курятнике
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил предоставление особого статуса Донбассу.
Дмитрий Евстафьев: «Надо расширить интеграцию народных республик до размеров всего Евразийского экономического союза». Это, как отмечает известный российский ученый-американист, защитит население ДНР и ЛНР, в том числе от военной эскалации Украины.
«Киевский режим не может пойти на масштабную деэскалацию конфликта в Донбассе. Но даже если в Киеве окончательно откажутся от идеи крупной военной провокации — похоже, что к этому идет, — точечные обстрелы будут продолжаться. Этот режим не сможет без них. Он слишком зависим от дестабилизирующих националистических сил», — отметил политолог в интервью каналу «Донбасс решает».
В Кремле не исключают варианта, при котором Украина может напасть на территорию российского Крыма. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым. <…> Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху, в руководстве, этого нельзя исключать», — сказал Песков.
Читайте также: Песков не исключил варианта с нападением Украины на Крым
Ни один регион Украины не получит права вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны. Это написано в камне! Таким образом, не будет никакого особого статуса, как это себе представляет Россия, не будет права вето — глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Зеленский заявил, что Киев «не хочет эскалации» и стремится к урегулированию исключительно дипломатическим путём.
Начнется война или не начнется — в любом случае американцы извлекут из ситуации дивиденды. Так сказал в интервью каналу «Донбасс решает» создатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
По его словам, накачивая информационное поле, Соединенные Штаты стремятся продать ситуацию как можно дороже. Если им удастся спровоцировать войну, то они окажутся в большом выигрыше.
«Если американцы не смогут подтолкнуть нас к войне, то, по крайней мере, смогут объявить Украине, что они являются ее буквально спасителями — только благодаря воздействию политическому, иному, угрозе санкциями американцы сумели удержать Россию от неизбежного фактически нападения на Украину», — считает Ходаковский.
Учения расчетов систем ПВО С-400 «Триумф» Центрального военного округа (ЦВО) по отражению массированного ракетного удара условного противника прошли в Сибири, сообщает пресс-служба ЦВО.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова не стала подтверждать или опровергать подлинность ответов США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, опубликованных 2 февраля испанской газетой El País.
«Это к США», — сказала Захарова.
Украина не предоставит Донбассу особый статус и право вето на общегосударственные решения. Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел Украины ДмитрийКулеба в интервью польской газете «Речь Посполита».
Об этом: Глава МИД Украины исключил предоставление Донбассу особого статуса
Передовая группа Службы безопасности президента Турции прибыла на Украину для обеспечения завтрашнего визита Эрдогана в Киев.
Украина смогла стабилизировать курс гривны и успокоить финансовые рынки. Об этом 2 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Читайте также: Зеленский заявил о стабилизации курса гривны
Все это оружие (которое Запад поставляет на Украину) — это только защита. Мы думаем только о мире, мы думаем только о деоккупации и только дипломатическим путём. Мы говорим о том, что больше сегодня мы не отдадим ни единого участка нашей земли, не отдадим наши территории, какой бы ни была цена этого дела — Зеленский.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о высокой необходимости в разработке и поставке в войска комплексов радиоэлектронной борьбы.
По словам Резникова, высокий приоритет имеет контроль надводной и подводной обстановки в Чёрном и Азовском морях.
2 февраля журналисты немецкой Deutsche Welle опубликовали интервью с министром обороны Швеции Петером Хульквистом, который рассказал о нынешней ситуации в области безопасности в Европе и о неприемлемых действиях России на границе с Украиной.
Читайте подробнее: Российские войска возле Украины оказывают давление на Швецию — Хульквист
Западные партнёры поставляют Украине оружие, которое Киев намерен использовать только для обороны. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 2 февраля в Киеве по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
«Мы думаем только про мир и только про деоккупацию территорий. И только дипломатическим путём», — заявил Зеленский.
Читайте подробнее: Зеленский: Киев получает от Запада оружие только для обороны
Отказаться от «Северного потока — 2» призвал власти Германии мэр Киева Виталий Кличко в интервью Die ZEIT.
Читайте подробнее: Киевский мэр Кличко предложил Германии попрощаться с «Северным потоком — 2»
Президент России Владимир Путинпланирует вечером 2 февраля провести телефонные переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, сообщил 2 февраля помощник российского президентаЮрий Ушаков.
По его словам, будут затронуты вопросы украинской ситуации и переговоры по стратегической стабильности и гарантиям безопасности.
Читайте также: Ушаков заявил о намерении Путина и Джонсона поговорить
Китай поддерживает требования России в сфере стратегической стабильности и гарантий безопасности, разделяя её позицию о недопустимости обеспечения безопасности одного государства за счёт ущерба безопасности другой страны, сообщил 2 февраля помощник российского президента Юрий Ушаков.
По его словам, Пекин выразил поддержку требований России, выдвинутых ею США и странам НАТО в декабре 2021 года, а Москва и Пекин едины в понимании необходимости установить более справедливое мировое устройство.
Читайте также: Китай поддержал требования России о гарантиях безопасности — Ушаков
Киев готов встретиться с Москвой в любом формате для поиска дипломатического решения конфликта, — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон обсудили в среду, 2 февраля, вопросы безопасности, регионального сотрудничества и климата. Об этом сообщила канцелярия эстонского премьера.
Читайте подробнее: Премьер Эстонии — шведской коллеге: «РФ неприятно удивило единство Запада»
Несколько тысяч американских военных будет переброшено в Восточную Европу на фоне ситуации вокруг Украины, передаёт 2 февраля CNN. Американский президент Джо Байден официально одобрил это решение.
Читайте также: Пентагон перебрасывает тысячи военных в Восточную Европу
Польша провела учения войск территориальной обороны возле границ Украины, сообщил 2 февраля радиостанции RMF-24 представитель штаба учений Витольд Сура.
Он уточнил, что учения проводились в Подкарпатском воеводстве.
Читайте также: Польша устроила учения войск «территориальной обороны» возле границ Украины
Украинская сторона согласна на любой формат переговоров с Россией, сообщил 2 февраля журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Это может быть не только «нормандский формат».
Об этом: Киев объявил о готовности говорить с Москвой «в любом возможном формате»
Статья в испанской газете Mundo, посвящённая украинскому батальону «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно которой церемонии организации и знаки отличия участников сильно напоминают эстетику нацистской Германии, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Очухались!» — в Испании сравнили украинский батальон с нацистами
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о подлинности текста с ответами, данными Вашингтоном на предложения России о гарантиях безопасности, который был ранее опубликован испанской газетой El Pais.
По его словам, встречные предложения США попали в руки СМИ в результате утечки данных.
Читайте также: Пентагон заявил о подлинности ответов США России, опубликованных в El Pais
Британские ВВС направляли свои истребители Typhoon на сопровождение четырех российских военных самолётов, обнаруженных к северу от Шотландии, сообщает 2 февраля телеканал BBC.
«Дежурные истребители Typhoon, поднятые с авиабазы в Лоссимуте, и самолет-топливозаправщик с авиабазы Брайз Нортон были задействованы против неопознанного воздушного объекта, приближавшегося к зоне интересов Соединенного Королевства», — цитирует телеканал слова представителя Военно-воздушных сил.
Читайте также: В Британии заявили о «перехвате» бомбардировщиков Ту-95 ВКС России
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, сообщает 2 февраля пресс-служба Кремля.
Отмечено, что центральной темой разговора был обмен мнениями по внутриукраинской ситуации и по вопросу стратегической стабильности и гарантий безопасности, выдвинутому Россией в декабре 2021 года.
Читайте также: Саботаж и неадекватность — Путин указал Джонсону на привычки Киева и НАТО
«Содержание американских и натовских ответов не вызывает у нас большого энтузиазма. Главная проблема — страны НАТО укрепляют свою безопасность за счёт ослабления России. Мы с таким подходом не согласны», — RT цитирует посла России в США Анатолия Антонова.
Ответы США и НАТО на инициативу России по гарантиям безопасности не воодушевляют. Об этом 2 февраля заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.
Читайте также: Посол России оценил ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
Визит в Россию французского президента Эммануэля Макрона может состояться, сообщил он 2 февраля журналистам в преддверии неформальной встречи министров внутренних дел стран Евросоюза в коммуне Туркуэн.
Читайте также: Макрон ответил на вопрос о возможном визите в Россию
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона прилететь в Киев, несмотря на то что до этого контактировал с главой МИД Лиз Трасс, у которой выявили коронавирус, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 2 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте также: Сеть: «Приехал ревизор» — британский премьер-министр решил посетить Киев
Пентагон правильно делает, что отправляет дополнительный контингент в Румынию, Польшу и Германию, говорится в опубликованном 2 февраля заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Об этом: Генсек НАТО назвал верным решение США усилить контингент в Европе
Решение американского Госдепа отдать распоряжение членам семей государственных служащих Соединённых Штатов, находящихся в Белоруссии, покинуть территорию республики, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 2 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Сеть: «Что-то нехорошее грядёт» — Госдеп отозвал американцев из Белоруссии
Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что якобы рядом с украинской границей находятся 120 тысяч российских военных, но даже этого числа недостаточно для военной операции против Украины, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 2 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте также: Сеть: «А почему не миллион?» — в Киеве назвали число военных РФ на границе
Ситуация, сложившаяся на границе России с Украиной, стала темой телефонной беседы президента США Джо Байдена и главы Франции Эммануэля Макрона. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.
Читайте также: Байден и Макрон обсудили ситуацию на границе России с Украиной
Разрушение ожидает Североатлантический альянс, если НАТО продолжит принимать новых членов. Об этом заявил чешский аналитик Ян Кампбелл 2 февраля в интервью изданию Parlamentní listy.
Подробности в материале: Чешский аналитик назвал условие разрушения НАТО
Продолжение переброски войск США в Европу означает, что Штаты продолжают наращивать напряжённость на территории европейского континента. Об этом заявил журналисту телеканала CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков обвинил США в наращивании напряжённости в Европе
Руководитель МИД ДНР отметила, что полученное на Западе вооружение украинские власти планомерно стягивают к линии соприкосновения с Донбассом.
Об этом: МИД ДНР: Киев стягивает в Донбасс полученное от Запада вооружение
Председатель испанской «Народной партии» (Partido Popular) Пабло Касадо подчеркнул, что его партия поддерживает НАТО и Евросоюз в связи с ситуацией на Украине. Об этом он заявил по итогам встречи с новым лидером Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем, сообщает EFE.
Касадо также попросил правительство Испании обеспечить прозрачность в этом вопросе.
Подробности в материале: Глава испанской «Народной партии» поддержал действия НАТО и ЕС по Украине
Так называемый нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе (Россия, Украина, Франция, ФРГ) удалось оживить, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.
«Нам действительно удалось снова вдохнуть в него жизнь», — подчеркнул Шольц, отметив, что в «нормандском формате» проводилось множество дискуссий.
Читайте подробнее: Канцлер ФРГ заявил об «оживлении» переговоров в «нормандском формате»
Конфронтация между Россией и Украиной в ближайшее время вред ли перерастёт в вооружённый конфликт. В этом уверен министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.
Читайте также: В Израиле оценили вероятность вооружённого конфликта между РФ и Украиной
Представители США и Евросоюза попросили ряд азиатских стран, включая Японию, Южную Корею и Индию, нарастить поставки газа в Европу в случае, если на Украине развернётся военный конфликт. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Об этом: США и ЕС обсуждают со странами Азии поставки газа в Европу — Bloomberg
Киев перебросил 120 тыс. военнослужащих к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом со ссылкой на данные разведки Донецкой Народной Республики 3 февраля сообщила полномочный представитель ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта, глава министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
Подробности в материале: В ДНР назвали число прибывших к линии соприкосновения украинских военных
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел пресс-конференцию по итогам переговоров с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. Об этом 3 февраля сообщает Polskie Radio.
Во время мероприятия Моравецкий сообщил, что «Варшава готовится к массовому бегству граждан Украины после возможного вторжения России».
Читайте также: Моравецкий: Польша готовится принимать беженцев с Украины
«Вероятность войны очень высокая». Так считает создатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
«В целом Украина войны хочет. Потому что преобладают в ней военные настроения. А те, кто за конструктив либо за мирное разрешение ситуации выступают, они находятся в меньшинстве и, в принципе, голоса своего не подают», — сказал он в интервью каналу «Донбасс решает».
По его словам, любые попытки мирно урегулировать ситуацию партией войны расцениваются как предательство.
НАТО готовит провокации не только против Донбасса. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал финский политолог, руководитель представительств ДНР и ЛНР в Хельсинки Йохан Бекман.
Эксперт напомнил об уничтожении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года, ответственность за которое Запад возложил на Россию.
То же самое могут повторить и с финским или шведским самолётом, чтобы повлиять на общественное мнение финнов и шведов, считает он.
«Настоящая политика Запада — это терроризм и геноцид», — заключил он.
Донбасс будет приветствовать решение о поставках Россией вооружения Донецку и Луганску в случае его принятия. Об этом рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Мы благодарны за такое предложение. Конечно, у нас есть определенные слабые места в обороне и защите республики против тех вооружений, которые сейчас есть на Украине, потому что они действительно новейшие. Если все-таки будет принято решение о поставке вооружения, мы его будем только приветствовать», — заявила она.
Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР:
Обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. Подготовка украинской армии к агрессии против Народных Республик продолжается.
Украинские силовики размещают бронетехнику возле подконтрольных Киеву сёл в Донбассе. Зафиксированы два таких случая, сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.
«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории», — подчеркнули в Народной милиции.
Читайте подробнее: ВСУ подвели бронетехнику к двум сёлам в Донбассе, заявили в ЛНР
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где вместе с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным проведёт проверку сил реагирования Союзного государства и проинспектирует выполнение задач военнослужащими двух стран.
Подробности в материале: Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск
МИД Украины просит диппредставительства третьих стран негласно проинформировать их граждан о необходимости покинуть Донбасс. Об этом заявил на брифинге 3 февраля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Басурин добавил, что Украина также ввела ряд новых ограничений на въезд иностранцев, у которых нет «веских причин» для посещения страны.
Ситуация в мире может развиваться непредсказуемо, в любой момент возможен горячий конфликт. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 3 февраля на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
По его словам, эскалация напряжённости в мире вызывает тревогу, напоминает об ужасах Второй мировой войны. Текущая ситуация напоминает конец 30-х — начало 40-х годов ХХ века.
«Она опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу», — приводит слова Лукашенко БелТА.
Подробности в материале: Лукашенко: ситуация в мире может сорваться в горячую фазу
Белоруссия выразила протест Украине в связи с запуском на белорусскую территорию разведывательного беспилотного аппарата. Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба МИД Белоруссии.
По данным ведомства, 24 января украинский беспилотник незаконно пересёк белорусскую границу. Военные принудили аппарат к посадке, а затем выяснили, что его запустили с Украины для ведения разведки над одним из военных полигонов.
Об этом: Белоруссия выразила протест из-за запущенного Украиной беспилотника
Совместные военные учения России и Белоруссии важны на фоне действий НАТО и Украины. Об этом 3 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Подробности в материале: Лукашенко рассказал, почему важны российско-белорусские учения
В ближайшее время США перебросят в Польшу 1700 военнослужащих. Детали польско-американского военного сотрудничества и ситуации вокруг Украины стали темой пресс-конференции президента, премьер-министра и членов правительства Польши 2 февраля. Об этом сообщает Polskie Radio.
Читайте также: В Польше анонсировали скорую переброску военных США в страну
Украина ограничит выезд военнообязанных граждан мужского пола с 20 февраля. Об этом заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил 3 февраля на брифинге, ссылаясь на данные агентурной разведки.
Он уточнил, что 2 февраля глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко распорядился ограничить выезд из страны «военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет». Чтобы паники среди населения не возникло, отказывать украинцам в выезде будут под предлогом отсутствия сведений о визах, дел об административных правонарушениях, неуплате алиментов и тому подобного.
Украинские военкоматы уточняют списки подлежащих мобилизации граждан, кроме того, МИД страны просит дипломатические представительства третьих стран негласно предупредить своих граждан о необходимости покинуть Донбасс, добавил Басурин.
Подробности в материале: Военнообязанным запретят покидать Украину с 20 февраля, заявили в ДНР
Контакт по вопросам кибербезопасности поддерживают Россия и США. Об этом 3 февраля заявил и.о. директора департамента МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
Читайте подробнее: Россия и США поддерживают контакт по вопросам кибербезопасности — МИД РФ
Изменений в риторике Вашингтона по поводу якобы готовящейся агрессии против Украины не заметно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 февраля журналистам.
«Нет, мы не заметили [изменений в риторике]», — ответил Песков на вопрос о том, заметили ли в Кремле исчезновение слова «неизбежно» из американских заявлений о «подготовке агрессии против Киева».
Подробности в материале: Песков не заметил изменений в заявлениях США по Украине
Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по поводу внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России стал поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 3 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Что обсуждать с лохматым чучелом?» — Путин созвонился с Джонсоном
2 февраля министры иностранных дел Финляндии и Швеции провели переговоры в Сткогольме, после чего, четыре министра поздним вечером дали совместную пресс-конференцию. В свою очередь глава шведской дипломатии Анн Линде отметила, что ее страна всерьез следит за любым перемещением войск на границе с Украиной и считает, что действия Москвы ведут к эскалации ситуации, передает новостной портал Omni.
Читайте также: Стокгольм всерьез воспринимает перемещения войск России — МИД Швеции
США предпринимают действия, которые ведут к усилению напряженности в Европе. Об этом 3 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков прокомментировал переброску военных США в Европу
МИД ДНР: Ситуация по вине Киева за последнюю неделю напряжена до предела.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает поездки в Москву и, возможно, в Киев в ближайшие дни.
Читайте также: Президент Франции не исключает визит в Москву и Киев
Президент Польши, премьер-министр страны и члены польского правительства 2 февраля провели пресс-конференцию, в рамках которой подвели итоги визита премьер-министра страны Матеуша Моравецкого на Украину. Они раскрыли, в частности, некоторые детали возможной военной помощи Киеву. Об этом сообщает Polskie Radio.
Подробности в материале: В Польше раскрыли, какое вооружение направят Украине
Командование вооружённых сил Украины ожидает больших потерь среди военнослужащих в ходе наступления в Донбассе, подготовка к которому идёт полным ходом. Об этом 3 февраля в ходе брифинга заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Читайте также: ВСУ готовятся к большим потерям в ходе наступления в Донбассе — ДНР
Россия масштабно разворачивает свои вооружённые силы, включая новейшие виды вооружений, в Белоруссии, чего не было со времён холодной войны. НАТО призывает Москву к деэскалации, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски.
«Это крупнейшее развертывание российских сил там с момента холодной войны», — отметил генсек НАТО.
Читайте подробнее: НАТО: РФ не разворачивала столько сил в Белоруссии со времён холодной войны
Украина стягивает к границам ЛДНР две трети своих войск. Об этом 3 февраля заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, на данный момент страны Запада активно насыщают Украину оружием. При этом официальный Киев просит еще больше вооружений. При этом численность стянутых в Донбасс боевиков уже превышает ранее заявленные 120 тыс. человек.
Читайте также: Басурин: Украина отправляет в Донбасс две трети своей армии
Украина намеревается купить у Турции новые беспилотные летательные аппараты, сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун 3 февраля в интервью агентству Bloomberg.
«На сегодняшний день Украина закупила 12 турецких беспилотников и также на уровне начальника Генштаба выразила намерение закупить новые аппараты», — сказал представитель администрации Турции.
Читайте также: Украина хочет купить у Турции новые беспилотники, заявили в Анкаре
Украина не планирует никаких наступлений, решение конфликта в Донбассе Киев намерен искать политико-дипломатическим путём. Об этом украинский министр обороны Алексей Резников заявил 3 февраля на брифинге.
«Украина не планирует никакого наступления ни на Донбасс, ни на Крым. Мы говорим только о политико-дипломатической площадке решения этого вооруженного международного конфликта с РФ», — сказал Резников.
Германия и Франция сами определили себя на второстепенные роли в мировой политике, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин, комментируя вероятные визиты в Москву президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.
Читайте также: Берлин и Париж теряют самостоятельность и уходят для России на вторые роли
Расследование украинских журналистов, которые заподозрили, что газ, закупающийся Украиной у Венгрии, имеет российское происхождение, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 3 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Удобно устроились!» — на Украине узнали, чей газ покупают у Венгрии
Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Донбасс не получит особого статуса и права вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны, тем не менее, киевские власти проводят децентрализационную реформу и готовы работать над приведением в действие Минских соглашений, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 3 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Ужи на сковородке» — Киев частично отказался от Минских соглашений?
Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, назвавшей Россию в конфликте с Украиной лисой, кричащей на крыше курятника, вызвало ироническую реакцию со стороны пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, который отметил, что нашу страну традиционно сравнивают с медведем, а такой зверь при всём желании «на крышу курятника залезть не может», а также в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 3 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Сеть: «А Украина, выходит, — курятник?» — Белый дом сравнил Россию с лисой
Глава Бюро национальной безопасности при президенте Польши Павел Солох заявил во время пресс-конференции, что в Варшаве «внимательно следят за российскими войсками в Белоруссии». Об этом сообщает Polskie Radio.
«Россия официально объявила, что этих солдат будет не более десяти тысяч, но наблюдатели не исключают, что количество российских военнослужащих в Белоруссии может достигнуть 30 тысяч», — заявил чиновник.
Подробности в материале: В Польше заявили, что «внимательно следят за войсками РФ в Белоруссии»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о «концентрации российских войск вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины» и призвал «не дать России вернуть сферы влияния в Европе».
Читайте также: Кулеба призвал не дать России вернуть сферы влияния в Европе
Британия не сможет заменить США на украинском направлении, но стремится урвать себе хоть что-то от Украины. Об этом 3 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
Читайте также: Политолог: Британия хочет урвать кусок шкуры украинского медведя
Украинские провокации в Донбассе не замечают Германия и Франция. Если реакция от них не последует, это будет безмолвным содействием Киеву, заявила полпред Донецкой Народной Республики (ДНР) на минских переговорах, министр иностранных дел Наталья Никонорова.
Она подчеркнула, что обстановка в Донбассе по вине украинской стороны за последнюю неделю напряжена до предела. С 28 января почти не было дней без провокаций со стороны Украины.
«Если представители этих государств продолжат закрывать глаза на провокационное поведение Украины и не окажут на украинские власти необходимого давления с целью недопущения таких действий, это можно будет интерпретировать как безмолвное содействие Киеву», — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Об этом: В ДНР Францию и Германию заподозрили в молчаливом содействии Украине
В руководстве ЕС ведётся работа по созданию единого для всех стран союза ответа на инициативу России по гарантиям безопасности, сообщила 3 февраля журналистам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом: ЕС готовит единый для стран союза ответ на инициативу РФ по безопасности
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью польской ежедневной газете Rzeczpospolita, в котором он назвал Польшу «одним из лучших друзей Киева».
«У Украины много друзей, но Польша, безусловно, один из лучших друзей Киева. У нашего президента полное взаимопонимание с Анджеем Дудой. В ходе последней встречи они пришли к согласию по многим направлениям, и все, что мы видим сегодня, — это выполнение этих договоренностей. Мы удовлетворены той практической поддержкой, которую получаем от Польши во всех сферах, от военной до политической и экономической», — заявил украинский дипломат.
Читайте также: Глава МИД Украины считает, что Польша входит в число «лучших друзей Киева»
Заявление главы комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнесы Штрак-Циммерман о том, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» не может состояться до тех пор, пока Россия «размещает столько солдат» на границе с Украиной, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 3 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте также: Сеть: «Сплошная политика» — в Германии назвали условие для запуска СП-2
В украинских социальных сетях обсудили заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, призвавшего Германию прекратить «страусиную политику» и начать поставки оружия на Украину.
Читайте также: «Немцы очень терпеливы!» — посол Украины назвал политику ФРГ «страусиной»
Посол Украины Игорь Кизим вызван в МИД Белоруссии, где ему вручена нота протеста по факту нарушения границы страны украинским разведывательным беспилотником, сообщает 3 февраля МИД Белоруссии.
Читайте также: Над Белоруссией перехвачен разведывательный беспилотник Украины
Возможно, Россию так и не получится «замирить», но единственный способ узнать это — попробовать. Отсутствие соглашения чревато вооруженным нападением на Украину, более широким масштабом похолодания отношений с Москвой, разрушительными санкциями против России, наращиванием военного присутствия США в Европе и расширением сотрудничества между Москвой и Пекином. Несомненно, небольшое умиротворение стоило бы затраченных усилий. Владимир Путин — прагматик, а не идеолог, благодаря чему с ним, вероятно, можно будет договориться, пишет Даг Бендоу в статье, вышедшей 3 февраля в The American Conservative.
Читайте также: Западу, может, придется пойти на «замирение» России — American Conservative
«Нормандский формат» следует расширить, подключив к переговорам по Донбассу США, заявил 3 февраля в своём выступлении в бундестаге представитель Христианско-социального союза Александер Добриндт.
Подробности в материале: В ХСС предложили расширить «нормандский формат» за счёт США
Заявление официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Ивана Филипоненко о том, что военно-политическое руководство Украины продолжает активную подготовку к агрессии против республик Донбасса, в частности планирует забросить десант в тыл народных республик с помощью авиации, стало поводом для дискуссии в интернете. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 3 февраля в социальной сети Facebook.
Об этом: Сеть: «ПЗРК у Донбасса осталось много» — ЛНР: Киев готовит авиацию к атаке
Говоря о защите интересов Киева и Варшавы, Лондон создаёт британское копье против Евросоюза и России. Об этом пишет институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.
Читайте также: Альянс не защитит Украину, а приведёт к третьей мировой войне — РУССТРАТ
«Сегодня у нас открывается Южный фронт, южное направление — от этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной», — заявил 3 февраля Александр Лукашенко, обсуждая с российским министром обороны Сергеем Шойгу ситуацию на Украине и в целом на постсоветском пространстве.
Читайте также: Лукашенко — Шойгу: «Полезут — получат. Вот и вся война»
Автоматически будут введены Британией санкции против России в случае её «вторжения» на Украину, передаёт 3 февраля Sky News. Об этом рассказал британский премьер-министр Борис Джонсон.
Читайте подробнее: Джонсон: в случае «вторжения» санкции против РФ введут без обсуждений
Пекин понимает и поддерживает требования Москвы, выдвинутые в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности и стратегической стабильности, заявил 3 февраля глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
При этом Ван И отметил принципиальную важность принципа неделимости безопасности.
Читайте также: МИД Китая заявил о понимании и поддержке требований России к США и НАТО
Украина и Турция подписали документы о расширении производства турецких боевых беспилотников Bayraktar на украинской территории.
Читайте также: Зеленский заявил о расширении производства БПЛА Bayraktar на Украине
Инициатива турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником между Москвой и Киевом на переговорах положительно воспринята украинским руководством. Об этом 3 февраля сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
Читайте также: Зеленский сказал, что ценит идею Эрдогана «помирить» Россию и Украину
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе визита в Киев предложил провести в Стамбуле саммит для урегулирования ситуации в Донбассе в рамках Минских соглашений. Он вновь подчеркнул, что Турция признаёт «украинский суверенитет» в отношении Крыма. Комментируя предложения турецкого гостя, президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Для мира в Украине мы готовы делать всё возможное на всех площадках и во всех форматах. Неважно, где именно можно поставить точку войны. Важно, чтобы все были готовы к этому».
В украинских социальных сетях обсудили заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что на Украине формирование подразделений территориальной обороны по штату мирного времени должно быть завершено до конца февраля.
Читайте также: «Подготовка к разделу Украины?» — украинцы о формировании сил теробороны
В киевский аэропорт Борисполь 3 февраля прибыл седьмой самолет с военным грузом для Украины из США. В этот раз борт доставил 85 тонн боеприпасов для гранатометов, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter. «И это отличная новость, но главное — это еще не конец! Дальше будет», — написал Резников в Twitter. Как отмечают киевские СМИ, начиная с 22 января уже шесть самолетов привезли летальное оружие и боеприпасы для украинских силовиков.
На «эскалацию» нацелены совместные российско-белорусские военные учения, начавшиеся 2 февраля, сообщила 3 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Читайте подробнее: Псаки заявила, что Россия и Белоруссия проводят учения, чтобы вредить НАТО
Россия намерена организовать имитацию нападения украинских военных на свою территорию или на жителей Донбасса для оправдания начала «агрессии» против Киева, сообщает 3 февраля газета The New York Times со ссылкой на анонимных высокопоставленных представителей администрации США.
Читайте также: Россия изобразит нападение Украины и начнет свою агрессию — New York Times
Украинский вопрос и гарантии безопасности обсудили по телефону российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон, сообщили 3 февраля в пресс-службе Кремля. Переговоры состоялись по инициативе Парижа.
Подробности в материале: Макрон позвонил Путину из-за Украины
Переброску дополнительных американских войск в европейские страны начали самолеты военно-воздушных сил США C-17 Globemaster, 3 февраля передал телеканал CBS.
Подробности в материале: США начали переброску дополнительных войск в европейские страны
Седьмая партия с американской военной помощью прибыла на Украину, 3 февраля сообщил на своей странице в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников.
Читайте подробнее: На Украину прибыла седьмая партия с вооружением из США
«ЛуганскИнформЦентр»: ВСУ разместили бронетехнику вблизи Вершины и Орехово-Донецкого.
Киев планирует использовать задержанного жителя ЛНР для провокаций, сообщает 4 февраля «ЛуганскИнформЦентр».
Новый «креативный» сценарий о якобы готовящейся Россией агрессии против Украины, который предположил Госдеп США, уже не вызывает удивления. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне, комментируя недавние заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса и пресс-секретаря минобороны США Джона Кирби о якобы наличии «сценария» по нападению России на Украину.
Читайте подробнее: Посольство РФ оценило придуманный США сценарий «вторжения» РФ на Украину
«Наша цель сделать ВСУ настолько привлекательным работодателем, чтобы заключать контракт хотелось на 10 лет», — заявил министр обороны Украины Алексей Резников касательно планируемого отказа от призыва на военную службу.
По словам Резникова, реформа будет опираться на международный опыт, содержать меры финансового и социального стимулирования мотивации служить своей стране.
Решение Турции о строительстве совместного предприятия на территории Украины по производству дронов наглядно подчеркивает неопределенную позицию Анкары по отношению к России, отметил депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия»).
Читайте также: В Госдуме негативно расценили украинско-турецкое производство дронов
США готовы ввести санкции против России вне зависимости от ситуации с Украиной, заявили в Белом доме. Госдеп также предостерег Китай от попыток смягчить последствия готовящихся антироссийских санкций.
Цитата канала bbbreaking.
Возможная организация поставок в Европу газа из стратегических резервов изучается правительством Японии исключительно с позиции того, что такой шаг не должен повлиять на жизнь страны. Об этом со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду 4 февраля сообщает агентство Kyodo.
Читайте также: Поставка газа в ЕС не должна повлиять на жизнь страны — японский министр
Требования Украины в адрес Германии становятся всё более истеричными. Об этом 4 февраля заявил депутат, ундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре.
Об этом: В бундестаге назвали истеричными требования Украины в адрес Германии
Утверждения о якобы организованной Москвой утечке конфиденциального документа США в испанскую газету El Pais вызывают недоумение. Так в российском посольстве в Вашингтоне 4 февраля прокомментировали соответствующие слова замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.
В посольстве призвали Вашингтон фокусироваться на сути российских озабоченностей, а не заниматься конспирологией. Властям США следует отказаться от пропаганды и переключиться на серьёзную работу по укреплению европейской безопасности, добавили дипломаты.
Подробности в материале: Посольство РФ ответило на утверждения Нуланд об утечке в El Pais от Москвы
Использование газопровода «Северный поток — 2» как средство давления на Россию было бы неумным решением. Об этом 4 февраля заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.
Читайте также: В ФРГ назвали неумным использование СП-2 как средства давления на Россию
Где в Донбассе или Крыму Киев увидел партизанское движение? Таким вопросом задался официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, комментируя информацию о том, что ЦРУ готовит партизанские отряды для Украины.
«А в ЦРУ вообще понимают, что такое партизанское движение? Оно возможно тогда, когда территория оккупирована противником», — сказал он каналу «Донбасс решает».
Басурин справедливо заметил, что, если они считают территорию ДНР, ЛНР и Крым оккупированной, тогда по идее партизанские отряды должны быть в Донбассе и Крыму. Однако их здесь нет.
Американская социальная сеть заблокировала ресурсы республик Донбасса. Под запрет YouTube попали все информационные площадки ДНР и ЛНР: официальный канал Мининфо ДНР, канал ГТРК ЛНР, Народной милиции ЛНР и ДНР.
По всей Украине усилены системы противовоздушной обороны на случай «российского вторжения» — The Wall Street Journal.
Сегодня у Украины нет возможности вернуть Крым военным или другим путём — глава СНБО Украины Алексей Данилов.
США и их партнёры примут меры, если Россия будет поставлять оружие странам Латинской Америки. Об этом 4 февраля заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс на слушании комитета палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.
Об этом: США пригрозили РФ мерами в случае поставок оружия странам Латинской Америки
Еврокомиссия подготовила широкий пакет экономических и финансовых санкций против России, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
При этом она не исключила санкций против ближайшего окружения российского президента.
Цитата RT.
Украина не изменила позицию перед встречей политических советников лидеров «нормандского формата» в Берлине: прямых переговоров с лидерами республик Донбасса не будет. Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «1+1».
В Берлин, подчеркнул он, представители Украины поедут с неизменной позицией: безопасность, потом политическая часть.
«И никаких прямых переговоров с ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей)», — подчеркнул Кулеба.
Читайте также: Кулеба подтвердил отказ Киева вести прямые переговоры с Донбассом
Блокировка ряда каналов ДНР и ЛНР в Ютубе говорит о зачистке информационного поля перед вероятным наступлением киевских нацистов на республики Донбасса — председатель Комитета НС ДНР Владислав Бердичевский.
Украина официально отказалась от выполнения Минских соглашений». Иначе заявление ее министра иностранных дел Дмитрия Кулебы трактовать сложно.
«Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают и который на встречах на всех уровнях отвергается», — заявил министр.
Он считает, что партнеры Украины давно поняли, что ни президент Зеленский, ни Украина не будут «что-то выполнять».
Если США хотят вести переговоры об остановке «Северного потока — 2», то они должны предложить Германии что-то взамен. Об этом 4 февраля заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью Wirtschafts Woche.
Об этом: В Германии призвали США предложить что-то взамен остановки СП-2
Макрон планирует посетить Россию 7 февраля, 8 февраля отправится на Украину — AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
3 февраля состоялся телефонный разговор президента Польши Анджея Дуды с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом Polskie Radio сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох.
По словам Кумоха, политики обсудили «варианты выхода из кризиса вокруг Украины и недопущение российской агрессии».
Читайте также: Президенты Польши и Франции обсудили ситуацию вокруг Украины
Согласно отчету СММ ОБСЕ, ВФУ продолжают обстреливать технические средства Миссии и препятствовать полетам БпЛА Миссии:
Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.
США пытаются обвинить Россию в фабрикации видео, которое может стать поводом для «вторжения на Украину», однако российская сторона подобными провокациями никогда не занималась. Об этом постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил в интервью телекомпании CNN.
«Я могу заверить вас, что Россия никогда ничем подобным не занималась. И нет никаких причин, если рассуждать логически, чтобы это могло произойти», — подчеркнул Чижов.
Читайте также: Постпред при ЕС опроверг фабрикацию видео для «вторжения РФ на Украину»
Соединенные Штаты изъявляют готовность поддержать «серьёзное возвращение к переговорам» о мирном урегулировании на юго-востоке Украины. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.
Об этом: США готовы быть полезными в мирном урегулировании в Донбассе — Нуланд
Блокирование информационных ресурсов ДНР и ЛНР вписывается в общий сценарий информационной войны. Такое мнение каналу «Донбасс решает» высказал Игорь Антипов, министр информации ДНР.
«Ложное минирование зданий, блокирование информационных ресурсов — все это звенья одной цепи. Это лишний раз демонстрирует однобокую позицию Запада, у которого понятия демократии и свободы слова трактуются в том виде, который выгоден только им», — говорит он.
Игорь Антипов считает, что Штаты, будучи монополистами платформы YouTube, умышленно ограничивают свою аудиторию в доступе к информации по совершенно надуманным поводам. «Если нас блокируют, значит, наша информация попадает в цель», — считает министр информации.
Проблемы Украины останутся даже после деэскалации ситуации, поэтому стране нужны досрочные парламентские и президентские выборы. Об этом бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире телеканала «Украина 24».
Аваков выразил надежду, что военный кризис вокруг Украины завершится в ближайшее время. Однако «никуда не денутся проблемы Украины»: тяжелейшее состояние экономики и сложности в энергетике.
Подробности в материале: Аваков: Украине нужно переизбрать президента после деэскалации
Запуск «Северного потока — 2» будет зависеть от действий России. Об этом 4 февраля заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Читайте подробнее: Глава Еврокомиссии связала запуск СП-2 с действиями России
Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, основанных на прямом диалоге Киева с республиками Донбасса. Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «1+1».
«Я уверяю вас, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают, и мы очень четко отбрасываем», — сказал Кулеба.
Читайте также: Кулеба: Киев не может выполнить Минские соглашения на условиях РФ
Перекладывание ответственности на Москву «за всё» для Соединённых Штатов стало привычным делом. Об этом 4 февраля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя заявления Вашингтона по поводу утечки в СМИ ответа США на предложения по гарантиям безопасности.
Об этом: В МИД РФ оценили обвинения США в утечке ответов по безопасности
В случае эскалации на Украине Евросоюз введёт санкции против России в сфере высоких технологий. Об этом 4 февраля заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газетам Handelsblatt и Les Echos.
Читайте также: Глава Еврокомиссии пригрозила России санкциями в сфере высоких технологий
Киев не готовит никаких военных операций в отношении Крыма или Донбасса, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в эфире телеканала «1+1».
«Никаких распоряжений и разговоров о военной операции в Крыму и в Донбассе не было», — заявил Залужный.
Подробности в материале: Главком ВСУ: Киев не готовит операций в Крыму или Донбассе
До активных военных действий в Донбассе ситуация не дойдёт. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 4 февраля высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.
Подробности в материале: «США и НАТО играют мускулами в Донбассе» — мнение
Отказ пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса напрямую ответить на вопрос о доказательствах подготовки Россией «фейкового» видео о вторжении Украины на территорию страны напоминает о «двух правилах» в американской политике. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Читайте также: Дипломат пошутил над словами США о российском видео с «нападением» Украины
Подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу. Об этом 4 февраля сообщил официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Большая часть полученных Украиной из США и Британии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, TOW и NLAW доставлена к линии фронта в Донбассе.
Еще одним подтверждением этого служит запланированный визит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и комиссии Генштаба в Донбасс для оценки готовности войск к наступлению.
Если на очередных переговорах в «нормандском формате» украинская сторона будет продолжать отказываться от прямого диалога с самоопределившейся частью Донбасса, то и этот раунд переговоров закончится ничем, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 4 февраля, комментируя высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Как сообщалось ранее, Кулеба заявил, что «Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей, который нам навязывают и который на всех встречах, на всех уровнях очень чётко отметается».
Об этом: МИД Украины предрёк фиаско новой встречи «нормандской четвёрки»
Пентагон заявляет, что Россия планирует сымитировать нападение Украины на Донбасс, используя Мосфильм и актёров, которые тысячами присоединились к российской армаде на границе с Украиной, чтобы был повод вторгнуться на Украину. Об этом также пишет Washington Post.
Канал InsidеDonetsk цитирует заявление армии ЛНР: «Подготовка ВСУ к наступательным действиям в Донбассе перешла в завершающую фазу. Большая часть полученных от США и Британии вооружений доставлена на позиции ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе».
В отличие от Соединённых Штатов Россия в сфере безопасности играет открыто. Об этом 4 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя утверждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о якобы организованной Москвой «утечке» в СМИ письменных ответов США и ЕС на российские инициативы по гарантиям безопасности.
Читайте также: Захарова не увидела ничего нового в обвинениях Нуланд в адрес России
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая 4 февраля на заседании Тбилисского суда, заявил, что президент России Владимир Путин якобы готовит «провокации» в отношении Украины и Грузии. Трансляцию с заседания разрешили вести только грузинскому «Общественному телевидению».
Читайте подробнее: Саакашвили на суде начал всех пугать Путиным
Обострение конфликта в Донбассе продлится не менее года, однако в активную фазу боевые действия не войдут. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 4 февраля высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.
Читайте также: Ростовский депутат спрогнозировал, чем завершится конфликт в Донбассе
Угроза нашей безопасности со стороны США, как и санкции, — это инструмент разрушения, а не способ добиться изменений во внешней политике нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 4 февраля, комментируя высказывания заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Как сообщалось ранее, Нуланд заявила, что в Вашингтоне «верят в неделимость безопасности» и готовы обсуждать этот принцип с Россией, но считают при этом, что именно Россия нарушает данный принцип, «держа войска в Молдавии вопреки воле правительства страны, аннексировав Крым, вторгнувшись в Донбасс».
Об этом: Цель США — не обеспечить безопасность, а разрушить Россию: эксперт
Западные страны продолжают раскручивать миф о «российской угрозе» и планах по «вторжению на Украину», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга 4 февраля.
«Дальше не буду всю ту чушь пересказывать, которую вы читаете в исполнении наших западных партнёров», — сказала Захарова.
Подробности в материале: Запад продолжает крутить миф о планах России «напасть на Украину» — МИД
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достиг договорённости с главой Украины Владимиром Зеленским об организации его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 4 февраля он сказал в самолёте по возвращению с Украины.
Читайте подробнее: Эрдоган заявил, что договорился с Зеленским о встрече с Путиным
Запад до сих пор ничего не сделал для урегулирования российско-украинских отношений. Об этом 4 февраля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолёте по возвращению с Украины.
Подробности в материале: Эрдоган обвинил Запад в бездействии в ситуации между Россией и Украиной
В четверг, 3 декабря, президент Польши Анджей Дуда по пути в Пекин приземлился в Тбилиси. В столице Грузии он встретился с президентом этой страны Саломе Зурабишвили. Об этом передает пресс-служба польского лидера.
Темой переговоров президентов Польши и Грузии стала Украина и «возможная агрессия России по отношению к ней».
Читайте подробнее: Президент Польши и Грузии обсудили ситуацию на Украине
Североатлантическому альянсу следует немедленно прекратить нагнетание истерики вокруг Украины и снабжение Киева оружием. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга 4 февраля.
«Мы призываем в очередной раз страны НАТО незамедлительно прекратить нагнетание истерики вокруг внутриукраинского конфликта, прекратить военное снабжение и поддержку Киева как одной из конфликтующих сторон на востоке Украины», — подчеркнула Захарова.
Подробности в материале: Российский МИД призвал НАТО прекратить поставки оружия Украине
Украина и Турция должны ответственно относиться к использованию вооружений. Такое заявление в ходе брифинга сделал представитель Государственного департамента США Нед Прайс, комментируя достигнутые между Киевом и Анкарой договорённости о расширении производства турецких беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на Украине.
Подробности в материале: Госдеп США призвал Киев и Анкару к ответственному применению вооружений
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне 7 февраля обсудят вопросы двусторонних отношений, ситуацию вокруг Украины, а также затронут темы европейской безопасности, борьбу с пандемией и изменением климата. После переговоров запланирована совместная пресс-конференция. Об этом 4 февраля сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.
В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что видеохостинг YouTube заблокировал оппозиционные украинские каналы UkrLive и «Перший Незалежный» («Первый Независимый»), против которых ранее официальный Киев ввел санкции.
Читайте также: «Это демократия?» — YouTube заблокировал оппозиционные украинские каналы
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау находится в Вашингтоне по случаю начала председательства Польши в ОБСЕ. Глава польской дипломатии в первый день своего визита в США встретился с членами Конгресса от обеих американских политических партий. Об этом сообщает Polskie Radio.
Об этом: МИД Польши: США видят необходимость укрепления НАТО в Восточной Европе
Германия и США задавали тон при разработке санкций против РФ на случай обострения вокруг Украины — агентство DPA со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.
Польша на следующей неделе начнет поставки вооружения на Украину — премьер.
Блокировка интернет-ресурсов Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) нарушает нормы и принципы ООН в области права на свободу информации. Об этом заявил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Блокирование информационных ресурсов Донецкой и Луганской Народных Республик является нарушением основополагающих норм и принципов Организации Объединенных Наций, касающихся права на свободу информации», — сказал он.
По словам Басурина, атака на интернет-ресурсы является частью информационной кампании Crushing sword («Сокрушительный меч»), развязанной украинскими и западными спецслужбами против ДНР и ЛНР.
«Целью является информационная блокада независимых республик и лишение нас возможности оперативно доводить до мировой общественности сведения о подготовке киевского режима к агрессии на Донбассе», — сказал Эдуард Басурин.
Также полковник подчеркнул, что пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики будет продолжать свою деятельность по раскрытию агрессивных планов киевского режима.
«В ответ на украинскую и западную информационную агрессию мы расширим свои возможности по информационному вещанию», — заключил он.
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в начале следующей недели в Москву, а затем его поездка в Киев станут продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в пятницу, 4 февраля, официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
«Мы не будем колебаться ни перед какими усилиями, которые необходимы для деэскалации. И именно с этой целью президент республики в начале недели направится в Россию и на Украину», — сказал Атталь.
Посольство Украины в Берлине направило в МИД ФРГ вербальную ноту с просьбой предоставить оборонительное оружие; в ней конкретно перечисляются вооружения, которые бы хотел получить Киев. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, оказавшийся в ее распоряжении.
По данным издания, правительство Украины просит «боевые средства противовоздушной и противоракетной обороны» и «боеприпасы для автоматических пушек калибром 23 и 30 мм». В списке — зенитно-ракетные комплексы средней дальности, переносные ЗРК, антидроновые ружья, электронные системы обнаружения, приборы ночного видения и камеры наблюдения. Кроме того, Киев хочет получить от ФРГ бронированные автомобили, роботизированные системы разминирования и дистанционного управления подрывом снарядов, рации, радары, разведывательные станции, гидролокационные установки, санитарные машины. Причем говорится, что потребности «не исчерпаны» и что список в случае необходимости может быть дополнен.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 14 февраля посетит Киев. Süddeutsche Zeitung приводит слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который заявил, что «если канцлер прибудет с пустыми руками, то он не сможет рассчитывать на радужный прием».
Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Шольц, и глава МИД Анналена Бербок, отмечает ТАСС. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ «ясных сигналов» в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в «предательстве друзей». До сих пор в Берлине аргументировали свою позицию в том числе тем, что не было конкретных пожеланий со стороны Киева. Как отметила Süddeutsche Zeitung, теперь они официально поступили.
С большой долей вероятности Лондон берётся утверждать, что Россия готовит нападение на Украину, а для этого будет обвинять украинские войска в нападении — предлог же создаст сама. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает 4 февраля.
Читайте также: Джонсон заявил, что Россия готовит «вторжение» на Украину
Польша на следующей неделе февраля начнёт поставлять оружие и боеприпасы Украине, заявил 4 февраля на брифинге польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
По его словам, украинские вооруженные формирования получат от Варшавы десятки тысяч артиллерийских снарядов, гранатомёты и миномёты, но всё это является «оборонительным вооружением».
Читайте также: Премьер Польши Моравецкий заявил о начале поставок оружия Украине
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии открытия зимних Игр призвал политиков всех стран соблюдать олимпийское перемирие и «дать миру шанс».
«Всегда строить мосты, никогда не возводить стен, объединять человечество во всём нашем разнообразии — эта миссия поддерживается Генассамблеей ООН, — сказал Бах. — Она приняла резолюцию об олимпийском перемирии голосами всех 193 участников организации. Эта резолюция отдельно упоминает вас, спортсмены, приветствуя то, как вы продвигаете мир и взаимопонимание людей через олимпийские идеалы. Действуя в олимпийском духе мира, я обращаюсь ко всем политическим силам по всему миру: соблюдайте олимпийское перемирие, дайте миру шанс».
Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц считают важным диалог с Россией по теме Украины и намерены использовать все дипломатические каналы для снижения существующей напряженности. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера по итогам телефонного разговора двух политиков, сообщает ТАСС.
«Премьер-министр и канцлер Шольц подчеркнули необходимость в том, чтобы союзники посылали России четкое и последовательное сообщение, в том числе о последствиях российского вторжения на Украину, — говорится в заявлении. — Они условились продолжать совместную работу над всеобъемлющим пакетом санкций вместе с другими международными партнерами. Премьер-министр подчеркнул, что это должны быть санкции, которые могут незамедлительно вступить в силу в случаев дальнейшего российского вторжения на Украину».
В украинских социальных сетях обсудили материалы американских газет The Washington Post и New York Times, в которых Россию обвинили в том, что она якобы планирует провокацию, которая будет использована в качестве предлога для вторжения на Украину.
Читайте также: «Страшно за Донбасс!» — Сеть об обвинениях американских СМИ в адрес России
Народные милиции Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) создали каналы на российском видеохостинге Rutube после блокировки их аккаунтов в YouTube.
«Народная милиция подготовила альтернативную площадку для размещения видеоматериалов на российском видеохостинге», — сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.
Ранее министерство информации ДНР также сообщило, что активизирует работу на Rutube после блокировки аккаунта ведомства американским видеохостингом YouTube.
Народная милиция ЛНР также заявила о создании своего канала в Rutube. Помимо этого оборонное ведомство завело аккаунт на международном видеохостинге «Бастион», основанном на независимой блокчейн-модели.
Народные милиции Донецкой и Луганской Народных Республик Донбасса (ДНР и ЛНР) создали новые видеоканалы на российском видеохостинге Rutube.
Читайте также: ДНР и ЛНР создали каналы в Rutube вместо заблокированных в YouTube
Истребители ВВС США F-15E, истребители Военно-воздушных сил Норвегии и Британии несколько раз поднимались в воздух 3 февраля для сопровождения военных самолетов ВКС России, сообщает 4 февраля пресс-служба Штаба союзного авиационного командования НАТО, размещённая в Германии.
«Американские F-15E взлетали и сопровождали российские истребители у границ воздушного пространства стран союзников над Балтийским морем. Норвежские и британские истребители сопровождали российские летательные аппараты, следовавшие из Баренцева в Северное море»,— указано в сообщении.
Читайте также: В НАТО заявили о сопровождении самолетов ВВС России
Расширение Североатлантического альянса на восток и поглощение бывших стран Варшавского договора и республик СССР — это «история большого успеха», заявил 4 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC.
По его словам, эта «история большого успеха» поспособствовала распространению свободы и демократии в Европе.
Читайте также: Столтенберг рассказал о «большом успехе НАТО», свободе и демократии
Информацию о том, как прошли его переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передал по телефону американский госсекретарь Энтони Блинкен украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, сообщили 4 февраля в пресс-службе МИД Украины.
Об этом: Блинкен и глава МИД Украины созвонились по поводу переговоров с Лавровым
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 7 февраля намерен придать импульс деэскалации ситуации на Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец. Отмечается, что Макрон в ходе предстоящей встречи намерен использовать наработки, достигнутые в прошлом месяце в ходе переговоров по ситуации на востоке Украины. Французский лидер также намерен найти возможности для демилитаризации в регионе, чтобы сделать обстановку в нем менее угрожающей. Ранее сообщалось, что 7 февраля Макрон посетит Россию, а 8 февраля отправится на Украину.
За последнее время Макрон и Путин трижды общались по телефону: 28 и 31 января, а также 3 февраля.
Партия американских военных прибыла в Германию в связи с якобы существующим риском «вторжения» России на Украину, сообщает 4 февраля Reuters.
Читайте подробнее: Германия усилена свежим американским контингентом
Многие люди в ЛНР из руководящего состава являются носителями проукраинских взглядов и нуждаются в проверке на лояльность. Об этом 11 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM служащий Народной милиции ЛНР на условиях анонимности.
Читайте также: Военнослужащий ЛНР: руководство республики наводнено украинскими агентами
Публикацию ответа США и НАТО России в испанской газете нельзя считать неожиданностью. Об этом 4 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в телефонном разговоре проинформировал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу об итогах своих контактов на этой неделе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
По информации пресс-службы МИД Украины, Кулеба и Блинкен «согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии».
«Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выходе этой работы на завершающий этап», — отмечается в сообщении.
Указывается, что «стороны обсудили динамику переговоров в рамках нормандского формата и выразили надежду на то, что Российская Федерация продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров».
Обсуждение и переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным могут проходить лишь в Москве. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 4 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
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США передали Госпогранслужбе Украины 40 внедорожников для патрулирования труднодоступных приграничных районов. Об этом сообщило 4 февраля посольство США на Украине на своей странице в Facebook.
Данная техника — часть пакета неотложной помощи пограничникам в размере $20 млн. Помощь также содержит другие транспортные средства, радиосвязь, средства индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование.
Брюссель и Вашингтон обсуждают ситуацию, при которой странам Европы придётся отказаться от российских газовых поставок — если произойдёт «вторжение» на Украину. Об этом сообщила 4 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Подробности в материале: Псаки заявила, что США готовят почву для диверсификации поставок газа в ЕС
«Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в ее усилиях по укреплению мира и безопасности. 4 февраля 2022 года Отдел технической помощи правоохранительным органам Украины посольства США в Киеве передал Государственной пограничной службе 40 полноприводных Mitsubishi», — говорится в сообщении посольства США на Украине.
Визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на Украину состоится 7−8 февраля, сообщила 4 февраля журналистам представитель германского МИД Андреа Зассе.
Об этом: Бербок готовится посетить Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Польши Збигневом Рау в ходе встречи в Вашингтоне ситуацию вокруг Украины и вопросы безопасности в Европе. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
По его словам, Блинкен и Рау «обсудили коллективную безопасность и региональные вопросы, в том числе общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях неспровоцированного наращивания Россией сил [на границе]».
Ситуацию в Европе и украинский вопрос обсудили 4 февраля на встрече в Вашингтоне американский госсекретарь Энтони Блинкен и польский министр иностранных дел Збигнев Рау, сообщается в опубликованном заявлении главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.
Читайте также: Блинкен и глава МИД Польши поговорили о суверенитете Украины
Заявление заместителя начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуарда Басурина, ссылаясь на данные агентурной разведки, о том, что Украина ограничит выезд военнообязанных граждан мужского пола с 20 февраля 2022 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 февраля в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: «Украинцы, спасайтесь!» — сети о запрете военнообязанным покидать Украину
Британия направит в Эстонию ещё 850 солдат и офицеров, удвоив численность своего контингента в составе боевой группы НАТО, размещённой в этой стране, заявил 4 февраля британский посол в Эстонии Росс Аллен.
«Они сейчас готовятся к отправке. Это около 850 солдат, столько же, что и в уже размещенной в Эстонии боевой группе. Мы планируем, что первые группы прибудут в феврале», — сказал Аллен Эстонскому телевидению.
Читайте также: Британия отправит 850 солдат в Эстонию. Из-за Украины
Первая группа дополнительного контингента американских военнослужащих, направленного США в европейские страны, прибудет в Польшу 5 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: В Польшу прибудет первая группа американских военных
Решение отправить на родину семьи сотрудников американского посольства в Киеве принято в качестве меры предосторожности, заявила глава дипломатической миссии Кристина Квин 4 февраля в интервью телеканалу MSNBC.
Подробности в материале: Посольство США в Киеве ответило на критику властей Украины
Посольство США в Киеве продолжает работать несмотря на частичную эвакуацию его сотрудников, а также членов семей дипломатов. Об этом временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин 4 февраля заявила в эфире телеканала MSNBC.
Подробности в материале: Посольство США на Украине продолжает полноценную работу — глава дипмиссии
Сорок внедорожников Mitsubishi были переданы властями США украинским пограничникам для патрулирования районов у границы Украины. Об этом 4 февраля сообщило на своей странице в Facebook американское посольство в Киеве.
Военно-транспортный самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с ночь с 3 на 4 февраля с авиабазы Трентон на Украину.
Об этом: Канада направила на Украину самолёт с грузом нелетального вооружения
Украина в ближайшее время не сможет стать частью Североатлантического альянса, поскольку страна нуждается в реформах. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ 4 февраля в интервью телеканалу France24.
Подробности в материале: В НАТО назвали условие членства Украины
Анатолий Антонов — посол РФ в США, отвечая на вопрос Newsweek, объяснил цель обвинений Запада в адрес РФ из-за якобы готовящегося «вторжения» на Украину. По его словам, подобные заявления «кощунственны и голословны».
Об этом: Посол Антонов назвал кощунством обвинения Запада в адрес России
Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.
«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», — приводит его слова РИА Новости.
В качестве ещё одной причины, почему этого не случится, Джоанэ указал отсутствие единого мнения в альянсе по данному вопросу.
Также, по словам чиновника, альянс не намерен участвовать в военных действиях на Украине.
Агентство Bloomberg сообщило о вторжении России на Украину, но потом удалило новость и извинилось:
«Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок «Россия вторгается в Украину» был непреднамеренно опубликован около 16:00. ET сегодня на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок был удален, и мы исследуем причину».
Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко прокомментировал для «Журналистской правды», с чем связано закрытие информационных ресурсов ЛДНР на YouTube-площадке.
«Мы знаем, кому подконтролен на сегодняшний день YouTube. Он блокирует правду, если это невыгодно США. Скорее всего, в преддверии нехороших событий со стороны Украины, Киев обратился непосредственно к дирекции YouTube, с которым они сейчас тесно сотрудничают.
ЛДНР специально глушат, чтобы замалчивать правду, чтобы достоверная информация не выходила за территорию Донбасса, особенно те страшные факты, как ВСУ расстреливают мирных граждан с помощью снайперов, минометов, какие они провокации устраивают.
Думаю, есть какая-то договоренность на высшем уровне, так как сегодня Facebook, Twitter, YouTube контролируются непосредственно ЦРУ, Пентагоном и администрацией Байдена. Эти соцсети стали заполитизированы, правда никому не нужна. Такое предчувствие: вот-вот что-то должно произойти в Донбассе…».
Посол России в США Анатолий Антонов — о сообщениях о «подготовке Россией провокации в Донбассе, чтобы оправдать нападение на Украину»:
Исходя из требований Великобритании и США в ВСУ усилены охрана и контроль за хранением вооружений, полученных от западных партнёров Киева.
Артиллерийские подразделения ВС Украины в эти минуты ведут обстрел жилых районов на севере Донецка, района аэропорта и Яковлевки.
В Минторге США намерены «удерживать Россию от агрессивных и опасных действий». Об этом во время выступления на выставке Massachusetts Export Expo 2022 заявила помощник министра торговли по контролю над экспортом Теа Кендлер. С речью чиновницы ознакомился RT.
По её словам, США нужно использовать механизмы экспортного контроля, чтобы Китай или Россия не применяли американские технологии во вред нацбезопасности США. Она убеждена, что «недобросовестные субъекты», у которых нет доступа к этим технологиям, пытаются заполучить их незаконными методами.
Поскольку «вторжение» на Украину дело решенное, Bild шагнула дальше и опубликовала «План Путина по послевоенному устройству Украины», добытому западными разведками.
В нем создание марионеточной Рады, концлагеря для миллионов украинцев и «Союзное государство России, Белоруссии и Украины».
ВСУ не открывали огонь по территории ЛНР в течение минувших суток, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК 5 февраля.
Читайте также: В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
ВСУ нанесли удар из минометов калибром 120 мм по н.п. Спартак (западная окраина Донецка).
Агентство «Блумберг» извинилось за ночное сообщение о вторжении России на Украину: «Это был один из сценариев, и он вышел по ошибке».
Началась активная переброска подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США в Польшу. На аэродроме в польском Жешуве, который находится на границе с Украиной, уже приземлились не менее трёх военно-транспортных самолётов C-130 с авиабазы Рамштайн в Германии.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Версии о подготовке Россией «вторжения» на Украину должны обеспечить алиби для военной операции ВСУ против Донбасса. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе:
Согласно отчету СММ ОБСЕ от 4 февраля, зафиксировано присутствие техники ВФУ в зоне безопасности, в том числе вблизи населенных пунктов и жилых районов:
ВСУ разместили бронетехнику в селе Клиновое недалеко от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 5 февраля сообщила Народная милиция ЛНР.
Подробности в материале: ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику недалеко от линии соприкосновения
Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер выступил за «избирательные» поставки оружия Киеву, передает 5 февраля DPA.
Читайте также: Представитель ХДС — за «избирательные» поставки оружия на Украину
Израиль обратился к прибалтийским странам с требованием не передавать Украине системы вооружений израильского производства, предназначенные для их собственной обороны, пишет The Washington Times со ссылкой на Breaking Defense.
Подробности в материале: Израиль заблокирует поставки оружия из Прибалтики на Украину — WT
Киеву следует придерживаться «более умеренной риторики» при требовании от ФРГ поставок оружия. Об этом говорится в заявлении председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, пишет 5 февраля Die Welt.
Подробности в материале: В Германии призвали Киев к сдержанности в вопросе поставок оружия
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились продолжать совместную работу над пакетом санкций в отношении России. Об этом сообщил офис британского премьера.
Джонсон и Шольц договорились проработать «всеобъемлющий» пакет санкций вместе с другими партнерами. Премьер-министр Великобритании отметил, что эти санкции должны вступить в силу немедленно в случае вторжения России на Украину. Оба политика подчеркнули необходимость «четкого и последовательного» послания России, в том числе о последствиях возможного нападения на Украину.
Заявление полпреда Донецкой Народной Республики в контактной группе, главы МИД ДНР Натальи Никоноровой о том, что поставляя вооружения и усиливая военное присутствие на Украине, Запад воодушевляет Киев на агрессию против Донбасса, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте также: Сеть: «Даже принуждают» — МИД ДНР: Запад воодушевляет Киев на атаку
Публикация Блумберг о начале «вторжения» РФ на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада, заявил Песков РИА Новости.
FOX News со ссылкой на неназванный источник сообщает, что российская армия накопила лишь 70% необходимых для «вторжения» на Украину войск на границе, а именно 83 батальонные тактические группы. 14 якобы ещё в пути.
30 тысяч российских военных, по мнению FOX News, сейчас находятся на территории Республики Беларусь и пойдут на Киев через Чернобыль, когда к 15 февраля «земля окончательно замёрзнет».
Эксперты FOX говорят, что в ходе вторжения потери ВСУ составят до 25 000 человек, российские — до 4000, гражданского населения — до 50 тысяч, беженцев в Европу — до 5 млн.
Даже в американском сегменте сети к подобным сообщениям отнеслись крайне скептически.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Дополнительные американские войска, которые США решили перебросить в Восточную Европу, начали прибывать в Польшу — СМИ.
Москва дает еще один шанс Берлину и Парижу отказаться от роли пособников киевского режима. Об этом заявил постпред ЛНР на переговорах по Донбассу Родион Мирошник.
По его словам, ФРГ и Франция игнорируют прямое нарушение Минских соглашений Киевом и странами НАТО, которые снабжают ВСУ оружием.
«По сути, президент России Владимир Путин предлагает европейским лидерам шанс остановить поезд, несущийся к обрыву, в вагонах которого они сами», — считает Мирошник.
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию запланирован на 7 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц прибудет в Москву 15 февраля.
Ситуация с YouTube абсолютно прозрачна — это попытка заблокировать голос Донбасса. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
Информация, которую республики публикуют на платформе видеохостинга, стала более востребованной после блокировки ресурсов ДНР и ЛНР.
«Это такое проявление «свободы слова» в западном понимании», — отметил дипломат. Кроме YouTube ЛНР будет использовать и другие площадки для распространения правдивой информации о событиях в Донбассе. Хотя уже заранее предполагает новую волну «информационной зачистки».
Есть попадания по Киевскому району Донецка. В результате обстрела горят гаражи. На месте работают сотрудники МЧС.
Украина планирует провести тестовое отключение от электросетей России и Белоруссии на 72 часа, чтобы подготовиться к ограничению поставок «в случае вторжения». Планируется отработать подключение к западноевропейской энергосети — Die Welt.
Россия справедливо решает вопросы собственной безопасности. В этом уверен Палмарино Дзокателли, руководитель Представительского центра ДНР в Вероне.
«Это законная озабоченность России. И если Запад будет продолжать подпитывать искусственную русофобию, как у себя, так и на Украине, не исключено, что рано или поздно произойдут серьезные события», — говорит он каналу «Донбасс решает».
Донбасс, безусловно, является наиболее уязвимым в случае конфликта.
«Но, несмотря на очень высокий риск конфликта, надеюсь, что возобладает путь дипломатии, как того желают российские политики, более мудрые, чем их западные коллеги», — считает Дзокателли.
ВСУ выпустили 65 гранат по селу Сосновское, что на юге ДНР.
Министерство внутренних дел Украины планирует проведение учений по охране административных зданий в ряде восточных и центральных областей страны, тренировки пройдут с 9 по 12 февраля, заявил глава МВД страны Денис Монастырский.
Власти Израиля запретили Латвии, Литве и Эстонии поставлять израильское оружие на Украину. Об этом сообщил портал Breaking Defense.
«Предупреждение Израиля было обосновано тем, что Украина может попытаться заполучить ПТРК «Спайк», — пишет издание.
Военнослужащие на Украине начали интенсивную подготовку в Черниговской области по применению ракетных комплексов NLAW, которые ранее поставила в страну Великобритания — Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
День безумий продолжается. Теперь отличилась Financial Times, написавшая, что Россия планирует использовать ядерное оружие во время военных учений в феврале.
США призвали Японию рассмотреть возможность введения экономических санкций против РФ, если «войска РФ вторгнутся на территорию Украины», передает Kyodo.
Подробности в материале: США попросили Японию ввести экономические санкции против РФ
Один украинский военный ранен 5 февраля в результате ответных ударов сил ЛДНР. Эту информацию подтвердили в штабе ООС.
Добровольцы из России вернутся в Донбасс в случае агрессии Украины. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал предприниматель из Дебальцево Алексей, ветеран донбасского ополчения.
«Они тоже не понимают, как может фашизм пройти. Он пройдет сегодня здесь и пойдет дальше в Россию», — сказал он. Вернутся в строй и местные жители, которые оставили военную службу. «Поэтому не пустим (украинских карателей — прим ред.), зубами их начнём давить», — уверен ополченец.
На аэродром «Черняховск» в Калининградской области переброшены не менее двух истребителей МиГ-31К — носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал». Именно на их сопровождение поднимались американские F-15 с авиабазы Эмари в Эстонии.
Ранее в Черняховск прибыли новые истребители Су-30СМ2.
Цитата канала «Военный обозреватель».
5 февраля ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив две мины калибром 120 мм, сообщил представитель ДНР в СЦКК.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг страны. Об этом украинский лидер написал 5 февраля на странице в соцсети Twitter.
«Провёл телефонный разговор с Шарлем Мишелем, — написал Зеленский. — Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и её деэскалацию в рамках всех имеющихся форматов».
Подробности в материале: Зеленский и глава Евросовета обсудили ситуацию вокруг Украины
Воздержаться от риторики, способной спровоцировать эскалацию ситуации на Украине, следует всем сторонам. Об этом заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя выпущенную по ошибке публикацию Bloomberg о «вторжении» РФ на Украину.
Об этом: В ООН отреагировали на новость о «вторжении» РФ на Украину
Заявление официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики Ивана Филипоненко о том, что атака на информационные ресурсы Донбасса, включая блокировку каналов на видеохостинге YouTube, является частью специальной информационной кампании украинских и западных спецслужб, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 5 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Этого следовало ожидать» — сети о блокировке каналов Донбасса в YouTube
Самолёт с 86 тоннами боеприпасов из США прибыл в аэропорт столицы Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на странице в соцсети Facebook.
«Восьмая птица прилетела в Киев! — написал он. — Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооружённых сил составляет 86 тонн!»
Об этом: Самолёт с 86 тоннами боеприпасов из США прибыл в Киев
Воевать с Белоруссией Украина никогда не будет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
«Украина никогда с нами (с Белоруссией) не будет воевать, — сказал глава государства. — Эта война продлится ну максимум три-четыре дня».
Об этом: Украина никогда не будет воевать с Белоруссией — Лукашенко
Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава уже в ближайшее время начнёт поставки летального оружия Киеву, включая десятки тысяч артиллерийских снарядов, а также миномёты и гранатомёты, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 5 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Борьба до последнего украинца» — Польша поставит Украине вооружение
Информация о том, что в Полтаве снесли памятник полководцу Александру Суворову по инициативе директора Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, который посчитал монумент одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 5 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Цель одна — самоуничтожиться» — сети о сносе памятника Суворову в Полтаве
Информация, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что для него «не имеет значения место», в котором пройдут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 5 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Смелости не хватит» — Зеленский встретится с Путиным в любом месте?
Роман Костенко — депутат Верховной рады Украины от фракции «Голос» — оценил указ президента страны Владимира Зеленского об увеличении армии на 100 тыс. человек.
Читайте также: Депутат Рады назвал указ Зеленского об увеличении армии популизмом
Власти России ожидают введения со стороны Вашингтона новых ограничительных мер. Об этом 5 февраля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Санкции [со стороны США] мы ожидаем», — сказал он.
Подробности в материале: Антонов о возможных санкция США против России: «Мы ожидаем»
Нападать на Украину Россия не собирается. Об этом 5 февраля заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Россия не собирается ни на кого нападать, — сказал посол. — Это невыгодно, это не отвечает нашим интересам».
Читайте также: Антонов: Россия не собирается ни на кого нападать
Публикация о «вторжении» России на Украину, которую ранее разместило агентство Bloomberg на своем сайте, не поддается никакому объяснению. Об этом 5 февраля заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Подробности в материале: Антонов отреагировал на публикацию Bloomberg о «вторжении» РФ на Украину
В США полагают, что, в случае «полномасштабного вторжения» России в столицу Украины город Киев, он продержится не более двух дней. Общее число возможных жертв «российской агрессии», по подсчётам американских экспертов, может составить до 80 тыс. человек.
Подробности в материале: В США подсчитали военные потери Украины в случае «вторжения» России
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание США на обстрелы ВСУ жилых кварталов в Донбассе: «Пока Запад продолжает свою шумиху вокруг якобы возможных планов России напасть на Украину, украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов, убийства и увечья гражданских лиц, нагло нарушая Минские договоренности. Где же реакция постпредства США при ООН?».
Дмитрий Саймс, издатель и гендиректор журнала National Interest (NI, США), предсказал сценарий возможного начала гипотетического конфликта между РФ и Украиной.
Читайте подробнее: NI предсказал сценарий возможного конфликта между Украиной и РФ
В случае «полномасштабного вторжения» РФ на территорию Украину число возможных жертв потенциального конфликта может достичь 85 тыс. человек. Об этом Reuters рассказали неназванные чиновники в США.
Читайте подробнее: В США посчитали число возможных жертв в случае конфликта на Украине
Новый день — новый план российского вторжения в западной прессе. Reuters: «Российские силы [собраны] на 70% от уровня, необходимого для полного вторжения в Украину».
Reuters: «Россия располагает примерно 70% боевой мощи, которая, по ее мнению, потребуется для полномасштабного вторжения в Украину, и направляет больше батальонных тактических групп на границу со своим соседом, заявили два американских чиновника в субботу.
Цитата канала «Пул №3».
Американские СМИ в октябре 2021 года придумали планы России по нападению на Украину. С тех пор никто не дал ясного ответа на то, зачем бы нашей стране нападать на соседей, но последствия от геополитической напряжённости затронули всех.
В очередном выпуске проекта «Редколлегия» читинские блогеры Андрей Козлов и Владимир Свечников размышляют о настоящих (как им кажется) причинах происходящего, и о том, когда всё это закончится.
Ссылаясь на неназванных чиновников, the New York Times сообщает о «возможных огромных человеческих потерях» в случае прямого военного конфликта между Россией и Украиной: по их утверждениям, среди мирных жителей число жертв может составить от 25 тысяч до 50 тысяч, среди военнослужащих Украины — от 5 тысяч до 25 тысяч, среди военнослужащих РФ — от 3 тысяч до 10 тысяч.
Эскалация, по мнению источников издания, грозит привести к появлению от одного до пяти миллионов беженцев, «многие из которых хлынут в Польшу», утверждает американская газета, ссылаясь на своих собеседников
Украинская армия подтягивает к линии соприкосновения танки. Четыре Т-64 зафиксированы в районе поселка Привольное — данные из отчета Спецмониторинговой миссии ОБСЕ.
В киевском аэропорту Борисполь разгрузили восьмой самолёт с американским оружием для ВСУ. На этом борту преимущественно боеприпасы калибром 7,62×51 мм образца НАТО.
Ежедневная сводка нарушений режима прекращения огня за период с 03:00 5 февраля по 03:00 6 февраля.
За истекшие сутки представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало о 6 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ. По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:
В Воронежской области замечено движение колонны в составе ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С1». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в регионе проходят учения подразделений ПВО с задействованием данных систем.
Все стороны должны воздержаться от риторики, способной обострить ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ошибочную публикацию Bloomberg о начавшемся вторжении России на Украину.
«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», — сказал Хак.
Блокировка ресурсов Донбасса в YouTube поможет нам стать независимыми в виртуальной сфере. Об этом каналу «Донбасс решает» заявил известный российский журналист Дмитрий Стешин.
«Давным-давно в России нужно было завести свой видеохостинг, который отвечает интересам Российской Федерации и наших друзей и соседей», — говорит журналист. По его словам, в России была уже предпринята попытка создать альтернативный Rutube. Но она оказалась не очень успешной. «Я очень надеюсь, что все-таки купят дорогие хорошие серверы, подключат, сделают нормальный ребрендинг и мы перестанем зависеть», — говорит Дмитрий Стешин.
Народная милиция ДНР: 5 февраля на Мариупольском направлении боевики 36 бригады по приказу Гнатова трижды обстреляли из различных типов гранатометов район н.п. Октябрь, выпустив 25 гранат, а с позиций в районе н.п. Павлополь открывали огонь из АГС по району н.п. Сосновское, выпустив 25 гранат.
Депутат Рады Кузьмин заявил о «бегстве» населения из Киева из-за боязни «вторжения» России: «Одни вывозят за границу семьи, а другие прячут близких в Украине, преимущественно в западных областях. Причина? Готовятся к российскому вторжению. Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших, доморощенных погромщиков, которые под призывы к борьбе с оккупантами будут тупо грабить».
Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин на вопрос об аргументе Путина, что после вступления Украины в НАТО может начаться война в Крыму:
— Мы до сих пор рассматриваем Крым как часть Украины. Это не выбор президента Путина или России — вступать Украине или какой-то другой стране в НАТО. Это зависит от членов альянса. Какие бы взгляды ни были у президента Путина и России — это не их дело, не им указывать, кого принимать в НАТО.
Великобритания отправила на Украину более 100 спецназовцев (SAS, SBS, Специальный разведывательный полк и группа поддержки спецназа) в качестве военных советников для передачи опыта украинским военнослужащим, сообщило издание Mirror.
По информации издания, британский спецназ передаст опыт украинским коллегам в тактике борьбы с террористами, снайперской стрельбой и диверсиями.
В ДНР 8 тысяч граждан официально заявили о своем статусе пострадавших. «Для помощи им в каждом городе и районе республики созданы территориальные комиссии. В их функции входит не только определение статуса каждого гражданина, но и помощь в оформлении документов, социальных выплат, расселении». Об этом корреспонденту канала «Донбасс решает» рассказала Екатерина Зинурова, главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР.
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт исключила поставки Германией оружия Киеву, обосновав это тем, что диалог по урегулированию конфликта на Украине продолжается.
Британский таблоид Mirror со ссылкой на неназванный источник сообщает, что на территорию Украины направлены более 100 военнослужащих элитных спецподразделений SAS, SBS, Специального разведывательного полка и Группы поддержки спецназа.
В их задачи, как сообщается, входят подготовка подразделений ВСУ по направлениям: противодействие ДРГ противника, снайперская подготовка, проведение диверсий в тылу врага.
ВСУ шесть раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявил 6 февраля представитель ДНР СЦКК.
Подробности в материале: ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки
Первые подразделения ВС США, задействованные в рамках усиления военного присутствия на восточном фланге НАТО, прибыли накануне в немецкий Висбаден.
Глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт исключила поставки оружия Украине, передает BR24.
Читайте подробнее: Минобороны ФРГ исключило поставки оружия Украине
Тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США ведет мониторинг линии соприкосновения в Донбассе.
Активность ВС РФ в Калининградской области, Крыму и в Чёрном море, а также на границе с Украиной мониторят в эти минуты высотный разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk, противолодочный P-8A Poseidon и CL600 ARTEMIS.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Росгвардия приступила к переброске сил и средств в районы практических занятий в рамках подготовки к проведению масштабных учений «Заслон — 2022».
Нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно, заявил президент Франции Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche перед визитом в Москву, который состоится 7 февраля.
Чехия против направления военных НАТО на Украину — президент Чехии Земан.
Посол России в Соединенных штатах Анатолий Антонов сказал, что в США есть консенсус о необходимости введения новых антироссийских санкций, вопрос лишь в объёме и сроках.
«Это печальная, конечно, история, каждый день мы наблюдаем дискуссии в Конгрессе. Есть полный консенсус в отношении того, что санкции нужны, вопрос лишь в их объёме и сроках», — сказал он.
Таким образом, РФ ожидает введения новых санкций со стороны США, заявил Антонов. Кроме того, посол сообщил о том, что еще 28 дипломатов РФ к 30 июня должны будут уехать из Штатов.
Цитата канала «Экономика».
Патрик Ланкастер: люди в Донбассе устали от войны и хотят мира. Об этом американский журналист, который с самого начала войны живет в Донбассе, рассказал в интервью каналу «Донбасс решает».
Он много общается с жителями ДНР. Многие люди считают, что большой войны не будет.
«Никто из местных не может и думать о том, что Донецк будет с Украиной еще раз. Потому что каждый человек здесь знает, кто погиб или сильно ранен от украинских обстрелов. Украинцы никогда не будут вместе с Донбассом. Все здесь хотят с Россией».
Подразделения ВС Украины в эти минуты (6 февраля 13:00 местного времени) ведут обстрел жилых районов Горловки.
Ситуация вокруг Украины станет главной темой переговоров президентов РФ Владимира Путина и Франции Эмманюэля Макрона 7 февраля в Москве, сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).
Вживую лидеры не общались более двух лет, отмечается в сообщении.
Президент Чехии Милош Земан заявил, что его страна выступает категорически против отправки военных блока НАТО на Украину. Об этом он заявил в интервью CNN Prima News.
Читайте также: Милош Земан: военных НАТО не стоит отправлять на Украину
Французы заявили, что Макрону уже поздно налаживать отношения с Россией. Читатели французской газеты Le Figaro оставили множество комментариев под сообщением о предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона. Они усомнились, что главе французского государства удастся наладить отношения с Россией, аргументируя тем, что «у него было пять лет на это, однако теперь уже поздно».
Французы также привели тот факт, что «перед переговорами с Путиным Макрон отправился получать указания от НАТО».
В результате обстрела ВСУ г. Горловки погиб мирный житель.
По информации пресс-службы НМ ЛНР, на передовых позициях 30-й отдельной механизированной бригады ВС Украины ввиду некомплекта личного состава были размещены военнослужащие из военного оркестра, которые после этого написали рапорта об увольнении.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Президент Украины Владимир Зеленский — «безголовый». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».
«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, — отметил Лукашенко. — Хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать — нет-нет, войны не будет, войны нет и так далее».
Об этом: Президент Белоруссии о Зеленском: «Первый раз скажу, безголовый»
Белоруссия и Российская Федерация дадут совместный ответ, если Украина начнет войну против Донбасса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».
Читайте подробнее: Лукашенко заявил о совместном с Россией ответе на агрессию Киева в Донбассе
Нарушивший воздушное пространство Белоруссии в конце января украинский беспилотник не был боевым, а вел разведку местности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1».
Подробности в материале: Лукашенко: нарушивший границу Белоруссии беспилотник не был боевым
Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) направило призывников срочной службы в зону конфликта в Донбассе. Об этом, как сообщает «Донецкое агентство новостей», заявили в Управлении Народной Милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР), ссылаясь на данные разведки.
«Отмечено прибытие (в Донбасс) в зону ответственности 25 воздушно-десантной бригады 40 украинских военнослужащих по призыву», — говорится в сообщении.
Читайте также: Украина вновь направляет призывников в Донбасс — НМ ДНР
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит «сиюминутной» военной угрозы со стороны России.
Читайте также: Министр обороны Украины заявил об отсутствии военных угроз со стороны РФ
Санкции Соединенных Штатов в отношении России «за вторжение на Украину» могут затронуть экономику Китая, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Об этом: Салливан: санкции в отношении России могут затронуть экономику Китая
Российская Федерация якобы может «аннексировать оккупированные территории» на востоке Украины. Об этом 6 февраля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC.
«Действия России могут принимать разные формы», — заявил он.
Читайте подробнее: Россия может «аннексировать Донбасс» — Салливан
В Донбассе в результате снайперского огня погиб военнослужащий Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 6 февраля сообщили «Донецкому агентству новостей» в Управлении НМ республики.
«Снайпер 25-й отдельной воздушно-десантной бригады (ВСУ) с огневой позиции в районе Верхнеторецкого (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе Верхнеторецкого (южное)», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: В ДНР сообщили об убийстве военнослужащего украинским снайпером
Власти США не исключают, что обострение ситуации вокруг Украины может произойти во время Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
Подробности в материале: Салливан: Россия может «вторгнуться» на Украину в любой момент
Апокалиптическим прогнозам в связи с информацией о возможном «вторжении» России на Украину верить не стоит. Об этом 6 февраля сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на странице в соцсети Twitter.
«Не верьте апокалиптическим прогнозам, — написал он. — В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий».
Читайте подробнее: Глава МИД Украины призвал не верить «апокалиптическим прогнозам»
Власти Германии не намерены поставлять летальное оружие Украине. Об этом 6 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.
Читайте также: Канцлер Германии исключил поставки летального оружия Украине
Россию ждут серьезные последствия в случае обострения кризиса вокруг Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD перед отлетом в США.
Читайте также: Канцлер Германии пригрозил России «очень жесткими санкциями»
Заявлениям представителей Российской Федерации об отсутствии планов «вторжения» на Украину не доверяют в Лондоне. Об этом 6 февраля сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на странице в соцсети Twitter.
Об этом: В Лондоне усомнились в отсутствии у РФ планов «вторгнуться» на Украину
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил по телефону с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в том числе ситуацию в отношениях между Россией и Украиной. Об этом сообщила канцелярия Беннета.
Читайте подробнее: Премьер-министр Израиля обсудил с Байденом ситуацию вокруг Украины
Отсутствие упоминаний Украины в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина позволяет предположить, что Пекин не готов полностью поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Об этом: Салливан оценил готовность Китая поддерживать Россию по Украине
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудил с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию вокруг Украины и укрепление восточного фланга НАТО. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Госдепа.
Читайте подробнее: Блинкен обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг Украины
Заголовок о «вторжении» России на Украину, опубликованный на сайте агентства Bloomberg, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 6 февраля в социальной сети Facebook.
Об этом: «Сознательная провокация!» — сети о лжи Bloomberg о «вторжении» России
Информация, согласно которой Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине проданное этим странам израильское оружие, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 6 февраля в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: «Все бы так поступали!» — сети о запрете на поставки вооружения Киеву
Участие в войне против России ради Украины станет для армии США станет самоубийством, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер.
Читайте подробнее: Американский разведчик предрек США разгром в случае войны с Россией
Информация о том, что Украина направила Германии список, где указала, что именно хочет получить из военной помощи для того, чтобы противостоять России, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 6 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: «На халяву и уксус сладкий» — Украина направила Германии «список пожеланий»
Лидеры США и Франции обсудили дипломатические усилия и усилия по сдерживанию России в ответ на наращивание Москвой военной мощи возле границы с Украиной. Также Байден и Макрон подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Подробности в материале: Байден и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины
15 февраля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Планируется обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации и урегулированием внутриукраинского конфликта», — сообщает сайт Кремля.
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал трудными переговоры между Россией и США по деэскалации ситуации на границе с Украиной. Об этом он сообщил в интервью для The Washington Post.
Подробности в материале: Канцлер ФРГ назвал тяжелыми переговоры между Россией и США по Украине
Сводка за 6 февраля от канала «ЛуганскИнформЦентр»: ️военнослужащие ВСУ разместили бронетехнику вблизи села Муратово. Киевские силовики тренируют резервистов для дальнейшей их отправки в зону проведения «операции объединённых сил».
Германия поставила Украине 5 тыс. военных касок по просьбе Киева. Экспорт вооружений жёстко ограничен, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в интервью американской газете The Washington Post.
«Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущие правительство, и в этом вопросе имеет место преемственность», — пояснил Шольц.
Подробности в материале: Шольц объяснил, почему Германия поставила Украине только каски
Достаточного для начала полномасштабных действий количества военных около границ Украины не имеется у России. Об этом 7 февраля заявил бывший глава украинского минобороны Андрей Загороднюк в интервью британской газете Guardian.
Подробности в материале: На Украине усомнились в полномасштабном «вторжении» со стороны России
В сближении России и Китая «нет ничего нового», заявил президент США Джо Байден. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
Подробности в материале: Байден оценил итоги встречи лидеров России и КНР
Якобы существующая со стороны России «угроза» для Украины была выдумана Великобританией и США для того, чтобы начать «героическую» борьбу с Москвой и последующей своей «победы» в ней. Об этом 7 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: Захарова рассказала, для чего Британия и США придумали «российскую угрозу»
Вопрос о возможной отправке дополнительных подразделений вооружённых сил США в Европу оставил без прямого ответа американский президент Джо Байден. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Я не собираюсь выдвигать предположения», — сказал Байден.
Подробности в материале: Байден не стал отвечать на вопрос о дополнительных силах США в Европе
7 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон созвал очередную пресс-конференцию. Свое общение с журналистами он начал с темы Украины. По мнению Моррисона, риск начала военных действий в настоящее время очень высок, передает телеканал Nine News.
Об этом: Премьер-министр Австралии призвал соотечественников покинуть Украину
Румыния не будет участвовать в военном конфликте с Российской Федерацией, поскольку на данный момент для противостояния между Бухарестом и Москвой нет никаких оснований. Об этом 6 февраля заявил министр обороны Румынии Богдан Ауреску, передает бухарестский телевизионный канал Prima TV.
Об этом: Министр обороны Румынии пообещал не участвовать в конфликте с Россией
Польша и США достигли взаимопонимания по принципиальным вопросам. Об этом, как передает Polskie Radio, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, подводя во время пресс-конференции итоги своего визита в Вашингтон.
«Мы достигли взаимопонимания по принципиальным вопросам для обеих наших стран. Ситуация вокруг Украины и на нашей восточной границе только подтверждает наше сообщество ценностей», — сказал глава польской дипломатии.
Читайте также: В Польше анонсировали визит главы Пентагона
Берлин рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Литву. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью изданию Funke.
По словам министра, это связано с растущей напряженностью в регионе и «развертыванием Россией войск вблизи границы с Украиной».
Читайте подробнее: Германия может увеличить численность своих военных в Литве
Цены на газ, которые росли за последние месяцы рекордными темпами, привели в шок многих немцев, которые в значительной степени зависят от российских поставок голубого топлива. Опасения по поводу войны на Украине ставят перед многими жителями Германии вопрос о том, что произойдет, если поток российского газа будет остановлен. Об этом 7 февраля сообщил шведский телеканал SVT.
Об этом: Рекордные цены на газ шокировали многих жителей Германии — SVT
InsideDonetsk со ссылкой на замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина: «К линии соприкосновения в Донбассе переброшены украинские националисты и польские наёмники».
Исследователь из Шведской военной академии Томас Рис считает, что в настоящее время существует три вероятных сценария развития ситуации вокруг напряженности на российской-украинской границе. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте телеканала SVT 6 февраля.
Об этом: В Швеции рассказали о трех сценариях развития ситуации на Украине
На территорию Донбасса прибывают боевики, которые были подготовлены под руководством инструкторов из Британии, и из них украинская сторона формирует штурмовые группы. Об этом 7 февраля сообщил на брифинге заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Читайте подробнее: В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс боевиков и создании штурмовых групп
Власти Словакии в случае эскалации ситуации на границе с Россией готовы оказать конкретную помощь Украине. Об этом в интервью братиславской газете Pravda заявил министр обороны республики Ярослав Надь.
Об этом: В Словакии пообещали практическую помощь ВС Украины
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что он едет в Киев для того, чтобы выразить солидарность с Украиной из-за напряженной ситуации вокруг последней. Он сказал об этом 7 февраля журналистам в аэропорту перед вылетом в украинскую столицу.
Об этом: Глава МИД Чехии поехал в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной
Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе на заседании 9 февраля обсудит вопросы обеспечения устойчивого перемирия. Об этом 7 февраля заявил пресс-секретарь делегации Донецкой Народной Республики (ДНР) на переговорах Владислав Московский.
Читайте подробнее: ДНР: контактная группа 9 февраля обсудит обеспечение перемирия в Донбассе
Правительство Доминиканской Республики сегодня выразило свою озабоченность напряженной ситуацией в сфере безопасности в Восточной Европе. Об этом пишет Prensa Latina.
Согласно заявлению, опубликованному министерством иностранных дел страны, Доминиканская Республика считает, что «этот кризис влечет за собой риск перерастания в конфликт крупных масштабов, который может иметь тяжелые последствия для человечества».
Читайте также: Власти Доминиканы озабочены ситуацией в Восточной Европе
Новое немецкое правительство будет болтаться между американским давлением, с одной стороны, и недовольством промышленников и граждан ухудшающейся экономической конъюнктурой — с другой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 февраля, комментируя высказывания канцлера Германии Олафа Шольца.
Как сообщалось ранее, Шольц заявил, что в случае «эскалации» ситуации на Украине правительство Германии «вместе с союзниками» готово предпринять в отношении России «все необходимые меры», и проект газопровода «Северный поток — 2» исключением не станет.
Об этом: Германия при новом правительстве стала ещё более зависимой от США — эксперт
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы европейской безопасности и ситуацию на границе Украины с Россией и Белоруссией.
Подробности в материале: Накануне поездки в Москву и Киев Макрон связался с премьером Эстонии
Поддержка властями Китая требований России о предоставлении США гарантий безопасности говорит о наступлении наихудших времен для Вашингтона, считает украинский эксперт Андрей Головачев.
Читайте подробнее: На Украине заявили об окончании гегемонии США
Народная милиция ДНР: в нарушение третьего пункта дополнительных мер, зафиксировано размещение двух бронетранспортёров БТР-80 из состава 53 омбр вблизи частных жилых домов в н. п. Андреевка. Кроме того, боевики 36-й обрмп разместили зенитную установку ЗУ-23 вблизи жилого сектора в н. п. Ломакино.
Известие о том, что в Донбасс прибыли наёмники из Польши, активно обсуждают в социальных сетях. Люди говорят, что у этих вояк — незавидные перспективы. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«Поляки тут как тут. Они готовы воевать, не за себя, а за других. Убивать пофиг кого, вот это выгода у них», — считает Глеб Спиридонов.
«Сколько уже иностранных карателей сгинуло на землях Донбасса, а всё угомониться не могут», — развивает тему Дмитрий Куприянов.
Не обошлось без иронии и чёрного юмора.
«Сначала подумал — где же их всех (польских наёмников. — Прим. С.Ш.) хоронить? Потом вспомнил, что немцы крематории шлют в помощь», — пошутил Михаил Прутов.
Подробности в материале: В Донбасс прибыли наёмники из Польши. Сеть: «Пусть только сунутся»
Известие о том, что в Донбасс прибыли наёмники из Польши, активно обсуждают в социальных сетях. Люди говорят, что у этих вояк — незавидные перспективы. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«Поляки тут как тут. Они готовы воевать, не за себя, а за других. Убивать пофиг кого, вот это выгода у них», — считает Глеб Спиридонов.
«Сколько уже иностранных карателей сгинуло на землях Донбасса, а все угомониться не могут», — развивает тему Дмитрий Куприянов.
Не обошлось без иронии и чёрного юмора.
«Сначала подумал — где же их всех (польских наёмников — прим. С.Ш.) хоронить? Потом вспомнил, что немцы крематории шлют в помощь», — пошутил Михаил Прутов.
Читайте подробнее: В Донбасс прибыли наёмники из Польши. Сеть: «Пусть только сунутся»
Недавние публикации в западных СМИ о якобы уже состоявшемся «вторжении России на Украину» указывают на подготовку провокаций. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 7 февраля в эфире Первого канала.
«Всё свидетельствует о том, что, видимо, идёт подготовка части провокационных действий… Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций», — подчеркнула Захарова.
Подробности в материале: Фальстарты западных СМИ говорят о подготовке провокаций против РФ — МИД
Ситуации вокруг Украины уделят большое внимание президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Белом доме, запланированной 7 февраля. Об этом сообщила журналистам высокопоставленная представитель американской администрации.
Она подчеркнула, что у американского и германского лидеров очень насыщенная повестка. Ожидается, что Байден и Шольц обсудят взаимные обеспокоенности по поводу наращивания российских сил на границе Украины, дипломатическую деэскалацию и меры по сдерживанию дальнейшей «российской агрессии».
Об этом: В Белом доме раскрыли темы переговоров Байдена и Шольца
Украина за последние месяцы получила поддержку западных стран на $1,5 млрд и более 1 тыс. тонн вооружения, заявил 7 февраля глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
Об этом: Глава МИД Украины: Киев получил поддержку Запада на $1,5 млрд
Германия не сумела воспользоваться плодами своего объединения, и у Франции есть шансы занять место лидера Европы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 февраля, комментируя высказывания кандидата в президенты Франции Валери Пекресс.
Как сообщалось ранее, Пекресс в ходе интервью французским СМИ перешла на русский язык и обратилась к гражданам России с призывом «вместе строить мир в Европе». Начало войны России и Украины «стало бы ужасной ошибкой», добавила она.
Об этом: Франция может вернуться на место лидера в Европе, но не при Макроне
В Госдуме считают очевидным, что Евросоюз продолжит продвигать санкционную политику.
Читайте подробнее: Никонов: Евросоюз не откажется от политики санкций
Поставки оружия на Украину будут обсуждаться в ходе визитов в Киев министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и президента Франции Эммануэля Макрона, рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 7 февраля на брифинге.
«Вопрос военных поставок в Украину с Германии, из третьих стран или международных организаций, требующих разрешения Германии, будет в повестке дня моих переговоров сегодня, как и ряд других вопросов», — сказал Кулеба.
Об этом: Кулеба рассказал о повестке переговоров с Бербок и Макроном
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию вокруг Украины. Об этом он сообщил 7 февраля в Twitter.
Читайте также: Столтенберг обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Украины
На территорию части Луганской области, которая находится под контролем Киева, прибыли главы МИД Австрии, Словакии и Чехии Александер Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский. Об этом 7 февраля рассказал на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Читайте также: В Донбасс прибыли главы МИД Австрии, Словакии и Чехии
Союзники должны сохранять единство и продолжать активно поддерживать Украину, об этом латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону перед его визитом в Москву. Об этом говорится в сообщении Кариньша в Twitter.
«Подчеркнул важность сохранения единства союзников, продолжения активной поддержки Украины, а также усиления присутствия НАТО в странах Балтии», — рассказал Кариньш о своём телефонном разговоре с Макроном.
Читайте подробнее: В Латвии напомнили Макрону, как важно «поддержать Украину»
Во вторник, 8 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и польским лидером Анджеем Дудой. Об этом 7 февраля рассказала на брифинге в Берлине представитель немецкого правительства.
Читайте также: Канцлер ФРГ обсудит ситуацию с Украиной с президентами Франции и Польши
Переговоры на уровне советников в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) могут состояться в течение текущей недели, заявила 7 февраля журналистам на брифинге в Берлине представитель правительства ФРГ.
Читайте подробнее: В Германии назвали сроки переговоров советников в «нормандском формате»
Уроки истории ничему не учат руководство Польши, которое продолжает вести подлую и недальновидную политику. Об этом 7 февраля заявил член экспертного совета «Сильной России», политолог Константин Мочар, комментируя информацию о том, что наемники из Польши прибыли на территорию Донбасса.
Читайте также: Политолог: подлая провокация Польши может вылиться в войну
Наёмников из Польши или других стран в Донбассе нет, а представители стран НАТО находятся в зоне конфликта как инструкторы. Об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, опубликованном в Facebook.
«Оккупационным войскам в очередной раз привиделись иностранные «наёмники», теперь из Польши», — указано в сообщении.
Читайте подробнее: Донбассу «привиделись» иностранные наёмники, заявили в Киеве
Продолжает поступать информация о проведении в соединениях вооруженных формирований Украины мероприятий по подготовке к наступательной операции, об этом сообщили 7 февраля в Народной милиции ЛНР. В частности, на передовых позициях 2-го батальона 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Счастье замечен расчёт беспилотника. В штабе бригады продолжается уточнение карт и объектов огневого поражения. На позициях 2-го батальона 30-й механизированной бригады разведкой ЛНР установлено проведение рекогносцировки местности командным составом бригады. Кроме того, в 24-й механизированной бригаде ВСУ проводятся мероприятия по восполнению ракет к ПТРК «Корсар» до двух норм, идет обслуживание военной техники и её подготовка к боевому применению.
В украинских социальных сетях обсудили заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что вероятность значительной эскалации ситуации вокруг Украины на данный момент низкая.
Читайте также: «Расскажите это западным «друзьям»!» — Киев оценил вероятность эскалации
В украинских социальных сетях обсудили заявление главы министерства обороны Германии Кристины Ламбрехт, которая исключила поставки оружия Украине.
Читайте также: «Зачем оружие? По Донбассу шмалять?» — ФРГ не будет поставлять Киеву оружие
Начальник штаба Союзного командования НАТО по специальным операциям в Европе адмирал Йоахим Рюле прибывает с внеочередным визитом в Болгарию. Об этом 7 февраля сообщает БНР.
Об этом: В Болгарию прибывает глава штаба союзного командования НАТО
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок собирается посетить Украину уже второй раз за последние три недели на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях России и Запада из-за опасений вторжения на Украину.
Читайте также: Глава МИД Германии Анналена Бербок вновь отправляется в Киев
Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту обстрела Донецка 5 февраля со стороны украинских боевиков. Это деяние квалифицируется как теракт. Дело открыто в отношении командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, а также его подчиненных, сообщает «Донецкое агентство новостей». В результате минометного огня в Киевском районе на севере Донецка был поврежден гаражный бокс в гаражном кооперативе по ул. Новороссийской. Повреждения также получили три легковых автомобиля.
Об изменении графика переговоров в Киеве германского министра иностранных дел Анналены Бербок 7 февраля сообщает Reuters. Не состоится встреча главы германской дипломатии с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Читайте также: В Киеве сорвалась встреча Бербок с Зеленским
«Не создавать конспирологии» из-за отмены встречи в Киеве украинского президента Владимира Зеленского с германским министром иностранных дел Анналеной Бербок призвал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с коллегой из Германии 7 февраля.
Читайте также: Глава МИД Украины объяснил отмену встречи Бербок и Зеленского
Вопрос о присутствии НАТО на Украине — это «красная черта», которую переходить нельзя ни в коем случае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Читайте также: Присутствие НАТО на Украине назвали прямой угрозой для целостности РФ
Адаптировать свой график встреч в Киеве решила германский министр иностранных дел Анналена Бербок. Она не стала встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским, потому что с ней на переговоры не смог поехать её французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, сообщила она 7 февраля журналистам.
Об этом: Бербок объяснила, почему не встретилась с Зеленским
Ситуация вокруг Украины может привести к реформированию или даже роспуску НАТО. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 7 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
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Вопрос спасения Украины Россию не интересует, однако интерес представляют соглашения по безопасности, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Читайте также: Никонов: вопрос Макрона о спасении Украины Россию не интересует
Помощь Украине со стороны Запада будет продолжаться, ведь этой стране нужно «защищать себя», сообщил 7 февраля журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.
О необходимости укрепить восточный фланг НАТО заявил 7 февраля польский президент Анджей Дуда по итогам переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
Читайте также: Дуда заявил, что пора укрепить восточный фланг НАТО
Информация агентства Reuters и газеты New York Times о гипотетическом количестве потерь в случае начала войны Украины и России, согласно которой украинская армия может потерять до 25 тысяч своего личного состава, российская до десяти тысяч, а мирное население может поредеть на 50 тысяч человек, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии 7 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Причём с радостью» — на Западе подсчитали жертв «атаки» на Украину
Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Белоруссия и Российская Федерация дадут совместный ответ в случае, если Украина начнёт войну против Донбасса, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою позицию 7 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Лукашенко очухался» — Минск ответит на агрессию Киева в Донбассе
Информация, согласно которой Великобритания направила на Украину более ста сотрудников спецподразделений, включая представителей Особой воздушной службы (SAS), Особой лодочной службы (SBS), Особого разведывательного полка и группы поддержки Сил спецназначения, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 7 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Самая подлая страна» — сети о деятельности спецслужб Британии на Украине
Конфликт на Украине лежит в основе потасовки Москвы и Вашингтона, но Украина вызвала интерес не только у «больших». Визит британско-польско альянса и президента Турции в Киев указывает на активизацию так называемых средних сил.
Читайте также: Центральные силы на перекрестке Украины
Сенатор США Бен Кардин пригрозил России наисильнейшими экономическими и политическими санкциями в случае вторжения на Украину. Политик уточнил, что потенциальные санкции могут носить и финансовый, и персональный характер, затрагивая лично президента России Владимира Путина, его финансово-политическую активность и российскую экономику.
Читайте также: Сенатор США рассказал об «очень, очень строгих» санкциях против России
США и Германия работают «в полном согласии друг с другом» над дальнейшим сдерживанием «российской агрессии в Европе», заявил 7 февраля американский президент Джо Байден на встрече с германским канцлером Олафом Шольцем.
Подробности в материале: Байден заявил, что США и Германия вместе заняты сдерживанием России
Санкции, которые могут быть введены против России из-за ситуации с Украиной, стали одной из тем переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом глава Белого дома сообщил 7 февраля на пресс-конференции.
Об этом: Байден и канцлер Германии обсудили санкции против России
Президент Сербии Александр Вучич надеется, что Россия и США смогут найти мирное решение в ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом он заявил 7 февраля в эфире канала Happy TV.
Читайте подробнее: Президент Сербии высказался за мирное разрешение ситуации вокруг Украины
Военные учения, в ходе которых будет отработано применение турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, американских ракетных комплексов Javelin и британских переносных управляемых противотанковых ракет NLAW, пройдут на Украине. Об этом 7 февраля заявил украинский министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.
Об этом: На Украине пройдут учения с применением Bayraktar, Javelin и NLAW
США «положат конец» газопроводу «Северный поток — 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины, на которую якобы может пойти Россия. Об этом заявил американский президент Джо Байден 7 февраля по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем.
Читайте также: Байден пригрозил «положить конец» «Северному потоку — 2»
Сумма в размере €2,5 млн будет выделена в скором времени Австрией в качестве гуманитарной помощи Украине из-за ситуации на востоке страны, заявил австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг 7 февраля по итогам посещения линии соприкосновения в Донбассе.
Читайте подробнее: Австрия выделит Украине €2,5 млн
Украина столкнулась с «военной угрозой, и об этом нельзя молчать», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
Подробности в материале: Канцлер Германии заявил о «военной угрозе» для Украины
Украина получила разрешение от Соединенных Штатов на поставки оружия из Прибалтики, заявил украинский министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.
Об этом: США разрешили Украине получать оружие из Прибалтики
Германия готова пойти на затратные для себя шаги против России в случае «вторжения» РФ на Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 7 февраля в интервью CNN.
Об этом: Шольц заявил о готовности Германии к «затратным» шагам из-за Украины
Посольство Соединенных Штатов на Украине может переехать из Киева в западные области страны из-за якобы угрозы возможной эскалации ситуации. Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на осведомленные источники.
Читайте подробнее: Посольство США может переехать на запад Украины — BuzzFeed
Глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер позитивно оценил возможность присоединения Соединенных Штатов к переговорам по Украине в «нормандском формате». Об этом он заявил в интервью FUNKE.
Читайте также: Глава Мюнхенской конференции одобрил включение США в «нормандский формат»
Великобритания намерена усилить военное присутствие в Эстонии и на севере Европы, а также изучает возможность направить на Юго-Восток континента дополнительные боевые корабли и самолёты. Это следует из авторской статьи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, вечером 7 февраля опубликованной газетой The Times.
Читайте подробнее: Великобритания может направить в Юго-Восточную Европу корабли и истребители
По данным журналиста CNN, Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за того, что Бербок не стала заявлять об отказе Германии от газопровода «Северный поток — 2».
Читайте подробнее: Зеленский отменил намеченную встречу с главой МИД ФРГ Бербок
Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что в Киеве приземлился восьмой по счёту самолёт из Соединённых Штатов Америки с грузом боеприпасов весом 86 тонн, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 7 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте также: Сеть: «Распугивают граждан» — США вновь доставили на Украину военную помощь
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин написал в Facebook о том, что жители Киева, а также представители украинской власти бегут из столицы и вывозят с Украины свои семьи, опасаясь «российского вторжения» и «доморощенных погромщиков». Его заявление стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 февраля в социальной сети Facebook
Читайте также: «Результат президентства Зеленского» — сети о бегущих из Киева украинцах
Байден предупредил: «Если Россия вторгнется, то есть танки или войска снова перейдут границу Украины, тогда «Северного потока — 2» больше не будет. Мы положим ему конец».
Однако на вопрос журналиста, как именно США это сделают, конкретики не последовало.
Шведский депутат Бьорн Седер призвал поднять вопрос о необходимости обеспечить безопасность представителей посольства королевства на Украине из-за якобы растущей угрозы со стороны России. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее обращение депутата к министру иностранных дел Швеции Анн Линде.
Читайте подробнее: В Швеции не исключили кабульского сценария для Киева
Комментариев о необъявленных гипотетических шагах Госдепартамент США не даёт, заявил руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс, отвечая журналистам на вопрос о планах по развёртыванию на Украине американских противоракетных комплексов THAAD.
«Я не могу говорить о шагах, которые не были объявлены, которые являются гипотетическими и могут не иметь места», — сказал Прайс на брифинге.
Читайте также: Госдеп не комментирует возможность развёртывания систем THAAD на Украине
Европейский союз обладает инструментами для внедрения болезненных для России ограничительных мер, однако Брюссель предпочел бы их не вводить. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Об этом: Боррель: у ЕС есть инструменты для «болезненных» санкций против России
Запад найдёт или выдумает повод для введения антироссийских санкций при его отсутствии. Например, заявит о возможном «нападении» России на соседние страны, заявил 8 февраля замглавы МИД РФ Александр Панкин.
«По большому счёту, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о «нападении России на соседние страны», — сказал Панкин РИА Новости.
Читайте также: Запад выдумывает «агрессию» ради повода для санкций против РФ — МИД
Франция должна принудить украинские власти к безукоризненному исполнению Минских соглашений, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия»).
Об этом: Депутат Госдумы: миротворец-Франция поставляет оружие Украине
После прибытия из Пекина в Брюссель президент Польши Анджей Дуда встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом 8 февраля передает пресс-служба польского лидера.
Сообщается, что в рамках мероприятия президент Польши совместно с руководителями институтов ЕС подчеркнули важность европейского единства в условиях «риска эскалации российской агрессии на Украине».
Читайте также: Президент Польши призвал страны ЕС «действовать сообща»
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «шагом вперед» контакты западных стран и России по безопасности. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.
Об этом: Шольц назвал «шагом вперед» контакты между Западом и РФ по безопасности
Из итогов переговоров лидеров России и Франции стала понятна дальнейшая линия РФ на переговорах по безопасности, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Подробности в материале: Никонов сделал свои выводы из переговоров Путина и Макрона
Ситуация вокруг Украины привела к крупнейшему в Европе наращиванию военной мощи со времён холодной войны. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в материале для газеты The Times.
По его словам, нынешний кризис затмевает произошедшее вокруг Украины в 2014 году. Вместе с тем есть надежда, что «принципиальная и решительная дипломатия может предотвратить кризис».
Об этом: Джонсон сопоставил кризис вокруг Украины с периодом холодной войны
Прямой угрозы со стороны России восточному флангу НАТО в министерстве обороны США на сегодняшний день не видят. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Читайте подробнее: В Пентагоне не увидели угроз восточному флангу НАТО со стороны России
Пётр Порошенко ответил на предложение Владимира Путина о политическом убежище в России: «Вечная российская практика «заботы» об украинской политике и политиках давно прекратилась. Это случилось, когда меня избрали президентом Украины».
Он добавил: «Мы разберёмся сами».
Возможность покинуть Украину предложил рассмотреть гражданам Новой Зеландии, присутствие которых на украинской территории не является обязательным, новозеландский МИД. Об этом 8 февраля сообщает телеканал 1News.
Читайте также: МИД Новой Зеландии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины
Сводка официального представителя Народной милиции ДНР по состоянию на 10:00: за прошедшие сутки со стороны украинских боевиков зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
СообщаетсЯ, что на мариупольском направлении 36-я бригада с позиций, расположенных в н.п. Ломакино и Водяное, из РПГ и стрелкового оружия обстреляла н.п. Коминтерново.
Президент США Джо Байден оговорился по ходу пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав Россию и Германию, говоря о стране, якобы намеренной «вторгнуться» на Украину.
Об этом: Байден перепутал страну, которая якобы намерена «вторгнуться» на Украину
В Токио не ожидают, что возможное введение американских санкций против России негативно скажется на торговых отношениях Японии и КНР. Об этом японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил 8 февраля в ходе пресс-конференции.
«Мы не считаем подобным образом», — так ответил министр на вопрос о возможном ухудшении торговли с Китаем на фоне санкций Вашингтона в отношении Москвы.
Читайте также: В Японии не ожидают ухудшения торговли с КНР из-за санкций США против РФ
Глава НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой заявил о намерении «укрепить восточный фланг альянса в условиях сосредоточения российских войск вокруг Украины». Об этом 8 февраля сообщает Polskie Radio.
Столтенберг заявил, что союзники уже наращивают свое военное присутствие в Восточно-Европейском регионе. Как он заверил, в готовности также находятся десятки тысяч военных.
Об этом: Столтенберг заявил о намерении укрепить восточный фланг НАТО
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) вновь фиксирует бронетехнику боевиков ВСУ в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили 8 февраля в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Читайте подробнее: В ЛНР заявили о размещении ВСУ бронетехники у линии соприкосновения
Президент США Джо Байден заявил, что ему неизвестно решение российского руководства о дальнейших шагах в ситуации с Украиной. При этом «вторжение на Украину», намерение которого приписывают России, «было бы гигантской ошибкой», считает американский лидер.
«Я знаю, что он находится в той позиции, когда может осуществить вторжение <…> у него есть для этого возможности. Но я не знаю, что он будет делать. И я не думаю, что кто-то это знает, кроме него самого», — сказал о намерениях Путина Байден.
Читайте также: Байден заявил, что не знает о решении Путина относительно Украины
Развёртывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не имеет смысла, внутриукраинский конфликт нужно решать Киеву через диалог с Донбассом. Об этом директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев заявил 8 февраля.
«Миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте. Украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР», — сказал Ильичев в беседе с РИА Новости.
Об этом: Миротворцы ООН не помогут решить украинский конфликт, заявили в МИД РФ
Недружественные действия европейских стран по отношению к России ведут к ошибке. Об этом Марин Ле Пен, баллотирующаяся на пост президента Франции от партии «Национальное объединение», заявила в вышедшем 8 февраля интервью телеканалу BBC.
По её словам, ведение холодной войны против президента России Владимира Путина подталкивает его к сближению с Китаем, а это означает появление чего-то, похожего на новую империю. Это не входит в интересы европейских стран.
«Я выступаю в защиту суверенитета Украины, но <…> я совсем не верю, что Россия хочет вторгнуться на Украину», — заявила Ле Пен.
Читайте также: Ле Пен: холодная война против Путина — это ошибка
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился в Лондоне с исполняющим обязанности министра иностранных дел Великобритании Крисом Хитоном-Харрисом. Стороны обсудили события в регионе юго-восточного Средиземноморья, греко-турецкие отношения, отношения между Великобританией и ЕС и ситуацию на Украине, при этом Дендиас отметил важность сохранения открытых каналов связи с Москвой.
Дендиас рассказал о своем недавнем визите в Мариуполь и упомянул о необходимости защиты греческих экспатриантов на Украине.
Читайте также: Главы МИД Великобритании и Греции обсудили ситуацию на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев. По итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским он договорился созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев для того, чтобы провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом 8 февраля сообщил французский посол на Украине Этьен де Понсен на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Макрон прибыл в Киев, где собирается провести встречу с Зеленским
Встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина), которая состоится в ближайшее время, поможет стабилизировать ситуацию в Донбассе. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
Об этом: Во Франции рассказали об ожиданиях от встречи в «нормандском формате»
На Украину прибыло свыше 100 спецназовцев из Великобритании, которых затем могут отправить в Донбасс. Об этом 8 февраля сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Подробности в материале: В ЛНР сообщили о прибытии на Украину ста спецназовцев из Великобритании
Внутриполитическая борьба в Киеве для России — вопрос важный, но на выполнение международных обязательств она влиять не должна, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 февраля, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.
Как сообщалось ранее, Путин заявил, что альтернативы Минским соглашениям нет, а если киевских политиков, как они иногда об этом говорят, эти соглашения не устраивают, то им следует исходить из логики «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица».
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США считают прогресс в вопросе об автономии Донбасса возможным, если будет найдена «должная последовательность» имплементации Минских соглашений.
Подробности в материале: Запад требует поощрить Киев за невыполнение Минска. Путин отказывается
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 8 февраля заявил во время пресс-конференции после встречи с главой польского министерства обороны Мариушем Блащаком, что Лондон отправит в Польшу 350 своих военных. Об этом передает Polskie Radio.
«Действуя в духе солидарности, совместно решая проблемы, к более чем 100 инженерам, отправленным ранее в Польшу, мы добавим еще 350 военных. Мы хотим показать, что мы можем работать вместе, и послать мощный сигнал о том, что Великобритания и Польша стоят плечом к плечу», — сказал министр обороны Великобритании.
Стягивание сил к линии соприкосновения в Донбассе украинскими силовиками зафиксировала Народная милиция (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 8 февраля рассказал журналистам официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
Читайте также: В ЛНР сообщили, что силовики Украины стягивают силы к линии соприкосновения
Власти Украины с интересом ожидают тех сигналов, которые привез из Москвы президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 8 февраля заявил на брифинге украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Читайте также: Кулеба: Киев с интересом ждет, какие сигналы привез Макрон из Москвы
Министерство обороны Румынии официально подтвердило прибытие на румынскую территорию 100 военнослужащих США из состава так называемого «Ограниченного континента в Европе». Об этом 8 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, американские военные займутся подготовкой условий на базах Румынии для прибытия других подразделений Пентагона.
Читайте также: Минобороны Румынии подтвердило прибытие в страну военных США
Власти России априори не отказываются от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается встречи с Зеленским, то априори, конечно, никто от неё не отказывается», — сказал Песков.
Читайте также: Песков: в Кремле не отказываются от встречи с Зеленским
Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом предложил последнему провести прямые переговоры с Грузией и Украиной. Об этом передает пресс-служба польского лидера.
«Я считаю, что мы должны провести саммит глав государств НАТО с участием лидеров Украины и Грузии. Это покажет этим странам, что двери альянса для них открыты, а также будут продемонстрирована поддержка Киеву и Тбилиси перед всем миром», — заявил Дуда.
Читайте также: Президент Польши предложил главе НАТО провести саммит с Украиной и Грузией
Украина стала «головной болью» в международных отношениях и многочисленные международные переговоры политиков и дипломатов вокруг нее не имеют ничего общего с решением именно украинской проблемы. Такое мнение 8 февраля высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».
Подробности в материале: Депутат Рады: Украина стала проблемой в международных отношениях
Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик сообщил Polskie Radio, что глава польской дипломатии Збигнев Рау обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым кризис на границе России и Украины. Глава министерства иностранных дел Польши отправится в Москву 15 февраля.
Вавжик пояснил, что глава польской дипломатии будет выступать в роли представителя государства-председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Читайте подробнее: Главы МИД России и Польши встретятся в Москве 15 февраля
Реальные пути решения вопроса о гарантиях безопасности для России пока не прощупываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 февраля журналистам.
«Пока, конечно, мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения, мы не чувствуем пока готовности и не видим готовности наших западных визави принимать во внимание наши озабоченности», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Москва не видит готовности Запада учитывать озабоченности РФ — Песков
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, в Попаснянском районе вблизи линии соприкосновения работают сотрудники украинского «5 канала» и представители объединённого центра военно-гражданского сотрудничества. Они готовят видеосюжеты «о невыносимых условиях жизни гражданского населения в прифронтовых районах и обвинении в этом Луганской Народной Республики».
Читайте также: Власти ЛНР заявили о подготовке Украиной фейковых сюжетов про Донбасс
По мнению министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчка, желание Украины вступить в Североатлантический альянс (НАТО) якобы не угрожает России. Он заявил об этом 8 февраля на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины, Чехии и Словакии в Киеве.
Об этом: Вступление Украины в НАТО не будет угрожать России — глава МИД Словакии
Министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии прибыли в Киев для того, чтобы поддержать «европейский выбор» Украины. Об этом 8 февраля заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД Австрии, Словакии и Украины.
Об этом: Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии поддержали «европейский выбор» Украины
Белоруссия нарастит меры стратегического сдерживания, если НАТО усилит военную активность у белорусских границ. Об этом госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил 8 февраля на заседании Совбеза.
«При усилении военной активности НАТО вблизи наших границ в Вооружённых силах спланировано наращивание мер стратегического сдерживания», — приводит слова Вольфовича БелТА.
Об этом: Белоруссия ответит на усиление активности НАТО у своих границ
Власти Дании в связи с ростом напряженности вокруг ситуации с Украиной повысят готовность национальных вооруженных сил для поддержки НАТО. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства королевства.
Читайте также: Дания повысит боеготовность для поддержки НАТО
У Великобритании, которая вышла из Евросоюза и теперь «ищет себя», есть свой интерес на Украине — экономический и политический. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.
Читайте подробнее: Киев получил от Лондона ракеты для борьбы с российским ВМФ — посол Украины
Зеленский заявил, что Украина готова выполнять Минские соглашения — утверждает президент Франции ЭммануэльМакрон.
Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев намерен выполнять Минские соглашения. Об этом сообщил журналистам 8 февраля в Киеве французский президент Эмманюэль Макрон. По итогам встречи с Зеленским французский президент сказал, что вопрос Минских соглашений он обсудил накануне, 7 февраля, с российским президентом Владимиром Путиным, причём «была выражена соответствующая приверженность с его (Путина — прим. ИА REGNUM) стороны».
Читайте также: Макрон Зеленскому: вы подтвердили желание выполнять Минские соглашения
Мощный обстрел со стороны ВСУ предотвращён военнослужащими Народной милиции ЛНР, сообщил 8 февраля журналистам официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.
Подробности в материале: Народная милиция ЛНР предотвратила артудар украинских боевиков
Командно-штабные учения «Метель-2022» начались на Украине, сообщает 8 февраля пресс-служба генштаба украинских вооружённых сил.
Читайте подробнее: На Украине стартовали командно-штабные учения
«Глава евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что заявление КНР и РФ может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов, противостоящих демократии», — сообщает ТГ-канал Bbreaking.
Вооруженные силы Украины приступили к проведению командно-штабных учений «Метель-2022» по управлению группировками войск (сил) в ходе ведения боевых действий. Цель мероприятия — «приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ … при ведении оборонительных действий в кризисном районе», — сообщает тг-канал «Поисковик ЗВИ».
Мнение о том, что Россия оказывает давление на Украину, но не собирается захватывать её, высказал 8 февраля на встрече с журналистами в США верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Подробности в материале: Боррель: мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину
Нужно использовать любую возможность для диалога с Россией, сообщил 8 февраля журналистам французский президент Эммануэль Макрон. По окончании встречи с германским канцлером Олафом Шольцем и польским коллегой Анджеем Дудой Макрон прокомментировал свою поездку в Москву, произошедшую накануне, 7 февраля.
Читайте подробнее: Макрон заявил, что важен любой диалог с Россией
У границ с Украиной находятся около 130 тысяч российских военных, заявил во вторник, 8 февраля, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини.
Часть войск располагается на территории Белоруссии, отметил министр, пояснивший, что указанное число военных — «это около 81 батальона».
Об этом: Минобороны Италии насчитало 130 тысяч военных у границ с Украиной
Проблема Украины не главная для США, куда важнее решить вопрос нелегальной миграции из Мексики, говорится в опубликованном 8 февраля заявлении конгрессмена-республиканца Мэтта Розендейла.
Читайте подробнее: Конгрессмен Розендейл заявил, что США не обязаны тратить ресурсы на Украину
Обеспокоенность по поводу присутствия российских войск на территории России рядом с границей Украины выразили советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.
Подробности в материале: Салливан и генсек НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины
Германия, Франция и Польша подчеркивают важность «нормандского формата» переговоров по мирному урегулированию в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ и президентов Франции и Польши.
Читайте также: Германия, Франция и Польша заявили о важности «нормандского формата»
Правительство Японии приняло решение в случае обострения ситуации вокруг Украины наладить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы. Об этом со ссылкой на источники 9 февраля сообщает телеканал NHK.
Читайте подробнее: Япония при обострении ситуации вокруг Украины поставит газ в Европу — NHK
Координация действий стран НАТО по ситуации вокруг Украины обсуждалась в ходе телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Госдепартамента Соединенных Штатов.
Читайте подробнее: Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили меры по Украине
Вашингтон оказывал давление на администрацию президента Бразилии в целях отмены визита Жаира Болсонару в Россию, который запланирован на середину февраля. Об этом в интервью изданию Valor Economico заявил вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау.
«США всегда применяют своё влияние в сдерживании, так было всегда. Не знаю, каково было содержание разговора [государственного секретаря США Энтони] Блинкена с [бразильским] министром иностранных дел Карлосом Франсой, но все нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта», — сказал Моурау.
Читайте также: Власти Бразилии подтвердили факт давления США перед поездкой Болсонару в РФ
Россия должна найти решение, которое сохранит суверенитет Украины в регионе, связанном с российской историей и экономикой. Об этом в интервью изданию Valor Economico заявил вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау.
«Я не буду комментировать то, что отвечает национальным интересам России, но они должны найти решение, которое сохранит суверенитет Украины в регионе, исторически и экономически связанном с Россией», — заявил Моурау.
Читайте также: Власти Бразилии призвали Россию найти решение украинской проблемы
Более 40% сторонников экс-президента США Дональда Трампа считают, что ситуация вокруг Украины не касается Соединенных Штатов. Об этом говорится в результатах соцопроса Yahoo и YouGov.
Подробности в материале: Опрос выяснил отношение сторонников Трампа ситуации на Украине
Депутаты верхней палаты парламента Японии выразили обеспокоенность сохраняющейся напряжённостью вокруг ситуации с Украиной и отметили абсолютную неприемлемость изменения статус-кво любой страны силовым методом.
Подробности в материале: Депутаты верхней палаты парламента Японии поддержали статус-кво Украины
Персонал австрийского посольства на Украине продолжит работу в Киеве. Об этим 8 февраля сообщило агентство APA со ссылкой на министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга.
Читайте подробнее: Австрия решила не вывозить сотрудников своего посольства из Киева
Россия приветствует факт того, что Вашингтон «дозрел» до обсуждения принципа неделимой безопасности на территории Европы. Об этом 9 февраля говорится в заявлении посольства РФ в США по поводу слов первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман на инаугурационной неформальной встрече по запуску в ОБСЕ формата «Возобновленный диалог по европейской безопасности».
Читайте также: Посольство РФ: США «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности
Страны Веймарского треугольника — Франция, Германия и Польша — призывали Россию начать содержательный диалог по вопросам обеспечения безопасности в Европе. На это указано в совместном заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца, президентов Франции и Польши Эммануэля Макрона и Анджея Дуды по итогам их переговоров в Берлине.
Читайте также: Париж, Берлин и Варшава призвали Россию к диалогу по безопасности в Европе
Украина — терпеливая страна, в этом заключается её мудрость, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ответ на фразу президента России Владимира Путина о необходимости для Киева выполнять Минские соглашения.
Высказывание Путина Зеленский прокомментировал 8 февраля на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве. По словам украинского лидера, «Украина — очень терпеливая, потому что это мудрость».
Это важно и для Европы, и для России, добавил он, ведь благодаря терпению Украина не отвечает на провокации. Зеленский при этом согласился с тем, что Украина — красавица, но заявил, что «уже перебор», когда Путин назвал её «моя».
Об этом: Зеленский отреагировал на слова Путина «терпи, моя красавица»
Североатлантический альянс нацелен на поиск политического варианта урегулирования конфликта с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Подробности в материале: Столтенберг заявил о намерении найти политическое решение конфликта с РФ
Усилиями по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины и переговорами президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона воодушевлены власти США. Об этом 8 февраля заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Подробности в материале: Псаки: США воодушевлены переговорами между Макроном и Путиным
Ситуация с европейской безопасностью ухудшилась настолько, что перед Россией стоят вполне конкретные угрозы. Об этом постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в опубликованном 9 февраля интервью РИА Новости.
«С годами она ухудшалась. И теперь стоит вопрос о вполне осязаемых, конкретных угрозах нашей национальной безопасности», — ответил дипломат на вопрос о ситуации с европейской безопасностью.
Об этом: Осязаемые угрозы возникли для национальной безопасности РФ — Чижов
В Донбассе решается судьба большой России. Здесь проходит передовая. «Сегодня наш враг — это США и их сателлиты в Европе. И Украина лишь площадка или плацдарм. Я уверен, что русская доктрина — это сила в правде. Правда за нами, и мы обязательно победим». Такое мнение каналу «Донбасс решает» высказал Алексей Муратов, руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика».
Канцлер Германии Олаф Шольц обещал группе американских политиков, что в случае эскалации ситуации на Украине российский газопровод «Северный поток — 2» запущен не будет. Такое заявление во время еженедельной пресс-конференции руководства Республиканской партии сделал сенатор США Митч Макконнелл (штат Кентукки), сообщает Roll Call.
Читайте также: В США сообщили об обещании ФРГ остановить «СП-2» при эскалации на Украине
8 февраля в Вене состоялось первое заседание Обновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности по инициативе Польши как председателя организации. Об этом передает пресс-служба МИД Польши.
В сообщении указано, что данная польская инициатива направлена на укрепление безопасности и стабильности в Европе.
Читайте подробнее: В Польше назвали одну из площадок для переговоров ЕС с Россией
Ситуация с Украиной подтверждает наличие кризиса системы европейской безопасности, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Об этом: Чижов: ситуация с Украиной подтверждает кризис системы безопасности
Российские власти нигде не заявляли о каких-либо злонамеренных планах в отношении Украины, сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 24».
«Россия нигде, ни на каком уровне, официальном прежде всего, не заявляла ни о каких злонамеренных планах в отношении Украины», — подчеркнул Небензя.
Об этом: Россия нигде не заявляла о злых намерениях против Украины — Небензя
В России ждут не призывов к переговорам, а однозначного позитивного ответа на мирные требования, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Читайте подробнее: В Госдуме оценили заявление ФРГ, Польши и Франции по безопасности
Страны Запада поставляют Украине не оборонительные, а наступательные вооружения. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Подробности в материале: Небензя заявил о накачке Киева странами Запада наступательным оружием
Юридические гарантии безопасности предусмотрены только для членов НАТО подобно тому, как у Ильфа и Петрова пиво полагалось лишь членам профсоюза. Об этом постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в опубликованном 9 февраля интервью РИА Новости.
Дипломат напомнил о ранее предложенном Россией проекте Договора о европейской безопасности, обсуждение которого не продвинулось далеко.
«Ответ НАТО был вполне прямолинеен: российское предложение не годится, ибо юридические гарантии безопасности — это только для членов альянса. А остальные либо пусть вступают, либо довольствуются меньшим. В общем, как в бессмертном романе: «Пиво — только членам профсоюза», — сказал Чижов.
Читайте также: Чижов описал подход НАТО к гарантиям цитатой из «Золотого телёнка»
На фоне связанного с ситуацией вокруг Украины кризиса диалог представителей России с Европейским союзом не очень сильно активизировался, но и не прекратился. Об этом 9 февраля заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
Читайте также: Диалог России и Евросоюза в Брюсселе не сильно активизировался — Чижов
В настоящее время договорённости Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не работают, и она стала, по сути, оболочкой, которая лишена содержания. Об этом 9 февраля заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью РИА Новости.
Читайте подробнее: ОБСЕ превратилась в оболочку без содержания — Чижов
Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли будет выполнять Минские соглашения. Такое мнение высказал глава украинской партии «Держава» Дмитрий Василец.
Читайте также: На Украине не верят обещаниям Зеленского выполнить Минские соглашения
Наращивание военного присутствия Североатлантического альянса (НАТО) около западных границ стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является угрозой для всей организации. Об этом 9 февраля заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Подробности в материале: Генсек ОДКБ: наращивание сил НАТО у границ создает угрозы для организации
По данным заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, подразделения Народной милиции фиксируют передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций.
Иностранные наемники из США, Великобритании, Польши и Канады прибывают в Донбасс. Об этом 9 февраля рассказал заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин он в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс иностранных наемников
Признаков какой-либо агрессии по отношению к Украине со стороны России не было, однако эта тема раскручивается в информационном поле. Об этом замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил 9 февраля на площадке клуба «Валдай».
«Вот нагнетают насчет того, что Россия вторгнется на Украину… хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно», — подчеркнул Панкин.
Подробности в материале: Никаких признаков «вторжения на Украину» нет, заявили в МИД РФ
Многие сотрудники МИДа и Минобороны осознавали опасность расширения НАТО и двадцать лет назад, но тогда в подходах к этим вопросам превалировали интересы «партнёрства» и «сотрудничества» с ЕС и НАТО, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 февраля, комментируя высказывания постпреда России при ЕС Владимира Чижова.
Как сообщалось ранее, Чижов в интервью РИА Новости заявил, что ситуация с европейской безопасностью «ухудшалась с годами, и теперь стоит вопрос о вполне осязаемых, конкретных угрозах нашей национальной безопасности».
Об этом: Корни нынешних угроз безопасности уходят в решения двадцатилетней давности
С территории Украины, находящейся под контролем Киева, в Донецкую Народную Республику (ДНР) прибывают добровольцы, желающие служить в рядах Народной милиции (НМ) республики. Об этом 9 февраля рассказал журналистам заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин.
Об этом: Басурин рассказал об украинцах, которые хотят служить в НМ ДНР
Силовики Украины подготовили и распространили в сети интернет постановочные видео, целью которых является дискредитация Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 февраля сообщается в телеграм-канале НМ ДНР.
Читайте также: В ДНР сообщили о распространении Киевом постановочных видео в интернете
Белоруссия готова участвовать в обсуждениях с западными странами по российским гарантиям безопасности. Об этом 9 февраля на конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил постоянный и полномочный представитель Белоруссии при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Вячеслав Ременчик.
Читайте подробнее: В Минске заявили о готовности обсуждать с Западом гарантии безопасности
После переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона киевские элиты начали терпимее относиться к идее Минских соглашений. Об этом 9 февраля заявил cопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко на телеканале «Россия 24».
Читайте также: На Украине заметили сдвиг в сторону «выполнения Минских соглашений»
Замглавы МИД России Александр Панкин, комментируя сообщения о возможных поставках США комплексов THAAD на Украину, заявил, что Москва призывает не делать глупостей и не заводить ситуацию в тупик.
Читайте подробнее: В МИД РФ отреагировали на возможные поставки американских THAAD на Украину
Цхинвал считает, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном признании суверенитета Южной Осетии и Абхазии имеет под собой «веские основания». Об этом говорится в заявлении МИД Южной Осетии, обнародованном 9 февраля на сайте ведомства.
Подробности в материале: Цхинвал отреагировал на слова Лукашенко об Абхазии и Южной Осетии
8 февраля в Берлине прошел саммит Веймарского треугольника, посвященный обсуждению вопросов безопасности в Центральной и Восточной Европе «перед лицом угрозы полномасштабного российского вторжения на Украину». Об этом сообщает Polskie Radio.
В саммите приняли участие президент Польши Анджей Дуда, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.
Читайте подробнее: Лидеры ФРГ, Польши и Франции заявили об общей совместной позиции по Украине
Правящая партия на Украине стала заложником собственной воинственной риторики. Об этом 9 февраля заявил cопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: Партия Зеленского загнала себя риторикой в угол — мнение
Слухи о «смерти» единства Запада в подходе к нашей стране надо считать преждевременными, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 февраля, комментируя совместное заявление лидеров Германии, Франции и Польши по итогам встречи в Берлине.
Как сообщалось ранее, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда в своём заявлении призвали Россию начать «предметный диалог» по вопросам безопасности в Европе, а также отметили, что «новая военная агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену».
Читайте также: Запад един в желании «дожать» Россию: о встрече в Берлине
Даже США хотят, чтобы Украина пошла по пути Минских соглашений. Об этом 9 февраля заявил заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков на телеканале «Россия 24».
Читайте также: «Веймарский треугольник» сегодня определяет судьбу Украины — мнение
Россия практически ежедневно ведёт контакты по разным линиям по теме гарантий безопасности. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил 9 февраля журналистам.
Он отметил, что российская сторона анализирует предложения США по безопасности, такая информация продолжает поступать. В Москве серьёзно восприняли ряд встречных предложений американской стороны по гарантиям безопасности.
Читайте подробнее: Россия анализирует предложения США по безопасности — Рябков
В настоящее время европейским членам НАТО выгоднее притушить конфликт на юго-востоке Украины. Об этом 9 февраля заявил заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков на телеканале «Россия 24».
Об этом: Российские требования изменили глобальную политическую обстановку — мнение
После месяцев эскалации на границе между Россией и Украиной, а также стягивания российских войск и военной техники к западному соседу крупнейшая оппозиционная партия Швеции «Умеренные» требует увеличить расходы бюджета на оборону. Об этом стало известно 9 февраля в ходе пресс-конференции с участием представителей партии, передает новостной сайт Omni.
Подробности в материале: В Швеции призвали увеличить расходы на оборону из-за «действий» России
Существуют признаки того, что формируется реальный консенсус по выполнению Минских соглашений Украиной. Об этом 9 февраля заявил заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: «Новая ситуация» — есть ли будущее у Минских соглашений?
Может показаться, что тупиковая ситуация в области безопасности в Европе несколько разрешилась после визитов президента Франции Эммануэля Макрона в Россию и Украину. Однако 9 февраля Бьорн Фегерстен, руководитель европейской программы Института внешней политики (Стокгольм), в интервью новостному агентству TT отметил, что быстрое дипломатическое разрешение предвоенной ситуации маловероятно, а это означает, что российские войска не будут выведены из приграничной зоны с Украиной.
Читайте также: Визит Макрона в Россию ни к чему не привел — эксперт
Президент Украины Владимир Зеленский опасается выполнять Минские соглашения. Об этом 9 февраля заявил заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: Минские соглашения: есть ли у Зеленского повод опасаться их выполнения?
В настоящее время политики из Евросоюза играют с Россией в злого и доброго полицейского, что не может не принести политических дивидендов Москве. Однако российское руководство вряд ли отступит от своих претензий к Западу. Об этом 9 февраля сообщил шведский телеканал SVT.
Об этом: Евросоюз играет с Россией в злого и доброго полицейского — SVT
Президент Украины Владимир Зеленский не решается выполнять Минские соглашения, потому что опасается внутренней реакции. Международное же сообщество в целом с таким сценарием разрешения конфликта в Донбассе скорее согласно. Об этом 9 февраля заявил заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков на телеканале «Россия 24».
Об этом: России предложили дать гарантии безопасности Зеленскому
Ответ Североатлантического альянса по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединенных Штатов, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Подробности в материале: В МИД РФ сравнили ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
Министр обороны Польши Мариуш Блащак 9 февраля в ходе пресс-конференции прокомментировал поставки польского оружия на Украину. Об этом передает Polskie Radio.
«Поставки оружия — это еще один пример, который подтверждает, что Польша поддерживает своего соседа — Украину, над которой висит угроза полномасштабной войны с Россией», — сказал Блащак.
Подробности в материале: Министр обороны Польши прокомментировал поставки оружия на Украину
Политические советники лидеров стран «нормандской четвёрки» проведут переговоры 10 февраля, это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля при общении с журналистами.
«Да, такая встреча состоится», — сказал представитель Кремля.
Читайте также: Встреча политсоветников «нормандской четвёрки» пройдёт 10 февраля — Песков
Россия ведёт с Соединёнными Штатами «терпеливый и требовательный разговор» на тему санкций и гарантий безопасности. Об этом 9 февраля заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Подробности в материале: Москва надеется на спад антироссийской истерии — МИД РФ
США оказывают на непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных наций (ООН) колоссальное давление для того, чтобы добиться от них нужной американской стороне позиции. Об этом 9 февраля рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия-24».
Читайте также: США оказывают давление на непостоянных членов Совбеза ООН — Небензя
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что сейчас настало время для дипломатии и диалога, чтобы разрешить кризис вокруг Украины, а не для сценариев и гипотез о возможном «нападении» России на соседнюю страну. Об этом пишет агентство EFE.
«Ситуация и без того достаточно напряженная, не нужно вводить еще большее напряжение [вокруг Украины]», — сказал Альбарес.
Об этом: Глава МИД Испании призвал не создавать напряжение вокруг Украины
Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау отправится на текущей неделе на Украину с визитом, в ходе которого посетит Донбасс. Об этом 9 февраля сообщается на сайте ОБСЕ.
Читайте также: Председатель ОБСЕ во время визита на Украину посетит Донбасс
Российская сторона направила своим американским коллегам список конкретных вопросов по гарантиям безопасности и надеется на такие же конкретные ответы. Об этом 9 февраля в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Подробности в материале: Россия ждёт от США конкретных ответов на вопросы по безопасности — МИД РФ
Ситуация на Украине развивается по худшему из возможных сценариев, страну ведут к войне. Об этом посол России в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
«То, что сейчас происходит — это наихудший сценарий, который может быть», — подчеркнул Грызлов.
Читайте также: Грызлов назвал ситуацию на Украине «наихудшим сценарием»
Россия обращалась с призывом к западным странам начать диалог по безопасности в течение многих лет и теперь непонятно, почему некоторые страны Европы обращаются с таким же призывом к Москве. Об этом 9 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».
Подробности в материале: Россия много лет призывала Запад к диалогу по безопасности — Захарова
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в грубом нарушении Минских соглашений по Донбассу и призвал наказать её санкциями. Об этом он заявил 9 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.
«Позиция Украины состоит в том, что за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и минских договорённостей. И за это её тоже надо наказывать санкциями», — заявил Кулеба.
Читайте подробнее: Кулеба призвал наказать Россию за «нарушение» Минских соглашений
Обстрел территории Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны украинских силовиков предотвратили военнослужащие Народной милиции республики. Об этом 9 февраля сообщил глава ДНР Леонид Пасечник на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Глава ЛНР сообщил о предотвращенном обстреле со стороны ВСУ
9 февраля министр иностранных дел Польши и председатель ОБСЕ Збигнев Рау начал визит на Украину. Он будет находиться на Украине до 11 февраля. Об этом передает пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что в Киеве глава польской дипломатии встретится с украинскими властями. Збигнев Рау также планирует посетить Донбасс и прифронтовую зону. Там он встретится с наблюдателями из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые работают в зоне конфликта.
Читайте также: Глава МИД Польши в качестве председателя ОБСЕ прибыл на Украину
На сегодняшний день Украина получила от стран Запада военную помощь на сумму $1,5 млрд, и такая помощь будет продолжаться. Об этом 9 февраля заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировал правительственный YouTube-канал.
Читайте также: Запад направил Украине военную помощь на $1,5 млрд — Шмыгаль
Отношения России и Украины останутся напряжёнными, но не перерастут в прямой военный конфликт, полагают эксперты международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service. Обзор о напряжённости между Москвой и Киевом агентство выпустило 8 февраля.
«Наша базовая оценка заключается в том, что повышенная напряженность продолжится, но не приведет к прямому военному конфликту», — цитирует рейтинговое агентство РБК.
Об этом: Сценарий без дефолта: Moody’s изучило возможные санкции против РФ
Президент Болгарии Румен Радев объявил о созыве экстренного заседания Совета безопасности страны. Об этом 9 февраля сообщает софийская газета «24 часа».
Согласно официальной информации, на повестку дня вынесены вопросы укрепления болгарской армии и активизация взаимодействия Софии с государствами — партнерами по НАТО.
Об этом: Президент Болгарии объявил о созыве заседания Совбеза страны
России хотелось бы, чтобы европейские страны перешли от слов к делу и помогли в разрешении внутреннего украинского конфликта. Об этом 9 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».
Об этом: Захарова: в РФ хотят, чтобы ЕС помог разрешить внутриукраинский конфликт
Правительство Германии подтверждает проведение встречи политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» 10 февраля в Берлине и рассчитывает на прогресс в реализации Минских соглашений. Об этом представитель кабмина заявил 9 февраля журналистам.
«Все участники подчеркнули, что готовы работать ради сокращения разногласий во мнениях. Об этом речь будет идти завтра», — сказал германский чиновник.
Об этом: В Берлине рассчитывают на сближение мнений в «нормандской четвёрке»
В настоящее время Румыния полностью готова к возможному наплыву беженцев с Украины. Об этом 9 февраля завил глава румынского МВД Лучиан Бодэ, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Подробности в материале: Румыния готова принять потенциальных беженцев с Украины
Учения НАТО «Стойкий кобальт» состоятся в Чехии, «Троянский след» — в Венгрии и Словакии, передаёт 9 февраля телеканал ta3.
Улучшить ситуацию на Украине помог бы отказ Запада от снабжения ВСУ вооружениями, сообщила 9 февраля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читайте также: В МИД РФ призвали Запад перестать снабжать Киев оружием
Несогласованные с НАТО нюансы были затронуты французским президентом Эммануэлем Макроном на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, пишет 9 февраля Daily Mail.
Об этом: Макрон в разговоре с Путиным вышел за рамки согласований с НАТО
Американцы добиваются своей политикой, чтобы Минские соглашения были пересмотрены, заявила 9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».
Читайте подробнее: В МИД РФ заявили, что США добиваются пересмотра Минских соглашений
В случае нападения России на Украину, странам Запада надо проявить жёсткость и нанести «удар по Москве», заявил 9 февраля бывший польский президент Лех Валенса в интервью Rzeczpospolita.
Подробности в материале: Лех Валенса сказал, как быть, «если Путин нападёт на Киев»
О прибытии в Москву 9 февраля британского министра иностранных дел Элизабет Трасс сообщает посольство королевства в России в своём Twitter.
«На условиях России» Киев не станет соблюдать Минские соглашения, заявил 9 февраля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передаёт «112 Украина».
Читайте подробнее: Киев объявил, что не будет выполнять Минские соглашения «на условиях РФ»
Телефонные переговоры 9 февраля состоялись у американского президента Джо Байдена с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Американское руководство склоняется к мнению, что совместные российско-белорусские учения направлены на эскалацию ситуации вокруг Украины, сообщила 9 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Читайте также: Псаки заявила, что в США обеспокоены учениями России и Белоруссии
В преддверии встречи в Москве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с британским коллегой Элизабет Трасс МИД России опубликовал заявление от 9 февраля.
Читайте также: МИД РФ призвал Лондон настроиться на тональность уважения
Итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев обсуждались в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Об этом Кулеба написал 9 февраля на своей странице в Twitter
Подробности в материале: Кулеба обсудил с Боррелем итоги переговоров Макрона в Москве и Киеве
Украине необходимо закрыть границу с Белоруссией из-за угрозы, которая якобы исходит от Минска. Об этом заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин 9 февраля в эфире телеканала «Эспрессо».
Об этом: Бывший глава МИД Украины Климкин призвал Киев закрыть границу с Белоруссией
Десятый самолет с партией боеприпасов из США прибыл на Украину, 9 февраля написал на своей странице в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников.
Подробности в материале: На Украину доставили новую партию боеприпасов из США
В Румынию через контрольно-пропускной пункт «Нэдлак», расположенный на западной границе страны, вечером 9 февраля прибыла первая колонна с военной техникой американской группы войск. Об этом сообщает агентство AGERPRES.
Об этом: В Румынию прибыла первая колонна с американской военной техникой
Сенаторы США разошлись во мнении по законопроекту демократов о санкциях против России, которые необходимо ввести в случае её вторжения на Украину. Об этом 9 февраля сообщает агентство Bloomberg.
Читайте также: Конгресс США не может договорится о степени жёсткости санкций против России
Корректно указать, где находится Украина на карте Европы, смогли лишь 34% респондентов из числа жителей США, имеющих право голосовать на выборах.
Подробности в материале: Украину при опросе найти на карте смогли лишь треть американцев
Киев выпросил у США катера, чтобы поставить их на боевое дежурство у берегов Донбасса. Вашингтон продолжает накачивать оружием не только сухопутные войска, но и военно-морские силы Украины.
В этом году ВМС Украины получат более 10 американских катеров «Марк VI». По замыслу киевских стратегов, катера будут патрулировать акваторию Азовского и Черного морей.
Скорость судна составляет 30 узлов, на борт «Марк VI» может взять 10−12 спецназовцев.
Грозятся в ВМС Украины и современным ракетным вооружением, которое способно нанести урон кораблям противника большего класса.
Решение президента Украины Владимира Зеленского ответить на русском языке президенту РФ Владимиру Путину, сказавшему ранее в адрес украинского лидера «нравится — не нравится, терпи, моя красавица», отметив, что, по его мнению, красавицей является Украина, а формулировка «моя» — это перебор, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 9 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Дураком прикидывается» — Зеленский ответил на «терпи, моя красавица»
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Франция выделит €1,2 млрд в качестве макрофинансовой помощи Киеву, которая якобы должна помочь стабилизировать украинскую экономику, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 9 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Лох не мамонт — не вымрет» — Франция выделит Украине €1,2 млрд помощи
Как сообщает министр обороны Украины Алексей Резников, 10 февраля в аэропорту «Борисполь» сели сразу два транспортных В747 США с грузом военной помощи для ВСУ. Суммарно было завезено 160 тонн вооружения и боеприпасов.
На Украине начинаются военные учения с задействованием ударных БПЛА Bayraktar TB2, боевыми стрельбами ПТРК NLAW и Javelin.
Масштабные учения ВС РФ и РБ «Союзная Решимость — 2022» стартовали на территории Белоруссии.
Информация о том, что сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России задержали в Самарской области грузовую фуру, гружённую практически 20 тоннами украинских конфет Roshen под видом местных сладостей, вызвала обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 февраля в социальной сети Facebook.
Об этом: Сеть: «Его в дверь, а он в окно!» — «конфеты Порошенко» конфисковали в РФ
Вторая группа больших десантных кораблей ВМФ России прошла проливом Босфор и вошла в акваторию Чёрного моря, где пройдут масштабные учения с привлечением сил и средств сразу нескольких флотов с боевой стрельбой.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что он должен был предотвратить эскалацию конфликта на Украине и открыть новые перспективы для Франции, и эта цель для него выполнена, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 10 февраля в социальной сети Facebook.
Об этом: «Эммануэль Великий всё порешал» — Макрон: конфликт на Украине предотвращён
Заявление представительства КНР в ЕС о том, что расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности, поэтому Североатлантическому альянсу следует «отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 февраля в социальной сети Facebook.
Об этом: Сеть: «Ответил взаимностью» — Китай призвал НАТО отказаться от расширения
Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины Америка «положит конец» газопроводу «Северный поток — 2», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 8 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Сеть: «Маньяки какие-то» — США обещают «положить конец» СП-2 при эскалации
Белоруссия. Практические действия пройдут на полигонах «Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский» и других территориях. Задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи — сообщает пресс-служба МО РФ.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
— Wall Street Journal поясняет, зачем Белый дом направляет военных на эвакуацию американцев с Украины: не хотим, мол, такого же хаотичного ухода, как из Афганистана. То есть в аэропорту Борисполя стрелять по туземцам сразу собираются на поражение, а не в воздух, как в Кабуле?
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
— Свеженькое нагнетение от CNN: Белый дом одобрил план направить 2000 военных в Польшу для помощи в эвакуации американцев с Украины после нападения России! Киевским коллаборационистам уже предложили удобные места на шасси военно-транспортных самолётов?
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
- Daily Mail сообщает, что Макрон пообещал Путину нейтральный статус Украины. При этом англичане упорно называют в статье Макрона «французским премьером». Настолько обиделись?
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
— До чего же подлую статью поместила The Times! Провокатор и фейкометчик Энтони Лойд использует для нагнетания паники ветерана Великой Отечественной войны, 97-летнего житомирского поляка Зигмунда Венгловского. Убедив читателей, что Россия рассматривает Житомир в качестве главного направления удара при наступлении на Киев, автор пишет, что последний раз Венгловский пережил «вторжение» в город в 1941 г., когда туда вошли нацисты. И дальше всю статью проводит параллели между вермахтом и современной российской армией, заодно костеря Сталина.
Вообще-то, исходя из этой извращённой «логики», последнее «вторжение» Житомир пережил в 1943 г., когда туда пришла та самая «армия Сталина», в которую после этого был призван и 18-летний Венгловский. Теперь The Times использует 97-летнего советского полковника в отставке для антироссийской пропаганды. До чего же все это мерзко, низко и подло!
Дания не собирается поставлять Украине свои вооружения, в том числе 400 переносных зенитно-ракентных комплексов ПЗРК «Стингер», заявил датский министр обороны Мортен Бёдсков 9 февраля на брифинге.
Подробности в материале: Дания отказалась поставлять вооружения на Украину
Эстония все еще ожидает ответа от Германии на просьбу передать Украине принадлежащие ФРГ гаубицы, заявила глава эстонского правительства Кая Каллас агентству DPA.
Об этом: Эстония заявила об ожидании ответа ФРГ по поставкам гаубиц Киеву
Евросоюз не выполнит просьбу главы МИД России Сергея Лаврова из его послания главам внешнеполитических ведомств США, Канады и европейских стран. ЕС направит Лаврову коллективный ответ вместо индивидуальных.
Обращение Лаврова было опубликовано 1 февраля на сайте МИД России. В послании министр сослался на подписанную в 1999 году в Стамбуле Хартию европейской безопасности, которую Запад, по его мнению, трактует избирательно «для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО».
Лавров подчеркнул, что в соответствии с хартией ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других.
Цитата канала «Экономика».
События на Украине могут развиваться по самому негативному сценарию, например, Киев может решиться на провокации против России в Крыму. Об этом постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил в опубликованном 10 февраля интервью РИА Новости.
«Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских субъектах Федерации», — сказал Гатилов.
Об этом: Украина может пойти на силовые провокации в Крыму — постпред РФ при ООН
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США (возможно два) покинул территорию Соединенных Штатов и держит курс на Европу.
Ранее появились неподтвержденные сообщения, что Пентагон перебрасывает B-52H в Британию в качестве поддержки союзников.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Зафиксирован взлёт от двух до трёх стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США в направлении британской авиабазы Фэйрфорд.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Президент Франции Эммануэль Макрон посещал Киев для того, чтобы заставить Украину пойти на компромисс по Минским соглашениям. Об этом заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин 9 февраля в эфире телеканала «Наш».
Читайте также: Бывший глава МИД Украины раскрыл цель поездки Макрона в Киев
Зависимость США от ядерного оружия следует снизить, а необходимость создания и принятия на вооружение новых ядерных систем — поставить под вопрос. Об этом говорится в обращении группы американских конгрессменов к президенту Джо Байдену.
«Для вас это наилучшая возможность посредством решительных шагов снизить нашу зависимость от ядерного оружия, укрепить контроль над вооружениями и отказаться от новых ядерных средств ведения войны, о создании которых без наличия необходимости распорядился [предыдущий президент Дональд] Трамп», — цитирует обращение конгрессменов RT.
Читайте подробнее: Конгрессмены призвали Байдена снизить зависимость США от ядерного оружия
Еще тысячу военных приведёт в состояние готовности Великобритания для поддержки Североатлантического альянса (НАТО) и своих союзников на случай «гуманитарного кризиса» на восточном фланге. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба британского правительства.
Читайте подробнее: Британия приведёт в готовность еще тысячу военных для поддержки НАТО
Конгресс США не сможет одобрить санкции против России как минимум до 28 февраля, потому что палата представителей ушла на каникулы.
У России нет намерений вторгаться на Украину, в этом отсутствует здравый смысл, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в опубликованном 10 февраля интервью РИА Новости.
«Поэтому повторю: у России нет и не было планов вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической цели», — подчеркнул Гатилов.
Читайте также: Россия не собирается вторгаться на Украину — постпред РФ при ООН
Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов:
«Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского руководства. Поэтому повторю: у России нет и не было планов вторгаться на Украину.
В этом нет ни мотива, ни геостратегической цели. А самое главное — даже намёка на здравый смысл, так как Россия всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями. Министр Лавров уже предельно чётко сказал: «Если это зависит от России, то войны не будет». Какие ещё нужны дополнения?»
Вопрос о разблокировании процесса освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе намерен поднять Киев в ходе переговоров политических советников лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина и Франция). Об этом 9 февраля рассказал журналистам руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
Об этом: Власти Украины собираются поднять вопрос об освобождении удерживаемых лиц
Президент России Владимир Путин заявил, что от Соединенных Штатов и НАТО необходимо добиваться исчерпывающих гарантий безопасности для РФ.
Подробности в материале: Путин заявил о необходимости добиваться исчерпывающих гарантий безопасности
«Террористы в Сирии и националисты на Украине — за ними стоят одни и те же люди». Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов:
«Именно с Сирии и Донбасса мир изменился, он перестал быть однополярным, и это происходит на наших глазах. Уже нельзя так безнаказанно бомбить, как бомбили Югославию или Ливан. В этом смысле у нас одна передовая с Сирией».
Первая колонна американской военной бронетехники из состава подразделения TF Cougar пересекла венгерско-румынскую границу в районе КПП «Нэдлак» и расположилась на территории Румынии. Об этом 10 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, в течение 10—11 февраля указанная колонна прибудет на румынскую базу ВВС «Михаил Когэлничану» (уезд Констанца на юге страны), используемую в качестве опорного пункта НАТО в регионе.
Читайте также: Первый конвой армии США прибыл в Румынию
По сообщениям Представительств ЛНР и ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки, 9 февраля, вооружённые формирования Украины (ВФУ) нарушили режим прекращения огня два раза.
По территории ДНР:
Обстрелы ВФУ совершены в направлении населенных пунктов: Зайцево, Дзержинское.
В США сенаторы — члены комитета по разведке попросили главу Белого дома Джо Байдена поделиться с Украиной разведданными «в максимально возможной степени».
Читайте также: Сенаторы США призвали Байдена поделиться с Украиной разведданными
Власти США могут задействовать находящихся в Польше военных, чтобы при необходимости вывезти своих граждан с Украины. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в ходе регулярного брифинга.
«Я не могу исключать того, что эти солдаты могут быть в какой-то степени использованы для помощи в эвакуации», — отметил Кирби, говоря о границе между Польшей и Украиной.
Подробности в материале: США могут задействовать военных для эвакуации американцев с Украины
Соединенные Штаты Америки должны усилить свое военное присутствие в Румынии в рамках уже заключенных между двумя государствами партнерских программ. Об этом 9 февраля в Бухаресте на встрече с политическим советником Госдепа США Дереком Чоллетом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
По словам румынского внешнеполитического ведомства, официальный Бухарест заинтересован в предоставлении своей территории подразделениям армии США.
Читайте подробнее: Глава МИД Румынии высказался за усиление военного присутствия США в стране
Заявления Запада о том, что РФ якобы вторгнется на Украину, приводят только к росту паники и ухудшению там экономической обстановки — МИД Турции.
Поставки оружия на Украину являются контрпродуктивными и не помогают в мирном пути решения конфликта в этой стране. Об этом 10 февраля заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Об этом: Посол России в Германии: поставки оружия на Украину контрпродуктивны
Россия не имеет каких-либо агрессивных планов по Украине, а все инсинуации на эту тему идут с другого берега Атлантики. Об этом журналистам заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины. Мы видели, мы знаем, как эта откровенная ложь, причём ложь очень опасная, начала распространяться с другого берега Атлантики», — сказал Нарышкин.
Читайте также: Глава СВР России заявил об отсутствии планов по Украине
Западные страны не делают ничего интеллектуального или практического для того, чтобы разрешить кризис в ситуации вокруг Украины. Об этом 10 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Подробности в материале: Захарова: страны Запада не делают ничего для решения кризиса вокруг Украины
В связи с поставками США вооружений на Украину существует угроза эскалации конфликта на юго-востоке страны, заявил начальник Объединенного штаба (ОШ) ОДКБ Анатолий Сидоров.
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин:
«Главной угрозой для Украины является вооруженный конфликт между киевской властью и Донбассом. Единственный способ решения — Минские соглашения».
С украинской стороны линии Донбасского фронта, в районе Авдеевки, провели пресс-тур для France-Presse, Associated Press, CNN, Reuters, Sky News, The Washington Post и т.д. Теперь, вдруг обострение, а у западных информационных агентств есть свежие кадры и интервью с украинскими солдатами.
Генерал Александр Павлюк, красуясь перед камерами, сообщил, что «украинские солдаты теперь будут защищать не только Родину, но и весь цивилизованный мир». Готовят общественное мнение, короче говоря. Вполне в духе западных «реалити-шоу» с человеческими жертвами.
Цитата канала «Донбасс решает».
Ответы США и Североатлантического альянса (НАТО) на предложения России по гарантиям безопасности в Европе были предсказуемыми, и в них содержатся стандартные формулировки. Об этом 10 февраля заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу «Россия 24».
Об этом: Посол РФ в Британии: ответы США и НАТО по безопасности были предсказуемыми
Президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в соцсети Twitter сообщил 9 февраля, что Литва будет обращаться к США с просьбой разместить на своей территории американские войска на постоянной основе.
«Это будет лучший импульс сдерживания и безопасности, который Североатлантический альянс может дать не только Литве, но и всему региону», — сообщил политик.
Читайте также: Глава Литвы предложил разместить в стране войска США на постоянной основе
В ходе заседаний контактной группы по Донбассу представители властей Украины делают попытки «заболтать» участвующих в переговорах и затянуть этот процесс. Об этом 10 февраля заявил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: Представитель ЛНР обвинил власти Украины в затягивании переговоров
Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал совершенно контрпродуктивными поставки оружия на Украину. Об этом он сообщил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Читайте также: Посол РФ в ФРГ назвал контрпродуктивными поставки оружия на Украину
Бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 украинских силовиков обнаружила в жилом районе поселка Луганское, находящегося под контролем Киева, Народная милиция (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 10 февраля сообщили журналистам в пресс-службе НМ ЛНР.
Читайте подробнее: В ЛНР сообщили о бронетехнике ВСУ в жилом районе в Донбассе
Более десяти катеров американского производства Mark VI должны усилить военно-морские силы (ВМС) Украины в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба украинских ВМС в Facebook.
Предполагается, что новые катера будут «защищать национальные интересы» Украины в Азовском и Чёрном морях, в ближней морской операционной зоне. США могут поставить более десяти таких катеров в несколько этапов.
Подробности в материале: Украина ждёт от США более десяти боевых катеров Mark VI в 2022 году
Миф о так называемой «российской угрозе» на Украине позволяет западным странам увеличивать военные бюджеты и наращивать присутствие у границ страны. Об этом заявил постпред России при ООН Геннадий Гатилов.
Читайте также: Постпред РФ при ООН: миф о «российской угрозе» на Украине выгоден Западу
В ситуации вокруг Украины наметился прогресс после встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве. Об этом госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире телеканала LCI.
Он отметил, что у Макрона «был долгий диалог» с российским президентом. Теперь можно сказать, что лидеры «продвинулись, прежде всего, в вопросе обязательств не продолжать эскалацию сложившейся ситуации».
Читайте подробнее: Диалог Путина и Макрона приблизил деэскалацию на Украине — МИД Франции
США и их западные союзники вряд ли готовы к реальной конфронтации с Россией. Политическое давление, военные манёвры и санкции они применяют для повышения ставок на переговорах по гарантиям безопасности, полагает постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
«Один из выводов напрашивается сам собой: и возможные экономические санкции, и политическое давление наряду с военными приготовлениями используются нашими оппонентами для повышения ставок в ходе возможных переговоров по гарантиям безопасности», — сказал Гатилов в интервью РИА Новости.
Читайте подробнее: Постпред РФ при ООН сомневается в готовности Запада к конфликту с Россией
Внутренний конфликт в Донбассе остаётся главной угрозой для безопасности Украины. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Читайте также: Нарышкин назвал главную угрозу безопасности Украины
Украинские силовики за последние сутки два раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 февраля рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Силовики Украины за сутки два раза нарушили перемирие в ДНР — СЦКК
Запад своими голословными обвинениями в адрес России пытается ввести мир в заблуждение, чтобы скрыть настоящие причины глобальной напряжённости. Об этом заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
«Мало того, что это попросту неприемлемое вмешательство в суверенные дела нашего государства, но ещё и попытка ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах текущей глобальной напряженности», — сказал Гатилов в интервью РИА Новости.
Подробности в материале: Мир вводят в заблуждение обвинениями против РФ — постпред России при ООН
На заседании Контактной группы Украина не проявила ни намека на готовность принимать конкретные решения для урегулирования конфликта в Донбассе.
При рассмотрении политических вопросов представители ЛНР и ДНР более десяти раз задавали один и тот же вопрос: «Предоставит ли Украина свои замечания, комментарии или иную реакцию в любой приемлемой для неё форме на проект Дорожной карты, внесенный Республиками ещё в октябре 2020 года?»
Вместо прямого ответа на простой и конкретный вопрос представитель Украины раз за разом уходил в невнятные разглагольствования о форматах реагирования, свободе их выбора и явно уводил разговор от конкретики в казуистику.
МИД ЛНР
Вопрос внесения обновлённого украинского проекта Плана шагов (Дорожной карты) также остался без вразумительного ответа.
В этом случае официальный представитель Украины в Контактной группе снова официально подтверждал, что работа над актуализацией проекта ведется и скоро закончится, что проект будет вскоре внесён, возможно — до следующего заседания, но при этом явно подчёркивал свои сомнения по этому поводу.
МИД ЛНР.
Не более конструктивной на заседании Контактной группы была и работа по вопросам безопасности. Вместо обсуждения уточнённого координационного механизма, его согласования и полноценного запуска, что позволит снизить напряжённость на линии разграничения, участники переговоров по странной прихоти координатора подгруппы господина Чевика львиную долю времени потратили на обсуждение отдельных аспектов работы СММ ОБСЕ на территориях Республик.
И даже наши прямые указания на то, что вопросы деятельности СММ ОБСЕ выходят за рамки компетенции Контактной группы и по сути должны быть предметом двусторонних обсуждений СММ с представителями территорий, где у СММ возникают вопросы, не смогли вернуть дискуссию к вопросам повестки.
МИД ЛНР.
Министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего:
— Видимо, для руководства ОБСЕ важно учитывать только позицию Киева, а всесторонняя и объективная оценка ситуации на Донбассе не вписывается в концепцию «европейской безопасности».
В ходе заседания Контактной группы 9 февраля 2020 года полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего продемонстрировал украинский БПЛА «Лелека-100», который накануне был перехвачен Народной милицией ЛНР в районе н.п. Калиново-Борщеватое.
Этот БПЛА, как сообщают эксперты, оборудован видеокамерой и средствами передачи видеоизображения и предназначался для ведения корректировки артиллерийского огня. Подготовка минометной батареи к боевому применению также фиксировалась разведкой НМ ЛНР.
МИД ЛНР.
Присутствие украинского БПЛА в студии делегации ЛНР на видеоконференции Контактной группы вызвало нервную реакцию у присутствующих представителей Украины и ОБСЕ. Координатор подгруппы по безопасности, глава СММ ОБСЕ на Украине господин Чевик, активно жестикулируя, что-то нервно объяснял координатору Контактной группы при выключенном микрофоне, после чего господин Киннунен попросил нас убрать БПЛА из кадра «чтобы не превращать заседания в демонстрации».
Мы, безусловно, не стали настаивать и вынесли перехваченныйукраинский БПЛА, что не помешало нам далее сослаться на его «демонстрацию» и обстоятельно изложить все его особенности и обстоятельства, при которых он оказался в наших руках и в нашей студии.
МИД ЛНР
Венгрия отказалась от размещения иностранных войск, которые планируется задействовать в качестве поддержки союзников, на своей территории.
В связи с поставками американских вооружений на Украину существует угроза эскалации конфликта на юго-востоке страны — начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
Украина разместила «Грады» вблизи линии соприкосновения, сообщили в Народной милиции ЛНР.
Глава МИД Британии подпишет законопроект о «самых жестких» санкциях против РФ на этой неделе, затем он поступит в парламент — The Guardian.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что прибыла в Москву, чтобы призвать Россию к урегулированию ситуации вокруг Украины дипломатическим путем.
Читайте также: Глава МИД Британии рассказала, зачем приехала в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации заявил, что сейчас с точки зрения безопасности нет препятствий для работы бизнеса, а скопление российских войск у границ является психологическим давлением со стороны РФ.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон через откровенные и твёрдые дискуссии вышли на диалог по ситуации с Украиной. Об этом французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил 10 февраля в эфире радиостанции France Inter.
«Дискуссии позволили лидерам инициировать диалог, представив позиции по основным вопросам. Теперь все эти темы — на столе переговоров», — сказал Ле Дриан.
Читайте также: Глава МИД Франции: визит Макрона в Москву запустил диалог с Россией
Журналисты из США, Румынии и Боснии ведут информационную кампанию против республик Донбасса в координации с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территории, которая находится под контролем Киева. Об этом 10 февраля сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Антон Микужис.
Об этом: В ЛНР сообщили о координации работы иностранных СМИ с ВСУ в Донбассе
Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что его встреча с коллегой из Великобритании Лиз Трасс беспрецедентна, а отношения Москвы и Лондона находятся на самой низкой отметке за многие годы. Об этом он заявил 10 февраля в Москве на переговорах с главой британского МИД.
«Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран», — сказал Лавров, открывая переговоры.
Читайте подробнее: Лавров назвал беспрецедентной свою встречу с главой британского МИД
Председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили, находящегося с рабочим визитом в Лондоне, принял советник премьер-министра Великобритании по международным отношениям Дэвид Куэрри. Об этом сообщает пресс-служба грузинского парламента.
Подробности в материале: Представители Грузии и Великобритании обсудили ситуацию вокруг Украины
Если обезумевшие нацики на Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне — Лукашенко.
Министры обороны стран — членов НАТО 16—17 февраля обсудят усиление альянса, в том числе боевых групп на востоке, заявил Столтенберг.
Россия полностью изложила главе МИД Британии ситуацию с выполнением минских договорённостей, заявил Лавров. В частности, британской стороне рассказали о невыполнении Киевом соглашений.
Москве непонятна тревога Запада по поводу учений России и Белоруссии и размещения войск России на своей территории, сказал Лавров.
В отличие от США и НАТО, отношения России и Китая не развиваются по логике «ведущий и ведомый», сказал глава МИД РФ.
В Донбассе сохраняется тенденция к ограничению деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом по итогам очередного заседания Трёхсторонней контактной группы, которое состоялось 9 февраля на уровне глав делегаций, заявил представитель действующего главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен.
Подробности в материале: В ОБСЕ заявили о сохраняющихся ограничениях работы миссии в Донбассе
Донецкая Народная Республика (ДНР) «несправедливо обвинила Польшу в подготовке провокации на Донбассе, которая должна привести к эскалации ситуации на Украине». Об этом сообщил пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин на странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: Спецслужбы Польши обвинили ДНР в «распространении фейков»
Зеленский, вероятно, нужен Западу как инструмент, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, и никого не интересует, что он думает, заявил Лавров.
Генсек НАТО направил Сергею Лаврову письмо с приглашением продолжить серию встреч альянса с Россией и призвал провести новые переговоры по ситуации на Украине.
Россия, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине покинуть страну — Лавров.
Натоцентризм пронизывал всю сегодняшнюю беседу, заявил Лавров о переговорах с Трасс.
Россия и Великобритания разошлись в оценке того, как следует реализовывать Минские договорённости и роли Украины в этом процессе. Об этом 10 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференция по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании.
Читайте также: Лавров удивился трактовкой Минских соглашений Великобританией
«Нас обманывали ни один раз уже после того, как объединилась Германия… сейчас нас пытаются обмануть и с теми обязательствами, которые мы все согласовали и которые мы активнейшим образом приветствовали в рамках ОБСЕ о неделимости безопасности», — заявил Лавров.
«Разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим». Лавров оценил переговоры с главой британского МИД:
«Наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву примерно также, как говорят, что Россия ждёт, когда замёрзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию.
Мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы сегодня приводили.
Я почувствовал, что наши коллеги либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют».
Цитата RT.
«Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей», — заявил Лавров.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил надежду, что визит действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау в Донбасс сможет повлиять на напряжённую ситуацию на юго-востоке Украины.
Подробности в материале: Постпред РФ оценил визит председателя ОБСЕ на Украину
Великобритания воспринимает действия России как отказ от дипломатического пути разрешения конфликта на Украине. Об этом 10 февраля заявил глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании.
Читайте также: Глава МИД Великобритании объяснила обеспокоенность российскими войсками
Российская сторона подготовила основные контуры ответа на реакцию США по предложениям о гарантиях безопасности. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 10 февраля журналистам.
«Общее понимание есть, но когда это будет сформулировано главой государства — тогда, когда он посчитает это необходимым», — добавил представитель Кремля.
Об этом: У России готовы контуры ответа для США по гарантиям безопасности — Песков
Ситуация, в настоящее время сложившаяся вокруг Украины, продолжает быть напряженной. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
Читайте также: Глава МИД Франции заявил, что ситуация вокруг Украины все еще напряженная
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется. Об этом 10 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Песков ответил, планируется ли разговор Путина с Байденом
Россия и Великобритания не могут найти взаимопонимание по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом 10 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференция по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании.
Читайте также: «Разговор немого с глухим» — Лавров о позициях РФ и Британии по Украине
Венгрия не согласится на размещение дополнительных войск Североатлантического альянса на своей территории на фоне российско-украинской напряжённости. Об этом в эфире телеканала Euronews заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Подробности в материале: Венгрия отказалась размещать у себя дополнительные войска НАТО
Западные страны нагнетают панику по поводу возможной войны на Украине даже на фоне примирительных заявлений самого украинского руководства. Это вызывает опасения России по поводу намерений стран НАТО. Об этом 10 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференция по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании.
Подробности в материале: Лавров: МИД РФ может эвакуировать часть сотрудников на Украине
У России нет и не было агрессивных планов в отношении Украины. Об этом 10 февраля заявил журналистам глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Читайте также: Глава СВР: у России нет агрессивных планов в отношении Украины
Экономическая ситуация на Украине стабильная, несмотря на «психологическое давление» со стороны соседа — Россия сконцентрировала у границ свои войска. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 10 февраля на встрече с представителями деловых кругов.
«Накопление войск у границ — это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Читайте также: Зеленский заявил о «психологическом давлении» России вблизи границ
Совет Думы может на заседании 14 февраля рассмотреть вопрос о помощи ЛНР и ДНР, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Читайте также: Совет Думы может 14 февраля принять решение по вопросу помощи ЛНР и ДНР
В случае «вторжения» России на Украину против Москвы будут введены санкции, а также блокировка «Северного потока — 2», заявила 10 февраля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Об этом: Глава МИД Британии рассказала о последствиях «вторжения» России на Украину
Глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау 10 февраля прибыл на Украину как представитель государства, председательствующего в 2022 году в ОБСЕ. В первый же день визита он встретился с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой. Об этом передает Polskie Radio.
Главной темой переговоров стала возможная «агрессия России против Украины».
Читайте подробнее: Главы МИД Польши и Украины провели встречу в Киеве
Великобритания предпримет меры по укреплению потенциала НАТО в Европе. Об этом 10 февраля заявил глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании.
Об этом: Трасс: Великобритания поможет усилить потенциал НАТО в Европе
Российские корабли передвигаются и совершают военные манёвры и в Чёрном море в соответствии с международным правом. Об этом 10 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ ДмитрийПесков.
Подробности в материале: Песков прокомментировал манёвры российских кораблей в Чёрном море
На Украину в ближайшие дни поступят ПЗРК «Стингер» из Литвы — премьер Литвы.
Дальнейшее развёртывание британских войск возможно в Восточной или Южной Европе, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью радиостанции LBC.
«Вы можете увидеть дальнейшую отправку наших сил к нашим союзникам в Восточной или Южной Европе, если это потребуется», — сказал министр.
Читайте подробнее: В Британии допустили дальнейшее развёртывание сил на востоке Европы
Благодаря усилиям Североатлантического альянса (НАТО) в настоящее время подготовка Вооруженных сил Украины (ВСУ) лучше, чем в 2014 году. Об этом 10 февраля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.
Читайте также: ВСУ благодаря НАТО стали гораздо сильнее, чем в 2014 году — Столтенберг
На территорию Румынии прибыл второй конвой военной техники армии США, который будет размещен на одной из крупнейших румынских военных баз — «Михаил Когэлничану». Об этом 10 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Читайте подробнее: В Румынию прибыл второй конвой военной техники США
Письмо с предложением переговоров по Украине, военной транспарентности и контролю над вооружениями направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил 10 февраля после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Об этом: Генсек НАТО письменно призвал Лаврова к диалогу по Украине
Россия не хочет угрожать никому, наоборот, угрожают ей. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой британской дипломатии Лиз Трасс.
Читайте также: Лавров: Россия не хочет никому угрожать, угрожают нам
Президент Украины Владимир Зеленский интересует западные страны только как инструмент для выведения России из состояния равновесия. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 10 февраля после переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс.
Запад не интересуют и последствия для Украины, для её экономики и бюджета от «всей этой истерики», «всех этих всхлипываний и причитаний», добавил он.
Читайте также: Зеленский для Запада — лишь инструмент, заявил Лавров
Более 2,6 тысячи мирных жителей погибли с начала боевых действий в Донбассе. Еще 5,5 тысячи человек получили ранения. Эти цифры назвала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Дополнительным условием выполнения «Минска-2» следовало бы сделать выплату Киевом компенсаций Донецку и Луганску за семь лет войны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 февраля, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Как сообщалось ранее, Кулеба заявил, что Киев «не будет выполнять Минские соглашения на российских условиях, в российской интерпретации». «Но это не значит, что мы не будем выполнять Минские соглашения в принципе», — добавил он.
Подробности в материале: Киев должен заплатить за 7 лет войны — об условиях выполнения «Минска-2»
Пресс-конференция Сергея Лаврова и главы МИД Британии принесла две сенсации, пишет в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:
Киевские силовики перебросили в ряд населённых пунктов Донбасса военнослужащих отдельного центра специального назначения «Запад». Такие данные были получены разведкой Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом 10 февраля на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Антон Микужис.
Подробности в материале: В ЛНР заявили о подготовке украинским спецназом провокаций в Донбассе
Западные страны пытаются обмануть Россию в своих обязательствах по принципам неделимости безопасности, согласованным ранее в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.
Читайте также: Лавров: Запад хочет обмануть РФ в обязательствах о неделимости безопасности
Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что прямого диалога с республиками Донбасса не будет, потому что таковой якобы не предусмотрен Минскими соглашениями, являются искусством Йозефа Геббельса в плане пропаганды, а может, даже и превосходят его. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.
Читайте также: Лавров сравнил слова Кулебы о диалоге с Донбассом с пропагандой Геббельса
Страны Евросоюза в координации с НАТО подготовили решительный ответ на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по гарантиям безопасности. Об этом глава МИД Швеции Анн Линде написала в своём микроблоге в Twitter.
По её словам, в Европе по-прежнему твёрдо привержены порядку безопасности, основанному на международном праве. Европа станет более безопасной после того, как страны выполнят договорённости, к которым пришли.
Об этом: Глава МИД Швеции: ЕС решительно ответил на письмо Лаврова по безопасности
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает возможным добиться прогресса в реализации Минских соглашений. Об этом она сообщила по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
Подробности в материале: Трасс считает возможным добиться прогресса в реализации Минских соглашений
Североатлантический альянс на фоне заявлений о возможной агрессии России в отношении Украины может расширить своё военное присутствие на восточном фланге. Как заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, альянс рассматривает возможность отправки боевых групп в Румынию, передаёт SkyNews.
Об этом: Столтенберг не исключил размещения боевых групп НАТО в Румынии
Нападение России на Украину могло бы повлиять на внутреннюю политику некоторых стран Балканского региона, в том числе на политические процессы между Белградом и Приштиной. Такое мнение высказал 10 февраля министр обороны Албании Нико Пелеши в эфире телеканала Euronews.
Читайте подробнее: Министр обороны Албании: Нападение РФ на Украину повлияет на Балканы
В настоящее время посольство России в Киеве прорабатывает вопрос о том, чтобы неосновной персонал российского диппредставительства временно покинул территорию Украины. Об этом 10 февраля заявил представитель посольства РФ.
Подробности в материале: Посольство России в Киеве может эвакуировать неосновной персонал с Украины
Военные учения, в которых участвует Россия, всегда завершаются тем, что войска возвращаются в места постоянной дислокации («в казармы»), чего не скажешь о натовцах, сообщил 10 февраля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Читайте подробнее: После учений военные НАТО обычно не спешат домой — Лавров
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время визита в Киев и переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Варшава выражает полную поддержку переговорам по вопросу Украины в рамках «нормандского формата». Об этом передает Polskie Radio.
«Для завершения кризиса на востоке Украины должна быть политическая воля всех заинтересованных сторон. То, что ОБСЕ обязано сделать и, безусловно, сделает, это — создание условий, чтобы такая политическая воля была как можно скорее и окончательно выражена, а ее результаты были внедрены. И здесь мы видим перспективность «нормандского формата», чтобы к консенсусу пришли Украина с Россией при поддержке Германии и Франции. Тогда может быть толк, поэтому Варшава полностью поддерживает такой формат», — указал Рау.
Подробности в материале: Глава ОБСЕ о «нормандском формате»: «Мы видим перспективность»
Заявление будущего главы Мюнхенской конференции по безопасности, немецкого дипломата Кристофа Хойсгена о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» был ошибкой, а поставка оружия Украине является «моральным долгом» Германии, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Долг перед нацистами?» — сети о «моральном долге» Германии перед Украиной
Британский министр иностранных дел Элизабет Трасс, подняв на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос о том, в каких границах Россия имеет право размещать свои войска, показала свою неосведомлённость, пишет 10 февраля «Коммерсантъ».
Читайте также: Лавров проверил познания в географии у главы МИД Британии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Румынию с внеплановым рабочим визитом 11 февраля нынешнего года. Об этом 10 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По некоторым данным, глава Североатлантического альянса посетит румынскую военную базу «Михаил Когэлничану», где расположены натовские подразделения, а также примет участие в чествовании 1000 американских солдат и офицеров, переброшенных накануне на румынскую территорию из Германии.
Читайте также: Генсек НАТО посетит Румынию с внеплановым визитом
Украинские власти готовят свою страну к войне, заявил 10 февраля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью МК.
Об этом: Нарышкин заявил, что приготовления Украины к войне идут полным ходом
Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США выступают за пересмотр Минских соглашений, но это чревато обострением кризиса в Донбассе, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 10 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Украина исчезнет с глобуса» — США хотят изменить Минские соглашения
Решение двух депутатов парламента Словакии надругаться над флагом Украины в ходе заседания, посвящённого рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Легче стало?» — словацкие депутаты надругались над украинским флагом
Посетить Великобританию пригласила глава МИД страны Элизабет Трасс российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщили 10 февраля в британском внешнеполитическом ведомстве. Комментируя итоги российско-британских переговоров на уровне глав МИД, которые состоялись в Москве, Форин-офис изложил позицию Трасс, согласно которой разногласия Москвы и Лондона по украинской теме касаются только руководства, разногласий «с народом России» нет.
Читайте подробнее: Трасс пригласила Лаврова в Британию
В течение ближайших нескольких месяцев делегация министерства иностранных дел Болгарии посетит с рабочим визитом Киев. Об этом 10 февраля со ссылкой на главу болгарского внешнеполитического ведомства Теодору Генчовску сообщает БНР.
Об этом: Делегация МИД Болгарии посетит с рабочим визитом Киев
Подготовка Россией ответа НАТО и Соединённым Штатам по гарантиям безопасности продолжается. Кроме того, идут переговоры. Об этом 10 февраля сообщил журналистам российский президент Владимир Путин после встречи с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.
Об этом: Россия готовит ответы США и НАТО по гарантиям безопасности — Путин
Украинский вопрос и гарантии безопасности Запада стали темами телефонных переговоров российского и итальянского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Луиджи Ди Майо, сообщили 10 февраля в пресс-службе МИД РФ. Разговор состоялся по инициативе Рима.
Об этом: Глава МИД Италии позвонил Лаврову по поводу гарантий безопасности
Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Вашингтон пытается надавить на Москву, используя для этого накачку Украины вооружением в качестве «шантажа и прессинга», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 февраля в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Сеть: «Это просто бизнес» — Рябков: давая оружие Киеву, США шантажируют РФ
Члены американского Конгресса не могут прийти к единой редакции законопроекта по санкциям, которые было предложено ввести в отношении России «за Украину», передаёт 10 февраля CNN.
Подробности в материале: Автор санкций против РФ заявил, что Конгресс не может договориться по ним
Возможность участия Украины в июньском саммите НАТО обсудили в ходе телефонного разговора 10 февраля украинский президент Владимир Зеленский и генсек альянса Йенс Столтенберг. Не забыли переговорщики коснуться в разговоре России.
Об этом: Зеленский запросил у Столтенберга участие Украины в саммите НАТО
Поправки к закону о санкциях в отношении России, расширяющие диапазон вводимых ограничений, приняты 10 февраля парламентом Британии. Формально они вступили в силу, но предполагается, что ограничительные меры будут вводиться в отношении новых лиц, если произойдёт «агрессия» в отношении Украины.
Подробности в материале: Британия ужесточила антироссийские санкции
Не хотелось бы, чтобы британские политики путали Россию с Украиной, заявила 10 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия 1».
Читайте также: В МИД РФ надеются, что британцы не будут путать Россию и Украину
На вопрос украинского постпреда при ООН Сергея Кислицы, что за люди «выдают себя за члена Совбеза ООН» — России, тогда как членом ООН числится СССР, ответил 10 февраля журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Об этом: Руководство ООН ответило на глупый вопрос о «членстве России»
Сумму в размере €154 млн выделит Швеция в течение семи лет Украине, сообщила 10 февраля журналистам шведский министр по вопросам международного развития и сотрудничества Матильда Эрнкранс.
Очередная партия с американским вооружением поступила на двух самолетах на Украину, 10 февраля сообщил украинский министр обороны страны Алексей Резников на своей странице в Twitter.
Они доставили в страну переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для гранатометов и другое военное снаряжение.
Читайте также: США передали Украине ракетные комплексы Javelin и другое вооружение
На прошедшей неделе 65 летательных аппаратов иностранных государств (50 самолётов-разведчиков и 15 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 11 февраля опубликовала газета «Красная звезда».
Об этом: Разведку у границ России вели 50 самолётов-шпионов и 15 беспилотников
Госдепартамент США 10 февраля рекомендовал американским гражданам, находящимся на территории Украины, немедленно выехать из этой страны. Об этом говорится в распространённом внешнеполитическим ведомством уведомлении.
Читайте подробнее: Госдепартамент рекомендовал гражданам США покинуть Украину
По расчётам Бадрака, если у Украины будет 100−150 ракет дальностью на 1500 км, то это даст возможность уничтожить производящий ракеты российский военный завод, расположенный в 70 км от российско-украинской границы. По мнению Бадрака, тогда Россия «задумается», нужно ли ей «вторгаться» на Украину.
Читайте подробнее: На Украине военный эксперт призвал бомбить военные заводы России
Властям Великобритании необходимо заставить Украину выполнять Минские соглашения, если они хотят деэскалации напряженности, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью BBC.
Читайте подробнее: Посол России призвал Лондон заставить Украину выполнять Минские соглашения
Визовые ограничительные меры введут Соединенные Штаты против России в случае обострения ситуации вокруг Украины, заявила первый замглавы Госдепа США Уэнди Шерман в эфире телеканала MSNBC.
Читайте также: Госдеп пригрозил визовыми ограничениями для России
В США выразили надежду на то, что «окно дипломатических возможностей» ещё не закрыто и усилия по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины будут предприниматься и далее.
Подробности в материале: Госдеп США выразил надежду на мирное урегулирование ситуации вокруг Украины
Создание новой стратегии по национальной безопасности США задерживается из-за напряженности вокруг Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Подробности в материале: США не могут создать стратегию по нацбезопасности из-за Украины — Politico
Министерство иностранных дел Австрии из-за «российской угрозы» рекомендовало гражданам воздерживаться от поездок на Украину, если же такая поездка вызвана крайней необходимостью — относиться к ней «с особой осторожностью». Об этом сообщает пресс-служба МИД Австрии.
Об этом: МИД Австрии призвал своих граждан не ездить на Украину без крайней нужды
Президент США Джозеф Байден допустил оговорку про Украину при ответе на вопрос об Афганистане.
Подробности в материале: Байден не заметил разницы между Украиной и Афганистаном
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, чей визит в Москву состоится 11 февраля, привезёт в Россию новый пакет санкций и «предупреждение» для министра обороны Сергея Шойгу о бесперспективности якобы планируемого РФ вторжения на Украину. Об этом говорится в опубликованной накануне визита статье газеты The Times.
Подробности в материале: Британский министр обороны привезёт в Москву «предупреждение» для Шойгу
Заявление о том, что Минские соглашения якобы предусматривают уход России из Крыма, сделала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, явно перепутав данный регион России с восточной частью Украины. Пресс-служба представительства США при ООН выпустила текст интервью политика со специальными примечаниями.
Читайте также: Постпред США при ООН перепутала восток Украины с полуостровом Крым
Президент США Байден уточнил, что в случае военных действий на Украине эвакуация американцев спецбортами не предусмотрена, поэтому им нужно уже сейчас безотлагательно выехать на родину.
Читайте подробнее: Байден призвал американцев безотлагательно покинуть Украину
Власти Украины надеются на то, что в ходе следующего заседания трехсторонней контактной группы по Донбассу произойдет разблокирование вопросов по обмену пленными и открытию КПП на линии разграничения. Об этом 11 февраля заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак на брифинге по итогам переговоров советников лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция и Украина).
Об этом: В Киеве заявили, что надеются на рассмотрение вопроса об обмене пленными
О том, как разведка Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) собирает данные на территориях Донбасса, которые находятся под контролем Киева, рассказал 11 февраля заместитель начальника управления НМ ЛНР Эдуард Басурин.
Читайте подробнее: Басурин рассказал, как разведка ДНР собирает данные об украинских силовиках
Переговоры советников лидеров «нормандского формата», длившиеся девять часов в Берлине, завершились без результатов, разногласия преодолеть не удалось.
Об этом: «Нормандские» переговоры длились девять часов и завершились ничем
Ситуация с украинским урегулированием патовая. Только в рамках «нормандского формата» можно помочь разрешению конфликта, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политсоветников лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине.
«К сожалению, ситуация сегодня патовая. Единственный эффективный международный механизм, который может содействовать урегулированию конфликта, — это «нормандский формат», — сказал Козак.
Об этом: Козак назвал патовой ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не писал писем главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте подробнее: Захарова заявила, что Лавров не направлял письмо Боррелю
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе двухсторонней встречи, которую они провели в Мельбурне 11 февраля, договорились тесно сотрудничать по ситуации на Украине. Об этом на брифинге заявил представитель японского внешнеполитического ведомства, передаёт Reuters.
Об этом: Япония и США договорились тесно сотрудничать по ситуации вокруг Украины
Риторика Украины в отношении Донбасса милитаристская, но в Москве надеются, что Киеву хватит благоразумия не развязывать войну против своих же граждан. Об этом замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил по итогам встречи политсоветников лидеров «нормандского формата» в Берлине.
«Поэтому будем надеяться только, что хватит благоразумия не начинать боевые действия против собственных граждан, которые находятся сегодня по другую сторону линии соприкосновения», — подчеркнул Козак.
Об этом: Козак: в Москве надеются на благоразумие Киева в вопросе Донбасса
В ходе состоявшихся накануне переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Великобритании Лиз Трасс британская сторона «не слушала и не слышала» главу российского внешнеполитического ведомства. Об этом 11 февраля заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому телеканалу Би-Би-Си.
Читайте подробнее: Посол России в Лондоне: британская сторона не слышала и не слушала Лаврова
На Украину прибыла очередная партия военной помощи из Соединённых Штатов Америки. Вооружение в страну было доставлено на двух самолётах. Об этом 11 февраля сообщил министр обороны Алексей Резников.
Читайте подробнее: США направили на Украину почти 130 тонн военной помощи
Расширенные британские санкции, утверждённые на случай «вторжения России на Украину», могут затронуть различные области российской экономики. Об этом говорится в поправках к закону Великобритании о санкциях и борьбе с отмыванием денег, принятому в 2018 году.
Так, рестриктивные меры могут быть применены против секторов, которые имеют для российского правительства стратегическое значение. Это химический, строительный, оборонный, энергетический, транспортный сектора, сфера финансовых услуг и электроники, добывающие отрасли, а также сектор СМИ, коммуникаций и цифровых технологий.
Читайте также: Новые санкции Британии угрожают многим отраслям экономики РФ
Западные страны могут пойти на провокации в Донбассе. Такой вероятности не исключил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Читайте также: Полянский допустил подготовку Западом провокаций в Донбассе
Первая колонна американской военной техники прибыла на базу ВВС НАТО «Михаил Когэлничану» в уезде Констанца на юге Румынии. Об этом 11 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, указанный конвой состоит из 18 трейлеров, на которых закреплены БТР, бронемашины пехоты и самоходные артиллерийские установки.
Читайте также: На базу в Румынии прибыла первая колонна военной техники США
На состоявшихся 11 февраля в Берлине переговорах политических советников лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Германия, Франция) все участники выразили заинтересованность в проведении саммита «четвёрки», однако так и не смогли согласовать совместный документ. Об этом в ходе брифинга заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Подробности в материале: В Киеве рассказали об итогах встречи советников «нормандской четвёрки»
Переброску военных США, а также их союзников на территорию Восточной Европы решительно осуждает Россия. Об этом 11 февраля заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Читайте также: Россия осуждает переброску военных НАТО в Восточную Европу — Полянский
Угрозы США выдворить российского посла Анатолия Антонова более чем абсурдны. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными», — сказал Полянский в интервью РИА Новости.
Подробности в материале: В постпредстве РФ при ООН назвали абсурдом угрозу выдворения посла из США
10 февраля в Польшу с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он провел встречу с главой польского правительства Матеушем Моравецким, главной темой которой стали вопросы безопасности на восточном фланге НАТО и «угроза российской агрессии против Украины». Об этом сообщает Polskie Radio.
После переговоров стороны провели итоговую пресс-конференцию, в ходе которой премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «Великобритания демонстрирует солидарность с Центральной и Восточной Европой перед лицом агрессивной позиции России».
Читайте подробнее: Премьер-министр Польши: цель России — развал НАТО
Россия считает, что у нее получится договориться по своим предложениям о гарантиях безопасности с США и НАТО. Об этом 11 февраля заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Читайте подробнее: Полянский: Россия может договориться с Западом по гарантиям безопасности
Народная милиция ЛНР заявила о том, что специалисты зафиксировали бронетехнику ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.
Соединённым Штатам Америки пора смириться с тем, что в мире не один полюс, считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Так дипломат прокомментировал обвинения американских властей в подготовке Россией «сфабрикованного видео» для оправдания «вторжения на Украину».
По словам Полянского, подобное поведение часто ставит США в неприглядное положение.
«Мир изменился, и США в нём уже не единственный полюс, и с этим Вашингтону давно пора смириться», — заявил Полянский в интервью РИА Новости.
Об этом: Дипломат РФ призвал США смириться с многополярностью мира
В вопросе установления баланса сил с европейскими государствами и США Россия рассчитывает на поддержку Китая. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Читайте подробнее: Россия надеется на поддержку Китая в восстановлении баланса сил с Западом
Бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружена у линии соприкосновения в Донбассе Народной милицией (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба НМ ЛНР.
Читайте также: В ЛНР сообщили о бронетехнике ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В ДНР заявили, что украинские силовики перебросили в Донбасс дивизион С-300, а также отправили новые силы к Дебальцево.
Наличие наемников из Польши и Британии в районах населенных пунктов Широкино и Попасная в Донбассе подтверждает разведка Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 февраля заявил заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин, его слова приводит телеграм-канал Народной милиции.
Подробности в материале: В ДНР подтвердили факт нахождения в Донбассе наемников из Польши и Британии
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о важности диалога по европейской архитектуре безопасности и принятия решений, которые учитывают интересы всех сторон. Так он прокомментировал предложение России по вопросам безопасности, сообщает 11 февраля РИА Новости.
«Мысль о сферах интересов в европейском контексте является неприемлемой и утратившей свою актуальность», — сказал Хаависто.
Читайте также: Глава МИД Финляндии прокомментировал предложения РФ по безопасности
Франция настроена продолжать поиски вариантов урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путём. Об этом 11 февраля заявил представитель правительства страны госсекретарь Габриэль Атталь.
Читайте подробнее: Франция продолжит искать дипломатическое решение кризиса на Украине
Киев делает все, чтобы не выполнять обязательства по Минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путаница с расположением Ростовской и Воронежской областей на недавних переговорах глав МИД РФ и Великобритании — это лишь оговорка, но то, что представители мировой дипломатии тем не менее испытывают проблемы с восприятием Минских соглашений, совершенно очевидно. Об этом 11 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Песков прокомментировал знание российской географии западными политиками
Поставляемое Украине Западом оружие может быть использовано для терактов, в том числе против Европы. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
С официальным визитом в Москву для проведения переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыл глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом 11 февраля сообщается в телеграм-канале британского посольства в РФ.
Читайте подробнее: Глава минобороны Великобритании прибыл в Россию с официальным визитом
Сегодня «нормандский формат» используется Берлином, Парижем и Киевом с одной целью: создать политическое прикрытие, позволяющее Украине игнорировать Минские договорённости, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 февраля, комментируя итоги встречи советников лидеров «нормандского формата».
Как сообщалось ранее, встреча состоялась 10 февраля, длилась около девяти часов и завершилась без каких-либо результатов. По словам представителя России Дмитрия Козака, Украина отказалась «даже цитировать Минские соглашения» в итоговом заявлении, не говоря уже о более существенных шагах, а Франция и Германия в очередной раз не стали оказывать давления на Киев.
Читайте также: «Нормандский формат» исчерпан, надо вернуть Киев и ЛДНР в контактную группу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил «надеяться до последнего», что западные политики просто оговариваются в своих заявлениях о России и Украине. Об этом он заявил 11 февраля журналистам, комментируя ошибку представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд в словах о Минских соглашениях.
«Давайте всё-таки оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идёт об оговорках», — сказал Песков.
Вместе с тем он назвал очевидным тот факт, что ведущим действующим лицам мировой дипломатии будет трудно прочесть очень короткий и предельно чёткий текст о Минском комплексе мер.
Подробности в материале: Песков «до последнего» верит в оговорку постпреда США о Крыме и Донбассе
С призывом к гражданам США как можно быстрее покинуть территорию Украины вновь обратился американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил об этом 11 февраля в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД Австралии, Индии и Японии в Мельбурне.
Читайте также: Блинкен вновь призвал граждан США покинуть территорию Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с рабочим визитом на румынскую военную базу «Михаил Когэлничану», расположенную в уезде Констанца на юге страны. Об этом 11 февраля сообщает бухарестский телеканал Digi24.
Подробности в материале: Генсек НАТО прибыл на румынскую военную базу «Михаил Когэлничану»
Заведующий отделом международной политики офиса президента Польши Якуб Кумох в эфире TVP Info сообщил, что президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились об общей политике безопасности против «угроз России».
«Во время переговоров Джонсона и Дуды стороны пришли к выводу, что Польша и Великобритания — страны, имеющие одинаковую оценку ситуации вокруг Украины. Варшава и Лондон — это сторонники жесткой реакции на действия России. И Дуда, и Джонсон ответственно подходят к структуре безопасности в Европе, поэтому это была встреча лидеров двух очень дружественных стран», — сказал он.
Подробности в материале: Борис Джонсон провел переговоры с президентом Польши в Варшаве
Дания будет углублять оборонное сотрудничество с США. Это означает, что американские солдаты могут быть размещены на территории североевропейского королевства. Об этом 10 февраля заявила на пресс-конференции премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Об этом: Дания намерена развивать оборонное сотрудничество с США
Заявление президента США Джозефа Байдена, призвавшего американцев немедленно покинуть Украину, спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Как ни странно, но ирония в суждениях всё чаще сменяется тревогой за возможные последствия провокаций Запада на Украине. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.
«Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими» — наверно по своей армии судит. Я давно перестал понимать, чем армия США хуже террористов. Тем более что первая спонсировала вторую», — комментирует слова Байдена «Кто-то».
"Пора хунте отдавать приказ наступать на республики, да, дедушка Байден?» — вопрошает Константин С.
«Поддерживаю призыв госдепа. И пусть канают, редиски», — смеется Татьяна.
Подробности в материале: Байден призвал американцев покинуть Украину. Сеть: «Пусть канают, редиски»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что есть реальный риск нового военного конфликта в Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Латвийские учреждения готовятся к возможному наплыву украинских беженцев из-за вероятности военного конфликта, заявил 11 февраля глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс местному телеканалу TV3.
«Я сейчас не хочу называть цифры, но хочу сказать, что этот вариант готовится на случай действительно самого плохого сценария», — сказал Ринкевичс.
Подробности в материале: Плохой сценарий: Латвия готовится принимать беженцев с Украины
Оружие, которое западные страны передали Киеву, может быть использовано для террористических актов и в том числе — на территории европейских стран. Об этом 11 февраля заявил на брифинге глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Читайте подробнее: Пушилин: передаваемое Киеву оружие могут использовать для терактов в Европе
В случае, если власти Украины развяжут против республик Донбасса полномасштабную агрессию, Россия может принять решение о помощи республикам. Такую возможность не исключил 11 февраля на брифинге глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Читайте подробнее: Глава ДНР не исключил, что Россия может защитить Донбасс при агрессии Киева
Румыния не является единственной страной, где Североатлантический альянс может разместить новые боевые группы. Об этом 11 февраля в ходе пресс-конференции на военной базе «Михаил Когэлничану» в Румынии заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция ведётся в Twitter организации.
Читайте также: НАТО засматривается в сторону Черноморского региона
В настоящее время в Белоруссии проходят крупнейшие военные учения, которые Россия когда-либо проводила за пределами страны со времен распада Советского Союза. И нельзя не увязать действия российских военных в Белоруссии с эскалацией на границе с Украиной, которую Россия сейчас активно продвигает. Об этом 11 февраля в своей авторской статье написал собкор шведского телеканала SVT в России Берт Сундстрём.
Читайте подробнее: SVT: российско-белорусские учения — демонстрация силы перед Украиной
ЕС и НАТО выступили с едиными ответами на предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который направил в европейские столицы письма с требованием разъяснить позицию той или иной страны относительно так называемых «гарантий безопасности». В свою очередь министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью телеканалу SVT от 10 февраля отметила, что совместный ответ европейских стран является признаком единства и солидарности перед лицом возможной российской агрессии против Украины.
Читайте подробнее: Глава МИД Швеции прокомментировала ответы НАТО и ЕС на предложения Москвы
Нагнетание ситуации вокруг Украины — лишь повод для наращивания присутствия НАТО у границ России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В результате бряцания российским оружием на границе с Украиной цены на акции нескольких крупнейших мировых компаний военной промышленности резко возросли. Многие инвесторы ожидают, что потенциальный конфликт между Россией и Украиной приведет к увеличению государственных инвестиций в оборонный сектор. Об этом 11 февраля сообщил телеканал SVT Nyheter.
Читайте также: «Бряцание российским оружием» повысило цены на акции компаний — SVT
Вопрос о замене минской площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе не рассматривается, но в Донецке выступили бы против этого. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил на пресс-конференции.
«Пока вопрос не стоит на повестке, и мы, наверное, были бы против, нас устраивает Минск», — сказал Пушилин.
Подробности в материале: ДНР будет против переноса переговоров по Донбассу из Минска
Турецкие, американские и британские беспилотники ведут разведку на линии соприкосновения в Донбассе, и сложившаяся ситуация напоминает «затишье перед бурей». Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Североатлантический альянс сознательно нагнетает ситуацию вокруг Украины. Об этом 11 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
Об этом: В МИД РФ раскрыли подоплеку нагнетания НАТО ситуации вокруг Украины
Майданной власти удобно поставить крест на урегулировании в Донбассе за счёт провоцирования прямого военного столкновения Запада с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 февраля, комментируя высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Как сообщалось ранее, Кулеба сравнил требования России по гарантиям безопасности с«положенным на стол заряженным револьвером». Чтобы укрепить безопасность в Европе, надо усилитьЕСи НАТО, разработать «электрошокер санкций», а такжебыть готовыми «к новым большим амбициям», втом числе к членству Украины в ЕС и НАТО, сказал украинский министр.
«Украина и есть именно тот потенциал Европы, который способен вывести ее на новый уровень влияния на глобальной арене. Для этого нужно отбросить страхи, мнимую усталость от расширения и нерешительность, посмотреть своими глазами на будущее. Нужно взглянуть на Украину через призму ваших отношений с Украиной, а не через призму отношений с Россией», — отметил Кулеба.
Читайте подробнее: Кулеба призвал Запад к новому «дранг нах остен»
На Украину прилетел еще один самолет, доставивший в страну 90 тонн боеприпасов в качестве военной помощи США. Об этом 11 февраля сообщил украинский министр обороны Алексей Резников на своей странице в соцсети Facebook.
Об этом: Киев получил от Вашингтона новую партию военной помощи
В связи с призывом президента США Джо Байденом американцам покинуть Украину в Госдуме ожидают провокаций.
Читайте также: В Госдуме заявили о готовящейся провокации на Украине
В настоящее время разведка украинских силовиков около линии соприкосновения в Донбассе и в том числе с применением турецких, американских и британских беспилотников активизировалась. Об этом 11 февраля заявил на брифинге глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Об этом: Пушилин рассказал об активизации воздушной разведки ВСУ
Совет ЕС утвердил предоставление Украине нового пакета помощи в €1,2 млрд.
Россия не может принять коллективный ответ Евросоюза и НАТО на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с письменной реакцией НАТО и ЕС относительно понимания и реализации на практике принципа неделимости безопасности.
«Не можем принять «коллективный» ответ, напоминающий «круговую поруку». Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата. Увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия — НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Власти Украины готовы работать в рамках «нормандского формата» над урегулированием на востоке страны, но не хотят прямых переговоров с республиками Донбасса. Об этом заявил 11 февраля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что на прямом диалоге Украины с Донецкой и Луганской Республиками Донбасса настаивает Россия. Однако Киев на это не идёт, потому что тогда статус России изменится с одной из сторон конфликта на посредника.
Читайте подробнее: Киев не пойдёт на прямой диалог с Донбассом — Кулеба
Чехия не намерена останавливаться в вопросе поставок оружия Украине. Страна готова и дальше помогать Киеву таким образом. Об этом 11 февраля в интервью «Европейской правде» заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планируют никаких наступательных действий в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Читайте подробнее: Кулеба: Украина не планирует наступательных действий в Донбассе
Ничего радикального нет в том, что американское руководство призвало своих соотечественников уехать с Украины, сообщил 11 февраля журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Читайте подробнее: Ничего радикального? МИД Украины оценил призыв Байдена к соотечественникам
Западные страны увиливают от ответа на послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по вопросу о реализации западными странами на практике принципа равной и неделимой безопасности.
Читайте также: В МИД РФ расценили ответ НАТО и ЕС как «дипломатическую невежливость»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 11 февраля выразил мнение, какой может быть «цель России в ее противостоянии с Западом». Об этом передает Polskie Radio.
«Мы считаем, что целью России сегодня является всеми способами вернуть контроль над Украиной и заставить Запад отказаться от влияния на эту республику», — заявил польский политик.
Об этом: Премьер-министр Польши: цель России — вернуть контроль над Украиной
Спекуляции, к которым прибегает Киев на различных площадках, не помогут ему избежать необходимости выполнять Минские соглашения, в противном случае властям Украины придется официально отказаться от них, что повлечет серьезные последствия. Об этом заявила полпред Донецкой Народной Республики (ДНР) на минских переговорах, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об отказе от прямого диалога с республиками Донбасса.
«Спекуляции украинских чиновников как в медиапространстве, так и на переговорной площадке не приведут ни к какому выгодному для них сценарию: минские договоренности придется либо выполнить в полной мере и в прямом согласовании с республиками на площадке Контактной группы, либо же официально от них отказаться, что повлечет соответствующие международные санкции для украинского государства», — говорится в заявлении Никоноровой, размещенном в телеграм-канале МИД ДНР.
«Глава украинского МИДа заявляет, что якобы непримиримость Российской Федерации в том, что переговоры необходимо вести именно с представителями республик Донбасса, а не с Россией, мешает продвинуться в урегулировании конфликта, хотя по факту дело обстоит как раз наоборот. Минские переговоры не только не продвигаются к конструктивному результату, но в последнее время еще и находятся в стагнации именно из-за недостоверной и нелепой позиции украинских представителей, которые откровенно игнорируют пункты 4, 9, 11, 12 Комплекса мер. А ведь в этих пунктах прямо предписывается, что для урегулирования необходим диалог по вопросам этого самого урегулирования, который должен осуществляться в консультациях и по согласованию с представителями Донбасса в рамках Контактной группы», — заявила Наталья Никонорова.
Прошедшие в Берлине переговоры политсоветников «нормандского формата» ясно показали, чего стоят заявления некоторых политиков, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Киев во время встречи советников «нормандской четверки» заявил, что готов вести переговоры с ДНР и ЛНР только через ОБСЕ.
Международные посредники не могут согласовывать украинские законы, это прерогатива сторон конфликта.
Обстановка на Европейском континенте становится все напряженнее, и не Россия виновата в этом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом.
«Рад приветствовать вас в Москве, в Минобороны России. Военно-политическая обстановка в Европе становится все напряженнее и напряженнее. И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряженности. Но тем не менее видим, что она растет», — сказал Шойгу Уоллесу.
Он выразил надежду, что в ходе сегодняшней встречи удастся обсудить «актуальные вопросы снижения этой напряженности».
Следующая встреча советников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), как ожидается, состоится в марте; планов проведения переговоров глав государств и правительств или МИД пока нет. Об этом сообщил в пятницу, 11 февраля, на брифинге официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.
«Следующая встреча в таком составе запланирована на март, после того как ранее пройдет заседание трехсторонней контактной группы», — сказал он, отметив, что это «сложные переговоры». «Осторожное сближение было бы преувеличением, хочу сразу сказать», — цитирует ТАСС Хебештрайта.
Хебештрайт сказал также, что встреча лидеров «нормандской четверки» или министров иностранных дел пока не планируется.
«К настоящему моменту я бы сказал, что вы правы, но, как вы знаете, ситуация может динамично развиваться, и если нам будет, о чем сообщить, мы сообщим», — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли понимать, что до переговоров советников встречи лидеров или глав МИД «нормандского формата» не будет.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом предложил странам Запада внести свой вклад в снижение напряженности вокруг Украины и прекратить «напичкивание» ее оружием.
«Со всех сторон оно идёт, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направило свой спецназ на Украину, и до каких пор он там будет находиться», — цитирует Шойгу РИА Новости.
МИД Японии повысил до максимального уровень опасности нахождения на Украине и призывает японских граждан покинуть ее территорию.
Прекращение Западом поставок оружия на Украину стало бы действенным шагом по деэскалации, заявил 11 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу британскому коллеге Бену Уоллесу.
Об этом: Шойгу предложил британскому коллеге остановить поставки оружия на Украину
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности:
«Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики — это отношения со странами СНГ, на постсоветском пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему.
Ещё раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас одной из ключевых, как я уже сказал. У нас много здесь инициатив, очень хороший диалог с нашими ведущими партнёрами, большой объём товарооборота, со многими из них мы работаем в рамках Евразэс, в рамках Договора о коллективной безопасности.
Последние события показывают, что вся эта работа даёт положительный результат, она востребована. Мы сегодня поговорим с вами о том, как совершенствовать те механизмы, которые созданы у нас на этом направлении за последние годы».
Госдепартамент США разослал всем партнёрам по НАТО инструкции, как затягивать переговоры по Украине с участием России, точнее как вести их в тупик, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
С призывом к находящимся на Украине подданным Японии покинуть республику обратился японский МИД в опубликованном 11 февраля заявлении.
Читайте подробнее: МИД Японии призвал соотечественников уезжать с Украины
Нидерланды советуют своим гражданам как можно скорее покинуть Украину — BNR News.
Южная Корея ввела максимальный уровень опасности для поездок на Украину и запретила своим гражданам посещение этой страны.
«Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемых Россией нарративов, что Украина готовит какие-то агрессивные действия. Они пытаются таким образом продемонстрировать, что их дипломаты находятся в опасности и нуждаются в защите. Это все игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием «кто виноват», — сказал Кулеба в пятницу во время онлайн-включения в Facebook из Харькова.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал «игрой нарративов» рекомендации министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова части российской дипмиссии покинуть Украину по соображениям безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу на совместной с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом пресс-конференции на военной базе «Михаил Когэлничану» (уезд Констанца, юго-восток страны), что «есть реальный риск нового военного конфликта в Европе, потому что наращивание российских сил продолжается». Прямая трансляция пресс-конференции велась на сайте президентской администрации.
Обвинив Россию в сосредоточении сил на границе с Украиной, генеральный секретарь НАТО сказал, что «существует риск тотального вторжения, но есть также риск и других типов агрессивных действий, в том числе попыток свержения правительства в Киеве, гибридных и информационных атак, многих других типов агрессии со стороны России», отмечает ТАСС.
«У нас есть все причины быть серьезно озабоченными, бдительными и готовыми отреагировать, если против Украины будет применена сила», — утверждал он.
Столтенберг заявил, что регион Черного моря, где находятся три союзника НАТО и близкие партнеры альянса Украина и Грузия, представляет собой «регион стратегической важности для НАТО». Он сообщил, что России было направлено предложение обсудить вопросы европейской безопасности в Совете НАТО — Россия, но уточнил, что «НАТО не пойдет на компромиссы в отношении основных принципов — права каждой страны выбирать свой путь и нашей способности защищать всех союзников». «Никогда не будет членов НАТО первого и второго ранга», — подчеркнул он.
Коснувшись планов разместить в долгосрочном плане боевые группировки в юго-восточной части альянса, то есть в Румынии и других странах зоны Черного моря, Столтенберг сказал:
«Франция предложила взять на себя руководство группировкой в Румынии, мы приветствуем это очень важное предложение, но еще пройдет некоторое время до принятия окончательных решений и, конечно, до развертывания сил».
Президент Румынии КлаусЙоханнис подчеркнул, что в настоящее время «Румыния очень хорошо защищена и имеет все гарантии безопасности, так что румынам нечего бояться».
Он вновь повторил тезис о том, что комплекс ПРО в Девеселу «является чисто оборонительным и не может быть использован для того, чтобы атаковать кого-либо».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев запросил у России разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к украинской территории.
По его словам, Украина ждёт от России в течение 48 часов информации о районах военной деятельности и численности военных.
США планируют поставить Украине еще 90 тонн боеприпасов и систем «Джавелин» — посольство США на Украине.
Белоруссия не получала от Украины официальной информации о каких-либо изменениях правил въезда на украинскую территорию. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Telegram-канала Госпогранкомитета Белоруссии.
«В информационном пространстве распространяются сообщения об усилении мер контроля на украинской границе в отношении граждан Республики Беларусь.
В частности, речь шла о фактах отказа гражданам нашей страны во въезде в Украину без объяснения причин, проведения допопераций с документами, а также записи опросов на видеокамеру.
В этой связи сообщаем, что в адрес Госпогранкомитета Республики Беларусь от украинских коллег официальной информации о каких-либо изменениях правил и порядка въезда в Украину не поступало», — говорится в сообщении ведомства.
Глава британского минобороны Бен Уоллес высказался за укрепление каналов связи с Москвой. Он заявил, что встреча с Шойгу способствовала деэскалации.
Украинская сторона в течение двух суток ожидает от России ответа на просьбу прояснить ситуацию с «военными действиями» РФ в Крыму и «в районах, прилегающих к территории Украины». Об этом 11 февраля написал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
Об этом: Киев запросил у Москвы разъяснений о военных действиях в Крыму
Вероятность войны в Европе далеко не нулевая, даже при договорённостях РФ и США. Об этом 11 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
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Глава британского минобороны Бен Уоллес заверяет, что поставки оружия на Украину носят ограниченный характер и что ракеты поставляются исключительно ближнего действия, для защиты.
Британский министр обороны опроверг публикации о планах отправить на Украину 600 спецназовцев.
Британский министр обороны: Шойгу и Герасимов — профессионалы, и если они говорят, что Россия не будет вторгаться на Украину, я воспринимаю это серьезно.
Отменить военный договор Словакии с США предлагает оппозиция республики, передаёт 11 февраля Словацкое радио.
Читайте подробнее: Оппозиция Словакии призвала отказаться от военного договора с США
Германия никак не отреагировала на переговоры главы британского МИД Лиз Трасс с Сергеем Лавровым. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.
«Немцы вяло отреагировали на вчерашний визит министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москву», — заявил эксперт.
Читайте подробнее: Эксперт: Немцы почти не отреагировали на российско-британские переговоры
Конструктивной назвал встречу с российским министром обороны Сергеем Шойгу его британский коллега Бен Уоллес на встрече с журналистами 11 февраля. Пресс-конференция прошла в Москве в здании посольства Британии.
В Вашингтоне считают, что Россия совершит не масштабное, а «ограниченное нападение на Украину вдоль границы», заявил экс-командующий американскими сухопутными войсками в Европе генерал Ходжес.
Источник в МИД России сообщил РИА Новости, что в Москве получили по каналам ОБСЕ запрос от Киева о разъяснениях по военной деятельности.
В Москве не считают запрос обоснованным и полагают, что российская деятельность не даёт Киеву оснований для запуска Венского механизма уменьшения военной опасности.
Там также рассматривают запрос как отвлекающий маневр от собственной военной активности украинских властей в Донбассе, сказал собеседник.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил вопросы международной безопасности с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Минобороны РФ.
«11 февраля 2022 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В последние годы многие правительства на Западе увеличили свои суммарные военные расходы. Это особенно заметно в странах Восточной Европы и Скандинавии, о чем свидетельствуют данные международного института исследования проблем мира Sipri, передает шведский телеканал SVT.
Об этом: Многие западные страны увеличили свои расходы на оборону после 2014 года
Израиль эвакуирует семьи дипломатов из Киева, сообщает государственное телевидение.
Совбез Украины в закрытом режиме рассмотрел вопрос военной помощи от партнеров, страна приняла 25 самолетов с грузом в последнее время — секретарь.
Украина намерена увеличить число граждан, задействованных в обеспечении территориальной обороны, до 2 млн — секретарь Совбеза.
Совбез Украины одобрил введение санкций против ряда компаний, в частности против компании, которая обеспечивает трансляцию российских каналов в обход запрета.
Секретарь Совбеза Украины опроверг сообщения об эвакуации секретных документов из Киева.
Посольство США в Киеве сообщило, что Соединенные Штаты отправили на Украину уже 15 авиарейсов с военной помощью и поставки будут продолжены.
«Пятнадцать рейсов — и будет еще больше. Еще примерно 90 тонн боеприпасов, систем Javelin и оборонной помощи для вооруженных сил Украины, одобренной президентом [Джо] Байденом», — отметило в пятницу посольство в Facebook.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против телеканала «НАШ». Об этом сообщил на брифинге 11 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны принято решение ввести санкции против телеканала «НАШ», — цитирует ТАСС Данилова.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что «общий вес военной помощи США на данный момент превысил 1300 тонн».
Военные поставки происходят в рамках одобренной администрацией США помощи Украине на сумму $200 млн.
Движение судов в морские порты Украины в Азовском море открыто. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила Администрация морских портов Украины на своем официальном сайте. Такое решение принято на основании полученного письма Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации от 10 февраля 2022 года.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что детально обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Он отметил, что это первая встреча главы Минобороны Великобритании с министром Шойгу с 2013 года.
«Это была конструктивная и откровенная дискуссия. Я признателен министру Шойгу за согласие встретиться со мной, чтобы обсудить целый ряд вопросов, включая сохраняющуюся напряженность вокруг Украины и на ее границах. Мы в деталях обсудили переданный НАТО российский проект договора [о гарантиях безопасности] и уделили внимание нескольким его пунктам», — сказал Уоллес.
Президент США Джо Байден в четверг провел совещание со своими помощниками по национальной безопасности по теме ситуации на границе России и Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Согласно этим данным, представители американской администрации опасаются, что нынешний кризис вокруг Украины может двигаться к «критической точке». В частности, в Вашингтоне обеспокоены якобы имеющим место ужесточением «риторики со стороны Москвы», а также выходом в Черное море российских военных кораблей и переброской военной техники в Белоруссию.
Как отмечает ТАСС, ранее в пятницу Белый дом сообщил, что Джо Байден проведет телефонный разговор по ситуации на Украине с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В Белом доме уточнили, что речь пойдет о «продолжении наращивания Россией военных сил вокруг Украины и дальнейшей координации работы по дипломатии и сдерживанию».
Украина не будет силой забирать Донбасс из-за опасения массовой гибели населения — секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.
Четыре самолета Eurofighter EF-2000 Typhoon из состава военно-воздушных сил Королевства Испания приземлились 11 февраля на болгарской авиабазе «Граф Игнатиево» в Пловдивской области. Об этом сообщает БТВ.
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В украинских социальных сетях обсудили заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена о том, что Россия якобы может начать вторжение на Украину в любое время, в частности, во время зимних Олимпийских игр.
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Французы обсудили в Twitter встречу в Москве Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Читайте также: «Байден, веди свою войну один!» — французы о встрече Путина и Макрона
Глава Белого дома Джо Байден призвал американских граждан немедленно покинуть Украину на фоне растущей напряженности между США и Россией. Президент добавил, что в случае военного конфликта США не собираются посылать американские войска для помощи оставшимся на Украине американцам. Обзор американских социальных сетей.
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Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддержку прибалтийским государствам — членам НАТО в условиях украинского кризиса, однако маловероятно, что Эстонии разрешат передать оружие из запасов ГДР правительству в Киеве, передаёт 11 февраля немецкое издание Spiegel.
Читайте также: Spiegel: Эстонии вряд ли разрешат передать Украине оружие из запасов ГДР
Членов семей сотрудников израильского посольства в Киеве вывозят с Украины на фоне «обострения напряжённости», сообщает 11 февраля Reuters. Об этом объявил израильский МИД.
Об этом: Власти Израиля начали эвакуацию родственников дипломатов из Киева
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против компании из РФ за трансляцию российских каналов на Украине, сообщил на брифинге 11 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Общество с ограниченной ответственностью «Витрина ТВ», которое зарегистрировано в городе Москве, <…> оказывает услуги по продвижению тех компаний, которые находятся под санкциями на территории нашей страны, она оказывает услуги трансляции российских каналов, которые заблокированы на территории нашей страны», — сказал Данилов.
Санкции введены на пять лет.
Украина чувствует поддержку международных партнеров и уверена, что в случае необходимости Запад поддержит Киев в незамедлительном введении санкций против России, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В то же время он подчеркнул, что украинская власть «делает все возможное», чтобы не было вторжения России, угроза которого якобы существует. В случае же его осуществления, добавил он, страна не намерена отключать интернет и мобильную связь.
Британцы могут превратить провокацию в полномасштабную войну. Об этом 11 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
«Готовится крупная и кровавая провокация, которая не должна привести к вводу российских войск, но которая, с одной стороны, позволит обвинить Россию в агрессии со всеми обещанными санкционными последствиями и для России, и для ЕС», — заявил эксперт.
Читайте подробнее: Эксперт: Британия готовит на Украине крупную военную провокацию
Захват республик Донбасса украинскими властями не планируется, утверждения об обратном — небылицы, сообщил 11 февраля журналистам секретарь украинского Совета нацбезопасности Алексей Данилов.
Об этом: В СНБО заявили, что ВСУ не пойдут на захват Донбасса
Лидеры США, стран Европы и НАТО договорились в ближайшие дни удвоить дипломатические усилия по теме Украины — Даунинг-стрит.
Беседа Байдена с европейскими лидерами по ситуации вокруг Украины продолжалась почти 1 час 20 минут — Белый дом.
Канцлер ФРГ обсудил с лидерами США, Франции и Канады ситуацию вокруг Украины — правительство Германии.
Правительство Германии подчеркивает важность дипломатических усилий для деэскалации ситуации вокруг Украины.
Присутствие ООН на Украине сохраняется, каких-то перемен в этом отношении нет. Такую позицию изложил на брифинге 11 февраля представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос, планируется ли эвакуация сотрудников всемирной организации с Украины в свете роста напряженности.
«Мы продолжаем работать. Наш персонал и члены семей остаются на Украине, каких-либо перемен в их размещении нет», — цитирует ТАСС Стефана Дюжаррика.
МИД Великобритании рекомендовал подданным королевства, находящимся на Украине, покинуть страну в связи с угрозой «военных действий». Новые рекомендации опубликованы 11 февраля на сайте Форин офиса.
«Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития рекомендует не совершать каких-либо поездок на Украину. Британским подданным, находящимся на Украине, следует покинуть ее, пока коммерческий транспорт еще доступен», — говорится в сообщении.
Норвегия призвала своих граждан покинуть Украину. Кроме того, в Осло рекомендовали не посещать территорию России в пределах 250 километров от границы с Украиной.
МИД Латвии призывает своих граждан в ближайшее время покинуть Украину.
Вашингтон намерен отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ на Украине, сообщает CNN со ссылкой на источники. Кроме того, по информации телеканала, администрация США изучает возможность дальнейшего сокращения дипломатического присутствия на Украине.
Сотрудники госдепа США занимаются подготовкой возможных встреч между высокопоставленными представителями США и России на разных уровнях, сообщает CNN со ссылкой на источники в ведомстве.
По их данным, речь идет о проработке возможности встреч президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, а также — госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Лидеры США и их западных союзников по итогам виртуальной встречи по ситуации вокруг Украины согласились с важностью продолжения диалога с Россией, говорится в заявлении НАТО по итогам переговоров — РИА Новости.
Находящимся на Украине британским подданным следует уехать из этой страны, сообщил Форин офис (британский МИД) в опубликованном 11 февраля заявлении.
Читайте также: Форин офис призвал британцев покинуть Украину
Глава МИД России Сергей Лавров: «Когда эвакуируются сотрудники посольств, когда граждане англо-саксонских стран призываются к тому, чтобы поскорее с Украины уехать. Мы уже задумались сами: может быть, именно англо-саксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Я не знаю, какие задумки у наших англо-саксонских коллег».
Помощник президента США Джейк Салливан считает, что Россия может сделать агрессивные шаги в отношении Украины в ходе Олимпиады. По его словам, Соединённые Штаты сокращают дипломатическое присутствие на Украине.
Американские военные, дислоцированные в Европе, не будут «сражаться с Россией» в случае эскалации вокруг Украины, заявили в Белом доме.
В Вашингтоне утверждают, что военные США в таком случае будут защищать союзников по НАТО.
США не утверждают, что Россия приняла решение напасть на Украину, заявили в Белом доме.
Белый дом заявил, что Байден хочет провести телефонный разговор с Путиным.
Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что Запад не заинтересован в конфронтации с РФ, но продолжит оказывать поддержку Украине.
Есть подозрения, что западные коллеги готовят какие-то провокационные действия, связанные с Украиной: на эти мысли наводят призывы Вашингтона и Лондона скорее покидать страну, заявил 11 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Подробности в материале: Лавров о призывах Запада уезжать с Украины: англосаксы что-то готовят
Украинско-российский конфликт обостряется, и, по крайней мере, если верить западной прессе, война может разразиться чуть ли не в любую минуту.
Читайте также: Россия не заинтересована в нападении на Украину
Американский рынок акций резко снизился во время дневных торгов 11 февраля на фоне заявлений президента США Джо Байдена о том, что Россия в любой момент может вторгнуться на Украину, сообщает Reuters.
Читайте подробнее: Рынок акций США резко упал после слов Байдена о «вторжении» РФ на Украину
В течение суток, максимум двух, американским гражданам следует уехать с Украины. Если России нападёт на Украину, эвакуировать никого уже не получится, сообщил 11 февраля журналистам советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Читайте также: Белый дом рекомендует американцам в течение суток уехать с Украины
Макрон проведет телефонный разговор с Путиным в субботу — СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
США приняли решение направить 3 тысячи дополнительных военнослужащих в Польшу в ближайшие дни.
О намерении главы США Джо Байдена провести телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным сообщил 11 февраля журналистам помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Читайте также: Байден решил поговорить с Путиным — Белый дом
Премьер Италии Марио Драги после организованной президентом США Джозефом Байденом конференции с рядом западных лидеров поддержал«возможность серьезных санкций» против России в случае «атаки на территориальную целостность Украины», сообщили в пресс-службе правительства Италии в пятницу, 11 февраля.
При этом, как отмечается, Драги продолжает «надеяться на эффективный диалог» с Москвой.
Читайте также: Премьер Италии поддержал «возможность серьёзных санкций» против России
Телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным рассчитывает завтра, 12 февраля, провести президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает 11 февраля Agence France-Presse.
Читайте также: Макрон намерен созвониться с Путиным
В Донбассе готовится крупная провокация. Об этом 11 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
Об этом: Эксперт: В Донбассе готовится крупная кровавая провокация
По заявлению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Россия может напасть на Украину ещё до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом он сказал 11 февраля в ходе брифинга в Белом доме.
Читайте также: Белый дом заявил об угрозе нападения РФ на Украину ещё до конца Олимпиады
Граждане Латвии должны немедленно покинуть территорию Украины, используя любые доступные способы передвижения. Об этом говорится в заявлении латвийского министерства иностранных дел, опубликованном 11 февраля.
Об этом: Латвия призвала своих граждан немедленно покинуть Украину
Аммериканский сенатор Лэнкфорд предложил законопроект о санкциях против Белоруссии или любой другой страны в случае содействия «российской агрессии», направленной против Украины.
Читайте подробнее: Сенатор США предложил ввести санкции против Белоруссии за содействие России
Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 февраля снижением на фоне обострения ситуации вокруг Украины.
Читайте также: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день снижением
В Белом доме подтвердили, что переговоры лидеров США и России назначены на 12 февраля.
Об этом: Белый дом подтвердил дату телефонных переговоров между Байденом и Путиным
Евросоюз (ЕС) разрешил выехать с Украины незадействованному в особо важных процессах персоналу своего дипломатического представительства. Об этом со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕСПетера Стано11 февраля сообщает газета Politico.
Читайте также: Евросоюз разрешил части своих дипломатов уехать с Украины — Politico
МИД Финляндии призывает своих граждан незамедлительно покинуть территорию Украины из-за напряженной ситуации, складывающейся вокруг указанной страны. Об этом 11 февраля финское внешнеполитическое ведомство сообщило на своем сайте.
Европа проигрывает в экономическом и политическом противостоянии с Россией, в том числе, и из-за пассивности и «отсутствия мужества» у её лидеров. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в своей авторской статье, 11 февраля опубликованной газетой The Daily Telegraph.
Читайте подробнее: Премьер-министр Польши заявил о трусости Европы в противостоянии с Россией
Со ссылкой на неназванных чиновников из неназванной страны агентство утверждает, что нападение России на Украину произойдёт 15 февраля.
Об этом: Агентство Bloomberg объявило возможную дату нападения России на Украину
Страны Запада, раскручивая слухи о возможном нападении России на Украину, пытаются заставить Киев выполнять положения Минских соглашений, заявила глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе выступления на программе «Свобода слова Савика Шустера».
Подробности в материале: Тимошенко: Запад пытается заставить Киев выполнять Минские соглашения
Канадские граждане, которые находятся на Украине, должны незамедлительно покинуть украинскую территорию. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, опубликованном на сайте МИД государства.
Об этом: Глава МИД Канады призвала сограждан срочно покинуть территорию Украины
По данным Der Spiegel, спецслужбы США сделали экстренное предупреждение союзникам по НАТО о готовящемся нападении России на Украину. Датой возможного «военного вторжения» российских войск на украинскую территорию названо 16 февраля.
Подробности в материале: Издание Der Spiegel назвало свою точную дату «вторжения» России на Украину
Призыв немедленно покинуть территорию Украины от Госдепа США для американских граждан затрагивает и граждан страны, работающих в составе миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Читайте подробнее: США решили эвакуировать с Украины и своих наблюдателей из ОБСЕ — Reuters
Западные страны не хотят конфронтации с Россией, но будут продолжать поддерживать Киев из-за ситуации на российско-украинской границе, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 11 на февраля пресс-конференции.
Об этом: Трюдо заявил, что Запад не ищет конфронтации с Россией
Позиция Швеции по возможности вступления в НАТО остается неизменной даже на фоне роста напряженности в ситуации вокруг Украины, заявила статс-секретарь главы шведского правительства Карин Валленстен в комментарии газете Politico.
Подробности в материале: Швеция отказалась вступать в НАТО, несмотря на ситуацию на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомил прибывшего в Москву на переговоры главу оборонного ведомства Великобритании Бена Уоллеса с выставкой, посвящённой истории военного сотрудничества СССР и западных союзников в годы Великой Отечественной войны. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Подробности в материале: Шойгу показал британскому коллеге выставку о сотрудничестве в годы войны
Заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 11 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Их элита деградировала» — сети о покушении Британии на целостность России
Президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами стран-союзников заявил, что Россия якобы нападет на Украину 16 февраля. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Читайте также: Байден назвал союзникам дату «нападения России на Украину» — Politico
Заявления о том, что «нападение» РФ на Украину состоится якобы ещё до окончания Олимпиады в Пекине, назвал не соответствующим действительности посол РФ в Вашингтоне.
Подробности в материале: Посол РФ в США прокомментировал информацию о «вторжении» России на Украину
Гражданам Австралии необходимо в краткие сроки покинуть Украину ради безопасности, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в ходе беседы с журналистами.
Читайте также: Премьер-министр Австралии призвал граждан покинуть Украину
Новозеландцам, находящимся на Украине, дала рекомендацию покинуть территорию этой страны глава МИД Новой Зеландии Наная Махута.
Читайте также: МИД Новой Зеландии призвал граждан покинуть территорию Украины
«Непредсказуемость ситуации», складывающейся на Украине, стала причиной призыва властей к японским гражданам покинуть украинскую территорию. Об этом 12 февраля сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление премьер-министра страны Фумио Кисиды.
Об этом: Премьер-министр Японии объяснил призыв покинуть Украину
Владимир Путин сегодня проведет телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном и Джо Байденом.
Оставшиеся три тысячи бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии США будут переброшены на следующей неделе в Польшу. Об этом 11 февраля заявил высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает издание Politico.
Читайте подробнее: В Польшу перебросят дополнительные отряды войск США
Минские соглашения по Украине должны быть полностью реализованы — председатель ОБСЕ по итогам визита на Украину.
Визит немецкого канцлера Олафа Шольца в Киев, который назначен на 14 февраля, стал одной из тем телефонного разговора министра иностранных дел МИД Германии Анналены Бербок и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом руководитель украинского внешнеполитического ведомства написал 11 февраля на своей странице в Twitter.
Об этом: Главы МИД Германии и Украины обсудили предстоящий визит канцлера ФРГ в Киев
Гражданам Нидерландов рекомендовано покинуть территорию Украины, 11 февраля передала радиостанция BNR.
По информации журналистов, такое заявление сделал посол королевства в Киеве Йеннес де Мол в ходе онлайн-конференции с представителями голландской общины.
Читайте подробнее: Нидерланды посоветовали своим гражданам покинуть Украину
Совет ЕС одобрил предоставление Украине дополнительной макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд. Теперь предложение должны рассмотреть в Европейском парламенте.
«Нынешняя геополитическая напряженность оказывает серьезное экономическое воздействие на Украину. Государства-члены готовы предоставить макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд», — сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Джо Байден — президент США — объявил 16 февраля днем начала «вторжения» РФ на Украину. Данную дату он назвал в ходе переговоров с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО. Об этом передает Politico.
Подробности в материале: Байден объявил дату «вторжения» РФ на Украину — Politico
Объекты критической и социальной инфраструктуры столицы работают в режиме подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Городские службы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера, — заявил Кличко. — Наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить или преодолеть как возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения».
В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации — на уровне города и в каждом районе. Утвержден План эвакуации населения. Он определяет места расположения сборных эвакуационных пунктов, количество транспорта и безопасные районы для размещения населения.
Уже две недели продолжаются тематические учения с педагогическими коллективами и родителями в школах. Разработаны инструкции, как действовать медучреждениям, школам и садикам, учреждениям социальной защиты и другим.
Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России приступили к масштабным учениям по обороне Крыма и пунктов базирования флота. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.
Читайте также: Черноморский флот вышел на учения по обороне Крыма
Утверждается, что начало эвакуации посольства США в Киеве будет объявлено Госдепом 12 февраля.
Об этом: Дата начала эвакуации определена для сотрудников посольства США на Украине
Власти Австралии призвали граждан своей страны покинуть территорию Украины. Обращение премьер-министра Скотта Моррисона опубликовал news.com.au.
Читайте также: Австралия и Новая Зеландия дали рекомендации своим гражданам на Украине
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
«Первые полосы сегодняшних британских газет: «Путин вот-вот нападет на Украину». А так никакого нагнетания паники. Все — как просил Зеленский».
Председатель Комитета НС ДНР Владислав Бердичевский:
«То, что мы наблюдаем сейчас, является стратегией США с целью полностью отделить Европу сначала от России, а затем от Китая.
Украина — всего лишь пешка в стратегии Вашингтона по сохранению гегемонии путем уничтожения торгово-политических отношений между всеми своими конкурентами».
Российский военный корреспондент Валентин Богданов:
«Иронизировать и шутить по поводу озвучиваемых США дат вторжения России на Украину можно до бесконечности, но лишь в том случае, если у вас есть гарантии или тайные знания о том, к дате, над которой вам так смешно смеяться, не будет создана такая ситуация, при которой любое непассивное поведение с нашей стороны окажется для нас единственно возможным сценарием.
Не зря ведь в свое время в Белом доме резко поправили Байдена, когда он попытался поставить масштаб грядущей американской реакции в зависимость от реальных действий России. Но реальность тут давно не живет. Помните! О том, что вторжение случилось, объявят не в Москве, не Киеве, а в Вашингтоне. И вот это уже совсем не смешно».
Заявление директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина о том, что киевские власти сосредоточили на линии соприкосновения в Донбассе все боеспособные части ВСУ, чтобы попытаться уничтожить Луганскую и Донецкую Народные Республики и тем самым «втянуть Россию во внутриукраинский конфликт», стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии 12 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Ситуация патовая» — Нарышкин: Киев намерен уничтожить ДНР и ЛНР
Президент США Джозеф Байден проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным сегодня, 12 февраля, утром по вашингтонскому времени (во второй половине дня по московскому времени). Об этом сообщил представитель Белого дома.
Подробности в материале: Байден позвонит Путину 12 февраля — Белый дом
Ключом к решению разногласий между НАТО и РФ дипломатическим путем является полная реализация Минских соглашений, заявил экс-министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг.
Подробности в материале: В Германии назвали ключ к разрешению разногласий между НАТО и РФ