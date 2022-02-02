Сеул, 2 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Представители внешнеполитических ведомств Южной Кореи, США и Японии провели 2 февраля телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Корейском полуострове, включая серию ракетных пусков КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей МИД Южной Кореи.

Встреча глав МИД Южной Кореи, США и Японии на полях Мюнхенской конференции

По их словам, первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел Японии Такео Мори поделились своей оценкой ситуации на Корейском полуострове, призвали Пхеньян прекратить провокации и немедленно снизить эскалацию напряженности, а также вернуться за стол переговоров.

Участники диалога подтвердили важность трехстороннего сотрудничества и договорились укрепить сотрудничество между странами с целью денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщили в американском Госдепе, Уэнди Шерман также осудила ракетные пуски КНДР, которые серьезно нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и дестабилизируют ситуацию в регионе.

По данным американской стороны, представители трех стран также обменялись мнениями о ситуации в Мьянме и на Украине и договорились продолжить консультации на уровне заместителей министров.