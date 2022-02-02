Представители МИД Южной Кореи, США и Японии обсудили ситуацию вокруг КНДР
Сеул, 2 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Представители внешнеполитических ведомств Южной Кореи, США и Японии провели 2 февраля телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Корейском полуострове, включая серию ракетных пусков КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей МИД Южной Кореи.
По их словам, первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел Японии Такео Мори поделились своей оценкой ситуации на Корейском полуострове, призвали Пхеньян прекратить провокации и немедленно снизить эскалацию напряженности, а также вернуться за стол переговоров.
Участники диалога подтвердили важность трехстороннего сотрудничества и договорились укрепить сотрудничество между странами с целью денуклеаризации Корейского полуострова.
Как сообщили в американском Госдепе, Уэнди Шерман также осудила ракетные пуски КНДР, которые серьезно нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и дестабилизируют ситуацию в регионе.
По данным американской стороны, представители трех стран также обменялись мнениями о ситуации в Мьянме и на Украине и договорились продолжить консультации на уровне заместителей министров.