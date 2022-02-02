Томск, 2 февраля 2022, 08:33 — REGNUM Александровский районный суд Томской области признал руководителей частной судоходной компании виновными в гибели «по неосторожности» подростка, привлечённого к выполнению работ на барже. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Трагедия произошла в мае 2020 года, когда 35-летний директор судоходной компании привлёк местных жителей, в числе которых были двое несовершеннолетних, к выполнению работ на барже «в целях экономии денежных средств». Непосредственно к работам по очистке ёмкостей с остатками мазута несовершеннолетних, которые не имели необходимой подготовки и не обеспечивались специальным оборудованием, по распоряжению директора привлёк 44-летний капитан теплохода. В ходе работ, которые никем не контролировались, один из подростков умер от отравления парами нефтепродуктов.
Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека»).
Приговор в законную силу не ещё вступил.
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