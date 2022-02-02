Москва, 2 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Государственными электронными услугами и сервисами на портале правительства mos.ru в 2021 году граждане воспользовались свыше 472 млн раз, что на 65 млн больше, чем в 2020 году, сообщается на сайте мэра столицы.

Скриншот ответа mos.ru на запрос с территории Крыма

Всего на портале mos.ru доступно более 380 онлайн-услуг и сервисов. С их помощью можно оплатить ЖКХ, записаться к врачу, записать ребенка в кружок или спортивную секцию, подать заявку на субсидию для бизнеса, вывести ненужные вещи и т. д.

Самые популярные госуслуги на портале mos.ru — «Электронный дневник школьника» (более 157,1 млн обращений), «Прием показаний приборов учета воды и тепла» (более 64,3 млн), «Информации о питании в школе, детсаду, колледже» (более 41 млн), «Электронная медицинская карта» (более 38,2 млн), «Запись к врачу» (более 59,3 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, на портале правительства Москвы — mos.ru — модернизировали сервис сверки финансово-лицевых счетов арендаторов и покупателей столичной недвижимости.

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