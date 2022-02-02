Кабул, , 08:30 — REGNUM Заместитель пресс-секретаря движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинил правозащитные организации в сокрытии преступлений иностранных сил в Афганистане и призвал провести расследование и сообщить об этих преступлениях.

ВС США в Афганистане

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани, критикуя деятельность правозащитных организаций в Афганистане, заявил, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль страну, они «ждали, когда кого-нибудь убьют и тут же сообщали об этом».

Он призвал эти организации «найти жертв преступлений за 20 лет оккупации и рассказать миру их трагические истории».

Самангани добавил, что правозащитные организации в своих отчетах за последние два десятилетия скрывали военные преступления США и НАТО.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь недавно назвал отсутствие ответственности США за свои преступления в Афганистане неизгладимым уроном правам человека.

«За последние 20 лет военные операции США, включая войну в Афганистане, унесли жизни более 800 тысяч человек, из которых около 335 тысяч были мирными жителями», — сказал он.

Представитель министерства иностранных дел Китая заявил: «Международное сообщество ещё не получило никакого ответа от Соединенных Штатов. Это несмываемое пятно в истории прав человека».