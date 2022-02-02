Самара, 2 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Все учреждения дополнительного образования перейдут на дистанционное обучение со 2 февраля в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

«Со 2 февраля до особого распоряжения на дистанционный формат обучения переходят все учреждения дополнительного образования Самары. Изменения касаются как групповых, так и индивидуальных занятий», — приводит пресс-служба слова главы Самары Елены Лапушкиной. Это решение приняли члены городского штаба по профилактике распространения коронавируса.

Сообщается, что общеобразовательные учреждения сами принимают решения о переходе на дистанционную форму обучения в зависимости от эпидемиологической обстановки. В настоящее время в Самаре на карантин полностью закрыты 14 школ и 1629 классов, как из-за ОРВИ, так и из-за случаев заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области потребовалось расширение детского коечного фонда в 2,5 раза, из-за увеличения случаев заболевания детей COVID-19.