Тбилиси, , 08:28 — REGNUM В общественных местах Грузии нужно продолжать проверять ковид-паспорта («зелёные паспорта»), несмотря на то, что правительство отменило это ограничение. Об этом заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC), главный иммунолог страны Амиран Гамкрелидзе.

Ковидный паспорт

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«С моей точки зрения, для целого ряда бизнеса рекомендовано, чтобы они требовали «зелёные паспорта», но в итоге именно они должны принимать это решение», — сказал врач.

Он подчеркнул, что в NCDC никого не пустят без ковид-паспорта. Гамкрелидзе также рассказал, что у него была «дискуссия» с членами правительства по поводу отмены этого ограничения, но стал раскрывать подробности.

Напомним, в Грузии 1 февраля отменили обязательное условие проверять наличие ковид-паспорта у посетителей общественных заведений. Это ограничение действовало с 1 декабря 2021 года.

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