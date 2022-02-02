Якутск, , 08:31 — REGNUM В Якутске начался санитарный трёхмесячник, во время которого в том числе проверят, зарегистрированы ли проживающие на территории домовладений и дач собаки. Животные также должны быть привиты от бешенства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Бездомная собака Pixabay.com

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«МКУ «Управление сельского хозяйства» городского округа «город Якутск» совместно с департаментом ветеринарии Якутии проведут работу с владельцами сельскохозяйственных животных по соблюдению правил их содержания на территории городского округа. К рейдовым мероприятиям рекомендовано привлечь органы министерства внутренних дел по республике», — предупредили якутян в мэрии.

Проверять будут территории возле многоквартирных домов, садоводческих, огороднических, дачных, гаражных некоммерческих объединений, в частном секторе, около объектов торговли, общественного питания, административных зданий, учреждений социальной сферы, а также на промышленных и производственных предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, оплачивать расходы приютов для бродячих животных частично можно было бы благодаря штрафованию владельцев, выкидывающих собак на улицу, отмечал главврач ГАУ РС (Я) «Якутская городская офтальмологическая клиническая больница» Иван Луцкан. Он призвал обязать владельцев собак ставить животных на учёт и строго контролировать исполнение этого правила.