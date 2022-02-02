Вашингтон, 2 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Американская актриса, обладатель премий «Оскар» и «Грэмми», Вупи Голдберг была отстранена от участия в телешоу The View, где она является соведущей, после её слов о Холокосте. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба телекомпании ABC News в Twitter.

Кадр из фильма «Привидение» Вупи Голдберг в фильме «Привидение»

Пресс-служба ABC News опубликовала заявление главы телекомпании Ким Годвин, в котором она отстраняет Вупи Голдберг от участия в телешоу на две недели, несмотря на принесённые извинения. Ким Годвин назвала высказывания Голдберг «неверными и оскорбительными» и пояснила, что попросила актрису «подумать и осознать, какое влияние оказывают её заявления».

Напомним, в рамках утренней программы The View 31 января, в ходе обсуждения запрета новеллы о нацистских концлагерях в американском штате Теннесси, Вупи Голдберг заявила, что Холокост — «это не про расу», а евреи и нацисты — «две группы белых людей», которые «так относились друг к другу». Этим замечанием актриса вызвала волну критики в свой адрес.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что актриса Вупи Голдберг извинилась за свои слова о Холокосте.