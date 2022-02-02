Киев, 2 февраля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Газ, который Украина закупает у Венгрии, поставлен в страну из России, но через посредников. Об этом сообщает издание Страна.ua.

Government.ru Добыча газа

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Отмечается, что если транзит российского газа через территорию Украины будет остановлен, Киев будет покупать то же российское топливо, но уже через посредников — Хорватию или Венгрию. Они, в свою очередь, получат его через «Северный поток» или «Турецкий поток».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон объявил, что газ из Венгрии впервые начал поступать в газотранспортную систему Украины напрямую, а не путём реверсных поставок. Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Это произошло после технических мероприятий на трубопроводе.

Макогон отметил, что поставки из Венгрии стали ещё одним гарантированным маршрутом поставок газа на Украину, помимо Словакии, даже при отсутствии поставок российского газа.

Напомним, 1 февраля в ходе встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Кремле президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря заключённым в 2021 году с российской стороной долгосрочным контрактам (до 2036 года), Венгрия покупает у России природный газ по цене, которая в пять раз ниже рыночной.