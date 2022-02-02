Улан-Удэ, , 08:24 — REGNUM В Бурятии по итогам 2021 года промышленное производство выросло на 0,3% по сравнению с январём-декабрём 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

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Снижение зафиксировано в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, а также обеспечение электроэнергией, газом и паром — на 17,7% и 3,4% соответственно.

«Позитивную динамику продемонстрировали водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов и обрабатывающие производства (рост к аналогичному периоду прошлого года на 45,8% и 11,0% соответственно)», — отметили в службе статистики.

В частности, производство резиновых и пластмассовых изделий выросло в 2,7 раза, текстильной продукции — на 26,8%.