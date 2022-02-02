Амстердам, , 08:24 — REGNUM Сборная России по мини-футболу одержала победу над командой Грузии в четвертьфинале чемпионата Европы. Матч прошёл и завершился со счётом 3:1

В составе сборной России голы забили Артем Ниязов (23-я минута) и Иван Чишкала (28, 40), оформивший дубль. У грузинской команды отличился Бруно Петри (24).

В полуфинале сборная России сыграет с командой Украины, которая в четвертьфинале обыграла сборную Казахстана (5:3). В другом полуфинале встретятся сборные Португалии и Испании.

Напомним, чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. Действующим победителем турнира является команда Португалии.